Тръмп иска да сключи грандиозна сделка с Иран

Американският вицепрезидент Джей Ди Ванс заяви, че спирането на огъня между САЩ и Иран се спазва и добави, че президентът Доналд Тръмп не иска просто "малко споразумение", а "грандиозна сделка" с Ислямската република, предаде ДПА, съобщи БТА.
"Точно сега спирането на огъня се спазва", каза Ванс при участието си в събитие, организирано от консервативната организация "Повратна точка САЩ" (Turning point USA) в щата Джорджия.
По думите на Ванс в хода на състоялите се в края на миналата седмица преговори между САЩ и Иран в Пакистан е бил постигнат "огромен напредък".
"Но причината, поради която сделката все още не е сключена, е, че президентът наистина иска споразумение, при което Иран да не разполага с ядрено оръжие", обясни Ванс. Той подчерта, че Иран не трябва да спонсорира терористични организации и че Тръмп иска да сключи споразумение, съгласно което "иранският народ ще може да се развива, да просперира и да се включи в световната икономика".
Според телевизия Си Ен Ен Ванс вероятно ще оглави американската делегация и при евентуален втори кръг от преговори с Иран.
По-рано във вторник Тръмп заяви в интервю за в. "Ню Йорк таймс", че преговорите с Ислямската република могат да бъдат подновени в близките дни.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
