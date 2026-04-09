Израел разрушава Ливан, жертвите са стотици

9 Април, 2026 15:07 4 756 98

Израелските удари срещу Ливан са „сериозна опасност" за примирието между САЩ и Иран, заяви ООН

Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Израел бомбардира нови обекти в Ливан днес, като постави под опасност постигнатото временно споразумение за прекратяване на огъня между Иран и САЩ, след като вчерашните му атаки по съседната страна отнеха живота на повече от 200 души, предаде Ройтерс, съобщи БТА.

Ударите на Израелските сили за отбрана (ЦАХАЛ), нанесени вчера без предупреждение по централните райони на столицата Бейрут и по няколко други района в Ливан, отнеха живота на 203-ма души и раниха над хиляда, сочат последни, но неокончателни данни на ливанското министерство на здравеопазването.

"Общият брой на загиналите след атаката срещу Ливан е 203-ма души, а повече от 1000 бяха ранени", заяви днес ливанският министър на здравеопазването Ракан Насредин.

Вчера ливанското здравно министерство съобщи за 182 убити и 890 ранени.

Израел ще нанася удари по проиранското ислямистко движение "Хизбула" "навсякъде, където е необходимо", заяви днес израелският премиер Бенямин Нетаняху, ден след смъртоносните израелски удари по Ливан, предаде Франс прес, пише БТА.

"Продължаваме да нанасяме удари по "Хизбула" със сила, прецизност и решителност", написа Нетаняху в профила си в "Екс".

"Нашето послание е ясно: всеки, който напада израелски цивилни, ще бъде атакуван. Ще продължим да нанасяме удари по "Хизбула" навсякъде, където е необходимо, докато напълно възстановим сигурността на жителите на северната част на Израел", добави той.

Израелските удари срещу Ливан представляват „сериозна опасност“ за двуседмичното прекратяване на огъня между САЩ и Иран, предупреди говорителят на генералния секретар на ООН Антонио Гутериш снощи.

„Продължаването на военните действия в Ливан представлява сериозна опасност за прекратяването на огъня и усилията за траен и всеобхватен мир в региона“, заяви говорителят на Антонио Гутериш - Стефан Дюжарик в изявление, призовавайки отново за незабавно преустановяване на всякакви военни действия.

Израелските атаки срещу Ливан причиниха смъртта на 182 души вчера, посочва АФП.


Ливан
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Хасковски каунь

    162 15 Отговор
    EС ,
    спрете всякакви връзки с Израел!!! Санкции и пак санкции

    Коментиран от #10, #42, #47

    15:10 09.04.2026

  • 2 Зевс

    146 15 Отговор
    Ционистките пу тки от ЕС мълчат гузно.

    15:10 09.04.2026

  • 3 Европеец

    149 13 Отговор
    За съжаление Заглавието е вярно..... Света мълчи и гледа безучастно, както гледаше за геноцида над палестинците в ивицата Газа....

    Коментиран от #48

    15:11 09.04.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Гяуров

    108 11 Отговор
    И. Ид Йотова няма ли да осъдят агресора и да му наложат санкции защо мълчат, не рЗбирам

    15:11 09.04.2026

  • 6 копей

    14 95 Отговор
    под Ливан разбирайте Хизбула...

    Коментиран от #64

    15:11 09.04.2026

  • 7 Бой по

    18 69 Отговор
    Ислямизираните, тези от усмивки и добра дума не разбират.

    15:11 09.04.2026

  • 8 Народ

    79 9 Отговор
    От мръсна семка и долен произход, това е ГЕНОЦИД!

    15:12 09.04.2026

  • 9 Перник

    66 9 Отговор
    Мръсните чи-фу-ти трябва да бъдат изтребени по целия свят

    Коментиран от #60

    15:13 09.04.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Възраждане

    12 43 Отговор
    Не вярвам,..оная Пияната, коце и копейките твърдят,че ХИЗБУЛА, камиларите, чаршафите, оджите, ХАМАС и АЯТОЛАСИТЕ терористи...ПОБЕЖДАВАТ!

