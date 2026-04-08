Роберт Фицо: Това е много крехко примирие

8 Април, 2026 13:35 1 196 19

Арабски държави приветстваха прекратяването на огъня между САЩ и Иран и призоваха за дълготраен мир

Роберт Фицо: Това е много крехко примирие - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Премиерът на Словакия Роберт Фицо смята двуседмичното прекратяване на огъня между Съединените щати и Иран за "много крехко", но вярва, че това е шанс за "охлаждане на страстите", предаде агенция ТАСР, цитирана от БТА.

"Много съм доволен от двуседмичното прекратяване на огъня. Това е много крехко примирие, но (...) да се надяваме, че тези горещи страсти ще се охладят малко“, каза Фицо във видеопослание, публикувано в социалните мрежи.

Съединените щати и Иран се споразумяха за спиране на огъня малко преди изтичането на ултиматума на американския президент Доналд Тръмп за отваряне на Ормузкия проток.

Предложението за незабавно двуседмично прекратяване на огъня беше прието от Иран, Съединените щати и Израел, като в него е включено и деблокирането на стратегическия морски коридор.

Няколко арабски държави похвалиха споразумението между САЩ и Иран за двуседмично прекратяване на огъня и приветстваха отварянето на Ормузкия проток, предаде ДПА, съобщи БТА.

Министърът на външните работи на Оман - Саид Бадър бин Хамад бин Хамуд Албусайди, заяви, че Маскат "потвърждава важността в този момент от ускоряването на усилията за намиране на решение за край на кризата из основи". Той изказа мнението си в публикация днес в социалната платформа "Екс", броени часове след като американският президент Доналд Тръмп обяви двуседмичното примирие.

Според иракската държавна агенция Багдад смята, че спирането на огъня помага да се понижи напрежението и способства за следващи стъпки към диалог.

Настроението беше по-приповдигнато в Обединените арабски емирства, отбелязва ДПА. Президентският съветник Ануар Гаргаш каза, че страната е "триумфирала" във войната. Емирствата бяха подложени на постоянни нападения от страна на Иран по време на конфликта, който започна с американско-израелските военни удари срещу Техеран на 28 февруари.

В изявление египетското Министерство на външните работи определи решението като положителна стъпка към деескалация и ограничаване на регионалното напрежение и отбеляза, че паузата, заедно с отговора на Техеран, предоставя важна възможност за напредък в преговорите и дипломацията.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Фицо Пицо

    8 18 Отговор
    Тоя пък Фицо за голям фактор се е взел.

    13:36 08.04.2026

  • 2 честен ционист

    0 24 Отговор
    Истината е, че Вова предаде Купянский литейный завод на янките без бой, където има толкова Литий, колкото целия петрол на земята няма да може да изплати.

    13:38 08.04.2026

  • 3 Овчарник.

    15 0 Отговор
    Ритат по системата.....!накрая ще се срути и парите ще се превърнат в тоалетна хартия...!

    13:43 08.04.2026

  • 4 Маг

    18 25 Отговор
    Не виждам Иран да иска да спре, не виждам и Израел да иска да спре, само Тръмп иска да спре, но ще бъде предаден или излъган от евреите. Ще ударят някакви огромни черни продълговати неща като огромни балони, и ще предизвикат тотално замърсяване в света. От това ще настъпи глад и липса на основни неща. Ще бъдат изстреляни няколко ракети от Иран към Европа ( но не от Иран), за да опитат да провокират включване във войната. Обаче Европа няма да се хване, и няма да иска да воюва. Още от лятото ще усетите започването на вашето голямо обедняване.

    13:44 08.04.2026

  • 5 Хахаха!🎺🥳😀

    12 27 Отговор
    Американските самолетоносачи и придружаващите ги кораби ИЗБЯГАХА ОТ РЕГИОНА КАТО БИТИ В КЕНЕФА ХОМОСЕКСУАЛИСТИ! Единият иранците го продъниха и американците го завлякоха за ремонт, защото навярно има теч в реактора. Другия избяга чак в Индийския океан. Каква победа? Танкерите ще минават ИРАНСКИ МИТНИЧЕСКИ КОНТРОЛ и ще плащат такса на барел. Американските военни бази ще се изтеглят (някои вече се изтеглиха) от региона. Накратко, скъсаха им дънките ОТЗАД!
    Може ли Тръмп да изпрати други самолетоносачи в Персийския залив? Може, но ако те получат повреди и избягат, рискува да не си изкара мандата до край.

    Коментиран от #13, #15, #18

    13:47 08.04.2026

  • 6 Стьопата

    7 10 Отговор
    Руснаки, нимойти са бойти ся! Скора и Кримът жъ згуби стратигичиску значенийе за магучата!

    13:51 08.04.2026

  • 7 Архимандрисандрит Бибиян

    4 12 Отговор
    Физо да фаща самаллйота за Тегеран! Да договори договорняк,нали е всеопща подлога!?

    13:52 08.04.2026

  • 8 Ас Копейкин

    5 10 Отговор
    Орбан и Фицо подкрепаяме Съвета за мир на Тръмп!

    13:55 08.04.2026

  • 9 зле

    6 12 Отговор
    9та дупка на кавала защо изобщо изразява мнение? и защо ми го пускате като новина кво казал словашкия зелен чорап

    13:57 08.04.2026

  • 10 Васил

    8 12 Отговор
    Точно този ли ще ми говори за примирие при положение че е слуга на кремълският диктатор.

    Коментиран от #17

    13:57 08.04.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Дони Пердето

    9 2 Отговор
    Ден до пладне ще е това примирие. Предполагам, че още следващата седмица ще има нов пердах на аятоласите.

    14:04 08.04.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Като гледам 🤔

    1 4 Отговор

    До коментар #5 от "Хахаха!🎺🥳😀":

    имате тежки халюцинации.

    14:53 08.04.2026

  • 16 Аятоласите да обогатяват на 70% урана

    1 3 Отговор
    Арабски държави приветстваха прекратяването на огъня между САЩ и Иран и призоваха за дълготраен мир
    -;-
    Фицо да гледа какво ще става с Орбан, че ако падне на 12.04.2026 и само нашия хаскоския Орбан ще му остане подкрепа!

    Апхропо Богаша ше се яви ли в публичен дебат с Ламата , Асен, Свинята и Шиткойна! щото ако не се яви , надали ще стигне и до 30-те % подкрепа от наивниците Му!

    16:37 08.04.2026

  • 17 Шерифа е приятел на Путлер

    0 4 Отговор

    До коментар #10 от "Васил":

    Васил
    710ОТГОВОР
    Точно този ли ще ми говори за примирие при положение че е слуга на кремълският диктатор.
    -;-
    Те са си приятгели.
    Ако не бяха такива, досега Рашмахта щеше да превземе Купянск!

    16:39 08.04.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 падналия ангел

    3 0 Отговор
    Часове след примирието е ударен нефтопреработващ завод на иранския остров Лаван. Вероятно евреите. Отговор- следва удар по нефтопровод на СА към Червено море.

    18:42 08.04.2026

