Експлозии отекнаха в столицата на Бахрейн

8 Април, 2026 09:35 2 502 39

Президентът на САЩ Тръмп заяви, че е се е съгласил да преустанови "бомбардировките и атаките срещу Иран за период от две седмици"

Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова

Експлозии бяха чути тази сутрин в столицата на Бахрейн - Манама, броени часове след обявяването на двуседмично примирие между САЩ и Иран, предаде Франс прес, съобщи БТА.

"Спешните служби потушиха пожар в съоръжение, избухнал вследствие на иранска агресия", съобщи Министерството на вътрешните работи на Бахрейн в социалната мрежа "Екс".

Министерството уточни, че няма данни за пострадали.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че е се е съгласил да преустанови "бомбардировките и атаките срещу Иран за период от две седмици", предаде Ройтерс.

Тръмп посочи, че е разговарял с лидери от Пакистан, след като по-рано тази нощ пакистанският премиер Шехбаз Шариф поиска от американския си колега да удължи с две седмици крайния срок, наложен на Иран да отвори Ормузкия проток.

"Въз основа на разговорите с премиера Шехбаз Шариф и пакистанския фелдмаршал Асим Мунир, в хода на които те поискаха да спра ударната сила, изпратена тази нощ към Иран, и при условие че Ислямска република Иран се съгласи на ПЪЛНО, НЕЗАБАВНО и БЕЗОПАСНО ОТВАРЯНЕ на Ормузкия проток, аз се съгласявам да преустановя бомбардировките и атаките срещу Иран за период от две седмици", написа Тръмп в социалната си мрежа "Трут соушъл".

"Това ще бъде двустранно СПИРАНЕ НА ОГЪНЯ“, подчерта американският лидер.

Тръмп отбеляза, че САЩ са получили от Иран предложение, включващо 10 точки. "Смятам, че това е приложима основа, по която може да се преговаря", добави Тръмп.


Свързани новини


  • 1 ТРЪМП

    41 7 Отговор
    Това е безпрецедентен случай в съвременната история – суперсилата да приеме условията на държавата, която е санкционирала и демонизирала в продължение на десетилетия.

    Коментиран от #17

    09:38 08.04.2026

  • 2 ОТ ЕПИЧНА ЯРОСТ

    36 5 Отговор
    МИНАХМЕ НА ЕПИЧНО КЛЯКАНЕ. ЛАЕ АМА НЕ ХАПЕ НАШЕТО КУЧЕ ТРЪМПИ.

    09:38 08.04.2026

  • 3 Пич

    37 8 Отговор
    Тръмп нищо не се е съгласил, лъже, защото няма с какво да бомбандира!!! Сега ще започне едно търсене и влачене на всяка свободна бомба и ракета от базите на САЩ по света, за да презаредят!!! Но и Иран презарежда от Русия и Китай!!! САЩ отново нямат полезен ход, но егото на Тръмп го кара да приеме загубата като лична!!! И пак ще прави щуротии !!!

    Коментиран от #12

    09:39 08.04.2026

  • 4 Картаген

    29 6 Отговор
    Бай Дончо охотно е готов да спре огъня ,защото му свършиха рИкетите и се договаря да не го стрелят,докато му докарат следващата порция.После заплахи и т.н.Както си му е редът на целия репертоар.

    09:39 08.04.2026

  • 5 Последния Софиянец

    21 8 Отговор
    Тръмп е капитулирал ама Иран си продължава.

    Коментиран от #11

    09:39 08.04.2026

  • 6 Хаген Дас

    12 10 Отговор
    Беше ясно че няма кураж!е удължава, удължава и така!

    09:39 08.04.2026

  • 7 Тръмп

    21 4 Отговор
    Почна да кляка, и сега се чуди как да изкара поражението победа.
    Е, няма да стане.

    09:41 08.04.2026

  • 8 иран не е сам

    11 5 Отговор
    има партньори , има пазари , въртят парите . а базите и петрола на американските фирми горяха . то се видя . и в изрел американски фирми държат много петролни заводи . и те горяха . и така лобито претегля плюсове и минуси . всичко струва пари . сухоземната операция е в ход . до седмица ще има . аз се радвам за мирът . не са ми никакви . но войните водят до бедност .

    09:43 08.04.2026

  • 9 Въпрос

    8 5 Отговор
    Снимката към статията от Бахрейн ли е?

    09:44 08.04.2026

  • 10 иван костов

    15 4 Отговор
    След капитулацията на САЩ е нормално Иран да въведе някакъв порядък в деспотичните монархии от залива!🤔

    09:45 08.04.2026

  • 11 Обаче Биби продължава да го избива!

    2 17 Отговор

    До коментар #5 от "Последния Софиянец":

    До последният хюмейнист!

    Коментиран от #14, #36

    09:46 08.04.2026

  • 12 Шматкар,

    5 15 Отговор

    До коментар #3 от "Пич":

    Остави Тръмпоча.Гледай как евреите избиват аятоласите по списък.Вчера 2 броя от главните.Следи новитие,за да не се излагаш като кифладжия.