    15:13 09.04.2026

  • 12 Сандо

    64 10 Отговор
    Нищо изненадващо.Чакаме реакциите на нашите умнокрасавци и ционистки поддръжници,назначени неизвестно от кого за управляваща политическа каста.А и от сюрията верни им подмазвачи.

    Коментиран от #19

    15:13 09.04.2026

  • 13 Тръмп

    73 7 Отговор
    Урсула е андроид с чип от украинска пералня,

    15:14 09.04.2026

  • 14 Мишел

    12 75 Отговор
    Няма Ливан, това са изконни Израелски земи . Чаршафите са терористи и фанатични екстремисти

    Коментиран от #15

    15:15 09.04.2026

  • 15 Сатана Z

    5 27 Отговор

    До коментар #14 от "Мишел":

    Това е факт.
    Но ть отя пиялката ни спуска други оп орки

    15:18 09.04.2026

  • 16 pyzoфил туркофил

    5 27 Отговор
    вай,вай,вай

    15:18 09.04.2026

  • 17 Някой

    39 5 Отговор
    Терори... да бъде върнат в начални граници или преместен на територията на САЩ. Да си окупират там територии. И да преместят всичките от там в Ивицата Вашингтон.

    15:19 09.04.2026

  • 18 решението е ясно

    38 6 Отговор
    Всички го знаем, ционистите през комина и света става по-спокойно място.

    15:22 09.04.2026

  • 19 Кви ракции на г... Ей ?

    9 35 Отговор

    До коментар #12 от "Сандо":

    2 Милиона монголяци Фира от АНШЛУСА на Фюрера пеДо-фил в независима Украйна!
    65 000 деца отвлечени от Украйна по заповед на ху.. ЙЛО!
    460 000 цивилни чеченци и 45 000 деца избити във Втората Монголо- Чеченска/ ИЧКЕРИЯ/Война

    Коментиран от #38

    15:22 09.04.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Истината

    35 4 Отговор

    До коментар #4 от "Радеф":

    На жените и децата ли казваш терористи, ще има бидов ден Бум Бум Телавив

    15:24 09.04.2026

  • 23 Цвете

    29 3 Отговор
    ЕТО ОТ КЪДЕ ТРЪГВАТ КОНФЛИКТИТЕ ? А ПОСЛЕ СЕ ЧУДЯТ ЗАЩО ЛЮБОВТА КЪМ ТАЗИ НАЦИЯ Е ОТРИЦАТЕЛНА. САМО ПРИБЛЕМИ СЪЗДАВАТ. ВОЙНАТА В ИВИЦАТА ГАЗА ОТ КОЛКО ГОДИНИ Е? НЯМА ПОКОЙ ОТ ТЯХ.ДА СЕ СЪРДЯТ НА СЕБЕ СИ, КОГАТО СТРАНИТЕ СЕ ОТДРЪПВАТ ОТ ТЯХ. 🙉🙈🙊🌎👎

    15:24 09.04.2026

  • 24 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    23 7 Отговор
    ПУТИН :
    " СПАСЕНИЕТО НА ИСЛЯМСКИЯ СВЯТ ОТ ЛУДИТЕ БИБИ И ДОНИ , Е В РЪЦЕТЕ НА ИСЛЯМСКИЯ СВЯТ"

    15:25 09.04.2026

  • 25 Истината

    17 3 Отговор

    До коментар #21 от "Браво":

    Бум бум Телавив

    Коментиран от #30

    15:27 09.04.2026

  • 27 Санде Глухия

    8 22 Отговор
    Последно... камиларите Амуджи ПОБЕЖДАВАТ ли или... Миролюбие Израел ги унищожава ?!?
    А оня напикаващия се педофил Ху ЙЛО,...побеждава ли край селото ПОКРОВСК?

    15:27 09.04.2026

  • 28 ХХЛ

    19 4 Отговор
    Тотален Холокост трябва за това гнусно хазарско племе.

    15:28 09.04.2026

  • 29 Очаквам

    10 21 Отговор
    след въздушните удари Израел да окупира пак Южен Ливан!

    Инак няма спасение от тормоза на Хизбула над жителите на Северен Израел.

