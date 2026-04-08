14 дни примирие: за какво се разбраха Тръмп и Иран

8 Април, 2026 11:49 3 640 64

Тръмп не изпълни заплахата си да унищожи "една цивилизация", а обяви примирие с Иран. Колко ще продължи то и какво следва

Снимка: БГНЕС/ EPA
Deutsche Welle Deutsche Welle информационен портал

Малко преди да изтече крайният срок за отваряне на Ормузкия проток, след който Тръмп беше заплашил да унищожи "една цивилизация", американският президент обяви, че с Иран е постигнато примирие. То ще е валидно 14 дни.

Израел няма да спре операциите в Ливан

Пакистанският премиер Шехбаз Шариф, който влезе в ролята на посредник, обяви, че САЩ ще преустановят ударите по Иран, а в замяна Ислямската република ще позволи преминаването през Ормузкия проток и ще спре да напада военна, цивилна и енергийна инфраструктура в съседните държави. Външният министър на Иран Абас Арагчи потвърди, че страната ще прекрати "отбранителните си операции".

Според Шариф Израел също ще спре обстрела на Иран и Ливан. Администрацията на Бенямин Нетаняху потвърди, че ще преустанови операции си срещу Иран в този период, но не и срещу целите на Хизбула в Ливан.

Иран обяви победа

Иран се съгласи на условията, след като Доналд Тръмп отправи заплахи за масирани атаки срещу цивилна инфраструктура в страната. Решението на Техеран идва след интензивни дипломатически усилия от страна на Пакистан и намеса в последния момент от страна на Китай, който е ключов съюзник, съобщават медии.

Съветът за национална сигурност на Иран официално потвърди споразумението, представяйки го като победа, при която Съединените щати са приели условията на Иран. Властите в Ислямската република обаче подчертаха, че примирието не значи край на войната.

Цените на петрола паднаха

Пакистанският премиер Шариф покани делегациите на Иран и САЩ на преговори в петък в пакистанската столица Исламабад, където представители на двете страни трябва да договорят окончателно споразумение за уреждане на конфликта. Според Шариф двете страни са проявили "забележителна мъдрост и разбиране" и могат да работят конструктивно за мир и стабилност. Макар според наблюдатели да има много разминавания между Вашингтон и Техеран, включително по отношение на бъдещето на ядрената и балистична програма на Иран, Тръмп очевидно е готов да работи с режима, който многократно заяви, че иска да свали от власт.

Тръмп потвърди, че е получил предложение с 10 точки от Иран, което може да служи за основа за преговори. Цените на горивата на световния пазар веднага реагираха и петролът падна под 100 долара за барел за първи път от дни.


  • 1 АХаяско канеше чужди журналисти там хаха

    11 49 Отговор
    🇺🇦🛡️⚔️ КУПЯНСК НАПЪЛНО ПРЕВЗЕТ ОТ УКРАИНСКИ ВЪОРЪЖЕНИ СИЛИ...
    👆Уведомен ли е вече Путин за поражението? Украинските въоръжени сили напълно изолираха обсадения град.
    ✅️Руската армия в Купянск се е предала. Цели части са сложили оръжие! Хиляди окупатори се предадоха с вдигнати ръце. Улиците са пълни с пленници, а редици от изоставена техника са наредени по тях.
    Руските командири предадоха града без бой.
    ❗️Дали ще започнат да разбират, че врагът им е зад стените на Кремъл!

    Коментиран от #6, #7, #10, #29, #40

    11:51 08.04.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Кон тикът

    5 3 Отговор
    Етава не можете бить.

    11:53 08.04.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Деций

    29 6 Отговор
    Радостта ще е крадка,о трябва да си голям идиот за да се радваш на времето което ще се използва да предислоциране на хора и техника за прадължаване на войната в залива!

    Коментиран от #13, #14

    11:55 08.04.2026

  • 6 Вацев

    11 20 Отговор

    До коментар #1 от "АХаяско канеше чужди журналисти там хаха":

    Русия не пАбеди ли вече?

    Коментиран от #20, #33, #36

    11:55 08.04.2026

  • 7 Каква полза,

    19 3 Отговор

    До коментар #1 от "АХаяско канеше чужди журналисти там хаха":

    след като ще им се наложи сами да се изтеглят от там?
    Дай Боже по скоро край на тази чужда за руснаци и украинци война.