    Коментиран от #16

    09:50 08.04.2026

  • 13 Дон Корлеоне

    2 12 Отговор
    Хаяско кога ще изпрати хора на луната?

    Коментиран от #38, #39

    09:51 08.04.2026

  • 14 Ъхъ

    10 3 Отговор

    До коментар #11 от "Обаче Биби продължава да го избива!":

    21 танка за един ден😂😂😂😂😂 Това дори и по стандартите на ВСВ си е множко! Партизаните от Хизбула, направиха цахал на парцал!😂😂😂😂

    09:51 08.04.2026

  • 15 Върховенство на П

    2 6 Отговор
    Хайде таман се кротнаха и пак почнахте да наливате масло в огъня . Ако не е бай Дончо Тръмп щеше да има ракети сата Ненските англичани да вършат гено цид на Украинскоруска територия За вас проевропейците по важно е да ум ират само европейци а всички теро рист от редовете на англоар абите и пакист анците от Афри ка да са на сигурно в защитено жилище

    09:52 08.04.2026

  • 16 Е, колко да избият?

    3 7 Отговор

    До коментар #12 от "Шматкар,":

    Остават още 93милиона!🤣🤣🤣

    Коментиран от #20

    09:53 08.04.2026

  • 17 Гост

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "ТРЪМП":

    Абе много го натегнат бе виж , че удрят наред по съоръженията на братята си .. Световната икономика е под натиск не САЩ и Иран само…

    09:54 08.04.2026

  • 18 Ззз

    5 1 Отговор
    Дръмп и компанията му неноpмалници да вземат да обявят за "великденско чудо" и отварянето на протока, както направиха при спасяването на свалените си "смели" военнопрестъпничета от як бой и секс.

    09:56 08.04.2026

  • 19 Дякон Унуфрий Араллампиев

    6 2 Отговор
    Като краен коментар какво видяхме вчера Целият Ирански народ излезе на улицата и показа че не го е страх Като свирне сирената в Израел започва бой за място в мазетата при плъховете Всички приказки и пропаганди отидоха на вятъра

    09:58 08.04.2026

  • 20 Точно така копей.

    2 6 Отговор

    До коментар #16 от "Е, колко да избият?":

    10 процента аятоласи тероризират 90% иранци.И те ще бъдат зачистени.

    Коментиран от #23

    09:58 08.04.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Гресирана ватенка

    2 4 Отговор
    Вместо яйца копейките ще боядисат чалмите си😁

    Коментиран от #26

    10:01 08.04.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Една мисъл не ми дава мира.

    2 2 Отговор
    Защо копейките каквото кажат винаги става точно обратното?!

    10:02 08.04.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Паветник

    3 1 Отговор

    До коментар #22 от "Гресирана ватенка":

    Ах колко си жесток към копейте, хайде да ги прецакаме за Великден, като им изгълтаме целият белтък на яйцата!

    10:04 08.04.2026

  • 27 Гробар

    2 1 Отговор
    Иран преобърна американската военна машина.

    10:08 08.04.2026

  • 28 Гробар

    2 1 Отговор
    Первая в мире стана за смях.

    10:09 08.04.2026

  • 29 Гробар

    1 1 Отговор
    Техеран за 24 часа, кравите се ицдавиха в Ормузкия проток.

    10:10 08.04.2026

  • 30 Гробар

    2 1 Отговор
    Чалмите разгромиха сащ, кравите с Русия искат да воюват.

    10:10 08.04.2026

  • 31 Гробар

    3 3 Отговор
    БРИКС победи нато.

    10:12 08.04.2026

  • 32 Гробар

    3 2 Отговор
    Русия и Китай завряха сащ обратно в западното полукълбо.

    10:13 08.04.2026

  • 33 БеГемот

    1 3 Отговор
    Клекнаха от безсилие....само гражданската война в Русия се води до пълно унищожение...

    10:21 08.04.2026

  • 34 кравария

    1 0 Отговор
    изтече в Ормузкия проток!!! ХАХАХА

    10:41 08.04.2026

  • 35 К.о.т.А.К.А.

    2 0 Отговор
    Иран за 3 дня, а?!? Хахахах

    10:42 08.04.2026

  • 36 Радио Ереван

    1 0 Отговор

    До коментар #11 от "Обаче Биби продължава да го избива!":

    Не е така, а е до като държавата Израел престане да съществува.

    10:42 08.04.2026

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Холивуд Пикчърс

    1 0 Отговор

    До коментар #13 от "Дон Корлеоне":

    когато напълно дофалират и спрат да правят филмчета за изпращане на хора на луната - значи скоро

    10:52 08.04.2026

  • 39 Нов

    1 0 Отговор

    До коментар #13 от "Дон Корлеоне":

    Кой и кога е изпратил хора на Луната ?
    Образовай се мацко.

    11:19 08.04.2026