Иран ще поиска обезщетение от САЩ и техните съюзници

10 Април, 2026 16:37 2 313 131

Ако Вашингтон откаже, то Техеран ще компенсира, като конфискува американски активи

Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова

Техеран ще поиска обезщетение от САЩ и техните съюзници за щетите, причинени от ударите, и ако те откажат, ще компенсира, като конфискува американски активи и имущество. Това заяви Абдул Маджид Хаким Илахи, представител на върховния лидер на Ислямска република в Индия, цитиран от аг. ТАСС.

Той припомни, че една от десетте точки от плана за прекратяване на огъня на Иран, приет от Вашингтон, е клаузата за обезщетение за щети. „Ще ги накараме да платят; те трябва да платят. Ако не платят, ние знаем как да извлечем обезщетение от техните активи или имущество“, каза той.

„Те трябва да платят за това щети, защото нападнаха Иран без никаква причина“, подчерта представителят на върховния лидер. Пратеникът съобщи, че само в Техеран са разрушени 37 000 домове. „В столицата на Иран, Техеран, 37 000 домове бяха разрушени. Освен това тук бяха убити много болници, много университети и много цивилни. Те унищожиха всичко. И сега ще трябва да платят за това“, каза той.

В отговор на въпрос от кои държави Техеран иска обезщетение, представителят на иранския върховен лидер отбеляза, че освен САЩ и Израел, тези, които са ги подкрепяли, ще трябва да платят на Иран за щетите. „Не само те САЩ и Израел, но и тези държави, които са ги подкрепяли, ще трябва да платят на Иран за щетите“, добави той.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Нека да пиша

    16 75 Отговор
    Тези наистина се размечтаха ,и то яко.

    Коментиран от #5, #128

    16:39 10.04.2026

  • 2 Браво на Иран

    94 13 Отговор
    Персите си правят гавра с бай Дончо

    Коментиран от #20

    16:39 10.04.2026

  • 3 ХаХа

    47 7 Отговор
    И ние в кюпа начело с лама Гюро, добре че немаме кораби, ма боку веднъж му беха полазали пътя през Иранското въздушно пространство

    16:40 10.04.2026

  • 4 1102

    4 17 Отговор
    Лелей!!!

    16:40 10.04.2026

  • 5 Ами

    56 8 Отговор

    До коментар #1 от "Нека да пиша":

    По 2 млн долара на кораб през Ормуз и туй не е мечта щот иначе та шибва некой Шахид

    Коментиран от #10, #14

    16:41 10.04.2026

  • 6 Сатана Z

    59 10 Отговор
    Режимът в БГто също е в списъка предоставяйки логистика и горива за самолетите цистерни ,които бяха паркирани на гражданско летище София за да служи за жив щит срещу попадения от Шахед 136

    Коментиран от #29, #30, #113, #114

    16:41 10.04.2026

  • 7 ...каква мисирка, е 6а ти цирка

    48 6 Отговор
    ..."Освен това тук бяха убити много болници, много университети и много цивилни."...мисиркииии

    16:42 10.04.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Грамофон свири, майка плаче

    12 44 Отговор
    САЩ направо се засилиха да изплащат обезщетение 🤔🤣🤣🤣

    Коментиран от #12

    16:44 10.04.2026

  • 10 Българин

    13 60 Отговор

    До коментар #5 от "Ами":

    Още Томаховки не искат ли иранските цигани.

    Коментиран от #16, #54

    16:47 10.04.2026

  • 11 От Вашингтон официално:

    10 36 Отговор
    Ето ви🖕🖕🖕

    16:47 10.04.2026

  • 12 Запознат

    49 7 Отговор

    До коментар #9 от "Грамофон свири, майка плаче":

    Няма къде да отидат - по един или друг начин ще плащат.

    Коментиран от #17, #18, #32

    16:47 10.04.2026

  • 13 оня с коня

    11 28 Отговор
    Не е за вярване че Иран се е вдъхновил от Българската чалга "Ако си поискам,ше ли ми дадеш..."?!

