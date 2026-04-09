Русия остро осъди ударите по Ливан, Израел стартира мирни преговори възможно най-скоро

Министерството на външните работи на Русия днес остро осъди израелските атаки срещу Ливан и призова за незабавно прекратяване на огъня, предаде Ройтерс, съобщи БТА.
Подобни агресивни действия заплашват да попречат на преговорния процес, който продължава и създават опасност от допълнителна ескалация в региона, добави министерството.
Израелският премиер Бенямин Нетаняху днес заяви, че е дал инструкции за започване на мирни преговори между Израел и Ливан, които да включват и разоръжаване на “Хизбула”, предаде Ройтерс.
“С оглед на многобройните искания от страна на Ливан за започване на преки преговори с Израел, вчера инструктирах кабинета да започне преки преговори с Ливан възможно най-скоро”, каза Нетаняху. “Преговорите ще се фокусират върху разоръжаване на “Хизбула” и установяване на мирни отношения между Израел и Ливан”, добави той.
По-рано днес Китай призова за сдържаност след вчерашните атаки на Израел срещу Ливан.
Говорителката на китайското външно министерство Мао Нин заяви, че Пекин призовава страните към сдържаност и ще помогне за охлаждане на ситуацията в района, съобщи ДПА.
Суверенитетът и сигурността на Ливан не трябва да бъдат нарушавани, подчерта тя.
В отговор на въпрос за спирането на огъня между САЩ и Иран, тя посочи, че Китай се надява всички страни да се възползват от възможността за постигане на примирие и прекратяване на войната по дипломатически път.
Китай ще продължи да работи за деескалация, подчерта Нин.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Бегай
Лицемери нагли.
20:05 09.04.2026
2 Ама Русийо
Коментиран от #31
20:05 09.04.2026
3 Аз съм веган
20:05 09.04.2026
4 Бай Курти
20:05 09.04.2026
5 Данко
- ами НИЩО!
НаZия от Неможачи!
Коментиран от #15, #19
20:09 09.04.2026
6 Язе
Коментиран от #7, #13
20:10 09.04.2026
7 Данко
До коментар #6 от "Язе":ЕС първо трябва да спре по-нататъшната агресия на РуZия.
Коментиран от #59
20:12 09.04.2026
8 Тия пее....али ръководени от нетаняху
20:13 09.04.2026
9 Опа
20:13 09.04.2026
10 Нетаняху и касапите му , във затвора !
Коментиран от #27
20:14 09.04.2026
11 Хаха
20:15 09.04.2026
12 Докато Израел не изчезне от картата
20:16 09.04.2026
13 Ганчев
До коментар #6 от "Язе":Тръмп и Биби не питаха ЕС когато тръгнаха да трепят чалмите.Това е за отбелязване.
20:16 09.04.2026
14 Българин
20:18 09.04.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Доналд Тръмп, президент
Два раза 😄
20:22 09.04.2026
17 демократ
Коментиран от #21, #36
20:22 09.04.2026
18 Ахура Мазда
20:24 09.04.2026
19 Механик
До коментар #5 от "Данко":Руснаците произведоха 2 броя тротинетки марка Москвич.Чакат колелцата от китайците
Коментиран от #33
20:24 09.04.2026
20 Мдаа
До коментар #15 от "СТОЯН КОЛЕВ ФБ. ЛЕГЕНДА":Тяна ти ли си наистина?
20:24 09.04.2026
21 Данко
До коментар #17 от "демократ":Ти и Хамас бяха непобедими - ама...
Коментиран от #29
20:25 09.04.2026
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Пич
Коментиран от #34, #49, #54
20:25 09.04.2026
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Нагла копейка
До коментар #10 от "Нетаняху и касапите му , във затвора !":Начело с Путин и касапите му....
20:27 09.04.2026
28 Нямат край
Коментиран от #37
20:29 09.04.2026
29 демократ
До коментар #21 от "Данко":Друго имам предвид че тия изказвания за успокояване на пазарите няма да спрат войната.
