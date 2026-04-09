Турция: Израел нанесе широкообхватни въздушни удари, каквито досега не са нанасяни

9 Април, 2026 22:05 3 189 43

Страните, особено арабските държави в региона, използват външна намеса като средство за разрешаване на проблемите си с Иран, каза турският дипломат

Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Турският външен министър Хакан Фидан коментира днес, че още преди първите срещи, които предстоят след временното прекратяване на огъня между Иран и САЩ, Израел е нанесъл удари над Ливан. Той каза това по време на брифинг, излъчван на живо на официалния профил на турското външно министерство, предаде БТА.

„Както очаквахме, Израел „развали играта“ и нанесе широкообхватни въздушни удари над Ливан, каквито досега не са нанасяни, и това доведе до смъртта на много цивилни граждани. Разбира се, преговоритe, които ще продължат на фона на тази провокация от страна на Израел, ще бъдат трудни, и бих искал да напомня, че въпросите, които ще бъдат оспорвани, са по много трудни теми“, заяви Фидан. Той уточни, че една от темите ще бъде свързана с ядрената програма на Иран и обогатяването на уран, а другата – със статута на Ормузкия проток оттук нататък с оглед на значението му за световната икономика.

Хакан Фидан коментира възможността за установяване на траен мир в региона с оглед на натрупаната умора от редица конфликти и кръвопролития.

„Страните, особено арабските държави в региона – както в Персийския залив, така и извън него, използват външна намеса като средство за разрешаване на проблемите си с Иран. От друга страна опитите на Иран да упражнява влияние в региона чрез всички налични средства винаги са водили до много сериозно напрежение. Ние предвиждаме, че водени от принципа на актуалната ситуация в региона, държавите в него ще се обединят като негови деца и ще имат ясно определени граници, знамена и местоположения, и че всички ще уважават суверенитета и териториалната цялост на другия, създавайки доверие и основа за възход“, заяви Фидан.

Според него при дадени условия прекратяването на огъня може да бъде удължено. Хакан Фидан изрази надежда, че преговорите ще приключат с положителен резултат.

Турският външен министър коментира и проблемите в първата фаза на Споразумението за прекратяване на огъня в Газа. Сред тях той посочи възпрепятстването на доставки на хуманитарна помощ в достатъчни количества, както и липсата на стабилност по отношение на отварянето на граничния пункт Рафах, който се намира между Египет и Газа.

Турският външен министър се срещна днес и със сирийския си колега Асад аш Шибани. Той пристигна в Анкара след като в края на седмицата Хакан Фидан посети Дамаск. Двамата препотвърдиха позицията си в подкрепа на сигурността в Сирия, спазването на плана за интеграция на сирийските кюрдски милиции в сирийската армия и частта, която засяга залежите на петрол в районите с кюрдско население. От изявлението на Фидан след срещата му със сирийския му колега днес стана ясно, че сирийският президент Ахмед Аш Шараа ще присъства на Дипломатическия форум в Анталия, който ще се проведе от 17 до 19 април.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Сатана Z

    39 8 Отговор
    Ердогане,вие сте следващата мишена на Еврейска държава.Кво се ослушвате? Моше разбира само от сила .

    Коментиран от #39

    22:07 09.04.2026

  • 2 ЦКЗ

    25 1 Отговор
    Светът се побърка. Нострадамус ще познае.

    22:09 09.04.2026

  • 3 Пич

    22 0 Отговор
    Тези въртОглави шилета накрая ще разберат смисъла на поговорката - Да бе мирно седяло, не би чудо видяло!!!

    Коментиран от #9

    22:10 09.04.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Бум Бум Хамаз 💥💥

    5 10 Отговор
    Товарят ги на Камаз.

    Коментиран от #38

    22:18 09.04.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Гошо

    5 9 Отговор
    Биби удря лошо.

    Коментиран от #26

    22:20 09.04.2026

  • 9 Копейка с чалма

    4 10 Отговор

    До коментар #3 от "Пич":

    Хамаз виждат не чудото,а направо виждат аллаха.

    Коментиран от #28

    22:22 09.04.2026

  • 10 запомнете това!дядо дръмпир е наточил ..

