Роберт Фицо: Това е много крехко примирие

Премиерът на Словакия Роберт Фицо смята двуседмичното прекратяване на огъня между Съединените щати и Иран за "много крехко", но вярва, че това е шанс за "охлаждане на страстите", предаде агенция ТАСР, цитирана от БТА.

"Много съм доволен от двуседмичното прекратяване на огъня. Това е много крехко примирие, но (...) да се надяваме, че тези горещи страсти ще се охладят малко“, каза Фицо във видеопослание, публикувано в социалните мрежи.

Съединените щати и Иран се споразумяха за спиране на огъня малко преди изтичането на ултиматума на американския президент Доналд Тръмп за отваряне на Ормузкия проток.

Предложението за незабавно двуседмично прекратяване на огъня беше прието от Иран, Съединените щати и Израел, като в него е включено и деблокирането на стратегическия морски коридор.

Няколко арабски държави похвалиха споразумението между САЩ и Иран за двуседмично прекратяване на огъня и приветстваха отварянето на Ормузкия проток, предаде ДПА, съобщи БТА.

Министърът на външните работи на Оман - Саид Бадър бин Хамад бин Хамуд Албусайди, заяви, че Маскат "потвърждава важността в този момент от ускоряването на усилията за намиране на решение за край на кризата из основи". Той изказа мнението си в публикация днес в социалната платформа "Екс", броени часове след като американският президент Доналд Тръмп обяви двуседмичното примирие.

Според иракската държавна агенция Багдад смята, че спирането на огъня помага да се понижи напрежението и способства за следващи стъпки към диалог.

Настроението беше по-приповдигнато в Обединените арабски емирства, отбелязва ДПА. Президентският съветник Ануар Гаргаш каза, че страната е "триумфирала" във войната. Емирствата бяха подложени на постоянни нападения от страна на Иран по време на конфликта, който започна с американско-израелските военни удари срещу Техеран на 28 февруари.

В изявление египетското Министерство на външните работи определи решението като положителна стъпка към деескалация и ограничаване на регионалното напрежение и отбеляза, че паузата, заедно с отговора на Техеран, предоставя важна възможност за напредък в преговорите и дипломацията.