Хизбула атакува с дронове военна цел в северен Израел

Шиитската организация Хизбула извърши серия от удари с дронове срещу военна цел в Северен Израел, съобщи информационната агенция Тасним.
Според агенцията атаката е била насочена към „военен център“ близо до град Яара.
По-рано новинарският портал Ynet съобщи, че Израел е издал публично предупреждение, след като дронове са навлезли във въздушното му пространство близо до ливанската граница.
Нощта срещу 10 април в Близкия изток премина под знака на крехко примирие и продължаващо напрежение в горещите точки на региона.
Двуседмичнотто прекратяване на огъня между САЩ и Иран беше обявено след призиви за деескалация, което доведе до относително спокойствие по отношение на преките сблъсъци между двете държави през нощта.
Въпреки общите тенденции за деескалация, ситуацията в Ливан остава тежка. Израелските въздушни удари в предходните дни причиниха значителни разрушения и жертви, като хуманитарната обстановка в страната продължава да бъде критична.
Индексът на риск за пътуване до Израел и Палестина остава на най-високото ниво 5, което наложи отмяна на международни визити, включително на български делегации, поради непредсказуемостта на обстановката през нощта.
По-рано през седмицата бяха докладвани ракетни атаки и нападения с дронове срещу страни от Залива, включително Кувейт, но през изминалата нощ интензивността им бе силно намалена вследствие на обявеното примирие.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Факт
Коментиран от #4, #9
06:54 10.04.2026
3 Истината
До коментар #1 от "Московията трябва да бъде разрушена...":Бум бум Телавив
Коментиран от #7
06:57 10.04.2026
4 Истината
До коментар #2 от "Факт":Бум бум Телавив
Коментиран от #8
06:58 10.04.2026
5 Тръмпи
06:59 10.04.2026
6 Пич
07:06 10.04.2026
7 Бум бум истината
До коментар #3 от "Истината":оздравявай скоро
07:13 10.04.2026
8 Бум бум истината
До коментар #4 от "Истината":оздравявай скоро
07:14 10.04.2026
9 ЕзикОмраза
До коментар #2 от "Факт":Сам си отговори, че езика на "омразата", създават ни чрез нашите люими медии, в които се рекламират продукти, които ние заплащаме (т.е. надценката отива за пропаганда по медиите) - ни създава образи за неща, които нито разбираме, нито са истина. Вместо гърцийката и алпите зимата - вземте отидете в близкия изток и ви гарантирам на 100% че ще ви се промени виждането "за омраза" - много топли хора, които не сте виждали от десетилетия ще се запознаете, ще ви помагат и ще се радват. Не е като да съдиш и опрадваваш агресия във фейсбукчето, ще видиш истинския живот там.
07:15 10.04.2026