    15:28 09.04.2026

  • 30 Бум Бум

    1 7 Отговор

    До коментар #25 от "Истината":

    Ама сДупи…

    15:29 09.04.2026

  • 31 Дон Корлеоне

    10 16 Отговор
    Хаяско пусна ли интернета?

    Коментиран от #37, #79, #81

    15:29 09.04.2026

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Сега е наш ред

    18 9 Отговор
    Иран да ни накаже заради американските самолети?!?!?!
    Те излитат от летище София и Враждебна!
    Това не е заплаха, предупреждение, ваща ама

    15:32 09.04.2026

  • 34 Доктор

    26 8 Отговор
    Израел е злокачествен тумор.

    15:32 09.04.2026

  • 35 Хисбула

    10 21 Отговор
    са терористи, атентатори и убийци и сами си търсят белята.

    Всички опити за мир с тях са се провалили през годините.
    Финансират ги лудите автоласи на Иран и са готови на всичко за пари!
    Няма друг начин с тях!

    15:33 09.04.2026

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 За сега пусна само

    4 14 Отговор

    До коментар #31 от "Дон Корлеоне":

    Просрочки за контейнерите край блатата и...опорки за дермоядите копейки

    15:33 09.04.2026

  • 38 дончичо

    2 4 Отговор

    До коментар #19 от "Кви ракции на г... Ей ?":

    Полюционираш ли докато словоблудстваш

    15:33 09.04.2026

  • 39 На това

    23 3 Отговор
    Се казва чист тероризъм.Геноцид. Ливан страна която никога не е водила война със който и да е , "демократите" да оставят да бъде унищожена.

    15:34 09.04.2026

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 Напротив

    16 4 Отговор
    Иран и Хизбула побеждават!

    15:37 09.04.2026

  • 42 Ето го

    22 5 Отговор

    До коментар #1 от "Хасковски каунь":

    Срещу такива терорист воюва Русия.
    За сега, само на своя земя.

    Коментиран от #82

    15:38 09.04.2026

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 Е как...

    11 1 Отговор

    До коментар #40 от "Боги":

    ...човек . Тоя е жидо- ционист...от това човек никога не ставало.

    15:39 09.04.2026

  • 46 Левски

    19 6 Отговор
    Разбрахте ли най после защо Хитлер ги е трепал. Но Господ гледа. Всеки си получава заслуженото. А ООН е само зрител.

    Коментиран от #53

    15:39 09.04.2026

  • 47 И със САЩ

    9 2 Отговор

    До коментар #1 от "Хасковски каунь":

    И със САЩ, и с Британия. Пълна изолация на кръвопийците

    15:40 09.04.2026

  • 48 Победа 1945 г.

    9 3 Отговор

    До коментар #3 от "Европеец":

    Светът не е западният блок и приближените му. Другата част от света отдавна се е включила активно в борбата срещу ционистите и сатанистите

    15:42 09.04.2026

  • 49 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 50 обективно

    19 2 Отговор
    Може ли т. ъ. п. а. т.а Урсула и меkото Pюте да обяснят, защо на Израел не се налагат пакети от санкции и защо още се подържат дипломатически отношения с тях???

    15:43 09.04.2026

  • 51 Хаха

    8 4 Отговор
    Надежда гаражната от пилона, нота нема ли или те ти плащат?

    15:43 09.04.2026

  • 52 Да питам

    12 6 Отговор
    Къде е Лорер, къде е Паси, къде е Радев с шапчицата на рогата, къде са братята свинчоци, които се гушкаха с чирфутките?
    Кде е Йотова да каже : ние на къде гледаме, бе цвилещата срещу Русия кобила?

    Коментиран от #55, #58, #69

    15:44 09.04.2026

  • 53 Мдааа

    17 5 Отговор

    До коментар #46 от "Левски":

    Мислех си че спасяването на евреите е едно от малкото неща, което сме свършили правилно, но явно и там сме се издънили.

    15:44 09.04.2026

  • 54 Жалко

    10 3 Отговор
    Че нисичкия с мустака не си довърши работата

    15:44 09.04.2026

  • 55 Бат Бойко

    9 2 Отговор

    До коментар #52 от "Да питам":

    Требе да се снишиме да видиме откъде духа ветъра. Важното е да се крадне, другото ще се нареди.

