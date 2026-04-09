Русия остро осъди ударите по Ливан, Израел стартира мирни преговори възможно най-скоро

9 Април, 2026 20:03 2 546 121

Израел иска да стартира мирни преговори с Ливан "възможно най-скоро", заяви Нетаняху

Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова

Министерството на външните работи на Русия днес остро осъди израелските атаки срещу Ливан и призова за незабавно прекратяване на огъня, предаде Ройтерс, съобщи БТА.

Подобни агресивни действия заплашват да попречат на преговорния процес, който продължава и създават опасност от допълнителна ескалация в региона, добави министерството.

Израелският премиер Бенямин Нетаняху днес заяви, че е дал инструкции за започване на мирни преговори между Израел и Ливан, които да включват и разоръжаване на “Хизбула”, предаде Ройтерс.

“С оглед на многобройните искания от страна на Ливан за започване на преки преговори с Израел, вчера инструктирах кабинета да започне преки преговори с Ливан възможно най-скоро”, каза Нетаняху. “Преговорите ще се фокусират върху разоръжаване на “Хизбула” и установяване на мирни отношения между Израел и Ливан”, добави той.

По-рано днес Китай призова за сдържаност след вчерашните атаки на Израел срещу Ливан.

Говорителката на китайското външно министерство Мао Нин заяви, че Пекин призовава страните към сдържаност и ще помогне за охлаждане на ситуацията в района, съобщи ДПА.

Суверенитетът и сигурността на Ливан не трябва да бъдат нарушавани, подчерта тя.

В отговор на въпрос за спирането на огъня между САЩ и Иран, тя посочи, че Китай се надява всички страни да се възползват от възможността за постигане на примирие и прекратяване на войната по дипломатически път.

Китай ще продължи да работи за деескалация, подчерта Нин.


Ливан
Свързани новини


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

  • 1 Бегай

    Русия да погледне остро себе си!
    Лицемери нагли.

    20:05 09.04.2026

  • 2 Ама Русийо

    Ти що нападаш други държави.

    Коментиран от #31

    20:05 09.04.2026

  • 3 Аз съм веган

    Никой не го еня, какво казва Бензиностанцията.

    20:05 09.04.2026

  • 4 Бай Курти

    Закривайте я тази измислена държава! Леговище на злото!

    20:05 09.04.2026

  • 5 Данко

    РуZийката освен да "осъжда" с изявления - какво друго може да направи
    - ами НИЩО!
    НаZия от Неможачи!

    Коментиран от #15, #19

    20:09 09.04.2026

  • 6 Язе

    Тук е времето и мястото ЕС да се включи като посредник за да възпре по-нататъшна агресия на Израел. Само ако все още има некорумпирани дипломати в ЕС разбирасе имащи воля да върнат ЕС в групата на великите сили.

    Коментиран от #7, #13

    20:10 09.04.2026

  • 7 Данко

    До коментар #6 от "Язе":

    ЕС първо трябва да спре по-нататъшната агресия на РуZия.

    Коментиран от #59

    20:12 09.04.2026

  • 8 Тия пее....али ръководени от нетаняху

    22 8 Отговор
    Разбраха , пе ше ядът кочана и бързат да разговарят за мир , нали пъста им беше ба спуска да убиват още невинни !!!!!!

    20:13 09.04.2026

  • 9 Опа

    Руснаците да си гледат украйната. Има кой да мисли за Ливан.

    20:13 09.04.2026

  • 10 Нетаняху и касапите му , във затвора !

    И всички убийци да бъдат наказани !!!!!

    Коментиран от #27

    20:14 09.04.2026

  • 11 Хаха

    Руснаците се опитват да се правят на някакъв международен фактор. В момента са китайска колония.

    20:15 09.04.2026

  • 12 Докато Израел не изчезне от картата

    24 12 Отговор
    На света няма да има мир във близкия изток !!!! Краварите да ги изселят във Гренландия !

    20:16 09.04.2026

  • 13 Ганчев

    До коментар #6 от "Язе":

    Тръмп и Биби не питаха ЕС когато тръгнаха да трепят чалмите.Това е за отбелязване.

    20:16 09.04.2026

  • 14 Българин

    Гледайте си вашата кочина ненормална!

    20:18 09.04.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Доналд Тръмп, президент

    Балсъм я Русията.....
    Два раза 😄

    20:22 09.04.2026

  • 17 демократ

    Хизбула ще се рсзоръжи га цъфнат налъмите.

