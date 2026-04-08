Във Вашингтон ще се проведе ключова за НАТО среща

8 Април, 2026 09:05 1 967 63

Прекратяването на огъня, договорено през нощта с посредничеството на Пакистан, позволява на Техеран да отвори отново Ормузкия проток

Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Генералният секретар на НАТО Марк Рюте ще се срещне днес с президента на САЩ Доналд Тръмп във Вашингтон, предаде Франс прес, съобщи БТА. Двамата ще се срещнат, след като Тръмп обяви двуседмично прекратяване на огъня в Иран.

В рамките на визитата си в американската столица Рюте, който е в добри лични отношения с президента на САЩ, вероятно ще се опита да смекчи острите критики на Доналд Тръмп към съюзниците от алианса за отказа им да помогнат на Съединените щати и Израел в операцията им срещу Иран.

"Той идва да ме види в сряда. Той е страхотен човек. Генералният секретар е страхотен", каза Тръмп по адрес на Рюте в понеделник.

В хода на посещението си генералният секретар на НАТО ще разговаря и с държавния секретар Марко Рубио и министъра на отбраната Пийт Хегсет.

Според представител на НАТО визитата на Рюте е била планирана отдавна, като разговорите ще обхванат договореностите между съюзниците за увеличаването на разходите за отбрана, приети на срещата на върха в Хага миналата година, под натиска на Доналд Тръмп. Очаква се в дискусиите между Марк Рюте и американския президент да бъдат включени също теми, свързани с напрежението с Иран и войната в Украйна.

Напрежението между европейските членки на НАТО и Тръмп осезаемо се покачи след началото на американско-израелската операция срещу Иран. Президентът на САЩ обвини Европа, че е "страхлива" и не помага за отварянето на де факто блокирания от Иран Ормузки проток - ключов морски коридор, през който минават около 20% от световните доставки на петрол.

Прекратяването на огъня, договорено през нощта между САЩ и Иран с посредничеството на Пакистан, позволява на Техеран да отвори отново Ормузкия проток.

Утре, като част от визитата си във Вашингтон, която ще продължи до 12 април, Марк Рюте ще изнесе реч и ще участва в панелна дискусия, организирана от Института на Фондация "Роналд Рейгън". От петък до неделя той ще участва в годишната среща на групата "Билдерберг", която събира европейски и северноамерикански политически и икономически лидери.


Свързани новини


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Тръмп не е легитимен Президент

    8 14 Отговор
    С 20% подръжка

    Не може да взема решения

    Това не е Русия

    Коментиран от #6, #34

    09:07 08.04.2026

  • 2 авантгард

    33 0 Отговор
    Я пак, били позволили на Иран да отвори пролива??
    Божеееее боже.....

    Коментиран от #20

    09:08 08.04.2026

  • 3 Рев Купей

    5 26 Отговор
    Украйна ни смя
    Всеки ден вземат по 5 села
    И убиват 3000 рушляка
    Умираме

    Коментиран от #37

    09:08 08.04.2026

  • 4 Я пък тоя

    32 2 Отговор
    Факти, още ли нямате инструкции какво да публикувате?
    Хайде по-смело, вече знаем за срама на САЩ.
    Опитайте, няма да боли!

    Коментиран от #11, #18, #51

    09:09 08.04.2026

  • 5 Край Ако САЩ не въоръжат Русия

    3 18 Отговор
    И не нападнат Украйна
    Русия отива

    Коментиран от #45

    09:09 08.04.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 долу нато

    24 1 Отговор
    Откакто Националната Американска Териристична Организация е създадена, не съм видял някой да ги е наоаднал, обаче всяка година нато напада някой!

