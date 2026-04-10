Иран ще поиска обезщетение от САЩ и техните съюзници

Техеран ще поиска обезщетение от САЩ и техните съюзници за щетите, причинени от ударите, и ако те откажат, ще компенсира, като конфискува американски активи и имущество. Това заяви Абдул Маджид Хаким Илахи, представител на върховния лидер на Ислямска република в Индия, цитиран от аг. ТАСС.
Той припомни, че една от десетте точки от плана за прекратяване на огъня на Иран, приет от Вашингтон, е клаузата за обезщетение за щети. „Ще ги накараме да платят; те трябва да платят. Ако не платят, ние знаем как да извлечем обезщетение от техните активи или имущество“, каза той.
„Те трябва да платят за това щети, защото нападнаха Иран без никаква причина“, подчерта представителят на върховния лидер. Пратеникът съобщи, че само в Техеран са разрушени 37 000 домове. „В столицата на Иран, Техеран, 37 000 домове бяха разрушени. Освен това тук бяха убити много болници, много университети и много цивилни. Те унищожиха всичко. И сега ще трябва да платят за това“, каза той.
В отговор на въпрос от кои държави Техеран иска обезщетение, представителят на иранския върховен лидер отбеляза, че освен САЩ и Израел, тези, които са ги подкрепяли, ще трябва да платят на Иран за щетите. „Не само те САЩ и Израел, но и тези държави, които са ги подкрепяли, ще трябва да платят на Иран за щетите“, добави той.
Коментиран от #5, #128
16:39 10.04.2026
2 Браво на Иран
Коментиран от #20
16:39 10.04.2026
3 ХаХа
16:40 10.04.2026
4 1102
16:40 10.04.2026
5 Ами
До коментар #1 от "Нека да пиша":По 2 млн долара на кораб през Ормуз и туй не е мечта щот иначе та шибва некой Шахид
Коментиран от #10, #14
16:41 10.04.2026
6 Сатана Z
Коментиран от #29, #30, #113, #114
16:41 10.04.2026
7 ...каква мисирка, е 6а ти цирка
16:42 10.04.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Грамофон свири, майка плаче
Коментиран от #12
16:44 10.04.2026
10 Българин
До коментар #5 от "Ами":Още Томаховки не искат ли иранските цигани.
Коментиран от #16, #54
16:47 10.04.2026
11 От Вашингтон официално:
16:47 10.04.2026
12 Запознат
До коментар #9 от "Грамофон свири, майка плаче":Няма къде да отидат - по един или друг начин ще плащат.
Коментиран от #17, #18, #32
16:47 10.04.2026
13 оня с коня
Коментиран от #19
16:48 10.04.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Уса
До коментар #10 от "Българин":Е така ама тогава петро-долърът умре и ако той умре и краварите умират.
16:48 10.04.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Баничаря
До коментар #12 от "Запознат":Яде ли днеска банички?
16:49 10.04.2026
19 Антитрол
До коментар #13 от "оня с коня":"Ако си поискам,ше ли ми дадеш..."?!
Ами налага се да дават - иранците са приклещили яко господарите ти и няма на къде. Срама голям ама те се нахендриха сами.
Коментиран от #67
16:51 10.04.2026
20 Пръцкоооо
До коментар #2 от "Браво на Иран":А не ти ли почуква нещо по кратунката,че ораанжутана може да заличи Иран от картата.Кой ще го спре??
Коментиран от #22, #24, #26, #48
16:52 10.04.2026
21 Запознат
До коментар #17 от "Да бе":Ами ще видим дали са дудуци или долари за да излязат от положението - то е достатъчно Иран да събира такси на танкерите. Както винаги краварите ще се помъчат Европа да плаща.
16:54 10.04.2026
22 Запознат
До коментар #20 от "Пръцкоооо":"Кой ще го спре??"
Русия и Китай - който и сега го спря.
16:55 10.04.2026
23 Смех с чалми
Коментиран от #28
16:55 10.04.2026
24 Кой бе????