    2 12 Отговор
    След 3 години теснината няма да има никакво значение.ще се промени маршрута на стоката!под морето ще се свърже испания и мароко и от там ще преминава всичко.колкото до моолите ,до един ще бъдат редуцирани дори закърпения пак ще го откърпят...за хомейни младши иде реч, а се сещайте и за просиянци...

    22:23 09.04.2026

  • 11 az СВО Победа80

    19 3 Отговор
    Според Джо Кент, който подаде оставка като глава на контратерористичния център на САЩ, Турция и Израел неизбежно ще се сблъскат в бивша Сирия, което ще принуди САЩ да напуснат НАТО, за да защитят Израел.

    А може би точно такъв е и замисълът?

    Коментиран от #12, #13, #16, #19

    22:24 09.04.2026

  • 12 Да ли

    2 6 Отговор

    До коментар #11 от "az СВО Победа80":

    Всъщност в случая заради член 5 ли САЩ ще напускат НАТО?

    Коментиран от #20

    22:30 09.04.2026

  • 13 Ами

    5 10 Отговор

    До коментар #11 от "az СВО Победа80":

    Има идиоти според които Земята е плоска.

    22:30 09.04.2026

  • 14 Велик ИЗРАЕЛ!

    6 16 Отговор
    НАИСТИНА ВЕЛИК!
    РЕСПЕКТ

    22:31 09.04.2026

  • 15 У ДРИ БИБИ

    3 13 Отговор
    У ДРИ ТАА москаляк ЧАЛМАРСКА пас мина.
    Но Мърси за дишащите напразно въздуха Чалмари

    22:32 09.04.2026

  • 16 Селянин

    2 9 Отговор

    До коментар #11 от "az СВО Победа80":

    Да не си спал на отворен джам?

    22:32 09.04.2026

  • 17 Добре,добре да ги ударили.

    1 10 Отговор
    Много добре се е получило.Добре,добре.

    22:33 09.04.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Абе те с Иран не могат

    14 2 Отговор

    До коментар #11 от "az СВО Победа80":

    Да се справят, пък кво остава за Турция. Само да и дадат повод и ще прегази терористичната държава за часове

    22:35 09.04.2026

  • 20 az СВО Победа80

    13 1 Отговор

    До коментар #12 от "Да ли":

    Накратко:

    1. При директен военен сблъсък между Израел и Турция, какъвто се очертава, САЩ ще застанат на страната на Тел Авив. Т.е. един член на НАТО срещу друг такъв.
    2. Ситуацията ще е първата армия в НАТО срещу втората.
    3. САЩ няма да тръгнат директно срещу Анкара, докато са в НАТО. Първо ще си развържат ръцете и тогава ще действат.
    4. А без САЩ няма НАТО.

    Коментиран от #32, #40

    22:36 09.04.2026

  • 21 ВВП

    12 4 Отговор
    Малко живот остава на измислената държава Израил..Ще са като Газа ..

    Коментиран от #25

    22:37 09.04.2026

  • 22 Атина Палада

    6 2 Отговор

    До коментар #18 от "СЕ ЛЯ М АЛЕЙКУМ МОСКАЛЯ И КОПЕЙКИ":

    Алейкум Селям.
    Абдулилях Аркадашлар

    22:38 09.04.2026

  • 23 ВВП

    11 3 Отговор
    В един момент от Израиля ще остане само вулканичен камък..Натам вървят работите..

    22:38 09.04.2026

  • 24 ВВП

    5 3 Отговор
    Няма погнусна раса от чафута ,после са окропите..

    22:40 09.04.2026

  • 25 Колко малко?!?

    2 4 Отговор

    До коментар #21 от "ВВП":

    2 ДНЯ,..като оня Узкоглазия педофил и ФАМОЗЕН Пен ДЕЛ ?
    Ееееедехееее
    И неска ли превзехме Селото ПОКРОВСК, ху есос?
    Ееееедехееее

    Коментиран от #35

    22:40 09.04.2026

  • 26 Ами да удря

    8 2 Отговор

    До коментар #8 от "Гошо":

    докато още има държава Израел.
    За да не влиза в затвора е готов да пожертва държавата!

