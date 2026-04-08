14 дни примирие: за какво се разбраха Тръмп и Иран

Малко преди да изтече крайният срок за отваряне на Ормузкия проток, след който Тръмп беше заплашил да унищожи "една цивилизация", американският президент обяви, че с Иран е постигнато примирие. То ще е валидно 14 дни.

Израел няма да спре операциите в Ливан

Пакистанският премиер Шехбаз Шариф, който влезе в ролята на посредник, обяви, че САЩ ще преустановят ударите по Иран, а в замяна Ислямската република ще позволи преминаването през Ормузкия проток и ще спре да напада военна, цивилна и енергийна инфраструктура в съседните държави. Външният министър на Иран Абас Арагчи потвърди, че страната ще прекрати "отбранителните си операции".

Според Шариф Израел също ще спре обстрела на Иран и Ливан. Администрацията на Бенямин Нетаняху потвърди, че ще преустанови операции си срещу Иран в този период, но не и срещу целите на Хизбула в Ливан.

Иран обяви победа

Иран се съгласи на условията, след като Доналд Тръмп отправи заплахи за масирани атаки срещу цивилна инфраструктура в страната. Решението на Техеран идва след интензивни дипломатически усилия от страна на Пакистан и намеса в последния момент от страна на Китай, който е ключов съюзник, съобщават медии.

Съветът за национална сигурност на Иран официално потвърди споразумението, представяйки го като победа, при която Съединените щати са приели условията на Иран. Властите в Ислямската република обаче подчертаха, че примирието не значи край на войната.

Цените на петрола паднаха

Пакистанският премиер Шариф покани делегациите на Иран и САЩ на преговори в петък в пакистанската столица Исламабад, където представители на двете страни трябва да договорят окончателно споразумение за уреждане на конфликта. Според Шариф двете страни са проявили "забележителна мъдрост и разбиране" и могат да работят конструктивно за мир и стабилност. Макар според наблюдатели да има много разминавания между Вашингтон и Техеран, включително по отношение на бъдещето на ядрената и балистична програма на Иран, Тръмп очевидно е готов да работи с режима, който многократно заяви, че иска да свали от власт.

Тръмп потвърди, че е получил предложение с 10 точки от Иран, което може да служи за основа за преговори. Цените на горивата на световния пазар веднага реагираха и петролът падна под 100 долара за барел за първи път от дни.