    Коментиран от #19

    16:48 10.04.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Уса

    37 4 Отговор

    До коментар #10 от "Българин":

    Е така ама тогава петро-долърът умре и ако той умре и краварите умират.

    16:48 10.04.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Баничаря

    4 15 Отговор

    До коментар #12 от "Запознат":

    Яде ли днеска банички?

    16:49 10.04.2026

  • 19 Антитрол

    34 2 Отговор

    До коментар #13 от "оня с коня":

    "Ако си поискам,ше ли ми дадеш..."?!

    Ами налага се да дават - иранците са приклещили яко господарите ти и няма на къде. Срама голям ама те се нахендриха сами.

    Коментиран от #67

    16:51 10.04.2026

  • 20 Пръцкоооо

    6 39 Отговор

    До коментар #2 от "Браво на Иран":

    А не ти ли почуква нещо по кратунката,че ораанжутана може да заличи Иран от картата.Кой ще го спре??

    Коментиран от #22, #24, #26, #48

    16:52 10.04.2026

  • 21 Запознат

    33 2 Отговор

    До коментар #17 от "Да бе":

    Ами ще видим дали са дудуци или долари за да излязат от положението - то е достатъчно Иран да събира такси на танкерите. Както винаги краварите ще се помъчат Европа да плаща.

    16:54 10.04.2026

  • 22 Запознат

    31 4 Отговор

    До коментар #20 от "Пръцкоооо":

    "Кой ще го спре??"

    Русия и Китай - който и сега го спря.

    16:55 10.04.2026

  • 23 Смех с чалми

    3 14 Отговор
    На Дончо мекият.🙉😂

    Коментиран от #28

    16:55 10.04.2026

  • 24 Кой бе????

    24 1 Отговор

    До коментар #20 от "Пръцкоооо":

    Тръмп- 24 часовия лаладжия ли?
    Хахаха. Да пробва, ама не му стиска. Блъфа му беше много глупав.

    Коментиран от #47

    16:55 10.04.2026

  • 25 Първанов

    5 21 Отговор
    Примирието е грешка и времето ще го покаже. Милиони иранци очакват режима да падне,примирието го отлага, а това е зле за иранците, арабите и Европа

    Коментиран от #31, #44, #63

    16:56 10.04.2026

  • 26 Опа опа по полека.

    24 2 Отговор

    До коментар #20 от "Пръцкоооо":

    Иран ги спряха та даже ще си вземат каквото им се полага

    16:56 10.04.2026

  • 27 Правилно

    20 0 Отговор
    И обезщетението трябва да е солидно!

    16:57 10.04.2026

  • 28 Зевзек

    21 0 Отговор

    До коментар #23 от "Смех с чалми":

    Той неговия че е мек ама се нататрузи на коравия ирански и няма мърдане.

    16:57 10.04.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Антитрол

    26 0 Отговор

    До коментар #25 от "Първанов":

    "Милиони иранци очакват режима да падне"

    Ха ха ха тези милиони ти се обадиха и те увериха че очаквали "режима" да падне или от посолството те увериха че е така. Хайде напънете мозъчетата за нещо по-умно.

    Коментиран от #39, #43

    16:59 10.04.2026

  • 32 Ихууууу ганьовото

    5 18 Отговор

    До коментар #12 от "Запознат":

    Ще плащат колкото Русия плати за разрушенията си!!

    Коментиран от #41

    16:59 10.04.2026

  • 33 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.

    25 0 Отговор
    "това щети...", "убити много болници, много университети..." - Това българин ли го пише?
    Проверявайте си написаното бе, драскачи...

    17:00 10.04.2026

  • 34 арбалета 🎯

    18 0 Отговор
    Бай ви Дончо ще яде кривака , дето сам си го набута отзад ...Хак им е на янките Иран , хак са им и персите ....

