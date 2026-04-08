Експлозии отекнаха в столицата на Бахрейн

Експлозии бяха чути тази сутрин в столицата на Бахрейн - Манама, броени часове след обявяването на двуседмично примирие между САЩ и Иран, предаде Франс прес, съобщи БТА.

"Спешните служби потушиха пожар в съоръжение, избухнал вследствие на иранска агресия", съобщи Министерството на вътрешните работи на Бахрейн в социалната мрежа "Екс".

Министерството уточни, че няма данни за пострадали.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че е се е съгласил да преустанови "бомбардировките и атаките срещу Иран за период от две седмици", предаде Ройтерс.

Тръмп посочи, че е разговарял с лидери от Пакистан, след като по-рано тази нощ пакистанският премиер Шехбаз Шариф поиска от американския си колега да удължи с две седмици крайния срок, наложен на Иран да отвори Ормузкия проток.

"Въз основа на разговорите с премиера Шехбаз Шариф и пакистанския фелдмаршал Асим Мунир, в хода на които те поискаха да спра ударната сила, изпратена тази нощ към Иран, и при условие че Ислямска република Иран се съгласи на ПЪЛНО, НЕЗАБАВНО и БЕЗОПАСНО ОТВАРЯНЕ на Ормузкия проток, аз се съгласявам да преустановя бомбардировките и атаките срещу Иран за период от две седмици", написа Тръмп в социалната си мрежа "Трут соушъл".

"Това ще бъде двустранно СПИРАНЕ НА ОГЪНЯ“, подчерта американският лидер.

Тръмп отбеляза, че САЩ са получили от Иран предложение, включващо 10 точки. "Смятам, че това е приложима основа, по която може да се преговаря", добави Тръмп.