До коментар #20 от "Пръцкоооо":Тръмп- 24 часовия лаладжия ли?
Хахаха. Да пробва, ама не му стиска. Блъфа му беше много глупав.
Коментиран от #47
16:55 10.04.2026
25 Първанов
Коментиран от #31, #44, #63
16:56 10.04.2026
26 Опа опа по полека.
До коментар #20 от "Пръцкоооо":Иран ги спряха та даже ще си вземат каквото им се полага
16:56 10.04.2026
27 Правилно
16:57 10.04.2026
28 Зевзек
До коментар #23 от "Смех с чалми":Той неговия че е мек ама се нататрузи на коравия ирански и няма мърдане.
16:57 10.04.2026
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 Антитрол
До коментар #25 от "Първанов":"Милиони иранци очакват режима да падне"
Ха ха ха тези милиони ти се обадиха и те увериха че очаквали "режима" да падне или от посолството те увериха че е така. Хайде напънете мозъчетата за нещо по-умно.
Коментиран от #39, #43
16:59 10.04.2026
32 Ихууууу ганьовото
До коментар #12 от "Запознат":Ще плащат колкото Русия плати за разрушенията си!!
Коментиран от #41
16:59 10.04.2026
33 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.
Проверявайте си написаното бе, драскачи...
17:00 10.04.2026
34 арбалета 🎯
17:01 10.04.2026
35 Д-р Ментал
Коментиран от #38
17:01 10.04.2026
36 Коста
Коментиран от #49
17:01 10.04.2026
37 Зевзек
До коментар #30 от "А бе кух":Хайде напъни се поне да отговориш а не да плюеш по опонента си в безсилна ярост - или то трябва акъл.
Коментиран от #60
17:01 10.04.2026
38 Запознат
До коментар #35 от "Д-р Ментал":"Тръмп няма са плати и цент"
Прав си той Тръмп няма да плати - САЩ ще плаща и то като поп.
17:03 10.04.2026
39 А бре
До коментар #31 от "Антитрол":Защо се таралежиш бре? Примирието е заради празниците!Иран си спечели още достатъчно врагове,които няма да го оставят на мира и ще го бастисат по един или друг начин!!
Коментиран от #46
17:03 10.04.2026
40 Опа
17:04 10.04.2026
41 Запознат
До коментар #32 от "Ихууууу ганьовото":Виж сега победения (САЩ) плаща а Русия е победител - правиш ли разлика - или чак толкова акъл няма.
Коментиран от #45, #50
17:05 10.04.2026
42 Те тези
17:06 10.04.2026
43 Първанов
До коментар #31 от "Антитрол":Аргументи, че примирието/дипломацията е грешка:
Продължаваща агресия: Въпреки дискусиите за примирие, проирански групи продължават да използват изкуствен интелект за влияние и кибератаки.
ИИ като оръжие: Иран все по-често използва ИИ за тайни операции и кибервойна, което обезценява официалните споразумения.
Регионална нестабилност: Някои анализи сочат, че всяко примирие е временно и само дава време на Иран да прегрупира силите си, докато Израел се подготвя за дългосрочен конфликт.
БТА
+3
Аргументи в полза на примирието:
Избягване на ескалация: САЩ са отлагали удари по иранска инфраструктура, за да предотвратят по-голям регионален конфликт и да осигурят отварянето на Ормузкия проток.
Дигитален фронт: Войната вече се води с ИИ, което прави традиционните военни примирия трудни за спазване, но и прави дипломацията единствен начин за овладяване на киберзаплахите.
Информационен център на МО
+1
Към април 2026 г. ситуацията е динамична, като информационната война и използването на ИИ от страна на Иран променят риска, измествайки фокуса от традиционни военни действия към киберпространството.
Коментиран от #61
17:06 10.04.2026
44 12541453
До коментар #25 от "Първанов":Значи и България ще плаща заради самолетите на Враждебна.