    09:10 08.04.2026

  • 9 Слава Украйна

    3 21 Отговор
    Героем слава

    Коментиран от #14, #52

    09:11 08.04.2026

  • 10 Вашето мнение

    24 2 Отговор
    Мислите си,че натю, ес и англосаксонския свят днес са продукт на тръмп. Жестоко се лъжете тръмп е продукт на англосаксонския свят и техните организации натю и ес. Просто Тръмп е откровен циник и изрича това, което лицемерните англосакси премълчават. Тръмп казва, ще грабя защото мога, ще избивам за да грабя, ще руша за да грабя. И винаги ще има такива мекотели като рюте, които ще наричат тате такива като тръмп.

    Коментиран от #15

    09:11 08.04.2026

  • 11 Каъкъв

    2 17 Отговор

    До коментар #4 от "Я пък тоя":

    срам бе, нали "великите персийци" няма никога да преговарят? Какво стана?

    Коментиран от #23

    09:12 08.04.2026

  • 12 Тя си е циганка

    2 16 Отговор

    До коментар #7 от "Сега Русия се превърна във Циганка":

    Рускиня - циганка е едно и също нещо
    Цената им е една 8€

    Коментиран от #53

    09:13 08.04.2026

  • 13 Бонев

    16 0 Отговор
    Едно стана ясно, последните 10 години щатите се управляват от двама луди.Навремето пък един друг вадеше оная си работа навсякъде из белия дом.

    Коментиран от #21, #56

    09:13 08.04.2026

  • 14 Я пък тоя

    15 1 Отговор

    До коментар #9 от "Слава Украйна":

    Отиди хапни едно шкембе чорба, пийни и една бира, ще ти олекне махмурлука!

    Коментиран от #58

    09:13 08.04.2026

  • 15 Аз не знам

    2 20 Отговор

    До коментар #10 от "Вашето мнение":

    Тръмп на какъв свят е рожба, но копейките са рожба на глупостта.

    09:14 08.04.2026

  • 16 Баце ЕООД

    16 0 Отговор
    Рюте дали му е лошо сега? Като премиер го изтритаха, сега продължава да "жъне успехи" и в нато.. То няма впечатлени де, с тия европейски боклу..оффф политици ,толлоз

    09:14 08.04.2026

  • 17 Сталин

    17 0 Отговор
    Значи оранжевия Шломо клоун нападна Иран без да каже на другите пирати от запада и после като яде бой отиде да реве на тия негодници да шу спасяват нещастния з@дник и ония кошерни плъхове се крият и чакат гоuте да мрат за ционизма и исраhell

    Коментиран от #24

    09:14 08.04.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Иван

    8 0 Отговор
    Министърът на войната, а не министърът на отбраната......200 евро глоба.

    09:15 08.04.2026

  • 20 Мдауе

    14 0 Отговор

    До коментар #2 от "авантгард":

    Ама само ако корабите си платят 🤣🤣 че и на Оман дори, не само на Иран.

    09:16 08.04.2026

  • 21 Като я

    1 17 Отговор

    До коментар #13 от "Бонев":

    имаш, я вадиш, ако я нямаш, като дребния руснак, се хвалиш.

    09:16 08.04.2026

  • 22 Айде разпад

    20 0 Отговор
    НО, ако евро пуделите реват за "дедито", че без него са "безпомощни ", "дедото" ще им иска всяка година по 1 трилион ЛЕвра и така хегемонът ще си изплати огромният дълг от 40 трилиона зелени гущери.
    Еми натато няма да се разпадне, при такава "сделка": " Танту за кукуригу!" Евро пуделите ще си дадат и последните ризи!!! Ха-ха-ха

    Коментиран от #26, #39

    09:16 08.04.2026

  • 23 Я пък тоя

    18 0 Отговор

    До коментар #11 от "Каъкъв":

    Как какво стана, Тръмп се предаде. Сега Иран ще му занесат да распише десетте точки.
    Няма да има преговори, ще има подписване на капитулацията на САЩ.
    Те това стана.

    Коментиран от #55

    09:17 08.04.2026

  • 24 На кой

    1 17 Отговор

    До коментар #17 от "Сталин":

    да се обади? На теб, на дребаната копейка ли?