    17:01 10.04.2026

  • 35 Д-р Ментал

    16 0 Отговор
    Тръмп няма са плати и цент… той е официално осъждан да плаща обезщетения по загубените от тего села и се прави на ударен …не е изплатил нищо до момента

    Коментиран от #38

    17:01 10.04.2026

  • 36 Коста

    8 11 Отговор
    Какво ще каже лудото Тчръмпи ли? След като съюзниците от НАТО се скриха и САЩ понесоха главната и първа част на нападенията от Иран и загубиха милиарди. Е време съюзниците да понесат своята отговорност и да изплатят съответни репарации на Иран

    Коментиран от #49

    17:01 10.04.2026

  • 37 Зевзек

    11 0 Отговор

    До коментар #30 от "А бе кух":

    Хайде напъни се поне да отговориш а не да плюеш по опонента си в безсилна ярост - или то трябва акъл.

    Коментиран от #60

    17:01 10.04.2026

  • 38 Запознат

    16 2 Отговор

    До коментар #35 от "Д-р Ментал":

    "Тръмп няма са плати и цент"

    Прав си той Тръмп няма да плати - САЩ ще плаща и то като поп.

    17:03 10.04.2026

  • 39 А бре

    3 20 Отговор

    До коментар #31 от "Антитрол":

    Защо се таралежиш бре? Примирието е заради празниците!Иран си спечели още достатъчно врагове,които няма да го оставят на мира и ще го бастисат по един или друг начин!!

    Коментиран от #46

    17:03 10.04.2026

  • 40 Опа

    19 0 Отговор
    Ще плащат, загубилата страна винаги плаща репарации

    17:04 10.04.2026

  • 41 Запознат

    17 1 Отговор

    До коментар #32 от "Ихууууу ганьовото":

    Виж сега победения (САЩ) плаща а Русия е победител - правиш ли разлика - или чак толкова акъл няма.

    Коментиран от #45, #50

    17:05 10.04.2026

  • 42 Те тези

    11 3 Отговор
    Терористи не спазват подписаното,те ще искат обещания.100 на 100 ще ги у дарят пак по време на преговорите

    17:06 10.04.2026

  • 43 Първанов

    4 9 Отговор

    До коментар #31 от "Антитрол":

    Аргументи, че примирието/дипломацията е грешка:
    Продължаваща агресия: Въпреки дискусиите за примирие, проирански групи продължават да използват изкуствен интелект за влияние и кибератаки.
    ИИ като оръжие: Иран все по-често използва ИИ за тайни операции и кибервойна, което обезценява официалните споразумения.
    Регионална нестабилност: Някои анализи сочат, че всяко примирие е временно и само дава време на Иран да прегрупира силите си, докато Израел се подготвя за дългосрочен конфликт.

    БТА
    +3
    Аргументи в полза на примирието:
    Избягване на ескалация: САЩ са отлагали удари по иранска инфраструктура, за да предотвратят по-голям регионален конфликт и да осигурят отварянето на Ормузкия проток.
    Дигитален фронт: Войната вече се води с ИИ, което прави традиционните военни примирия трудни за спазване, но и прави дипломацията единствен начин за овладяване на киберзаплахите.

    Информационен център на МО
    +1
    Към април 2026 г. ситуацията е динамична, като информационната война и използването на ИИ от страна на Иран променят риска, измествайки фокуса от традиционни военни действия към киберпространството.

    Коментиран от #61

    17:06 10.04.2026

  • 44 12541453

    13 1 Отговор

    До коментар #25 от "Първанов":

    Значи и България ще плаща заради самолетите на Враждебна.

    Коментиран от #69

    17:07 10.04.2026

  • 45 Руснак без крак

    6 14 Отговор

    До коментар #41 от "Запознат":

    Утре влизам в Киев!Ако остана с глава.

