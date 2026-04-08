Експлозии отекнаха в столицата на Бахрейн

Експлозии бяха чути тази сутрин в столицата на Бахрейн - Манама, броени часове след обявяването на двуседмично примирие между САЩ и Иран, предаде Франс прес, съобщи БТА.
"Спешните служби потушиха пожар в съоръжение, избухнал вследствие на иранска агресия", съобщи Министерството на вътрешните работи на Бахрейн в социалната мрежа "Екс".
Министерството уточни, че няма данни за пострадали.
Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че е се е съгласил да преустанови "бомбардировките и атаките срещу Иран за период от две седмици", предаде Ройтерс.
Тръмп посочи, че е разговарял с лидери от Пакистан, след като по-рано тази нощ пакистанският премиер Шехбаз Шариф поиска от американския си колега да удължи с две седмици крайния срок, наложен на Иран да отвори Ормузкия проток.
"Въз основа на разговорите с премиера Шехбаз Шариф и пакистанския фелдмаршал Асим Мунир, в хода на които те поискаха да спра ударната сила, изпратена тази нощ към Иран, и при условие че Ислямска република Иран се съгласи на ПЪЛНО, НЕЗАБАВНО и БЕЗОПАСНО ОТВАРЯНЕ на Ормузкия проток, аз се съгласявам да преустановя бомбардировките и атаките срещу Иран за период от две седмици", написа Тръмп в социалната си мрежа "Трут соушъл".
"Това ще бъде двустранно СПИРАНЕ НА ОГЪНЯ“, подчерта американският лидер.
Тръмп отбеляза, че САЩ са получили от Иран предложение, включващо 10 точки. "Смятам, че това е приложима основа, по която може да се преговаря", добави Тръмп.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 ТРЪМП
Коментиран от #17
09:38 08.04.2026
3 Пич
Коментиран от #12
09:39 08.04.2026
5 Последния Софиянец
Коментиран от #11
09:39 08.04.2026
7 Тръмп
Е, няма да стане.
09:41 08.04.2026
11 Обаче Биби продължава да го избива!
До коментар #5 от "Последния Софиянец":До последният хюмейнист!
Коментиран от #14, #36
09:46 08.04.2026
12 Шматкар,
До коментар #3 от "Пич":Остави Тръмпоча.Гледай как евреите избиват аятоласите по списък.Вчера 2 броя от главните.Следи новитие,за да не се излагаш като кифладжия.
Коментиран от #16
09:50 08.04.2026
13 Дон Корлеоне
Коментиран от #38, #39
09:51 08.04.2026
14 Ъхъ
До коментар #11 от "Обаче Биби продължава да го избива!":21 танка за един ден😂😂😂😂😂 Това дори и по стандартите на ВСВ си е множко! Партизаните от Хизбула, направиха цахал на парцал!😂😂😂😂
09:51 08.04.2026
16 Е, колко да избият?
До коментар #12 от "Шматкар,":Остават още 93милиона!🤣🤣🤣
Коментиран от #20
09:53 08.04.2026
17 Гост
До коментар #1 от "ТРЪМП":Абе много го натегнат бе виж , че удрят наред по съоръженията на братята си .. Световната икономика е под натиск не САЩ и Иран само…
09:54 08.04.2026
20 Точно така копей.
До коментар #16 от "Е, колко да избият?":10 процента аятоласи тероризират 90% иранци.И те ще бъдат зачистени.
Коментиран от #23
09:58 08.04.2026
22 Гресирана ватенка
Коментиран от #26
10:01 08.04.2026
24 Една мисъл не ми дава мира.
10:02 08.04.2026
26 Паветник
До коментар #22 от "Гресирана ватенка":Ах колко си жесток към копейте, хайде да ги прецакаме за Великден, като им изгълтаме целият белтък на яйцата!
10:04 08.04.2026
36 Радио Ереван
До коментар #11 от "Обаче Биби продължава да го избива!":Не е така, а е до като държавата Израел престане да съществува.
10:42 08.04.2026
38 Холивуд Пикчърс
До коментар #13 от "Дон Корлеоне":когато напълно дофалират и спрат да правят филмчета за изпращане на хора на луната - значи скоро
10:52 08.04.2026
39 Нов
До коментар #13 от "Дон Корлеоне":Кой и кога е изпратил хора на Луната ?
Образовай се мацко.
11:19 08.04.2026