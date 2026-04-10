Индия е обезпокоена от големия брой жертви сред цивилното население в Ливан

Индия изрази сериозна загриженост относно съобщенията за голям брой жертви сред цивилното население в Ливан. Това беше заявено на брифинг от говорителя на Министерството на външните работи на Индия Рандхир Джайсвал.

„Обезпокоени сме от съобщенията за голям брой жертви сред цивилното население в Ливан“, каза той. „Като сътрудник на Временните сили на ООН в Ливан и заинтересован от мира и сигурността в тази страна, ние намираме тези развития за изключително тревожни“, подчерта той.

Говорителят на Министерството на външните работи отбеляза, че защитата на цивилното население, както и важността на спазването на международното право, суверенитета и териториалната цялост на държавите, са приоритет.

По-рано израелската армия съобщи за масивна серия от удари срещу Ливан от началото на кампанията, която започна на 2 март. За 10 минути изтребители на израелските военновъздушни сили атакуваха над 100 цели в Бейрут, долината Бекаа и Южен Ливан. Иран нарече това нарушение на споразуменията за прекратяване на огъня, постигнати предния ден, твърдейки, че те включват спиране на обстрела на Ливан.

Израел твърди, че споразумението за прекратяване на огъня с Иран не се прилага за военните му операции в Ливан. Междувременно иранската информационна агенция Тасним съобщи, че насрочените преговори в Исламабад между ирански и американски представители няма да започнат, докато Вашингтон не изпълни обещанията си относно прекратяването на военните действия от израелските сили в Ливан.