Коментиран от #69
17:07 10.04.2026
45 Руснак без крак
До коментар #41 от "Запознат":Утре влизам в Киев!Ако остана с глава.
Коментиран от #52
17:08 10.04.2026
46 Антитрол
До коментар #39 от "А бре":"които няма да го оставят на мира и ще го бастисат по един или друг начин"
Те краварите не успяха да го бастисат а видиш ли другите врагове ще успеели - мечтииии. И за кои празници било примирието че не ми стана ясно - той католическия велик ден беше предната седмица.
Плаче ви се че чак ви личи
Коментиран от #117, #122, #126
17:09 10.04.2026
47 Този коментар е премахнат от модератор.
48 Мишел
До коментар #20 от "Пръцкоооо":"...Кой ще го спре??" Иран спря агресията на САЩ и Израел с помощта на единствената глобална сила на планетата - Китай, Русия и Северна Корея. САЩ не са глобална сила и ще трябва да свикнат с това положение.
Коментиран от #55, #58
17:09 10.04.2026
49 Мисли
До коментар #36 от "Коста":Коце, почети малко, образовай се... Единствените съюзници, които рижавия има в тази война са ционистите и отчасти държавите от залива... Радвам се, че признаваш, че някой ще трябва да плати на Иран, но предположението ти за съюзници е лишено от всякаква логика
17:09 10.04.2026
50 Вацев
До коментар #41 от "Запознат":Ама Русия пАбеди ли?
Коментиран от #59
17:10 10.04.2026
51 Урсула
17:10 10.04.2026
52 Запознат
До коментар #45 от "Руснак без крак":Ти остави Кииф ами кажи какво стана с Техеран за 48 часа. Мъка а чак не ви се говори за резила на господарите ви и пренасочвате темата към Кииф.
Коментиран от #56, #65
17:11 10.04.2026
53 БУНКЕРНИЯ КАШИК
Още няколко Видни АЯТОЛАХА..
..
Явно трябва още да пътуват
Към върховния Лидер.
Коментиран от #75
17:11 10.04.2026
54 Дивуй
До коментар #10 от "Българин":Вица ,, в нашето село има един българин и всички му викат Иван циганина" много добре пасва за теб.
17:12 10.04.2026
55 Българин
До коментар #48 от "Мишел":Китай и Русия не могат да кажат нищо на САЩ, та иранските цигани ли?
Коментиран от #57, #82
17:12 10.04.2026
56 Този коментар е премахнат от модератор.
57 Доста съмнително
До коментар #55 от "Българин":Българин си само по месторождение.
А етно са ти какъв е?
17:14 10.04.2026
58 Този коментар е премахнат от модератор.
59 Запознат
До коментар #50 от "Вацев":Ами ти прецени дали е победила - попиля "силното и сплотено" НАТО и фалира ЕС. ВСУ уверено напредва към Полша и разменят телата на 1000 укри за 41 руснака а предната размяна беше 1000 укри за 35 руснака. Зеления почна вече да мобилизира и жени.
Коментиран от #64, #76
17:15 10.04.2026
60 Този коментар е премахнат от модератор.
61 Да ама не
До коментар #43 от "Първанов":Ти да видиш, Иран използвали ИИ и затова нямало да спазят примирието, желязна логика... Пентагона не използва ли ИИ, за Палантир чувал ли си? Евреите не използват ли ИИ, което всъщност обвиниха за удара по девическото училище? Ще плащат за всичко, който сее ветрове - жъне бури
17:16 10.04.2026
62 Тракиец 🇺🇦🇮🇷
17:16 10.04.2026
63 Дивуй
До коментар #25 от "Първанов":Дааа,милиони иранци чакат режима да падне като пазят мостовете,централите и други важни обекти с телата си.Та на бай Дончо му се дръпна фъшкията и даде заден .
Коментиран от #72
17:18 10.04.2026
64 Този коментар е премахнат от модератор.
65 Сельо красний
До коментар #52 от "Запознат":Какво да става в Техеран ?САЩ ще си довършат работата след празниците заедно с НАТО!!