    15:45 09.04.2026

  • 56 Моля

    7 3 Отговор
    Моля - това е политкоректно убийство. Нали така?

    15:46 09.04.2026

  • 57 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 58 От редакцията

    4 1 Отговор

    До коментар #52 от "Да питам":

    Питай арменският поп.

    15:46 09.04.2026

  • 59 Хмм

    13 3 Отговор
    Израел унищожава съюзниците на Иран, един по един, затова е примирието

    Коментиран от #61

    15:48 09.04.2026

  • 60 И ще бъдат

    1 3 Отговор

    До коментар #9 от "Перник":

    Много скоро издава уранов облак над демооона имайте си по шише йод молли те днес ще разпоредят удари

    15:49 09.04.2026

  • 61 За Великден

    0 5 Отговор

    До коментар #59 от "Хмм":

    Атом ще видим от 1945 насам не е имало страшния съд е до дни

    15:50 09.04.2026

  • 62 9ти септември

    13 4 Отговор
    Израел са терористи

    15:51 09.04.2026

  • 63 Израел

    5 12 Отговор
    Трепе терористи.

    15:53 09.04.2026

  • 64 Тролче

    4 0 Отговор

    До коментар #6 от "копей":

    С теб разбираме обратен

    16:00 09.04.2026

  • 65 Дачко Яворов

    10 1 Отговор
    Значи НАТО могат да пратят летящите каруци да бомбят Милошевич и половината Западна България, но Хитлеряху си го гледкат с широко затворени очи! Гeйчeто Рютe няма ли да каже нещо, да измeца поне !?

    16:02 09.04.2026

  • 66 ВЕЛИ ДЕН

    1 2 Отговор
    ЗАПОЧНА ГОЛЯМОТО ПЪТУВАНЕ...🎊🎊🎊

    16:03 09.04.2026

  • 67 Подли

    7 3 Отговор
    израелци и американци. Преговарят с Иран а в същото време унищожават съюзниците му. Искат да ги бият един по един. Така е по лесно.

    16:15 09.04.2026

  • 68 Айде да не лъжем

    3 7 Отговор
    Ливан го разруши Хизболато с помощта на Иран преди доста години.

    16:16 09.04.2026

  • 69 Вин

    3 7 Отговор

    До коментар #52 от "Да питам":

    Абе Русофилите направо се задавихте да гълтате арабско-ислямския банан.

    Коментиран от #77

    16:18 09.04.2026

  • 70 Давам 20 рубли

    4 6 Отговор
    на копейката, която първа познае РАЗЛИКАТА между Путин, Милошевич и Хитлер и Нетаняху!

    Коментиран от #76

    16:19 09.04.2026

  • 71 Ъъййй

    0 5 Отговор

    До коментар #57 от "Стефанов":

    А как действа Путин?

    16:21 09.04.2026

  • 72 След Хамас,

    5 6 Отговор
    Ислямски джихад и Хизбула следват КОИ?

    Х.У.Т.И.Т.Е.

    Израел забавя, но не забравя!

    Коментиран от #75

    16:21 09.04.2026

  • 73 Госあ

    5 1 Отговор
    Тия хл@б@рки от израил трябва да бъдат денацифицирани надлежно

    16:24 09.04.2026

  • 74 МхтоМхто

    6 2 Отговор
    Гадно племе се оказаха тия евреи. Вярно, че много са изстрадали ама сега действат точно като нацистите едно време срещу тях. Омразата и злобата,която са трупали сега се излива обилно към тяхните съседи. Дано силните държави ги спрат и поставят на мястото им преди да са превърнали света в огнена топка

    16:27 09.04.2026

  • 75 мосю Алфонс

    0 3 Отговор

    До коментар #72 от "След Хамас,":

    Или може би Х.У.Р.К.И.Т.Е?

    16:28 09.04.2026

  • 76 Мадуро

    4 2 Отговор

    До коментар #70 от "Давам 20 рубли":

    Нетаняху е по-мъртъв и от Милошевич

    16:29 09.04.2026

  • 77 Рон Джереми

    0 0 Отговор

    До коментар #69 от "Вин":

    А пък твойта само го плюе.