    Коментиран от #21, #36

    20:22 09.04.2026

  • 18 Ахура Мазда

    Ционисткия тумор на планетата исрал трябва да бъде изрязан и отстранен,а метастазите му евреите -цуонисти трябва да бъдат изпържени с атом и напалм ...

    20:24 09.04.2026

  • 19 Механик

    До коментар #5 от "Данко":

    Руснаците произведоха 2 броя тротинетки марка Москвич.Чакат колелцата от китайците

    Коментиран от #33

    20:24 09.04.2026

  • 20 Мдаа

    До коментар #15 от "СТОЯН КОЛЕВ ФБ. ЛЕГЕНДА":

    Тяна ти ли си наистина?

    20:24 09.04.2026

  • 21 Данко

    До коментар #17 от "демократ":

    Ти и Хамас бяха непобедими - ама...

    Коментиран от #29

    20:25 09.04.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

    14 12 Отговор
    Абе...... когато се зададе кръчмарски бой, аз като възпитан човек се опитвам да решавам нещата дипломатично. Понякога се получава, друг път - не! И става неизбежно да им направиш главите комби!!! Високите нива не са нищо по различно!!! На Русия рано или късно ще и се наложи да награди заслужилите с няколко Орешника!!!

    Коментиран от #34, #49, #54

    20:25 09.04.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

    13 12 Отговор

    До коментар #10 от "Нетаняху и касапите му , във затвора !":

    Начело с Путин и касапите му....

    20:27 09.04.2026

    13 10 Отговор
    руското БЕЗСИЛИЕ и УНИЖЕНИЕ, нямат...😂

    Коментиран от #37

    20:29 09.04.2026

    7 6 Отговор

    До коментар #21 от "Данко":

    Друго имам предвид че тия изказвания за успокояване на пазарите няма да спрат войната.

    20:29 09.04.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

    16 11 Отговор

    До коментар #2 от "Ама Русийо":

    Русия им даде държава включваща нейни територии дори, а те си я затриха. Като не може измислената наскоро държава да управлява демократично с руско население и територия в нея, а гонят и трепят населението, да правели "чиста раса", разбира се че Русия ще си прибере обратно териториите. Колко пъти до сега Русия се опитваше да избегне войната, а??!

    Сравнението ти с Израел, за Ливан, Палестина и Иран е нелепо!!! Ама гледам че на соросовата е спусната тази опорка и работите усърдно и организирано по нея:):)

    Коментиран от #51

    20:30 09.04.2026

    9 9 Отговор
    Какво ли им припари отзад на израелците? Освен бай Дони да ги е информирал,че много скъпо му излиза да продължава да им играе по свирката и "сделката" се разваля?Очаквал е холивудски сценарий,ама печалбата е по-малка от разходите?

    20:31 09.04.2026

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

    12 10 Отговор
    Московския сатрап бомбардира Украйна и реве срещу Израел!!???

    20:32 09.04.2026

    7 3 Отговор

    До коментар #17 от "демократ":

    Имат избор....доброволно или доброзорно....

    20:33 09.04.2026

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

    8 13 Отговор
    Значи, оная вечер гледах директно как...Израел и САЩ ши..Бат .... Техеран и Козеловърите като шкембе у дувар! Не знаяле че чаршафите имат някакви Без- аналогови...С- 500, С- 600..С- 900 и...ги лашкат направо през ГА щите с 200 !! Хехехе
    Ама ... Амуджите били Победили,...както оня Узкоглазия педофил ху ЙЛО...ПОБЕДИЛ... Селото ПОКРОВСК и Купянск!
    Хехехехехехе

    20:33 09.04.2026

    8 2 Отговор

    До коментар #30 от "Урсул фон РептиЛайнян🐍":

    Ако ти го намаам в ауспуха оченцата ти ще изхвръкнат като на настъпен жабок.

    Коментиран от #42, #118

    20:33 09.04.2026

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

    10 8 Отговор

    До коментар #30 от "Урсул фон РептиЛайнян🐍":

    се изтеглиха, Иран да се съсредоточи само върху Израел и да се приключат проблемите в Близкия Изток, веднъж за винаги.

    20:36 09.04.2026

    1 6 Отговор

    До коментар #39 от "Оня с парчето":

    Си се флил че си наричаш кАналния разширител "Парчето"!

    20:36 09.04.2026

    10 6 Отговор
    Трябваше ми още една година и тия палавници никога нямаше да правят бели !!!!!! Щеше да има сапун във изобилие !!!

