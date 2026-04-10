Хизбула атакува с дронове военна цел в северен Израел

Хизбула атакува с дронове военна цел в северен Израел

10 Април, 2026 06:44, обновена 10 Април, 2026 06:50 1 211 9

Нощта в Близкия изток премина под знака на крехко примирие и продължаващо напрежение в горещите точки на региона

Хизбула атакува с дронове военна цел в северен Израел - 1
Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Шиитската организация Хизбула извърши серия от удари с дронове срещу военна цел в Северен Израел, съобщи информационната агенция Тасним.

Според агенцията атаката е била насочена към „военен център“ близо до град Яара.

По-рано новинарският портал Ynet съобщи, че Израел е издал публично предупреждение, след като дронове са навлезли във въздушното му пространство близо до ливанската граница.

Нощта срещу 10 април в Близкия изток премина под знака на крехко примирие и продължаващо напрежение в горещите точки на региона.

Двуседмичнотто прекратяване на огъня между САЩ и Иран беше обявено след призиви за деескалация, което доведе до относително спокойствие по отношение на преките сблъсъци между двете държави през нощта.

Въпреки общите тенденции за деескалация, ситуацията в Ливан остава тежка. Израелските въздушни удари в предходните дни причиниха значителни разрушения и жертви, като хуманитарната обстановка в страната продължава да бъде критична.

Индексът на риск за пътуване до Израел и Палестина остава на най-високото ниво 5, което наложи отмяна на международни визити, включително на български делегации, поради непредсказуемостта на обстановката през нощта.

По-рано през седмицата бяха докладвани ракетни атаки и нападения с дронове срещу страни от Залива, включително Кувейт, но през изминалата нощ интензивността им бе силно намалена вследствие на обявеното примирие.


Подобни новини


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Факт

    Хизбула е много мразена от християните и сунитите в Ливан. Също и от джихадистите в Сирия, които, когато Асад беше на власт, преследваха заедно с персите. Дори евреите да спрат да ги бият, някой друг ще го направи по-късно.

  3 Истината

    До коментар #1 от "Московията трябва да бъде разрушена...":

    Бум бум Телавив

    Бум бум Телавив

  • 4 Истината

    10 2 Отговор

    До коментар #2 от "Факт":

    Бум бум Телавив

    Коментиран от #8

    06:58 10.04.2026

  5 Тръмпи

    След десет дни ще има вечен мир в Близкия изток, спокойно другари

  6 Пич

    "Ограничаването на нашите делегации" се свежда до дедо Поп, който да се кикерчи важно от самолета, гушнал един фенер.....

  7 Бум бум истината

    До коментар #3 от "Истината":

    оздравявай скоро

  8 Бум бум истината

    До коментар #4 от "Истината":

    оздравявай скоро

  9 ЕзикОмраза

    До коментар #2 от "Факт":

    Сам си отговори, че езика на "омразата", създават ни чрез нашите люими медии, в които се рекламират продукти, които ние заплащаме (т.е. надценката отива за пропаганда по медиите) - ни създава образи за неща, които нито разбираме, нито са истина. Вместо гърцийката и алпите зимата - вземте отидете в близкия изток и ви гарантирам на 100% че ще ви се промени виждането "за омраза" - много топли хора, които не сте виждали от десетилетия ще се запознаете, ще ви помагат и ще се радват. Не е като да съдиш и опрадваваш агресия във фейсбукчето, ще видиш истинския живот там.

    07:15 10.04.2026