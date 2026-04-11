Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Новини
Свят »
Иран (Ислямска Република) »
Тръмп: Разчистваме Ормузкият проток, скоро ще бъде отворен. Празни кораби бързат към САЩ за петрол

Тръмп: Разчистваме Ормузкият проток, скоро ще бъде отворен. Празни кораби бързат към САЩ за петрол

11 Април, 2026 19:29, обновена 11 Април, 2026 20:18

  • тръмп-
  • сащ-
  • иран-
  • ормузки проток-
  • преговори

Администрацията на президента го разубедила да не прави обръщение към нацията заради постигнатото двуседмично примирие, твърди Ройтерс

Тръмп: Разчистваме Ормузкият проток, скоро ще бъде отворен. Празни кораби бързат към САЩ за петрол - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Президентът на САЩ Доналд Тръмп повтори твърдението си, че Ормузкият проток скоро ще бъде отворен за корабоплаване.

„Ормузкият проток скоро ще бъде отворен и празни кораби бързат към САЩ за товарене“, написа американският държавен глава в TruthSocial.

Тръмп заяви, че Съединените щати „започват да разчистват“ Ормузкия проток, за да осигурят свободно корабоплаване.

Президентът на САЩ нарече това „услуга за страни по света, включително Китай, Япония, Южна Корея, Франция, Германия и много други“. Тръмп написа в Truth Social, че тези страни „нямат смелостта или волята сами да свършат тази работа“. Той не уточни какви стъпки възнамерява да предприеме американската страна.

В тази връзка президентът на САЩ също така предположи, че съществува риск от военноморски мини, засягащи кораби, преминаващи през Ормузкия проток. Той твърди, че са потопени 28 ирански минни лодки.

На 10 април американският лидер изрази увереност, че протокът ще бъде отворен за корабоплаване „съвсем скоро“.

По-рано днес американският лидер заяви, че много танкери се отправят към САЩ, за да заредят петрол.

Администрацията на Тръмп е обмисляла обръщение към нацията, за да отбележи споразумението за прекратяване на огъня с Иран, но е решила да не го направи поради липса на яснота по сделката и несигурност относно стабилността на примирието, съобщи Ройтерс, позовавайки се на американски представители.

„Имаше дискусии за това, но очевидно те не доведоха до резултати и ние не алармирахме телевизионните мрежи, не стигнахме дотам“, каза служител на американското правителство.

Според Ройтерс, президентът на САЩ е настоявал за провеждане на национално обръщение, но е бил разубеден.

От своя страна Белият дом официално отхвърли съобщенията, че национално обръщение е било обсъждано с държавния глава, като „фалшиви новини“.

На 8 април Иран и САЩ постигнаха споразумение за двуседмично примирие, към което се присъедини и Израел.


Иран (Ислямска Република)
Поставете оценка:
Оценка 1.6 от 22 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Дзак

    9 5 Отговор
    Днес сме 11.04!

    19:40 11.04.2026

  • 2 Джендър Британия 🇬🇧🏳️‍🌈

    6 14 Отговор
    Да Живее Австралия 🇦🇺🇦🇺🇦🇺

    Коментиран от #9, #28

    19:40 11.04.2026

  • 3 ИЗПУШИЛ СТАРЧОК

    34 7 Отговор
    КОФАТА МУ ДРЪНЧИ НА КУХО.

    Коментиран от #36, #46

    19:40 11.04.2026

  • 4 Възраждане

    7 9 Отговор
    Не случайно коце и оная Пияната твърдяха че Бай Дончо е нашият човек!
    ВЕЛИК

    Коментиран от #14, #24

    19:43 11.04.2026

  • 5 Пако

    32 4 Отговор
    В психологията съществува синдрома на Дънинг-Крюгер. Това е склонност, при която некомпетентни индивиди страдат от фалшиво превъзходство и погрешно надценяват възможностите си, които в действителност са на много ниско ниво.

    Коментиран от #12

    19:44 11.04.2026

  • 6 Гресирана ватенка

    6 21 Отговор
    Я да проверим какво ще грухтят копейките😁

    19:44 11.04.2026

  • 7 Джендър Британия 🇬🇧🏳️‍🌈

    1 13 Отговор
    На младите българки комунистки Сороси много им пречат силно Суровите Бездушни и Античовешки Американизирани Сегменти а за евро дупе ще ми дадат

    19:45 11.04.2026

  • 8 Интересно

    32 4 Отговор
    Много е зле, деденцето.
    Какви празни лодки бързат да зареждат петрол от САЩ? Чува ли се тоя?

    19:45 11.04.2026

  • 9 Ганчев

    12 1 Отговор

    До коментар #2 от "Джендър Британия 🇬🇧🏳️‍🌈":

    Ти ква порода си бе?