    20:37 09.04.2026

    9 6 Отговор
    Где си пусьо, аз те чаках ти се кри в бункера. Сега те чакам тука долу, със всичките ти пияндури които изтреби на фронта и Кобзон който ни пее. Девици няма!

    20:38 09.04.2026

    9 8 Отговор
    Точно Рашистите ще дават мнение същите са като Хамас и Хизбула терористи стрелят по мирното население.

    20:39 09.04.2026

    11 7 Отговор
    Русийката пак се обажда, без да я питат. Иска да имитира, че нейния глас има някакво значение.!

    20:41 09.04.2026

    10 12 Отговор
    Някой изобщо вярва ли на Кремъл и диктатора?

    20:42 09.04.2026

    8 6 Отговор
    Ей ся ще предадах орръжието си на чесната дума на нетанявола, дето само туй чака да ги зачисти

    20:42 09.04.2026

    8 7 Отговор

    До коментар #24 от "Пич":

    Абе, и мен ме бяха излъгали така, че Русия била някаква сила.

    20:43 09.04.2026

    7 7 Отговор
    Ватенките да се изостили🤣

    20:44 09.04.2026

    12 15 Отговор

    До коментар #31 от "За какви "други държави" говориш?":

    Когато Украйна е съществувала, Русия я е нямало на картата.

    Коментиран от #64

    20:45 09.04.2026

    4 6 Отговор
    Трият във несвяст !!!! Които ме изтрие е такъв !!!!!!

    20:46 09.04.2026

    3 7 Отговор
    Уудрий якоо козяка с фаража !

    20:46 09.04.2026

  • 54 Този коментар е премахнат от модератор.

    9 5 Отговор
    Израел и САЩ напраднаха Иран, ама искали мирни преговори с Ливан - ама тея първите съвсем се смахнаха...

    20:47 09.04.2026

    10 6 Отговор

    До коментар #54 от "Гресирана ватенка":

    Простотията не ходи по конете, а по евроатлантиците.

    20:47 09.04.2026

    10 6 Отговор
    Целият свят трябва да скочи за този геноцид и избиване на мирно население Ливан!

    Коментиран от #63

    20:47 09.04.2026

  • 58 Този коментар е премахнат от модератор.

    6 6 Отговор

    До коментар #7 от "Данко":

    Е спира я нали стигна до 20-ти пакет санкции - всички успешни възможни неща за спирането вече са направени, нещо като победата на Тръмп и ЕС така победи Русия със санкциите си.

    20:48 09.04.2026

  • 60 Този коментар е премахнат от модератор.

    6 4 Отговор
    Хаяско пусна ли интернета?

    Коментиран от #68

    20:50 09.04.2026

    2 1 Отговор
    Май Ейнджъл!

    20:51 09.04.2026

    3 3 Отговор

    До коментар #57 от "Само Русия ли":

    Украйна Барни.

    Коментиран от #75

    20:51 09.04.2026

  • 64 Този коментар е премахнат от модератор.

    4 6 Отговор
    Израелският премиер Бенямин Нетаняху днес заяви, че е дал инструкции за започване на мирни преговори между Израел и Ливан, които да включват и разоръжаване на “Хизбула”, предаде Ройтерс.
    ДА МИРНИТЕ ПРЕГОВОРИ ЩЕ ЗАПОЧНАТ, НЯКЪДЕ ЯНУАРИ - ФЕВРУАРИ 2028 Г., СЛЕД КАТО ЛИВАНЦИТЕ СПРАТ ДА ИГРАЯТ ФИЛМА "ХИТЪР ПЕТЪР или ПОТЪР" И ХИЗБУЛА НЕ БЪДЕ РАЗОРЪЖЕНА.

    20:51 09.04.2026

    5 4 Отговор
    Парада на Монголо- Мюсюлманската ДЖАМАХИРИЯ и Оризо-Гризачите на Ким в москалбад ,.. пред мумията се... Отлага!
    Украйна вече разполага съд 77 балистични ракети собствено производство и Войната отива на друго ниво.

    Коментиран от #71, #76

    20:52 09.04.2026

  • 67 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 68 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 69 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 70 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 71 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 72 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 73 Този коментар е премахнат от модератор.

    5 4 Отговор

    До коментар #64 от "Истината":

    Киевска Рус не е Русия.

    20:57 09.04.2026

    7 6 Отговор

    До коментар #63 от "И за":

    трябва зеленият нацист да се съди!

    20:57 09.04.2026

  • 76 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 77 Този коментар е премахнат от модератор.

    7 5 Отговор

    До коментар #72 от "Названието... Киевска РУС е от":

    че гнусиш! Аман от пропадналият запад и евтините безродни глупаци! Цигания и лъжи. После защо Русия е велика.

