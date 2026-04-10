Tasnim: Преговорите между Иран и САЩ в Исламабад няма да започнат, докато Израел не спре ударите срещу Ливан

Преговорите, планирани в Исламабад между ирански и американски представители, няма да започнат, докато Вашингтон не изпълни обещанията си относно прекратяването на военните действия от израелските сили в Ливан, предаде иранската информационна агенция Tasnim.
Според източник на медията„ преговорите в Исламабад са преустановени, докато Съединените щати не изпълнят ангажиментите си за прекратяване на огъня в Ливан“ и Израел не прекрати атаките.
В тази връзка източникът на агенцията отрече съобщенията за пристигане на ирански преговарящ екип в пакистанската столица. „Тези съобщения са неверни“, заяви той.
Часове по-рано The Wall Street Journal, позовавайки се на свои източници, съобщи, че иранска делегация, водена от председателя на парламента на Ислямската република Мохамед Багер Галибаф и външния министър Абас Арагчи, е пристигнала в Исламабад, за да участва в преговори със Съединените щати.
Според вестника преговори ще се проведат на 11 април, а вицепрезидентът Ванс ще ръководи американската делегация.
Корпусът на гвардейците на ислямската революция заяви, че иранската армия не е извършвала ракетни удари срещу никоя държава или цели, разположени в други държави след обявяването на прекратяването на огъня.
„Въоръжените сили на Ислямската република не са изстрелвали ракети и не са извършвали удари с дронове срещу никоя държава по време на прекратяването на огъня“, се казва в изявление на корпуса.
Гвардейците добавиха, че „ако иранската армия удари някоя цел, ще го обявим официално“.
Всякакви други действия, които не са споменати в подобни изявления, „нямат нищо общо с Иран“.