    09:17 08.04.2026

  • 25 ЗАКРИВАЙЙ

    14 1 Отговор
    НАТО Е ЕДНО ГОЛЯМО НИЩО.

    Коментиран от #42

    09:18 08.04.2026

  • 26 Пудел

    2 10 Отговор

    До коментар #22 от "Айде разпад":

    е баща ти, защото не те е изучил?

    Коментиран от #33

    09:18 08.04.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Иван

    4 1 Отговор
    Марк Пут.те.......Нарко Рубио.

    09:19 08.04.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Последния Софиянец

    6 2 Отговор
    Загубихме войната и ще плащаме репарации на Иран за децата които убихме от летище София.

    09:20 08.04.2026

  • 32 защо

    3 1 Отговор
    "Панелна дискусия "!!!
    Как хубаво звучи! Всичко е начертано, изчислено и доставено. Остава само да се постави и ... о, красота.

    09:20 08.04.2026

  • 33 Баща ми не

    6 3 Отговор

    До коментар #26 от "Пудел":

    Ме е учил. Сам съм се учил. И днес работя с ИИ за които ти и хабер представа си нямаш. .. Играех се с електронни устройства, когато ти си сричал само...

    Коментиран от #59, #61

    09:22 08.04.2026

  • 34 Парс

    8 1 Отговор

    До коментар #1 от "Тръмп не е легитимен Президент":

    Погледни рейтинги на европейски псевдополитици

    09:23 08.04.2026

  • 35 Ахаха

    7 0 Отговор
    Тия бенбено/зелено/розовите във форума, като почнат да търсят под вола теле.. Под леглото руснаците си извадете питкиии

    09:23 08.04.2026

  • 36 Нашия се нааака в Иран

    9 2 Отговор
    И сега ще моли партнерите да му избършат нааакания задник.

    09:24 08.04.2026

  • 37 Само

    6 1 Отговор

    До коментар #3 от "Рев Купей":

    Колкото да ти се присмея, че никой дори не ще да ти коментира глупостите!

    09:24 08.04.2026

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Иво Христов

    2 10 Отговор

    До коментар #22 от "Айде разпад":

    Русия не пАбеди ли вече?

    Коментиран от #43

    09:26 08.04.2026

  • 40 ами

    6 0 Отговор
    ха ха ха - отива на инструкции при татко

    09:27 08.04.2026

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 Мда

    1 11 Отговор

    До коментар #25 от "ЗАКРИВАЙЙ":

    Пета година натовско оръжие избива ватенките.Мда.

    09:28 08.04.2026

  • 43 ами

    6 1 Отговор

    До коментар #39 от "Иво Христов":

    ха ха ха - украина пабеждава вече пета година, защото остатъка от територията й е "независим"

    Коментиран от #46

    09:28 08.04.2026

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 нпо агент

    8 1 Отговор

    До коментар #5 от "Край Ако САЩ не въоръжат Русия":

    НАТО ..хартиен тигър...какво друго не ви е ясно..ментално увредени соросоидни пейтриоти..на какъв език още искате да ви го таковат..

    09:29 08.04.2026

  • 46 Смех с копейки

    2 9 Отговор

    До коментар #43 от "ами":

    От Киев за два дня стигнахме до Русия е непобедима 🤣🤣🤣

    Коментиран от #50, #57

    09:30 08.04.2026

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 48 Доктрината Тръмп

    1 6 Отговор
    Близо час преди изтичането на поставения от президента на Donald J. Trump ултиматум, след който Иран щеше да понесе унищожителен военен удар, режимът в Техеран клекна, поиска примирие и прие безусловното искане на САЩ да отвори Ормузкия проток. Тръмп прие 14-дневно примирие, по време на което ще се проведат преговори с посредничеството на Пакистан за урегулиране на ситуацията. Цените на петрола се сринаха с 15% след новината за отварянето на Ормузкия проток.
    Доктрината Тръмп" в действие.

    09:31 08.04.2026

  • 49 иран бил пиичелил,хахаха!

    0 5 Отговор
    удивен съм от Глупоста ви!!!