20:29 09.04.2026
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 За какви "други държави" говориш?
До коментар #2 от "Ама Русийо":Русия им даде държава включваща нейни територии дори, а те си я затриха. Като не може измислената наскоро държава да управлява демократично с руско население и територия в нея, а гонят и трепят населението, да правели "чиста раса", разбира се че Русия ще си прибере обратно териториите. Колко пъти до сега Русия се опитваше да избегне войната, а??!
Сравнението ти с Израел, за Ливан, Палестина и Иран е нелепо!!!
Сравнението ти с Израел, за Ливан, Палестина и Иран е нелепо!!! Ама гледам че на соросовата е спусната тази опорка и работите усърдно и организирано по нея:):)
Коментиран от #51
20:30 09.04.2026
32 Силиций
20:31 09.04.2026
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 Този коментар е премахнат от модератор.
35 Нещо не разбирам
20:32 09.04.2026
36 Амадор Ривас
До коментар #17 от "демократ":Имат избор....доброволно или доброзорно....
20:33 09.04.2026
37 Този коментар е премахнат от модератор.
38 Цеко Бомбардировача
Ама ... Амуджите били Победили,...както оня Узкоглазия педофил ху ЙЛО...ПОБЕДИЛ... Селото ПОКРОВСК и Купянск!
Хехехехехехе
20:33 09.04.2026
39 Оня с парчето
До коментар #30 от "Урсул фон РептиЛайнян🐍":Ако ти го намаам в ауспуха оченцата ти ще изхвръкнат като на настъпен жабок.
Коментиран от #42, #118
20:33 09.04.2026
40 Този коментар е премахнат от модератор.
41 Сега е времето, след като САЩ
До коментар #30 от "Урсул фон РептиЛайнян🐍":се изтеглиха, Иран да се съсредоточи само върху Израел и да се приключат проблемите в Близкия Изток, веднъж за винаги.
20:36 09.04.2026
42 Стига
До коментар #39 от "Оня с парчето":Си се флил че си наричаш кАналния разширител "Парчето"!
20:36 09.04.2026
43 Хитлер....... казах !!!!!!
20:37 09.04.2026
44 Хаменей
20:38 09.04.2026
45 Тити
20:39 09.04.2026
46 Ха-ха
20:41 09.04.2026
47 Осъдител😁
20:42 09.04.2026
48 Баба Гошка
20:42 09.04.2026
49 Механик
До коментар #24 от "Пич":Абе, и мен ме бяха излъгали така, че Русия била някаква сила.
20:43 09.04.2026
50 Смех с ватенки
20:44 09.04.2026
51 Историк
До коментар #31 от "За какви "други държави" говориш?":Когато Украйна е съществувала, Русия я е нямало на картата.
Коментиран от #64
20:45 09.04.2026
52 Пееее....R.....s...т ...е
20:46 09.04.2026
53 Механик
20:46 09.04.2026
54 Този коментар е премахнат от модератор.
55 Нападаха
20:47 09.04.2026
56 Гробар
До коментар #54 от "Гресирана ватенка":Простотията не ходи по конете, а по евроатлантиците.
20:47 09.04.2026
57 Само Русия ли
Коментиран от #63
20:47 09.04.2026
58 Този коментар е премахнат от модератор.
59 Еспирая
До коментар #7 от "Данко":Е спира я нали стигна до 20-ти пакет санкции - всички успешни възможни неща за спирането вече са направени, нещо като победата на Тръмп и ЕС така победи Русия със санкциите си.
20:48 09.04.2026
60 Този коментар е премахнат от модератор.
61 Дон Корлеоне
Коментиран от #68
20:50 09.04.2026
62 Ай си ю
20:51 09.04.2026
63 И за
До коментар #57 от "Само Русия ли":Украйна Барни.
Коментиран от #75
20:51 09.04.2026
64 Този коментар е премахнат от модератор.