    Коментиран от #52

    17:08 10.04.2026

  • 46 Антитрол

    11 1 Отговор

    До коментар #39 от "А бре":

    "които няма да го оставят на мира и ще го бастисат по един или друг начин"

    Те краварите не успяха да го бастисат а видиш ли другите врагове ще успеели - мечтииии. И за кои празници било примирието че не ми стана ясно - той католическия велик ден беше предната седмица.

    Плаче ви се че чак ви личи

    Коментиран от #117, #122, #126

    17:09 10.04.2026

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 48 Мишел

    15 3 Отговор

    До коментар #20 от "Пръцкоооо":

    "...Кой ще го спре??" Иран спря агресията на САЩ и Израел с помощта на единствената глобална сила на планетата - Китай, Русия и Северна Корея. САЩ не са глобална сила и ще трябва да свикнат с това положение.

    Коментиран от #55, #58

    17:09 10.04.2026

  • 49 Мисли

    12 1 Отговор

    До коментар #36 от "Коста":

    Коце, почети малко, образовай се... Единствените съюзници, които рижавия има в тази война са ционистите и отчасти държавите от залива... Радвам се, че признаваш, че някой ще трябва да плати на Иран, но предположението ти за съюзници е лишено от всякаква логика

    17:09 10.04.2026

  • 50 Вацев

    4 11 Отговор

    До коментар #41 от "Запознат":

    Ама Русия пАбеди ли?

    Коментиран от #59

    17:10 10.04.2026

  • 51 Урсула

    15 1 Отговор
    Оп пааа , май и ние ще се окаже че ще плащаме , заради черните самолети на аерогарата , и заради американските бегълци от Близкия изток които сега приемаме уж пак само за учение !

    17:10 10.04.2026

  • 52 Запознат

    17 1 Отговор

    До коментар #45 от "Руснак без крак":

    Ти остави Кииф ами кажи какво стана с Техеран за 48 часа. Мъка а чак не ви се говори за резила на господарите ви и пренасочвате темата към Кииф.

    Коментиран от #56, #65

    17:11 10.04.2026

  • 53 БУНКЕРНИЯ КАШИК

    3 12 Отговор
    Ще компенсират със

    Още няколко Видни АЯТОЛАХА..
    ..
    Явно трябва още да пътуват

    Към върховния Лидер.

    Коментиран от #75

    17:11 10.04.2026

  • 54 Дивуй

    12 1 Отговор

    До коментар #10 от "Българин":

    Вица ,, в нашето село има един българин и всички му викат Иван циганина" много добре пасва за теб.

    17:12 10.04.2026

  • 55 Българин

    4 14 Отговор

    До коментар #48 от "Мишел":

    Китай и Русия не могат да кажат нищо на САЩ, та иранските цигани ли?

    Коментиран от #57, #82

    17:12 10.04.2026

  • 56 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 57 Доста съмнително

    10 0 Отговор

    До коментар #55 от "Българин":

    Българин си само по месторождение.
    А етно са ти какъв е?

    17:14 10.04.2026

  • 58 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 59 Запознат

    15 2 Отговор

    До коментар #50 от "Вацев":

    Ами ти прецени дали е победила - попиля "силното и сплотено" НАТО и фалира ЕС. ВСУ уверено напредва към Полша и разменят телата на 1000 укри за 41 руснака а предната размяна беше 1000 укри за 35 руснака. Зеления почна вече да мобилизира и жени.

    Коментиран от #64, #76

    17:15 10.04.2026

  • 60 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 61 Да ама не

    11 1 Отговор

    До коментар #43 от "Първанов":

    Ти да видиш, Иран използвали ИИ и затова нямало да спазят примирието, желязна логика... Пентагона не използва ли ИИ, за Палантир чувал ли си? Евреите не използват ли ИИ, което всъщност обвиниха за удара по девическото училище? Ще плащат за всичко, който сее ветрове - жъне бури

    17:16 10.04.2026

  • 62 Тракиец 🇺🇦🇮🇷

    13 0 Отговор
    Естествено че ще поиска обезщетение! Терористите сащ и Израел трябва да плащат трилион долара репарации

    17:16 10.04.2026

  • 63 Дивуй

    8 2 Отговор

    До коментар #25 от "Първанов":

    Дааа,милиони иранци чакат режима да падне като пазят мостовете,централите и други важни обекти с телата си.Та на бай Дончо му се дръпна фъшкията и даде заден .

