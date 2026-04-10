Индия е обезпокоена от големия брой жертви сред цивилното население в Ливан

10 Април, 2026 18:45 599 7

Приоритет е спазването на международното право, суверенитета и териториалната цялост на държавите

Индия е обезпокоена от големия брой жертви сред цивилното население в Ливан - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Индия изрази сериозна загриженост относно съобщенията за голям брой жертви сред цивилното население в Ливан. Това беше заявено на брифинг от говорителя на Министерството на външните работи на Индия Рандхир Джайсвал.

„Обезпокоени сме от съобщенията за голям брой жертви сред цивилното население в Ливан“, каза той. „Като сътрудник на Временните сили на ООН в Ливан и заинтересован от мира и сигурността в тази страна, ние намираме тези развития за изключително тревожни“, подчерта той.

Говорителят на Министерството на външните работи отбеляза, че защитата на цивилното население, както и важността на спазването на международното право, суверенитета и териториалната цялост на държавите, са приоритет.

По-рано израелската армия съобщи за масивна серия от удари срещу Ливан от началото на кампанията, която започна на 2 март. За 10 минути изтребители на израелските военновъздушни сили атакуваха над 100 цели в Бейрут, долината Бекаа и Южен Ливан. Иран нарече това нарушение на споразуменията за прекратяване на огъня, постигнати предния ден, твърдейки, че те включват спиране на обстрела на Ливан.

Израел твърди, че споразумението за прекратяване на огъня с Иран не се прилага за военните му операции в Ливан. Междувременно иранската информационна агенция Тасним съобщи, че насрочените преговори в Исламабад между ирански и американски представители няма да започнат, докато Вашингтон не изпълни обещанията си относно прекратяването на военните действия от израелските сили в Ливан.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Па то в Индия има

    3 1 Отговор
    много народ, пратете им 1-2 милиона...

    18:48 10.04.2026

  • 2 Владимир Путин, президент

    3 4 Отговор
    Забавно...
    Индия се обезпокоила за 13 загинали в Ливан, но хич се не безпокои за 1.3млн загинали в Русия и Украйна !!! ☝️
    Тия там не са ли хора ??? 😁

    18:48 10.04.2026

  • 3 Тези цивилни

    0 1 Отговор
    изтрелват прецизни ракети и качват видеа с поразени американски бази!

    18:52 10.04.2026

  • 4 Д-р Ментал

    3 1 Отговор
    Светът мълчи пред престъпленията на САЩ и Израел след цивилни…. На това му се вика лицемерие

    Коментиран от #5

    18:54 10.04.2026

  • 5 Половината свят

    0 0 Отговор

    До коментар #4 от "Д-р Ментал":

    Индия и Китай мълчат ли?

    18:55 10.04.2026

  • 6 Моди

    1 0 Отговор
    циганчето се прегръщаше със другото цигане Сатаняху, сега се прави на загрижен, явно вижда накъде отиват нещата и иска да се присламчи

    19:06 10.04.2026

  • 7 Гост

    0 0 Отговор
    Еврейската държава си спечели още един враг, освен Сащ, кой би се застъпил за "богоизбрания народ"?!

    19:27 10.04.2026