Коментиран от #70
17:20 10.04.2026
66 Запознат
До коментар #56 от "Ол1гофрен,":Ами даже и това не посмяха да предприемат господарите ти защото колоната нямаше да я има още на стотици километри от Техеран.
Обаче имаше колона от самолетоносачи и десантни кораби които вече ги няма там защото им се палят пералните помещения и се задръстват кенефите. Ама "Ол1гофрен"-ите това не могат да го разберат.
17:20 10.04.2026
67 оня с коня
До коментар #19 от "Антитрол":Няма те питам дали можеш да посочиш КОГА И КОМУ САЩ са плащали Репарации,вместо това въпросът мие съвсем простичък:Ти от Змия вълна стригал ли си?
Коментиран от #77, #83
17:20 10.04.2026
68 Този коментар е премахнат от модератор.
69 Първанов
До коментар #44 от "12541453":Инфантир, дръж се нормално
17:22 10.04.2026
70 Запознат
До коментар #65 от "Сельо красний":"САЩ ще си"
Без ЩЕ ЩЕ ЩЕ не върви ли пропагандата. И какви празници има сега можеш ли ми каза че спират господарите ти - той католишкия велик ден мина преди седмица. Сега в САЩ или Европа няма никакъв празник.
Коментиран от #74, #80, #87, #89
17:23 10.04.2026
71 Дон Корлеоне
17:24 10.04.2026
72 Първанов
До коментар #63 от "Дивуй":Не си интересен! Плюс, че нищо не разбираш
17:24 10.04.2026
73 ИЗПУСНАХА МОМЕНТА
До коментар #56 от "Ол1гофрен,":ЧЕ ТОГАВА НЕ ДИГНАХА БЕЛИЯ БАЙРАК УК РИТЕ , СЕГА ДЪВЧАТ ЯКО Х.Р-КАТА
17:25 10.04.2026
74 Zaxaрова
До коментар #70 от "Запознат":Брау бе гуведо!Как се сети?!Ето ти още 100 рубли за прехрана.Две смени караш днес все пак.
17:26 10.04.2026
75 Ами
До коментар #53 от "БУНКЕРНИЯ КАШИК":Те в това са специалисти господарите ти - да убиват деца, да убиват мирни хора, да убиват инакомислещи.... Тук съм съгласен с теб, а и се радвам, че разбираш неизбежността на поисканото обезщетение, което ще трябва някак си да компенсират
17:26 10.04.2026
76 Даа бе
До коментар #59 от "Запознат":С нищо което да отговаря на истината не си запознат!! Да не би да мислиш .че тук е детска градина или помощно училище за трудно развиващи?? Русия изнемогва на фронта. За една седмица хиляди убити руснаци и нула резултат!! За кого ги пишете тези глупави лъжи ??!?
Коментиран от #81, #102
17:27 10.04.2026
77 Антитрол
До коментар #67 от "оня с коня":"КОГА И КОМУ САЩ са плащали Репарации"
Виж сега то и Германия преди ПСВ на никого не е плащала репарации но винаги има първи път. Реално и Германия е била змия преди това.
Който не се учи от историята я повтаря.
Коментиран от #79
17:28 10.04.2026
78 Смех с чалми
Коментиран от #90
17:28 10.04.2026
79 Този коментар е премахнат от модератор.
80 Бууухахахаха
До коментар #70 от "Запознат":Баща ти сигурно е похарчил един билюк агнета за основното ти образование.
Коментиран от #84
17:31 10.04.2026
81 Запознат
До коментар #76 от "Даа бе":"За една седмица хиляди убити руснаци и нула резултат!! За кого ги пишете тези глупави лъжи ??!?"
От посолството ли ти казаха че имало "хиляди" убити руснаци - лъжи е вашата пропаганда. Аз ти казвам съвсем официални цифри потвърдени и от двете страни. Последна размяна 1000 тела на украинци срещу 41 на руснаци, предния месец 1000 тула на украинци срещу 35 на руснаци.
