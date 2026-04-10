Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Новини
Свят »
Иран (Ислямска Република) »
Tasnim: Преговорите между Иран и САЩ в Исламабад няма да започнат, докато Израел не спре ударите срещу Ливан

10 Април, 2026 05:24, обновена 10 Април, 2026 06:17 1 571 8

  • иран-
  • преговори-
  • сащ-
  • война-
  • израел-
  • ливан-
  • исламабад

Техеран декларира, че не е извършвал ракетни удар след обявяването на прекратяването на огъня

Абас Арагчи и Мохамед Галибаф, Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Преговорите, планирани в Исламабад между ирански и американски представители, няма да започнат, докато Вашингтон не изпълни обещанията си относно прекратяването на военните действия от израелските сили в Ливан, предаде иранската информационна агенция Tasnim.

Според източник на медията„ преговорите в Исламабад са преустановени, докато Съединените щати не изпълнят ангажиментите си за прекратяване на огъня в Ливан“ и Израел не прекрати атаките.

В тази връзка източникът на агенцията отрече съобщенията за пристигане на ирански преговарящ екип в пакистанската столица. „Тези съобщения са неверни“, заяви той.

Часове по-рано The Wall Street Journal, позовавайки се на свои източници, съобщи, че иранска делегация, водена от председателя на парламента на Ислямската република Мохамед Багер Галибаф и външния министър Абас Арагчи, е пристигнала в Исламабад, за да участва в преговори със Съединените щати.

Според вестника преговори ще се проведат на 11 април, а вицепрезидентът Ванс ще ръководи американската делегация.

Корпусът на гвардейците на ислямската революция заяви, че иранската армия не е извършвала ракетни удари срещу никоя държава или цели, разположени в други държави след обявяването на прекратяването на огъня.

„Въоръжените сили на Ислямската република не са изстрелвали ракети и не са извършвали удари с дронове срещу никоя държава по време на прекратяването на огъня“, се казва в изявление на корпуса.

Гвардейците добавиха, че „ако иранската армия удари някоя цел, ще го обявим официално“.

Всякакви други действия, които не са споменати в подобни изявления, „нямат нищо общо с Иран“.


Иран (Ислямска Република)
Поставете оценка:
Оценка 4.3 от 11 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Мухахаха

    5 0 Отговор

    До коментар #1 от "Володимир Зеленски, президент":

    Още малко и швепс

    06:08 10.04.2026

  • 4 Тръмпи

    8 1 Отговор
    Значи Ванс няма смисъл да се разкарва до Пакистан! Да идва тук, чакам го на верандата да пием по едно малко уиски! И без гова след 10 дни пак ги започваме! Ваканциите при нас бързо свършват, все не ми остава време за голф

    06:13 10.04.2026

  • 5 Да,бе

    17 0 Отговор
    САЩ първо да преговарят с шефа си Израел,пък после да ходят в Исламабад...

    06:49 10.04.2026

  • 6 без коментар

    6 1 Отговор
    Еврейската общност в Иран осъди разрушаването на синагога в Техеран след американско-израелските удари през изминалото денонощие. В изявление, разпространено от иранската информационна агенция „Мехр“ , общността заяви, че осъжда нападението срещу синагогата „Рафи-Ния“ в центъра на Техеран.

    Коментиран от #7

    07:19 10.04.2026

  • 7 Да на си мислиш

    5 0 Отговор

    До коментар #6 от "без коментар":

    че Нетаняху, свитата му, израелското лоби САЩ и спонсора на форумните центаджии са набожни?
    До един са сатанисти!
    "Набожни" само когато става въпрос, че са "избран народ" и, че им е "обещана" цялата територия от Близкия Изток.
    (не става дума за милионите свестни евреи по света)

    07:52 10.04.2026

  • 8 На политкоректните

    2 0 Отговор
    Убийци е позволено всичко. За съжаление нисичкия с мустака не си довърши работата.

    09:08 10.04.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания