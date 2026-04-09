Украйна и Русия извършиха нова размяна на тела на загинали военни

Украйна и Русия осъществиха поредна размяна на телата на загинали военнослужещи, съобщава Ройтерс, цитирана от News.bg.

Руската страна е предала на Украйна 1000 тела, за които се предполага, че принадлежат на украински войници. От своя страна Киев е върнал на Москва телата на 41 руски военнослужещи.

Подобни размени се извършват периодично между двете страни в хода на конфликта, като част от договорените механизми за репатриране на загиналите.