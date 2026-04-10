Иран ще поиска обезщетение от САЩ и техните съюзници

Техеран ще поиска обезщетение от САЩ и техните съюзници за щетите, причинени от ударите, и ако те откажат, ще компенсира, като конфискува американски активи и имущество. Това заяви Абдул Маджид Хаким Илахи, представител на върховния лидер на Ислямска република в Индия, цитиран от аг. ТАСС.

Той припомни, че една от десетте точки от плана за прекратяване на огъня на Иран, приет от Вашингтон, е клаузата за обезщетение за щети. „Ще ги накараме да платят; те трябва да платят. Ако не платят, ние знаем как да извлечем обезщетение от техните активи или имущество“, каза той.

„Те трябва да платят за това щети, защото нападнаха Иран без никаква причина“, подчерта представителят на върховния лидер. Пратеникът съобщи, че само в Техеран са разрушени 37 000 домове. „В столицата на Иран, Техеран, 37 000 домове бяха разрушени. Освен това тук бяха убити много болници, много университети и много цивилни. Те унищожиха всичко. И сега ще трябва да платят за това“, каза той.

В отговор на въпрос от кои държави Техеран иска обезщетение, представителят на иранския върховен лидер отбеляза, че освен САЩ и Израел, тези, които са ги подкрепяли, ще трябва да платят на Иран за щетите. „Не само те САЩ и Израел, но и тези държави, които са ги подкрепяли, ще трябва да платят на Иран за щетите“, добави той.