Израелският премиер Бенямин Нетаняху дне
ДА МИРНИТЕ ПРЕГОВОРИ ЩЕ ЗАПОЧНАТ, НЯКЪДЕ ЯНУАРИ - ФЕВРУАРИ 2028 Г., СЛЕД КАТО ЛИВАНЦИТЕ СПРАТ ДА ИГРАЯТ ФИЛМА "ХИТЪР ПЕТЪР или ПОТЪР" И ХИЗБУЛА НЕ БЪДЕ РАЗОРЪЖЕНА.
20:51 09.04.2026
66 Мол ния!
Украйна вече разполага съд 77 балистични ракети собствено производство и Войната отива на друго ниво.
Коментиран от #71, #76
20:52 09.04.2026
67 Този коментар е премахнат от модератор.
68 Този коментар е премахнат от модератор.
69 Този коментар е премахнат от модератор.
70 Този коментар е премахнат от модератор.
71 Този коментар е премахнат от модератор.
72 Този коментар е премахнат от модератор.
73 Този коментар е премахнат от модератор.
74 1234
До коментар #64 от "Истината":Киевска Рус не е Русия.
20:57 09.04.2026
75 За Украйна
До коментар #63 от "И за":трябва зеленият нацист да се съди!
20:57 09.04.2026
76 Този коментар е премахнат от модератор.
77 Този коментар е премахнат от модератор.
78 Стига ттролки
До коментар #72 от "Названието... Киевска РУС е от":че гнусиш! Аман от пропадналият запад и евтините безродни глупаци! Цигания и лъжи. После защо Русия е велика.
20:59 09.04.2026
79 Този коментар е премахнат от модератор.
80 Ааа... Не !
До коментар #73 от "Гресиран козяк":Точно на тебе ще го стоварям! Като те затрупам и изглеждаш по хубав!
Коментиран от #96
20:59 09.04.2026
81 Този коментар е премахнат от модератор.
82 Този коментар е премахнат от модератор.
83 Този коментар е премахнат от модератор.
Русия остро осъди ударите по Ливан
ЧЕ КАРЛИК, КАКВО ДРУГО ДА НАПРАВИ? ДА ИЗВАДИ ВЕТЕНКИТЕ ОТ УКРАЙНА И ДА ГИ ПРАТИ ОТНОВО В СИРИЯ? ТА ТОГАВА УКРАИНЦИТЕ ЩЕ ВОЗМЯТ МАСКВА ЗА 3 ДНЯ. ДА НЕ ЗАБРАВЯМЕ, ЧЕ УКРАЙНА ПОЗНАВА КОЧИНАТА ОТ ВЪТРЕ МНОГО ДОБРЕ.
Коментиран от #86
21:03 09.04.2026
85 Този коментар е премахнат от модератор.
Гресирана ватенка
До коментар #84 от "Русия остро осъди ударите по Ливан":Кадиров изпрати ли тик-ток командосите си в Иран?😁
Коментиран от #99
21:04 09.04.2026
87 Този коментар е премахнат от модератор.
Възраждане
До коментар #76 от "Паветник":Съмнявам се, миналат година , при Марша на ПРАЙДА другарите носеха огромни плакати и транспаранти в защита на Българският Лев и Референдум!
ПРАЙДА е ЗАВИНАГИ част от ВЪЗРАЖДАНЕ
ПРАЙДА е ЗАВИНАГИ част от ВЪЗРАЖДАНЕ
Коментиран от #91, #119
21:08 09.04.2026
89 Този коментар е премахнат от модератор.
90 Мммммм
Трябва да бъдат заличени. Това е сигурно
21:09 09.04.2026
91 Този коментар е премахнат от модератор.
92 Този коментар е премахнат от модератор.
93 Гост
21:12 09.04.2026
94 Дон Корлеоне
21:12 09.04.2026
95 Абе.....