А пропагандата за "хилядите" убити руснаци може да си я заврете ...
Коментиран от #85, #103
17:32 10.04.2026
82 Мишел
До коментар #55 от "Българин":Очевидно казаното от Китай, Русия и Северна Корея излезе по силно от най-големите сили на САЩ- трите ядрени самолетоносача, десантните кораби. разрушителите и американския флот, ескадрила В1- Спирит и трите атомни подводници на САЩ, които бяха концентрирани на позиции за огнева поддръжка на агресия срещу Иран. Получи се едно голямо американско п р ъъъ ц.
Коментиран от #88, #96
17:32 10.04.2026
83 Чети
До коментар #67 от "оня с коня":Войната за основаването на независима държава кравария, хамериканците уж побеждават ингилизите, ама в споразумението след приключване на военните действия се задължават да плащат репарации и плащат всичко... Очевидно знанията ти по история са несъществуващи, та затова един по-пресен пример - напускайки Афганистан на бегом, "непобедимите" оставиха оръжия и съоръжения на стойност милиарди долари...
17:33 10.04.2026
84 Запознат
До коментар #80 от "Бууухахахаха":По стар комунистически обичай като нямаш доводи се почва плюене по опонента а не се коментира какво е написал а както знаем всички наши евроатлантици и козячета са бивши комуняги и ченгета от ДС.
Коментиран от #92, #127
17:34 10.04.2026
85 Този коментар е премахнат от модератор.
86 Така
17:36 10.04.2026
87 Този коментар е премахнат от модератор.
88 Този коментар е премахнат от модератор.
89 САЩ празнуват
До коментар #70 от "Запознат":Велик ден с нас... незнам по касва причина но е факт...
Коментиран от #95
17:38 10.04.2026
90 Зевзек
До коментар #78 от "Смех с чалми":Ех пусто как не върви пропагандата когато "великите" ви господари са наритани от едни аятоласи. Какво значение е дали е загинал войник или аятолах - важното е че господарите ви губят войната и ще плащат репарации.
Коментиран от #93
17:38 10.04.2026
91 Иво Христов
17:39 10.04.2026
92 Този коментар е премахнат от модератор.
93 Този коментар е премахнат от модератор.
94 Търновец
17:41 10.04.2026
95 Запознат
До коментар #89 от "САЩ празнуват":Ами освен да са станали православни - католическия велик ден мина миналата седмица - ама знам ли те в краварника са всякакви секти - свидетели на Йехова, Мормони и всяка друга паплач ама мисля че повечето са католици.
Коментиран от #97
17:41 10.04.2026
96 Очевидец
До коментар #82 от "Мишел":Очевидно си прозта на колибарски петел.Имаш ли завършено основно образование?
17:42 10.04.2026
97 Една пуйка мислила,мислила
До коментар #95 от "Запознат":Па умрела.
Коментиран от #101
17:43 10.04.2026
98 Този коментар е премахнат от модератор.
99 Удри копейката с лопатЕто!
17:44 10.04.2026
100 Този коментар е премахнат от модератор.
101 Запознат
До коментар #97 от "Една пуйка мислила,мислила":Е значи нашите козячета няма да умрат - то мисленето при тях е мисия невъзможна.
Коментиран от #106, #108
17:45 10.04.2026
102 Мишел
До коментар #76 от "Даа бе":Рекордните за март 400 кв.км. превзета от Русия украинска територия е характеристика на изнемогваща армия , но не на руската.
През март руската армия разби и спря украинска контраофанзива в Сумска област.
Коментиран от #104
17:47 10.04.2026
103 Дърт пръдльооо
До коментар #81 от "Запознат":Всички световни информационни агенции ни проглушиха с това,бай комунде,само ти слухтиш какво ще ти кажат от Москва!Русия е бита карта!!Стана за резил и посмешище!! Украинците ще я смачкат!!!ЗАПИСВАЙ ,ЗА ДА НЕ ЗАБРАВЯШ!!