    Коментиран от #72

    17:18 10.04.2026

  • 64 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 65 Сельо красний

    3 6 Отговор

    До коментар #52 от "Запознат":

    Какво да става в Техеран ?САЩ ще си довършат работата след празниците заедно с НАТО!!

    Коментиран от #70

    17:20 10.04.2026

  • 66 Запознат

    8 0 Отговор

    До коментар #56 от "Ол1гофрен,":

    Ами даже и това не посмяха да предприемат господарите ти защото колоната нямаше да я има още на стотици километри от Техеран.

    Обаче имаше колона от самолетоносачи и десантни кораби които вече ги няма там защото им се палят пералните помещения и се задръстват кенефите. Ама "Ол1гофрен"-ите това не могат да го разберат.

    17:20 10.04.2026

  • 67 оня с коня

    5 5 Отговор

    До коментар #19 от "Антитрол":

    Няма те питам дали можеш да посочиш КОГА И КОМУ САЩ са плащали Репарации,вместо това въпросът мие съвсем простичък:Ти от Змия вълна стригал ли си?

    Коментиран от #77, #83

    17:20 10.04.2026

  • 68 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 69 Първанов

    2 2 Отговор

    До коментар #44 от "12541453":

    Инфантир, дръж се нормално

    17:22 10.04.2026

  • 70 Запознат

    6 3 Отговор

    До коментар #65 от "Сельо красний":

    "САЩ ще си"

    Без ЩЕ ЩЕ ЩЕ не върви ли пропагандата. И какви празници има сега можеш ли ми каза че спират господарите ти - той католишкия велик ден мина преди седмица. Сега в САЩ или Европа няма никакъв празник.

    Коментиран от #74, #80, #87, #89

    17:23 10.04.2026

  • 71 Дон Корлеоне

    3 5 Отговор
    Хаяско пусна ли интернета?

    17:24 10.04.2026

  • 72 Първанов

    2 2 Отговор

    До коментар #63 от "Дивуй":

    Не си интересен! Плюс, че нищо не разбираш

    17:24 10.04.2026

  • 73 ИЗПУСНАХА МОМЕНТА

    3 2 Отговор

    До коментар #56 от "Ол1гофрен,":

    ЧЕ ТОГАВА НЕ ДИГНАХА БЕЛИЯ БАЙРАК УК РИТЕ , СЕГА ДЪВЧАТ ЯКО Х.Р-КАТА

    17:25 10.04.2026

  • 74 Zaxaрова

    3 2 Отговор

    До коментар #70 от "Запознат":

    Брау бе гуведо!Как се сети?!Ето ти още 100 рубли за прехрана.Две смени караш днес все пак.

    17:26 10.04.2026

  • 75 Ами

    4 2 Отговор

    До коментар #53 от "БУНКЕРНИЯ КАШИК":

    Те в това са специалисти господарите ти - да убиват деца, да убиват мирни хора, да убиват инакомислещи.... Тук съм съгласен с теб, а и се радвам, че разбираш неизбежността на поисканото обезщетение, което ще трябва някак си да компенсират

    17:26 10.04.2026

  • 76 Даа бе

    4 6 Отговор

    До коментар #59 от "Запознат":

    С нищо което да отговаря на истината не си запознат!! Да не би да мислиш .че тук е детска градина или помощно училище за трудно развиващи?? Русия изнемогва на фронта. За една седмица хиляди убити руснаци и нула резултат!! За кого ги пишете тези глупави лъжи ??!?