До коментар #89 от "ХА ХА":Подценяваш го! Пуска и на цивилни...
Коментиран от #103
21:13 09.04.2026
Гресиран козяк
До коментар #80 от "Ааа... Не !":Знам че си спец по ..ранньето и си запълнил външният си нужник на 100%.Викай ....нарката да смуче ....
Коментиран от #101
21:13 09.04.2026
97 ??????
Суверенитетът и сигурността на Ливан не трябва да бъдат нарушавани “
А защо Китай НЕ призова за сдържаност на Русия срещу Украйна и че Суверенитетът и сигурността на Украйна също не трябва да бъдат нарушавани ...???
Коментиран от #107
21:14 09.04.2026
98 Този коментар е премахнат от модератор.
КАДИРОВ, ПРИГОЖИН, ШОЙГУ И ОЩЕ МНОГО
До коментар #86 от "Гресирана ватенка":ДРУГИ СА ИМЕНА ОТ БЛИЗКАТА ИСТОРИЯ. "ПИНГ ПОНГ" АРМИИТЕ ИМ СЪЩО.
21:15 09.04.2026
100 Гост
21:17 09.04.2026
101 Много
До коментар #96 от "Гресиран козяк":Ниско ниво си, за да си ми интересен за дълго!
Чаоо...
Чаоо...
Коментиран от #104
21:17 09.04.2026
102 Сус бе копейки
Коментиран от #116
21:20 09.04.2026
103 ХА ХА
До коментар #95 от "Абе.....":Сетих се кой е майора ,когато бях сержант в Графа той беше ст. ленчок с фамилията Дуппедавцев ,вечер като разводач на караула редниците го пррреха яко в анна ...алла .
Коментиран от #110
21:21 09.04.2026
104 Този коментар е премахнат от модератор.
105 Израеле най-големият проблем в региона,
21:26 09.04.2026
106 САЩ и Израел
21:28 09.04.2026
107 ...
До коментар #97 от "??????":Китай има голяма изгода Русия да воюва, защото става все по-бедна, по-слаба и зависима. Русия дефакто вече няма суверинитет, тя не може да съществува без помощта Китай. Това е жестоката истина в отношенията на Русия и Китай.
21:29 09.04.2026
108 Аааааа
21:29 09.04.2026
109 Мишел
21:34 09.04.2026
110 Това
До коментар #103 от "ХА ХА":Той ли е бе? Акъла ми изкара една вечер! Разхождам се пред Народния, тоя изскочи от едни храсти, изкозирува и отдаде почести, и рече - Събирам дарения от мъжко млекце, ще дойдете ли в шипоците?
Добре че тъкмо свърши представлението, та се скрих в тълпата и избягах!
21:39 09.04.2026
111 Макробиолог
21:48 09.04.2026
112 Отец Чапаев
21:51 09.04.2026
113 Касата
21:57 09.04.2026
114 Бум бум бум Тел Авив
Коментиран от #120
22:00 09.04.2026
115 Този коментар е премахнат от модератор.
116 стоян георгиев
До коментар #102 от "Сус бе копейки":Шъъът бре шекел сцепен и мърляв
22:05 09.04.2026
117 az СВО Победа80
За първи път беше ударен ключов транспортен възел (железопътният мост в Яхя Абаде недалеч от Кашан), част и от китайския проект "Един пояс, един път", и едновременно от ключовия за РФ коридор "Север-Юг".
Това не беше удар по Техеран, а индиректно едновременен удар по Пекин и Москва.
Несъмнено ще има последици за Тел Авив.
22:07 09.04.2026
118 Този коментар е премахнат от модератор.
119 Този коментар е премахнат от модератор.
120 Пилонен птреот
До коментар #114 от "Бум бум бум Тел Авив":Ти голем православен християнин си, ама от стадото на гундяев. Обичаш чалмите и си готов да целунеш корана като патрона ти пуcьо.
22:33 09.04.2026
121 Рахман
22:58 09.04.2026