    16:30 09.04.2026

  • 78 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 79 Рене Артоа

    0 0 Отговор

    До коментар #31 от "Дон Корлеоне":

    А ти пусна ли твойта на околовръстното?

    16:33 09.04.2026

  • 80 Сатана Z

    6 1 Отговор
    Единствено Адолф се е справил с еврейската заплаха в Европа .Далновиден е бил художника,спор няма .

    Коментиран от #86

    16:37 09.04.2026

  • 81 Глупак

    4 0 Отговор

    До коментар #31 от "Дон Корлеоне":

    Получи ли туба с бензин от Гюров за 20 евро па да се полееш с нея и изгориш като Петроханско куче!

    16:39 09.04.2026

  • 82 Демагог

    1 0 Отговор

    До коментар #42 от "Ето го":

    си “ето го”

    16:51 09.04.2026

  • 83 Нетаняху и Израел

    6 0 Отговор
    Са полудели!!!Няма ли кой да ги спре????Защо убиват невинни деца и хора????????

    16:54 09.04.2026

  • 84 Изключително гнусни същества

    9 1 Отговор
    Напълно умишлена провокация за да спре мирния процес и да започне отново войната срещу Иран. Израел разбират, че след Тръмп вече помощта от САЩ ще спадне значително и играят ва-банк с човешките животи, съдбите на милиарди хора и световната икономика.

    Ако не осъзнавате това, вие имате негативно IQ, а ония, които са на страната на Израел са личности без никакъв морал.

    16:54 09.04.2026

  • 85 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 86 Така де

    4 1 Отговор

    До коментар #80 от "Сатана Z":

    И Сталин добре се е справил с еврейските отпадъци.

    Коментиран от #96

    16:56 09.04.2026

  • 87 гошо

    3 1 Отговор
    "Възобновяват делото срещу Нетаняху за корупция"

    16:57 09.04.2026

  • 88 Зюлхан

    2 0 Отговор
    Ехооо къде е ливанската армия да не е в отпуск

    17:00 09.04.2026

  • 89 az СВО Победа80

    6 0 Отговор
    Нещо не чувам нашите "хуманисти" да заклеймяват агресора и да се застъпват за жертвата на агресията?

    Що така?
    Къде им останаха "принципите" и "ценностите"??? 🤣

    17:01 09.04.2026

  • 90 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 91 Да Започнат

    0 1 Отговор

    До коментар #85 от "Любо":

    От ШАЛОМОВИЧ и МЕНДЕЛ.

    17:05 09.04.2026

  • 92 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 93 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 94 Важното е

    0 4 Отговор
    Че РУСОФИЛКИТЕ свалиха УШАНКИТЕ

    И

    НАДЯНАХА ЧАЛМИТЕ.

    Изглеждат Прекрасно.

    Особено със КУРАнът във ръка .

    17:09 09.04.2026

  • 95 az СВО Победа80

    2 0 Отговор
    При израелските бомбардировки над Бейрут за малко да бъде убит външния министър на Белгия!

    Което нямаше да е голяма загуба....

    17:15 09.04.2026

  • 96 Сатана Z

    2 1 Отговор

    До коментар #86 от "Така де":

    И България се е справила както може като военен и политически съюзник на Хитлер.Цар Борис Три също е товарил жидовете във вагини към Райха за скрап .

    17:20 09.04.2026

  • 97 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 98 Първо моолите ,а после и кремъл....

    0 1 Отговор
    Няма как да спрете израел.Това ви бе казано ,докато се радвахте на Бум бум Тел авив ,сега ще видите милиони бежанци от бейрут ,а после ще видите и Бум бум техеран!Аз не говоря на лентата си за уши, а ви го казах.Израел е броил...той смята да унищожи и да завладее Както бейрут така и иран!ПС.Това нахлуване на хамас под диктата на кремъл и избиването на евреите ,които празнуваха доведе до този и още ,още по жестоки удари....Пак ви казвам Ротшилд изкоренява ,а не сече....дано някой има достатъчно невронни връзки за да проумее ..говора на путинохилите!

    17:57 09.04.2026