    20:59 09.04.2026

  • 79 Този коментар е премахнат от модератор.

    4 3 Отговор

    До коментар #73 от "Гресиран козяк":

    Точно на тебе ще го стоварям! Като те затрупам и изглеждаш по хубав!

    Коментиран от #96

    20:59 09.04.2026

  • 81 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 82 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 83 Този коментар е премахнат от модератор.

    3 5 Отговор
    Русия остро осъди ударите по Ливан
    ЧЕ КАРЛИК, КАКВО ДРУГО ДА НАПРАВИ? ДА ИЗВАДИ ВЕТЕНКИТЕ ОТ УКРАЙНА И ДА ГИ ПРАТИ ОТНОВО В СИРИЯ? ТА ТОГАВА УКРАИНЦИТЕ ЩЕ ВОЗМЯТ МАСКВА ЗА 3 ДНЯ. ДА НЕ ЗАБРАВЯМЕ, ЧЕ УКРАЙНА ПОЗНАВА КОЧИНАТА ОТ ВЪТРЕ МНОГО ДОБРЕ.

    Коментиран от #86

    21:03 09.04.2026

  • 85 Този коментар е премахнат от модератор.

    4 1 Отговор

    До коментар #84 от "Русия остро осъди ударите по Ливан":

    Кадиров изпрати ли тик-ток командосите си в Иран?😁

    Коментиран от #99

    21:04 09.04.2026

  • 87 Този коментар е премахнат от модератор.

    3 6 Отговор

    До коментар #76 от "Паветник":

    Съмнявам се, миналат година , при Марша на ПРАЙДА другарите носеха огромни плакати и транспаранти в защита на Българският Лев и Референдум!
    ПРАЙДА е ЗАВИНАГИ част от ВЪЗРАЖДАНЕ

    Коментиран от #91, #119

    21:08 09.04.2026

  • 89 Този коментар е премахнат от модератор.

    4 1 Отговор
    Ушатко се прави на умряла лисица
    Трябва да бъдат заличени. Това е сигурно

    21:09 09.04.2026

  • 91 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 92 Този коментар е премахнат от модератор.

    6 3 Отговор
    Нетаняхо ще бъде обесен, от Евреи, дано проумее, че животът му е бил безмислен..., ще гори в Ада завинаги, ще се гърчи и ще си спомни точно колко деца е ликвидирал, и ще съжалява, но ще е късно, ще гори в Ада завинаги...!🤮

    21:12 09.04.2026

    2 2 Отговор
    Хаяско кога ще изпраща хора на луната?

    21:12 09.04.2026

    2 0 Отговор

    До коментар #89 от "ХА ХА":

    Подценяваш го! Пуска и на цивилни...

    Коментиран от #103

    21:13 09.04.2026

    2 4 Отговор

    До коментар #80 от "Ааа... Не !":

    Знам че си спец по ..ранньето и си запълнил външният си нужник на 100%.Викай ....нарката да смуче ....

    Коментиран от #101

    21:13 09.04.2026

    5 5 Отговор
    “Китай призова за сдържаност след вчерашните атаки на Израел срещу Ливан.
    Суверенитетът и сигурността на Ливан не трябва да бъдат нарушавани “

    А защо Китай НЕ призова за сдържаност на Русия срещу Украйна и че Суверенитетът и сигурността на Украйна също не трябва да бъдат нарушавани ...???

    Коментиран от #107

    21:14 09.04.2026

  • 98 Този коментар е премахнат от модератор.

    3 2 Отговор

    До коментар #86 от "Гресирана ватенка":

    ДРУГИ СА ИМЕНА ОТ БЛИЗКАТА ИСТОРИЯ. "ПИНГ ПОНГ" АРМИИТЕ ИМ СЪЩО.

    21:15 09.04.2026

    4 4 Отговор
    Израел не е държава и никога няма да бъде...🥱

    21:17 09.04.2026

    6 1 Отговор

    До коментар #96 от "Гресиран козяк":

    Ниско ниво си, за да си ми интересен за дълго!
    Чаоо...

    Коментиран от #104

    21:17 09.04.2026

    3 5 Отговор
    Мърляви!

    Коментиран от #116

    21:20 09.04.2026

    2 2 Отговор

    До коментар #95 от "Абе.....":

    Сетих се кой е майора ,когато бях сержант в Графа той беше ст. ленчок с фамилията Дуппедавцев ,вечер като разводач на караула редниците го пррреха яко в анна ...алла .