    Коментиран от #81, #102

    17:27 10.04.2026

  • 77 Антитрол

    8 1 Отговор

    До коментар #67 от "оня с коня":

    "КОГА И КОМУ САЩ са плащали Репарации"

    Виж сега то и Германия преди ПСВ на никого не е плащала репарации но винаги има първи път. Реално и Германия е била змия преди това.

    Който не се учи от историята я повтаря.

    Коментиран от #79

    17:28 10.04.2026

  • 78 Смех с чалми

    1 6 Отговор
    Новият аятолах е с едно око и без два крака.

    Коментиран от #90

    17:28 10.04.2026

  • 79 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 80 Бууухахахаха

    1 3 Отговор

    До коментар #70 от "Запознат":

    Баща ти сигурно е похарчил един билюк агнета за основното ти образование.

    Коментиран от #84

    17:31 10.04.2026

  • 81 Запознат

    7 2 Отговор

    До коментар #76 от "Даа бе":

    "За една седмица хиляди убити руснаци и нула резултат!! За кого ги пишете тези глупави лъжи ??!?"

    От посолството ли ти казаха че имало "хиляди" убити руснаци - лъжи е вашата пропаганда. Аз ти казвам съвсем официални цифри потвърдени и от двете страни. Последна размяна 1000 тела на украинци срещу 41 на руснаци, предния месец 1000 тула на украинци срещу 35 на руснаци.

    А пропагандата за "хилядите" убити руснаци може да си я заврете ...

    Коментиран от #85, #103

    17:32 10.04.2026

  • 82 Мишел

    6 2 Отговор

    До коментар #55 от "Българин":

    Очевидно казаното от Китай, Русия и Северна Корея излезе по силно от най-големите сили на САЩ- трите ядрени самолетоносача, десантните кораби. разрушителите и американския флот, ескадрила В1- Спирит и трите атомни подводници на САЩ, които бяха концентрирани на позиции за огнева поддръжка на агресия срещу Иран. Получи се едно голямо американско п р ъъъ ц.

    Коментиран от #88, #96

    17:32 10.04.2026

  • 83 Чети

    4 3 Отговор

    До коментар #67 от "оня с коня":

    Войната за основаването на независима държава кравария, хамериканците уж побеждават ингилизите, ама в споразумението след приключване на военните действия се задължават да плащат репарации и плащат всичко... Очевидно знанията ти по история са несъществуващи, та затова един по-пресен пример - напускайки Афганистан на бегом, "непобедимите" оставиха оръжия и съоръжения на стойност милиарди долари...

    17:33 10.04.2026

  • 84 Запознат

    5 1 Отговор

    До коментар #80 от "Бууухахахаха":

    По стар комунистически обичай като нямаш доводи се почва плюене по опонента а не се коментира какво е написал а както знаем всички наши евроатлантици и козячета са бивши комуняги и ченгета от ДС.

    Коментиран от #92, #127

    17:34 10.04.2026

  • 85 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 86 Така

    3 1 Отговор
    се прави!

    17:36 10.04.2026

  • 87 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 88 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 89 САЩ празнуват

    2 1 Отговор

    До коментар #70 от "Запознат":

    Велик ден с нас... незнам по касва причина но е факт...

    Коментиран от #95

    17:38 10.04.2026

  • 90 Зевзек

    3 3 Отговор

    До коментар #78 от "Смех с чалми":

    Ех пусто как не върви пропагандата когато "великите" ви господари са наритани от едни аятоласи. Какво значение е дали е загинал войник или аятолах - важното е че господарите ви губят войната и ще плащат репарации.

    Коментиран от #93

    17:38 10.04.2026

  • 91 Иво Христов

    1 4 Отговор
    Русия не пАбеди ли?

    17:39 10.04.2026

  • 92 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 93 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 94 Търновец

    6 3 Отговор
    САЩ не бяха нападнати а изпълняваха поръчка на Израел както във войната срещу Ирак. А тези в София дето допуснаха цистерните - военен трибунал

    17:41 10.04.2026

  • 95 Запознат

    1 1 Отговор

    До коментар #89 от "САЩ празнуват":

    Ами освен да са станали православни - католическия велик ден мина миналата седмица - ама знам ли те в краварника са всякакви секти - свидетели на Йехова, Мормони и всяка друга паплач ама мисля че повечето са католици.