    22:41 09.04.2026

  • 27 ВВП

    6 2 Отговор
    Сталин и Жуков спряха фарера,бяха заложени 5 млн чафутаза обгазяване..

    22:42 09.04.2026

  • 28 Пич

    5 0 Отговор

    До коментар #9 от "Копейка с чалма":

    Ами, какво да ти кажа ?! Освен да те попитам - Толкова ли можеш ?!

    22:43 09.04.2026

  • 29 az СВО Победа80

    9 1 Отговор
    В Анкара бързо се ориентират на чия страна да застанат, за да получат по-голямо парче от баницата в бъдещия световен ред!

    Нетаняху вече настъпа котето, като удари ключов обект и за КНР, и за РФ на територията на Иран на 07.04.2026г.

    За първи път беше ударен ключов транспортен възел (железопътният мост в Яхя Абаде недалеч от Кашан), част и от китайския проект "Един пояс, един път", и едновременно от ключовия за РФ коридор "Север-Юг".

    Това не беше удар по Техеран, а индиректно едновременен удар по Пекин и Москва.....

    Коментиран от #37

    22:44 09.04.2026

  • 30 ВВП

    4 3 Отговор
    ЕССР мрази руснаците ,защото ги освободиха от нацизма ..Разпуснаха лагерите насмъртта.

    Коментиран от #33

    22:44 09.04.2026

  • 31 Добре де... ТРИДНЕВНАТА

    3 6 Отговор
    Движуха на монголья пеДо-фил върви ли по план?
    Или трябват още 2 Милиона човекоподобни блатари ЧЕРНОЗЕМ?

    Коментиран от #34

    22:45 09.04.2026

  • 32 Още по-накратко

    8 2 Отговор

    До коментар #20 от "az СВО Победа80":

    Ако САЩ удържат на тези 2 седмици спиране на огъня, Иран ще ги довърши сам, без да се стига до Турция

    22:46 09.04.2026

  • 33 Къде точно живеят тия...руснаци?!?

    3 3 Отговор

    До коментар #30 от "ВВП":

    У коя Република или държава?
    Хихихихихи

    22:47 09.04.2026

  • 34 хаха🤣

    4 1 Отговор

    До коментар #31 от "Добре де... ТРИДНЕВНАТА":

    Лапуркай бе тръбар ,кво ми пелтечиш ,майор Дъпедавцев !

    22:52 09.04.2026

  • 35 Свети Великомученик Аргир Безбожник

    2 1 Отговор

    До коментар #25 от "Колко малко?!?":

    Лап Пай У Йоттт бре хъесоссс ,кво ми се обясняваш мрррршооо !

    22:53 09.04.2026

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Zaxaрова

    2 2 Отговор

    До коментар #29 от "az СВО Победа80":

    Веднага ще изкажа остро възмущение,а Конят ще се вайка в ООН.

    Коментиран от #43

    22:57 09.04.2026

  • 38 Мунчо

    3 0 Отговор

    До коментар #5 от "Бум Бум Хамаз 💥💥":

    Може и на Белаз, че са по-големи и директно в дупките на кариерата... 🤣🤣🤣

    22:58 09.04.2026

  • 39 Ердо

    3 1 Отговор

    До коментар #1 от "Сатана Z":

    Има си час и време за всичко сторено настъпи ли часа светът ще види какво е то война

    23:16 09.04.2026

  • 40 Само питам

    3 0 Отговор

    До коментар #20 от "az СВО Победа80":

    Сащ можели да тръгне срещу първия си съюзник?Дай ми отговор,не само да пишеш глупости!

    23:25 09.04.2026

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 Израел и Турция във война на Сирийска

    0 0 Отговор
    територия, to be.

    Иначе приказките за мир са за под Шипковия Храст, там зайчета новородени са се сгушили в очакване.🇧🇬😁

    01:08 10.04.2026

  • 43 Яж му КРУ

    0 0 Отговор

    До коментар #37 от "Zaxaрова":

    На ГЮРУ

    01:44 10.04.2026

