Турция: Израел нанесе широкообхватни въздушни удари, каквито досега не са нанасяни

Турският външен министър Хакан Фидан коментира днес, че още преди първите срещи, които предстоят след временното прекратяване на огъня между Иран и САЩ, Израел е нанесъл удари над Ливан. Той каза това по време на брифинг, излъчван на живо на официалния профил на турското външно министерство, предаде БТА.
„Както очаквахме, Израел „развали играта“ и нанесе широкообхватни въздушни удари над Ливан, каквито досега не са нанасяни, и това доведе до смъртта на много цивилни граждани. Разбира се, преговоритe, които ще продължат на фона на тази провокация от страна на Израел, ще бъдат трудни, и бих искал да напомня, че въпросите, които ще бъдат оспорвани, са по много трудни теми“, заяви Фидан. Той уточни, че една от темите ще бъде свързана с ядрената програма на Иран и обогатяването на уран, а другата – със статута на Ормузкия проток оттук нататък с оглед на значението му за световната икономика.
Хакан Фидан коментира възможността за установяване на траен мир в региона с оглед на натрупаната умора от редица конфликти и кръвопролития.
„Страните, особено арабските държави в региона – както в Персийския залив, така и извън него, използват външна намеса като средство за разрешаване на проблемите си с Иран. От друга страна опитите на Иран да упражнява влияние в региона чрез всички налични средства винаги са водили до много сериозно напрежение. Ние предвиждаме, че водени от принципа на актуалната ситуация в региона, държавите в него ще се обединят като негови деца и ще имат ясно определени граници, знамена и местоположения, и че всички ще уважават суверенитета и териториалната цялост на другия, създавайки доверие и основа за възход“, заяви Фидан.
Според него при дадени условия прекратяването на огъня може да бъде удължено. Хакан Фидан изрази надежда, че преговорите ще приключат с положителен резултат.
Турският външен министър коментира и проблемите в първата фаза на Споразумението за прекратяване на огъня в Газа. Сред тях той посочи възпрепятстването на доставки на хуманитарна помощ в достатъчни количества, както и липсата на стабилност по отношение на отварянето на граничния пункт Рафах, който се намира между Египет и Газа.
Турският външен министър се срещна днес и със сирийския си колега Асад аш Шибани. Той пристигна в Анкара след като в края на седмицата Хакан Фидан посети Дамаск. Двамата препотвърдиха позицията си в подкрепа на сигурността в Сирия, спазването на плана за интеграция на сирийските кюрдски милиции в сирийската армия и частта, която засяга залежите на петрол в районите с кюрдско население. От изявлението на Фидан след срещата му със сирийския му колега днес стана ясно, че сирийският президент Ахмед Аш Шараа ще присъства на Дипломатическия форум в Анталия, който ще се проведе от 17 до 19 април.
1 Сатана Z
Коментиран от #39
22:07 09.04.2026
2 ЦКЗ
22:09 09.04.2026
3 Пич
Коментиран от #9
22:10 09.04.2026
5 Бум Бум Хамаз 💥💥
Коментиран от #38
22:18 09.04.2026
8 Гошо
Коментиран от #26
22:20 09.04.2026
9 Копейка с чалма
До коментар #3 от "Пич":Хамаз виждат не чудото,а направо виждат аллаха.
Коментиран от #28
22:22 09.04.2026
10 запомнете това!дядо дръмпир е наточил ..
22:23 09.04.2026
11 az СВО Победа80
А може би точно такъв е и замисълът?
Коментиран от #12, #13, #16, #19
22:24 09.04.2026
12 Да ли
До коментар #11 от "az СВО Победа80":Всъщност в случая заради член 5 ли САЩ ще напускат НАТО?
Коментиран от #20
22:30 09.04.2026
13 Ами
До коментар #11 от "az СВО Победа80":Има идиоти според които Земята е плоска.
22:30 09.04.2026
14 Велик ИЗРАЕЛ!
РЕСПЕКТ
22:31 09.04.2026
15 У ДРИ БИБИ
Но Мърси за дишащите напразно въздуха Чалмари
22:32 09.04.2026
16 Селянин
До коментар #11 от "az СВО Победа80":Да не си спал на отворен джам?
22:32 09.04.2026
17 Добре,добре да ги ударили.