    Коментиран от #97

    17:41 10.04.2026

  • 96 Очевидец

    0 1 Отговор

    До коментар #82 от "Мишел":

    Очевидно си прозта на колибарски петел.Имаш ли завършено основно образование?

    17:42 10.04.2026

  • 97 Една пуйка мислила,мислила

    1 2 Отговор

    До коментар #95 от "Запознат":

    Па умрела.

    Коментиран от #101

    17:43 10.04.2026

  • 98 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 99 Удри копейката с лопатЕто!

    1 6 Отговор
    Докато му падне чалмата.

    17:44 10.04.2026

  • 100 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 101 Запознат

    4 1 Отговор

    До коментар #97 от "Една пуйка мислила,мислила":

    Е значи нашите козячета няма да умрат - то мисленето при тях е мисия невъзможна.

    Коментиран от #106, #108

    17:45 10.04.2026

  • 102 Мишел

    3 2 Отговор

    До коментар #76 от "Даа бе":

    Рекордните за март 400 кв.км. превзета от Русия украинска територия е характеристика на изнемогваща армия , но не на руската.
    През март руската армия разби и спря украинска контраофанзива в Сумска област.

    Коментиран от #104

    17:47 10.04.2026

  • 103 Дърт пръдльооо

    3 4 Отговор

    До коментар #81 от "Запознат":

    Всички световни информационни агенции ни проглушиха с това,бай комунде,само ти слухтиш какво ще ти кажат от Москва!Русия е бита карта!!Стана за резил и посмешище!! Украинците ще я смачкат!!!ЗАПИСВАЙ ,ЗА ДА НЕ ЗАБРАВЯШ!!

    17:50 10.04.2026

  • 104 Пръдлячко

    3 1 Отговор

    До коментар #102 от "Мишел":

    Сънища и мечти разказвай в тайгата на пейката!! ТУК НЕ ВЪРВИШ!!

    17:53 10.04.2026

  • 105 Хи хи хи хи

    1 1 Отговор

    До коментар #93 от "Костадинов":

    Той полага огромни усиля за все повече и повече.

    17:55 10.04.2026

  • 106 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 107 УдоМача

    4 1 Отговор
    „Не само те САЩ и Израел, но и тези държави, които са ги подкрепяли, ще трябва да платят на Иран за щетите“ - т.е. и Бантускотия трябва да плати за щетите!

    18:00 10.04.2026

  • 108 ГлупакоОО

    0 2 Отговор

    До коментар #101 от "Запознат":

    Тук козячета няма!! НО ИМА БЪЛГАРИ!! А НЕ ЧУЖДИ МАРИОНЕТКИ И НАЦИОНАЛНИ ПРЕДАТЕЛИ!!

    Коментиран от #109

    18:00 10.04.2026

  • 109 Ехааааа

    0 1 Отговор

    До коментар #108 от "ГлупакоОО":

    Пропуснал си да отбележиш:неграмотни и простаци!!

    18:06 10.04.2026

  • 110 Преименувана копейка

    1 2 Отговор
    Копейка Центова Антиевропейкова към! Приех исляма, имам любовник иранец. Кеф ми Русия, кеф ми сащ, живот!

    18:07 10.04.2026

  • 111 СТИГА БЕ

    1 0 Отговор
    А такаа.... кой иска обещетение,... победителя или победения

    18:09 10.04.2026

  • 112 Дивствен руснак

    1 2 Отговор
    Търся иранец да ме опъне. Казаха ми, че копейките могат да ми препоръчат походящ.