17:50 10.04.2026
104 Пръдлячко
До коментар #102 от "Мишел":Сънища и мечти разказвай в тайгата на пейката!! ТУК НЕ ВЪРВИШ!!
17:53 10.04.2026
105 Хи хи хи хи
До коментар #93 от "Костадинов":Той полага огромни усиля за все повече и повече.
17:55 10.04.2026
106 Този коментар е премахнат от модератор.
107 УдоМача
18:00 10.04.2026
108 ГлупакоОО
До коментар #101 от "Запознат":Тук козячета няма!! НО ИМА БЪЛГАРИ!! А НЕ ЧУЖДИ МАРИОНЕТКИ И НАЦИОНАЛНИ ПРЕДАТЕЛИ!!
Коментиран от #109
18:00 10.04.2026
109 Ехааааа
До коментар #108 от "ГлупакоОО":Пропуснал си да отбележиш:неграмотни и простаци!!
18:06 10.04.2026
110 Преименувана копейка
18:07 10.04.2026
111 СТИГА БЕ
18:09 10.04.2026
112 Дивствен руснак
Коментиран от #116
18:09 10.04.2026
113 ПИТАНКА
До коментар #6 от "Сатана Z":Ама наистина бе, какво стана с тези самолети,... хвърчат ли или си ги прибраха, защото са в обсега
18:12 10.04.2026
114 Международно признат невеж пръдльоооо
До коментар #6 от "Сатана Z":За да стигне шахед в България,трябва да мине през Турция ?А познай какво ще му се случи там или още преди Турция??
Коментиран от #120
18:12 10.04.2026
115 България е пак от страната на булката!
Коментиран от #119, #129
18:14 10.04.2026
116 Бай Котьо
До коментар #112 от "Дивствен руснак":Те и копейките търсят,щото смятат,че ще поумнеят
18:14 10.04.2026
117 БРАВО
До коментар #46 от "Антитрол":ОТГОВОРИЛ СИ ИМ МНОГО ПРАВИЛНО
18:15 10.04.2026
118 Тоя
18:15 10.04.2026
119 Ихууууу ганьооо
До коментар #115 от "България е пак от страната на булката!":Толкова ли си го закъсал.та искаш да си булка?
Коментиран от #121
18:15 10.04.2026
120 бай Даню
До коментар #114 от "Международно признат невеж пръдльоооо":Ти си експерта... казвай бързо
18:17 10.04.2026
121 ЗАЩО
До коментар #119 от "Ихууууу ганьооо":ти си мислиш, че сме от другата страна ли
Коментиран от #123
18:20 10.04.2026
122 А бре кух
До коментар #46 от "Антитрол":Едва ли ни е до плач,защото знаем че вие ще ревете бре!! При това скоро!! А бре невеж,само католиците ли са християни бре?
18:20 10.04.2026
123 Този коментар е премахнат от модератор.
124 важното писарката да е читава и грамотна
18:36 10.04.2026
125 Абе
18:37 10.04.2026
126 Сульо красний
До коментар #46 от "Антитрол":Иран ще отнесе кютека,но по интересно е кой ще е следващия?
18:42 10.04.2026
127 Сельооо непознат
До коментар #84 от "Запознат":Реших да действам като вас но за сетен път се убедих.че не се получава!
18:45 10.04.2026
128 Ехааааа
До коментар #1 от "Нека да пиша":Русия кога ще плати обезщетение за вероломно то си нахлуване в Украйна-суверенна и международно призната,независима държава??
Коментиран от #131
18:48 10.04.2026
129 Така ли бе
До коментар #115 от "България е пак от страната на булката!":На вас ли пари да дават?Пари се дават на хора,които ще ги умножат,8676не да ги изхарчат!!
18:52 10.04.2026
130 Обезщетение
18:59 10.04.2026
131 Бла бла бла
До коментар #128 от "Ехааааа":На фашисти не се плаща, трепат се.
19:11 10.04.2026