22:33 09.04.2026
19 Абе те с Иран не могат
До коментар #11 от "az СВО Победа80":Да се справят, пък кво остава за Турция. Само да и дадат повод и ще прегази терористичната държава за часове
22:35 09.04.2026
20 az СВО Победа80
До коментар #12 от "Да ли":Накратко:
1. При директен военен сблъсък между Израел и Турция, какъвто се очертава, САЩ ще застанат на страната на Тел Авив. Т.е. един член на НАТО срещу друг такъв.
2. Ситуацията ще е първата армия в НАТО срещу втората.
3. САЩ няма да тръгнат директно срещу Анкара, докато са в НАТО. Първо ще си развържат ръцете и тогава ще действат.
4. А без САЩ няма НАТО.
Коментиран от #32, #40
22:36 09.04.2026
22 Атина Палада
До коментар #18 от "СЕ ЛЯ М АЛЕЙКУМ МОСКАЛЯ И КОПЕЙКИ":Алейкум Селям.
Абдулилях Аркадашлар
22:38 09.04.2026
25 Колко малко?!?
До коментар #21 от "ВВП":2 ДНЯ,..като оня Узкоглазия педофил и ФАМОЗЕН Пен ДЕЛ ?
Ееееедехееее
И неска ли превзехме Селото ПОКРОВСК, ху есос?
Ееееедехееее
Коментиран от #35
22:40 09.04.2026
26 Ами да удря
До коментар #8 от "Гошо":докато още има държава Израел.
За да не влиза в затвора е готов да пожертва държавата!
22:41 09.04.2026
28 Пич
До коментар #9 от "Копейка с чалма":Ами, какво да ти кажа ?! Освен да те попитам - Толкова ли можеш ?!
22:43 09.04.2026
29 az СВО Победа80
Нетаняху вече настъпа котето, като удари ключов обект и за КНР, и за РФ на територията на Иран на 07.04.2026г.
За първи път беше ударен ключов транспортен възел (железопътният мост в Яхя Абаде недалеч от Кашан), част и от китайския проект "Един пояс, един път", и едновременно от ключовия за РФ коридор "Север-Юг".
Това не беше удар по Техеран, а индиректно едновременен удар по Пекин и Москва.....
Коментиран от #37
22:44 09.04.2026
31 Добре де... ТРИДНЕВНАТА
Или трябват още 2 Милиона човекоподобни блатари ЧЕРНОЗЕМ?
Коментиран от #34
22:45 09.04.2026
32 Още по-накратко
До коментар #20 от "az СВО Победа80":Ако САЩ удържат на тези 2 седмици спиране на огъня, Иран ще ги довърши сам, без да се стига до Турция
22:46 09.04.2026
33 Къде точно живеят тия...руснаци?!?
До коментар #30 от "ВВП":У коя Република или държава?
Хихихихихи
22:47 09.04.2026
34 хаха🤣
До коментар #31 от "Добре де... ТРИДНЕВНАТА":Лапуркай бе тръбар ,кво ми пелтечиш ,майор Дъпедавцев !
22:52 09.04.2026
35 Свети Великомученик Аргир Безбожник
До коментар #25 от "Колко малко?!?":Лап Пай У Йоттт бре хъесоссс ,кво ми се обясняваш мрррршооо !
22:53 09.04.2026
37 Zaxaрова
До коментар #29 от "az СВО Победа80":Веднага ще изкажа остро възмущение,а Конят ще се вайка в ООН.
Коментиран от #43
22:57 09.04.2026
38 Мунчо
До коментар #5 от "Бум Бум Хамаз 💥💥":Може и на Белаз, че са по-големи и директно в дупките на кариерата... 🤣🤣🤣
22:58 09.04.2026
39 Ердо
До коментар #1 от "Сатана Z":Има си час и време за всичко сторено настъпи ли часа светът ще види какво е то война
23:16 09.04.2026
40 Само питам
До коментар #20 от "az СВО Победа80":Сащ можели да тръгне срещу първия си съюзник?Дай ми отговор,не само да пишеш глупости!
23:25 09.04.2026
42 Израел и Турция във война на Сирийска
Иначе приказките за мир са за под Шипковия Храст, там зайчета новородени са се сгушили в очакване.🇧🇬😁
01:08 10.04.2026
43 Яж му КРУ
До коментар #37 от "Zaxaрова":На ГЮРУ
01:44 10.04.2026