    Коментиран от #116

    18:09 10.04.2026

  • 113 ПИТАНКА

    0 1 Отговор

    До коментар #6 от "Сатана Z":

    Ама наистина бе, какво стана с тези самолети,... хвърчат ли или си ги прибраха, защото са в обсега

    18:12 10.04.2026

  • 114 Международно признат невеж пръдльоооо

    2 3 Отговор

    До коментар #6 от "Сатана Z":

    За да стигне шахед в България,трябва да мине през Турция ?А познай какво ще му се случи там или още преди Турция??

    Коментиран от #120

    18:12 10.04.2026

  • 115 България е пак от страната на булката!

    3 2 Отговор
    Гюров, Желязков, Запрянов, Нейски и Йотова която ги благослови да плащат!!!!!

    Коментиран от #119, #129

    18:14 10.04.2026

  • 116 Бай Котьо

    2 1 Отговор

    До коментар #112 от "Дивствен руснак":

    Те и копейките търсят,щото смятат,че ще поумнеят

    18:14 10.04.2026

  • 117 БРАВО

    1 1 Отговор

    До коментар #46 от "Антитрол":

    ОТГОВОРИЛ СИ ИМ МНОГО ПРАВИЛНО

    18:15 10.04.2026

  • 118 Тоя

    3 2 Отговор
    Бай Дончо бой по аятоласите, кво ги жалиш.

    18:15 10.04.2026

  • 119 Ихууууу ганьооо

    2 3 Отговор

    До коментар #115 от "България е пак от страната на булката!":

    Толкова ли си го закъсал.та искаш да си булка?

    Коментиран от #121

    18:15 10.04.2026

  • 120 бай Даню

    1 0 Отговор

    До коментар #114 от "Международно признат невеж пръдльоооо":

    Ти си експерта... казвай бързо

    18:17 10.04.2026

  • 121 ЗАЩО

    2 1 Отговор

    До коментар #119 от "Ихууууу ганьооо":

    ти си мислиш, че сме от другата страна ли

    Коментиран от #123

    18:20 10.04.2026

  • 122 А бре кух

    1 0 Отговор

    До коментар #46 от "Антитрол":

    Едва ли ни е до плач,защото знаем че вие ще ревете бре!! При това скоро!! А бре невеж,само католиците ли са християни бре?

    18:20 10.04.2026

  • 123 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 124 важното писарката да е читава и грамотна

    1 0 Отговор
    Освен това тук бяха убити много болници, много университети

    18:36 10.04.2026

  • 125 Абе

    0 1 Отговор
    37 хиляди жилища не са чак толкова много. Но откъде да платят САЩ? Трябва още правителствен дълг да се емитира, а то има и таван пък и са на ръба. Израел такива пари няма. Т.е. те дори да искаха да платят, няма откъде. Това е нереалистично искане . Такси за преминаване през прохода са възможни обаче. За това могат да настояват.

    18:37 10.04.2026

  • 126 Сульо красний

    1 1 Отговор

    До коментар #46 от "Антитрол":

    Иран ще отнесе кютека,но по интересно е кой ще е следващия?

    18:42 10.04.2026

  • 127 Сельооо непознат

    1 0 Отговор

    До коментар #84 от "Запознат":

    Реших да действам като вас но за сетен път се убедих.че не се получава!

    18:45 10.04.2026

  • 128 Ехааааа

    1 2 Отговор

    До коментар #1 от "Нека да пиша":

    Русия кога ще плати обезщетение за вероломно то си нахлуване в Украйна-суверенна и международно призната,независима държава??

    Коментиран от #131

    18:48 10.04.2026

  • 129 Така ли бе

    0 1 Отговор

    До коментар #115 от "България е пак от страната на булката!":

    На вас ли пари да дават?Пари се дават на хора,които ще ги умножат,8676не да ги изхарчат!!

    18:52 10.04.2026

  • 130 Обезщетение

    0 2 Отговор
    милион пейджери!

    18:59 10.04.2026

  • 131 Бла бла бла

    0 0 Отговор

    До коментар #128 от "Ехааааа":

    На фашисти не се плаща, трепат се.

    19:11 10.04.2026

