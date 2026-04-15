Новини
Свят »
САЩ »
Тръмп иска да сключи грандиозна сделка с Иран

15 Април, 2026 07:04 1 953 18

  • иран-
  • джей ди ванс-
  • сащ-
  • доналд тръмп

Спирането на огъня между САЩ и Иран се спазва, каза американският вицепрезидент Джей Ди Ванс

Тръмп иска да сключи грандиозна сделка с Иран - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Американският вицепрезидент Джей Ди Ванс заяви, че спирането на огъня между САЩ и Иран се спазва и добави, че президентът Доналд Тръмп не иска просто "малко споразумение", а "грандиозна сделка" с Ислямската република, предаде ДПА, съобщи БТА.

"Точно сега спирането на огъня се спазва", каза Ванс при участието си в събитие, организирано от консервативната организация "Повратна точка САЩ" (Turning point USA) в щата Джорджия.

По думите на Ванс в хода на състоялите се в края на миналата седмица преговори между САЩ и Иран в Пакистан е бил постигнат "огромен напредък".

"Но причината, поради която сделката все още не е сключена, е, че президентът наистина иска споразумение, при което Иран да не разполага с ядрено оръжие", обясни Ванс. Той подчерта, че Иран не трябва да спонсорира терористични организации и че Тръмп иска да сключи споразумение, съгласно което "иранският народ ще може да се развива, да просперира и да се включи в световната икономика".

Според телевизия Си Ен Ен Ванс вероятно ще оглави американската делегация и при евентуален втори кръг от преговори с Иран.

По-рано във вторник Тръмп заяви в интервю за в. "Ню Йорк таймс", че преговорите с Ислямската република могат да бъдат подновени в близките дни.


САЩ
Поставете оценка:
Оценка 2.9 от 16 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ТРЪМП....БЕЛИЯТ ВОЖД

    7 13 Отговор
    Давайте урана и ви отпускам примката

    07:07 15.04.2026

  • 2 Айшето

    23 2 Отговор
    Той и Асан обеща да ме пази, ама сега съм с 5 деца.

    07:09 15.04.2026

  • 3 Тити

    13 3 Отговор
    Явно си правят сметка безj кръчмарят.

    07:10 15.04.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Доналд Тръмп, президент

    4 8 Отговор
    На първо място С.А.Щ. обмислят създаването на нов военен блок извън НАТО, където Украйна ще има ключова роля !!! Предвижда се и привличането на Баларус, с която вече Щатите нормализират отношението си. Сегодня Украйна унищожи барутния завод в Казан. Преди празниниците пък беше поразен барутен завод във Владикавказ. СВО минава в заключетелен етап ☝️

    07:16 15.04.2026

  • 7 Дзак

    1 2 Отговор
    По-вероятно да стане фронтова държава като Украйна!

    07:17 15.04.2026

  • 8 Ха-ха

    4 1 Отговор
    А бе американската публика пред която говори ми се види малко простовата .Щом са си избрали тоя за президент!?

    07:19 15.04.2026

  • 9 КАКВО ЩЕ СТАНЕ

    5 3 Отговор
    Ще решат Си и Путин.

    07:21 15.04.2026

  • 10 Въх

    3 0 Отговор
    Президентът месия и спасителя на човечеството св.св. Тръмп.

    07:22 15.04.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Мдаа...

    4 1 Отговор
    Явно инфантилния идиот тръмп съвсем е дал фира. Иранците от селото го гонят с ритници, той за поповата къща пита.
    Пък аз си мислех, че по зле от бай дъно и камилата няма...

    07:28 15.04.2026

  • 13 мушмул

    2 2 Отговор

    До коментар #5 от "Оракула от Делфи":

    "да прежали съпруг, дете или майка и баща за една нощ", преди Путин да се заеме с утилизирането на бандерките беше Донецк, "Алеята на ангелите". И ще е така, докато си свърши работата.

    07:29 15.04.2026

  • 14 ПРИПОМНЕТЕ МИ

    2 0 Отговор
    САЩ и Израел защо нападнаха Иран?

    07:31 15.04.2026

  • 15 Васо

    1 0 Отговор
    Господин Тръмп, Северна Корея има ядрено оръжие, въпреки, че не и е разрешено, демократизирайте и тях, де... Жълт палячо... Там не се спазват и човешките права... Ударете ги, де... Психясал старец...

    07:33 15.04.2026

  • 16 НЕ МОЕ МИ ПОЧНЕ ДЕНЯ

    0 0 Отговор
    Къде ми е статията за успехите на Зеленски??

    07:34 15.04.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Мдаа...

    0 0 Отговор
    Освен това вчера инфантилния идиот тръмп се е счепкал с италианката мелони (много, ама НАИСТИНА много си падам по жени с излъчване на порнозвезди), фактически последната му "приятелка" в ЕсеС. И всичко това защото инфантилния идиот тръмп преди това се счепка не просто с кого да е, а със самия ПАПА РИМСКИ Лъв XIV. Просто не мога да повярвам, че инфантилния идиот тръмп, президент на предимно католическите сащ се счепка с родения в сащ папа Лъв XIV!!!
    Е нЕма и не е имало досега в световната история подобна идиoтщинa!

    07:36 15.04.2026