    11:56 08.04.2026

  • 8 Феникс

    42 9 Отговор
    Честита победа на Иран, признавам си не очаквах да са толкова национално сплотени и издръжливи!

    Коментиран от #11, #48

    11:56 08.04.2026

  • 9 Факт

    6 25 Отговор
    Биби продължава да чисти аятоласи,хизбиласи,хамаси.

    11:56 08.04.2026

  • 10 По темата

    9 9 Отговор

    До коментар #1 от "АХаяско канеше чужди журналисти там хаха":

    Дядката шикалкави, щото така са му казали във Вашингтон.

    11:57 08.04.2026

  • 11 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА

    21 20 Отговор

    До коментар #8 от "Феникс":

    Намериха ли главата на аятолаха или го заровиха без глава?

    Коментиран от #16, #19

    11:57 08.04.2026

  • 12 Дончо ментата

    27 24 Отговор
    Америка и Цион загубиха и тази война, всичко останало са спекулации!

    Коментиран от #45

    11:58 08.04.2026

  • 13 ТАКА Е ТОООЧНО НА ЦИОНИСТ

    5 3 Отговор

    До коментар #5 от "Деций":

    И КРАДЛИВПИРАТ И БАНДИТ НИИИИИИКВА ВЯРА...

    12:00 08.04.2026

  • 14 Дякон Унуфрий Араллампиев

    10 7 Отговор

    До коментар #5 от "Деций":

    Иран допуска стратегическа грешка Китай и Русия сритаха Дони по кокалчетата но мир няма да има Щатите ще опитат да насъскат кюрдите Иран трябва да продължи войната

    Коментиран от #42

    12:00 08.04.2026

  • 15 Запахата от масирани бомбардировки

    13 3 Отговор
    на гражданска инфрструктура в Иран НЕ Е ОТМИНАЛА!

    Не случайно обръщаме внимание на нея от самото начало.
    Иран няма да отстъпи, преговорите няма да доведат до нищо и в един момент Тръмп ще заложи всичко на една карта. Няма да има друг избор. Около него са само шантави религиозни фундаменталисти- Ванс, Хегсет, Бесент, Кенеди и т.н. Няма кой да му даде друг акъл!

    12:01 08.04.2026

  • 16 мито и пилотите еф 15и кеф35

    7 6 Отговор

    До коментар #11 от "Град Козлодуй ОРИГИНАЛА":

    МАЙ НЕ СА ГИ ПОКАЗАЛИ ЦЕЛИ......ЯВНО СА НА МАРМАЛАД......

    12:01 08.04.2026

  • 17 Дони Миротвореца

    3 7 Отговор
    Нищо не са се разбрали. Ще ги счупят от бой другата седмица.

    Коментиран от #41

    12:03 08.04.2026

  • 18 Баце ЕООД

    3 1 Отговор
    Заглавието и "статията" нямат нищо общо едно с друго

    12:04 08.04.2026

  • 19 Феникс

    3 4 Отговор

    До коментар #11 от "Град Козлодуй ОРИГИНАЛА":

    ЧафутЪ, бегом марш към обетованата земя , докато я има все още!

    12:06 08.04.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Опа

    5 9 Отговор
    Поредният „инцидент“ в руската армия…
    Генерал-лейтенант Александър Отрощенко – командир на 45-та армия на ВВС и ПВО на Северния флот – вече е в графата „техническа неизправност“.
    Самолетът паднал. В скала. Всички загинали.
    Разбира се – случайност. Както винаги.
    Колкото по-висок пост, толкова по-„непредвидими“ катастрофи… 🤷‍♂️

    Коментиран от #24

    12:07 08.04.2026

  • 22 Азз

    6 2 Отговор
    Хайде сега дизела на 1,20 , нали няма война!

    Коментиран от #23

    12:07 08.04.2026

  • 23 Феникс

    10 3 Отговор

    До коментар #22 от "Азз":

    Войната се нарича еврозона, миличък! Българите от доста време са във война със правителствата си!

    Коментиран от #25

    12:09 08.04.2026

  • 24 Ахах

    6 1 Отговор

    До коментар #21 от "Опа":

    Що името е украинско тогава? Да не би и източника да е такъв.. Объркал си се нещо

    12:11 08.04.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Чета аз тука

    8 2 Отговор
    Че европейски държави искат оставката на Рюте. Ще има "уволнен си" в белия дом

    12:14 08.04.2026

  • 27 Ахаха

    6 0 Отговор

    До коментар #25 от "Гресирана ватенка":

    Ех, добре че либералите се лекуват лесно с лопата. Та ще се оправиш ти каам

    12:15 08.04.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Пълни фейкове

    10 2 Отговор

    До коментар #1 от "АХаяско канеше чужди журналисти там хаха":

    Не разбирам защо пускаш тези измислици.
    Хаяско си ти.