    Коментиран от #110

    21:21 09.04.2026

  • 104 Този коментар е премахнат от модератор.

    6 2 Отговор
    и именно той трябва да бъде разоръжен!

    21:26 09.04.2026

    5 2 Отговор
    са двете най големи злини на света и света трябва да вземе мерки срещу тях.

    21:28 09.04.2026

    5 4 Отговор

    До коментар #97 от "??????":

    Китай има голяма изгода Русия да воюва, защото става все по-бедна, по-слаба и зависима. Русия дефакто вече няма суверинитет, тя не може да съществува без помощта Китай. Това е жестоката истина в отношенията на Русия и Китай.

    21:29 09.04.2026

    4 4 Отговор
    А руски удари по Украйна може според руснаците

    21:29 09.04.2026

    6 4 Отговор
    Днес стана ясно, че Унгария е предавала информация не само на Русия, но и на Иран. Унгария е предложила на Иран споделяне на разузнавателна информация относно смъртоносното израелско нападение с пейджъри от 2024 г., насочено срещу активисти на подкрепяната от Техеран шиитска групировка „Хизбула“, разкри The Washington Post. Това повдига поредни въпроси относно геополитическата позиция на Будапеща, за която вече стана ясно, че години наред е изпълнявала поръчки от Русия.

    21:34 09.04.2026

    0 1 Отговор

    До коментар #103 от "ХА ХА":

    Той ли е бе? Акъла ми изкара една вечер! Разхождам се пред Народния, тоя изскочи от едни храсти, изкозирува и отдаде почести, и рече - Събирам дарения от мъжко млекце, ще дойдете ли в шипоците?
    Добре че тъкмо свърши представлението, та се скрих в тълпата и избягах!

    21:39 09.04.2026

    2 2 Отговор
    Киевска Рус е исторически факт.За Киевска Укр нема данни.

    21:48 09.04.2026

    2 3 Отговор
    В четвъртък 9 април........., между российской и украинской сторонами состоялся обмен телами погибших военнослужащих. Москва вернула Киеву тысячу(1000) тел, в РФ передали 35.

    21:51 09.04.2026

    4 5 Отговор
    Всички терористи -палячовци от Хамас се крият в Ливан,това са убийци финансирани от аятоласите, засега 400 от ръководството на Хизбула и Хамас са занулени!

    21:57 09.04.2026

    3 2 Отговор
    А БРЕ Ч@ФУТСКИ ПЛ🐁ХОЦИ ЗАЩО ВМЕСТО ДА СИ ОТИДЕТЕ И ДА СИ ЗАЩИТАВАТЕ ЛЮБИМИЯ И РОДЕН ВАШ ЦИОНИСТКИ КОПТОР ИЗРАЕЛ И ТАМ ДА СИ ЖИВЕЕТЕ У МИЗЕРНИТЕ ВИ КИБУЦИ КИБИЧИТЕ И ,СЕДИТЕ ТУК ДА ДРАСКАТЕ КАШЕРНИТЕ СИ ДЕБИЛИЗМИ И ЦАПАТЕ С ОТВРАТИТЕЛНОТО СИ ПРИСЪСТВИЕ СВЕЩЕННАТА И ПРАВОСЛАВНА БЪЛГАРСКА ЗЕМЯ.

    Коментиран от #120

    22:00 09.04.2026

  • 115 Този коментар е премахнат от модератор.

    3 0 Отговор

    До коментар #102 от "Сус бе копейки":

    Шъъът бре шекел сцепен и мърляв

    22:05 09.04.2026

    4 2 Отговор
    Нетаняху настъпа котето, като удари ключов обект и за КНР, и за РФ на територията на Иран на 07.04.2026г.

    За първи път беше ударен ключов транспортен възел (железопътният мост в Яхя Абаде недалеч от Кашан), част и от китайския проект "Един пояс, един път", и едновременно от ключовия за РФ коридор "Север-Юг".

    Това не беше удар по Техеран, а индиректно едновременен удар по Пекин и Москва.

    Несъмнено ще има последици за Тел Авив.

    22:07 09.04.2026

  • 118 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 119 Този коментар е премахнат от модератор.

    2 0 Отговор

    До коментар #114 от "Бум бум бум Тел Авив":

    Ти голем православен християнин си, ама от стадото на гундяев. Обичаш чалмите и си готов да целунеш корана като патрона ти пуcьо.

    22:33 09.04.2026

    1 0 Отговор
    Русия са 100% въздухари.

    22:58 09.04.2026