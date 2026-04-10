Хизбула атакува с дронове военна цел в северен Израел

Шиитската организация Хизбула извърши серия от удари с дронове срещу военна цел в Северен Израел, съобщи информационната агенция Тасним.

Според агенцията атаката е била насочена към „военен център“ близо до град Яара.

По-рано новинарският портал Ynet съобщи, че Израел е издал публично предупреждение, след като дронове са навлезли във въздушното му пространство близо до ливанската граница.

Нощта срещу 10 април в Близкия изток премина под знака на крехко примирие и продължаващо напрежение в горещите точки на региона.

Двуседмичнотто прекратяване на огъня между САЩ и Иран беше обявено след призиви за деескалация, което доведе до относително спокойствие по отношение на преките сблъсъци между двете държави през нощта.

Въпреки общите тенденции за деескалация, ситуацията в Ливан остава тежка. Израелските въздушни удари в предходните дни причиниха значителни разрушения и жертви, като хуманитарната обстановка в страната продължава да бъде критична.

Индексът на риск за пътуване до Израел и Палестина остава на най-високото ниво 5, което наложи отмяна на международни визити, включително на български делегации, поради непредсказуемостта на обстановката през нощта.

По-рано през седмицата бяха докладвани ракетни атаки и нападения с дронове срещу страни от Залива, включително Кувейт, но през изминалата нощ интензивността им бе силно намалена вследствие на обявеното примирие.