    12:15 08.04.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Сам си пускаш коментари

    5 1 Отговор

    До коментар #6 от "Вацев":

    и след това сам си отговаряш.
    Кога за последен път си ходил на лекар?

    12:17 08.04.2026

  • 34 Опааа

    10 1 Отговор
    Цените на петрола надолу,а тук в кО чината само нагоре!😆

    Коментиран от #39

    12:17 08.04.2026

  • 35 Ахах

    3 1 Отговор
    платените реват цял ден.. Редакцията трие ли трие

    12:17 08.04.2026

  • 36 Абе

    6 5 Отговор

    До коментар #6 от "Вацев":

    Май нато се разпада.. Та със сигурност е победила 🙌🔥

    12:18 08.04.2026

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Трият

    5 3 Отговор
    Ми коментара за лъжата на перчема. 3 пъти.

    12:18 08.04.2026

  • 39 Защо вярвяш

    3 1 Отговор

    До коментар #34 от "Опааа":

    ЗА ДА ПАДНЕ ЦЕНАТА ОРМУЗА ТРЯБВАШЕ ДА Е ОТВОРЕН. ДА АМА НЕ. КАКТО КАЗВАШЕ ЕДИН ВОДЕЩ ПО ТВ.

    12:20 08.04.2026

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 Ами

    4 2 Отговор

    До коментар #17 от "Дони Миротвореца":

    Това се казва още от преди месец вече. Ама мобилните тоалетни офейкаха щом ги надупчиха и протекоха та се размириса. Ефктите като круши .туп,туп .

    12:25 08.04.2026

  • 42 Деций

    4 0 Отговор

    До коментар #14 от "Дякон Унуфрий Араллампиев":

    С кюрдите няма да стане,много е прясно когато ги изоставиха в Ирак.

    Коментиран от #43

    12:25 08.04.2026

  • 43 Дякон Унуфрий Араллампиев

    4 2 Отговор

    До коментар #42 от "Деций":

    Нищо не се знае Просто Иран допуска грешка Пак ще избият преговарящите Не трябва да се вярва на щатите

    12:30 08.04.2026

  • 44 Статисик

    1 0 Отговор
    От цялата работа само дето се разбраха да не гърмят, иначе нищо общо между изявленията на едните и другите - 10, 15, 20 точки ала-бала.
    Сега ,след като привършват джепането, ще видим за две седмиъкаква простотия ще измислят жидовете!?

    12:44 08.04.2026

  • 45 Имаш тежки халюцинации

    9 4 Отговор

    До коментар #12 от "Дончо ментата":

    Персите са в будна кома.

    12:45 08.04.2026

  • 46 старшинката

    7 1 Отговор
    Иранката Мариам Мирзахани е историческа фигура в математиката. През 2014 г тя става носител на Медала на Фийлдс - първата жена в 80-годишната история на наградата, спечелила „Нобеловата награда за математика“. Тя е удостоена и с отличието за изключителния си принос към разбирането на симетрията на извити повърхности.
    Мариам Мирзахани е родена през 1977 година в Техеран, Иран. Посещава девическата гимназия „Фарзанеган“. На Международната математическа олимпиада през 1995 година тя печели два златни медала, като става и първият в историята на състезанието участник, завършил с пълен брой точки.
    През 1999 година Мирзахани завършва бакалавърска степен по математика в техеранския Технологичен университет „Шариф“. Заминава за САЩ, за да следва докторантура в Харвардския университет. През 2004 година тя е и гост-изследовател в Математическия институт „Клей“ , професор в Принстънския университет и професор по математика в Станфордския университет.

    Общата грамотност сред жените в Иран е 85% през 2023 г. Грамотността сред младите жени е около 99%, според проекции на ЮНЕСКО за 2022 г.

    Каменната ера, а?

    Коментиран от #47

    12:53 08.04.2026

  • 47 Ц,ц,ц

    1 5 Отговор

    До коментар #46 от "старшинката":

    Иранската що не е учила в някой руски университет в ко4ината?

