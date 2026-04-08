Във Вашингтон ще се проведе ключова за НАТО среща ???!

Генералният секретар на НАТО Марк Рюте ще се срещне днес с президента на САЩ Доналд Тръмп във Вашингтон, предаде Франс прес, съобщи БТА. Двамата ще се срещнат, след като Тръмп обяви двуседмично прекратяване на огъня в Иран.
В рамките на визитата си в американската столица Рюте, който е в добри лични отношения с президента на САЩ, вероятно ще се опита да смекчи острите критики на Доналд Тръмп към съюзниците от алианса за отказа им да помогнат на Съединените щати и Израел в операцията им срещу Иран.
"Той идва да ме види в сряда. Той е страхотен човек. Генералният секретар е страхотен", каза Тръмп по адрес на Рюте в понеделник.
В хода на посещението си генералният секретар на НАТО ще разговаря и с държавния секретар Марко Рубио и министъра на отбраната Пийт Хегсет.
Според представител на НАТО визитата на Рюте е била планирана отдавна, като разговорите ще обхванат договореностите между съюзниците за увеличаването на разходите за отбрана, приети на срещата на върха в Хага миналата година, под натиска на Доналд Тръмп. Очаква се в дискусиите между Марк Рюте и американския президент да бъдат включени също теми, свързани с напрежението с Иран и войната в Украйна.
Напрежението между европейските членки на НАТО и Тръмп осезаемо се покачи след началото на американско-израелската операция срещу Иран. Президентът на САЩ обвини Европа, че е "страхлива" и не помага за отварянето на де факто блокирания от Иран Ормузки проток - ключов морски коридор, през който минават около 20% от световните доставки на петрол.
Прекратяването на огъня, договорено през нощта между САЩ и Иран с посредничеството на Пакистан, позволява на Техеран да отвори отново Ормузкия проток.
Утре, като част от визитата си във Вашингтон, която ще продължи до 12 април, Марк Рюте ще изнесе реч и ще участва в панелна дискусия, организирана от Института на Фондация "Роналд Рейгън". От петък до неделя той ще участва в годишната среща на групата "Билдерберг", която събира европейски и северноамерикански политически и икономически лидери.