    19:45 11.04.2026

  • 10 Тръмп:

    26 2 Отговор
    Цял ден и цяла нощ говоря глупости на поразия.

    19:46 11.04.2026

  • 11 АНГЛОЕВРЕИТЕ

    18 4 Отговор
    Ще плащат такси на Иран.

    Коментиран от #17

    19:46 11.04.2026

  • 12 Факт

    13 6 Отговор

    До коментар #5 от "Пако":

    Всъщност, синдромът на Дънинг-Крюгер е ефект, при който умният и знаещ човек започва да се чувства глупав и незнаещ, от доминиращата персона на нахалният му неук, но приказлив опонент.

    Коментиран от #42, #71

    19:46 11.04.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Ас Копейкин

    4 6 Отговор

    До коментар #4 от "Възраждане":

    Орбан и Фицо подкрепаяме Съвета за мир на Доналд Тръмп!

    Коментиран от #65

    19:47 11.04.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 авантгард

    8 1 Отговор
    Аха, до 2 седмици нали?
    Смешник....

    19:48 11.04.2026

  • 17 Копейка

    4 4 Отговор

    До коментар #11 от "АНГЛОЕВРЕИТЕ":

    А на нас тук какъв ни е кяра?

    Коментиран от #26

    19:48 11.04.2026

  • 18 краварско пони

    17 2 Отговор
    Значи, празни кораби ще заредят петрол от САЩ и ще го транспортират през Ормуза, за кого? За Иран ли? За Русия ли? За Китай ли? За Азерите ли?
    Тази карикатура знае ли на къде се върти Земята?

    Коментиран от #21

    19:49 11.04.2026

  • 19 Клепоуха Ушанка

    7 5 Отговор
    А ние още ли да викаме

    ТРЪМП НАШ

    ТРЪМП НАШ

    19:49 11.04.2026

  • 20 Евгени от Алфапласт

    12 3 Отговор
    Делюзиите на оранжевия кλоун вече предизвикват не смях, а съжаление. Определено има нужда от психиатрична помощ. Подобен случай е и банкянският осъждан лъжец и крадец.

    19:50 11.04.2026

  • 21 си дзън

    16 1 Отговор

    До коментар #18 от "краварско пони":

    САЩ ще продават петрол на Иран и арабите, че нямали.

    Коментиран от #25

    19:51 11.04.2026

  • 22 бензинджия

    2 2 Отговор
    - Аз пък ще вдигна с още 20 цента.

    19:51 11.04.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 ОРБАН ФИЦО

    5 3 Отговор

    До коментар #4 от "Възраждане":

    И КОСТЯ ДЪ ПРОСТЯ

    Подкрепят Дружно

    Инициативата за Мир

    На ДОНАЛД ТРЪМП.

    Със Тръмп
    Се върнахме към Нормалноста.

    19:51 11.04.2026

  • 25 краварско пони

    7 1 Отговор

    До коментар #21 от "си дзън":

    Мега се е сдухало, горкото тупе.
    Чак ми е жал и за феновете му, че и те го виждат колко е изплискал легена.

    19:52 11.04.2026

  • 26 КЯРА НИ Е

    2 4 Отговор

    До коментар #17 от "Копейка":

    Че АНГЛОЕВРЕИТЕ ще платят за построяването на ДЕМОКРАЦИЯТА в Иран.

    19:53 11.04.2026

  • 27 КАСТРО БАЛАСТРО

    5 3 Отговор
    Тръмп е луд:


    След Иран
    Се заемам
    Със Куба .


    Ужас Ужас .

    19:53 11.04.2026

  • 28 Бабите от мездра

    3 0 Отговор

    До коментар #2 от "Джендър Британия 🇬🇧🏳️‍🌈":

    Е нали викаш да живее мездра елхово лом силистра попово видин

    19:53 11.04.2026

  • 29 ЦИОНИТЕ НАБУТАХА ДОНИ

    4 4 Отговор
    В големи лай..на.

    Коментиран от #39

    19:53 11.04.2026

  • 30 Интересно

    6 4 Отговор

    До коментар #23 от "Е така се прави СВО":

    От американското СВО резултатът за американеца е над $4 на колонката.

    Коментиран от #35, #70

    19:54 11.04.2026

  • 31 И за какво им е

    10 2 Отговор
    Ормуз на празните танкери, за да стигнат до САЩ?!

    И като стигнат до САЩ после ще доставят петрол на Иран или на ОАЕ ли?!

    Този съвсем изплиска легена!

    19:55 11.04.2026

  • 32 Трънчоо

    10 1 Отговор
    Дръж се като лидер бе човече ,смях😀

    19:55 11.04.2026

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Какво общо имат празните кораби

    9 1 Отговор
    дето бързали към САЩ, с протока Хормуз? Каква е логиката?