    13:01 08.04.2026

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 49 МОЛЯ НЕ БЪРКАЙТЕ

    6 2 Отговор
    Персите са си ПЕРСИ, Чалмите там се появяват 3700 години СЛЕД ТЯХ.

    13:03 08.04.2026

  • 50 Страхлив клоун

    5 1 Отговор
    Тръмп тръмпясал с мозък плесенясал.

    13:08 08.04.2026

  • 51 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 52 Малко за ПЕРСИТЕ

    4 1 Отговор
    В основата на Персийската митология с били два много силни бога близнаци.
    Ахура Мазда е саздатяля , той е бога на светлината,истината и добротата.
    Неговия враг Ариман е бога на тъмнината , лъжите и злото , създател само на унищожението, болестите и бедствията.
    Древно персийската митология също така включвала и богът Митра който е бил бог на войната,слънцето и закона.
    Анахита е била богинята на водата и плодородието.
    Веретрагна бил бога на победата.

    Аз тука Алах не виждам, а вие?

    Коментиран от #60, #63

    13:09 08.04.2026

  • 53 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 54 Мишел

    6 9 Отговор
    Интересно защо триете как Иран победи агресорите? Няма полза, всеки народ, заплашен от САЩ с бомбардировки , ще го прави вече.

    Коментиран от #57

    13:21 08.04.2026

  • 55 Фърчът дънки на парцали!

    6 6 Отговор
    Американските самолетоносачи и придружаващите ги кораби ИЗБЯГАХА ОТ РЕГИОНА КАТО БИТИ В КЕНЕФА ХОМОСЕКСУАЛИСТИ! Единият иранците го продъниха и американците го завлякоха за ремонт, защото има теч в реактора. Другия избяга чак в Индийския океан. Каква победа? Танкерите ще минават ИРАНСКИ МИТНИЧЕСКИ КОНТРОЛ и ще плащат такса на барел. Американските военни бази ще се изтеглят (някои вече се изтеглиха) от региона. Накратко, скъсаха им дънките ОТЗАД.
    Щяха да "фърчът чалми и вата", а фърчът скъсани краварски дънки!

    13:55 08.04.2026

  • 56 Лудия ще убие ръководството на Иран

    4 2 Отговор
    Докато трае примирие то

    14:04 08.04.2026

  • 57 Ами

    4 2 Отговор

    До коментар #54 от "Мишел":

    драга швабен, защото иран и без това дразни, че са победители само поради факта, че са останали живи. Обаче са далеч от поуката, заедно с тях и поддъежащите ги. Затова .

    14:08 08.04.2026

  • 58 Елементарно Уотсън!

    2 2 Отговор
    Нищо не са се разбирали... САЩ набелязват нови цели за унищожаване. Ще ги бомбят още другата седмица.

    14:38 08.04.2026

  • 59 не може да бъде

    0 0 Отговор
    Не знам за какво са се разбрали САЩ и Иран но вече знам от къде режисьорът артист музикант писател сценарист Алън Калининград уф ..пардон Алън Кьонигсберг пардон ....Уди Алън черпи вдъхновение и сюжети за историите във филмите /забавни но поучителни комедии/ които е режисирал пишел сценарии и играл главни роли!?

    14:52 08.04.2026

  • 60 Ми то и

    2 0 Отговор

    До коментар #52 от "Малко за ПЕРСИТЕ":

    Зевс, Юпитер, Тангра и т.н. са били боговете на Гърция, Рим и България и то доста бая време преди да дойде новата вяра.

    Коментиран от #61

    16:08 08.04.2026

  • 61 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 62 Реално

    0 2 Отговор

    До коментар #61 от "Малко за ПЕРСИТЕ":

    Персите имат хилядолетна култура, центрове за наука, строежи, изкуство
    Иранците имат к0птори и забрадки. Забраняващи наука, изкуство и култура. За тях има само фейк копи-пейст религията от стария завет и фалшивия пророк за който ни пишеха в библията да се пазим.

    16:24 08.04.2026

  • 63 111

    2 0 Отговор

    До коментар #52 от "Малко за ПЕРСИТЕ":

    Ха-ха-ха, предвид методите на покръстването проведено от Княз Борис, и твоята "логика", за българите е уместен въпроса: " Аз тука Исус не виждам, а вие ? ".

    22:29 08.04.2026

  • 64 Чичо Ганчо

    1 1 Отговор
    Рижата си мисли, че е прецакал някого, ама прецаканият е той!
    Няма да си доизкара мандата!

    22:57 08.04.2026

