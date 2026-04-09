Израел разрушава Ливан, жертвите са стотици

Израел бомбардира нови обекти в Ливан днес, като постави под опасност постигнатото временно споразумение за прекратяване на огъня между Иран и САЩ, след като вчерашните му атаки по съседната страна отнеха живота на повече от 200 души, предаде Ройтерс, съобщи БТА.

Ударите на Израелските сили за отбрана (ЦАХАЛ), нанесени вчера без предупреждение по централните райони на столицата Бейрут и по няколко други района в Ливан, отнеха живота на 203-ма души и раниха над хиляда, сочат последни, но неокончателни данни на ливанското министерство на здравеопазването.

"Общият брой на загиналите след атаката срещу Ливан е 203-ма души, а повече от 1000 бяха ранени", заяви днес ливанският министър на здравеопазването Ракан Насредин.

Вчера ливанското здравно министерство съобщи за 182 убити и 890 ранени.

Израел ще нанася удари по проиранското ислямистко движение "Хизбула" "навсякъде, където е необходимо", заяви днес израелският премиер Бенямин Нетаняху, ден след смъртоносните израелски удари по Ливан, предаде Франс прес, пише БТА.

"Продължаваме да нанасяме удари по "Хизбула" със сила, прецизност и решителност", написа Нетаняху в профила си в "Екс".

"Нашето послание е ясно: всеки, който напада израелски цивилни, ще бъде атакуван. Ще продължим да нанасяме удари по "Хизбула" навсякъде, където е необходимо, докато напълно възстановим сигурността на жителите на северната част на Израел", добави той.

Израелските удари срещу Ливан представляват „сериозна опасност“ за двуседмичното прекратяване на огъня между САЩ и Иран, предупреди говорителят на генералния секретар на ООН Антонио Гутериш снощи.

„Продължаването на военните действия в Ливан представлява сериозна опасност за прекратяването на огъня и усилията за траен и всеобхватен мир в региона“, заяви говорителят на Антонио Гутериш - Стефан Дюжарик в изявление, призовавайки отново за незабавно преустановяване на всякакви военни действия.