    09:32 08.04.2026

  • 50 Вие

    9 1 Отговор

    До коментар #46 от "Смех с копейки":

    Трябва да сте изключително неграмотен, след като не схващате, че в статията никъде не се говори за Русия, с за некадърността на НАТО!

    09:32 08.04.2026

  • 51 Гост

    1 1 Отговор

    До коментар #4 от "Я пък тоя":

    DW вече си каза , препушете от там.

    09:34 08.04.2026

  • 52 Моряка

    7 1 Отговор

    До коментар #9 от "Слава Украйна":

    Абе слава слава,ама такава държава е нямало,няма и няма да има.А героите са бандери(виж в Гугъла що за герои са садистите бандери- Волинското клане 1943г)

    09:38 08.04.2026

  • 53 Факт

    4 1 Отговор

    До коментар #12 от "Тя си е циганка":

    Като тая къде те е родила

    09:38 08.04.2026

  • 54 бай Спиридон

    8 1 Отговор
    Омръзнаха ни тези войни.За нас както и да е,но децата пораснаха с тях.За широката публика тази тема не е важна.Нещо ако ще става,то ще стане през нощта и няма да разберем.Защо не коментирате цените по хранителните магазини?Как е възможно килограм агнешко да струва 18 евро?Децата ще израстнат без да познават вкуса на агнешкото месо.В резултат на това ще се спре и празнуването на самия празник.Езика ни постепенно ще изчезне с употребата на чуждици.

    09:40 08.04.2026

  • 55 И те така

    10 1 Отговор

    До коментар #23 от "Я пък тоя":

    "Победителят" ще вземе най-после "нобеловата награда за мир"! И всичките Каи, урсули и макарони ще ръкопляскат станали и ще ронят сълзи от умиление и гордост. Не ви ли прилича този цирк на 15-ят конгрес на КПСС? Ха-ха-ха!!! Май даже го задминава по лицемерие и психична извратеност?

    09:40 08.04.2026

  • 56 Марлоу

    3 1 Отговор

    До коментар #13 от "Бонев":

    Рейгън беше последния президент с авторитет.

    09:43 08.04.2026

  • 57 ами

    5 0 Отговор

    До коментар #46 от "Смех с копейки":

    то и иран беше за една седмица.......

    09:48 08.04.2026

  • 58 Моряка

    4 0 Отговор

    До коментар #14 от "Я пък тоя":

    Украинската водка "Хлебний дар" е перфектна,няма махмурлук.Иначе Украйна не е държава,а руска територия.Временно открадната.Следващия след Путин ще си я върне.Без тън мън.А Зеленчука- на гилляка.

    09:49 08.04.2026

  • 59 матрос

    2 0 Отговор

    До коментар #33 от "Баща ми не":

    Самохвалството не е добра черта на характера.Ти май си като оня коментатор кап.1-ви ранг,който не се е качвал на кораб но с голяма уста като Татяна Дончева-няма затваряне и надприказване.

    Коментиран от #62

    09:51 08.04.2026

  • 60 Данко Харсъзина

    2 0 Отговор
    Нема такива идиоти.

    09:53 08.04.2026

  • 61 Ох миличък

    0 0 Отговор

    До коментар #33 от "Баща ми не":

    кат ти спре тока с кво ще работиш? Такива пудели кат тебе.. Само лаят

    09:58 08.04.2026

  • 62 Моряка

    3 0 Отговор

    До коментар #59 от "матрос":

    Е,малкия,ако намекваш за мене,имам 25 години във ВМФ и 30 години на кораби от търговския флот.Големи.По големи даже от устата на Дончева.Рекорд на Гинес съм за най възрастен мореплавател на големи кораби в света.Не си ли чувал?

    10:04 08.04.2026

  • 63 Хи хи хи

    3 0 Отговор
    Във Вашингтон ще се проведе ключова за НАТО среща ???!

    РАЗВОД по италиански !!!

    10:08 08.04.2026