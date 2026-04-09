Румъния назначи нови ръководители на ключовите прокуратури

Румъния назначи нови ръководители на ключовите прокуратури

9 Април, 2026 10:57 329 1

Президентът Никушор Дан подписа укази за промени в Главната прокуратура, DNA и DIICOT

Румъния назначи нови ръководители на ключовите прокуратури - 1
Ели Стоянова

Румънският президент Никушор Дан обяви на пресконференция, че е подписал указите за назначаване на нови водещи прокурори в основните съдебни структури в страната - Главната прокуратура към Върховния касационен съд, Националната дирекция за борба с корупцията (DNA) и Дирекцията за разследване на организираната престъпност и тероризма (DIICOT), съобщава агенция Аджерпрес, цитирана от БТА.

Кандидатурите са били предложени от министъра на правосъдието Раду Маринеску, в съответствие със законовата процедура.

С президентски указ Кристина Киряк е назначена за главен прокурор на Румъния, Йоан-Виорел Чербу оглавява DNA, а Кодрин-Хорациу Мирон поема DIICOT. Одобрени са и техните заместници, сред които Мариус Войняг, който ще заеме пост в Главната прокуратура, както и Маринела Минка и Мариус-Йонел Щефан като заместник-главни прокурори в DNA. Досегашният главен прокурор Алекс-Флорин Флоренца ще бъде заместник в DIICOT.

Едно от предложенията на министъра обаче е било отхвърлено от президента - номинацията на Жил-Жулиен Григоре-Якобич за заместник главен прокурор в DIICOT.

Част от новите назначения ще влязат в сила на 15 април, а други - на 30 юни, в зависимост от изтичането на мандатите на настоящите ръководители.

По време на пресконференцията Никушор Дан подчерта, че очаква засилване на работата на прокуратурите и по-ефективни действия срещу корупцията и организираната престъпност. Той посочи, че гражданите ежедневно се сблъскват с прояви на корупция и изрази очакване за по-решителни резултати в тази посока.

Президентът заяви също, че DIICOT трябва да се фокусира върху разбиването на големи мрежи за наркотрафик и данъчни измами.

Решенията за назначенията обаче предизвикват противоречиви реакции в Румъния. Граждански организации организираха протест срещу предложените кандидати, изразявайки опасения за независимостта на съдебната система.

Медийни публикации повдигнаха въпроси около част от номинациите, включително критики към опита на Кристина Киряк и твърдения, свързани с нейното досегашно професионално поведение, както и съмнения около политическо влияние върху подбора на прокурори.

В обществото се появиха и твърдения, че назначенията са свързани с управляващата коалиция, но президентът Никушор Дан отхвърли тези обвинения, подчертавайки, че решенията са взети в рамките на неговите конституционни правомощия и не са резултат от партийни договорки.

Той заяви, че носи отговорност за избора и е уверен в неговата правилност, като подчерта, че ще действа според собствената си преценка в интерес на държавата.


  • 1 Грешка

    5 1 Отговор
    Не Румъния, урсула ги назначи. А тези целуваха знамето с 12-те звезди. Тези звезди означават 12-те племена на Израел.

    11:04 09.04.2026