    Коментиран от #37, #40, #44

    19:59 11.04.2026

  • 35 3 $ за...Галон

    2 1 Отговор

    До коментар #30 от "Интересно":

    Ха-ха-ха
    Ту пой,да?

    Коментиран от #41

    19:59 11.04.2026

  • 36 И в тази връзка си мисля

    7 1 Отговор

    До коментар #3 от "ИЗПУШИЛ СТАРЧОК":

    че това примирие няма да продължи две седмици съединените щати се подготвят за възможен силен удар защото ще станат смешни пред своите васали от залива които очакват от тях да ги защитят от Иран.

    20:00 11.04.2026

  • 37 След конфискацията на

    2 7 Отговор

    До коментар #34 от "Какво общо имат празните кораби":

    28 монгольяк танкери!
    Вече са празни

    20:01 11.04.2026

  • 38 ТРЪМП....БЕЛИЯТ ВОЖД

    2 5 Отговор
    Давайте урана и са махам...

    20:01 11.04.2026

  • 39 А не ,бе

    2 4 Отговор

    До коментар #29 от "ЦИОНИТЕ НАБУТАХА ДОНИ":

    Ху... Йло нагази до шия у..дермата ))))
    13 г и... продължава
    Еееееееехехе

    20:03 11.04.2026

  • 40 ГОЛЕМ СМЕХ

    2 6 Отговор

    До коментар #34 от "Какво общо имат празните кораби":

    Вместо от Иран, ша взимат петрол от САЩ...
    Аятоласите губят милиарди петродолари.

    Коментиран от #47, #51

    20:03 11.04.2026

  • 41 Интересно

    4 1 Отговор

    До коментар #35 от "3 $ за...Галон":

    Current Avg. $4.135 за галон. Преди войната беше под 3 долара.
    У ваше село на това му викат бадева.

    Коментиран от #49

    20:05 11.04.2026

  • 42 Точно от същото страдам

    5 2 Отговор

    До коментар #12 от "Факт":

    когато чета докладите на ISW, есетата на DW и коментарите на соросовата агитка.
    И всичко започна с Джамбаза.

    20:06 11.04.2026

  • 43 Дедо Ваньо

    7 1 Отговор
    Пълен куку му казваме у наше село !

    20:06 11.04.2026

  • 44 Гост

    6 0 Отговор

    До коментар #34 от "Какво общо имат празните кораби":

    Няма логика. Просто Тръмп вече не знае какво да каже. Лъжата по медиите за масите е единственото му останало оръжие.
    Щом има парапитеци, които се чувстват удобно да му вярват.....

    20:08 11.04.2026

  • 45 Мелания

    4 0 Отговор
    Помагайте, че ми се е свила като очрто на врабче премигнало

    Коментиран от #48

    20:08 11.04.2026

  • 46 ГОЛЕМ СМЕХ

    3 5 Отговор

    До коментар #3 от "ИЗПУШИЛ СТАРЧОК":

    И тоя същия бомби Путин
    Кой ли е по изкукал

    20:08 11.04.2026

  • 47 Тираджия

    6 1 Отговор

    До коментар #40 от "ГОЛЕМ СМЕХ":

    Ще взимат краден петрол от краварите!

    20:08 11.04.2026

  • 48 Епщайн

    6 0 Отговор

    До коментар #45 от "Мелания":

    Ще ти намеря друг президент

    Коментиран от #50

    20:09 11.04.2026

  • 49 Възраждане

    2 6 Отговор

    До коментар #41 от "Интересно":

    Кое е интересно? 9 000$ месечно доход на човек и...1 $..литъра?!?
    Един дървен кен ЕФ в московия струва..38 000 Рубли ( една месечна учителската заплата)

    Коментиран от #60

    20:10 11.04.2026

  • 50 Епщайн

    1 4 Отговор

    До коментар #48 от "Епщайн":

    Ша намеря и на ..Кабаева.

    20:10 11.04.2026

  • 51 много си глупав ганя

    4 1 Отговор

    До коментар #40 от "ГОЛЕМ СМЕХ":

    Та оттам продават арабите бе шапшял!

    Поне прочетете ако не може да четете отворете картата и вижте бе !

    Коментиран от #53

    20:11 11.04.2026

  • 52 Нека

    4 1 Отговор
    за малко да да си отпочинат после пак.Пратил там за преговори зетко,приятели с които пируват заедно ,тези пак ще почна с бомбите дано да греша.А ние в България се оплакваме че има шуробаджанащина.

    20:15 11.04.2026

  • 53 ГОЛЕМ СМЕХ

    2 2 Отговор

    До коментар #51 от "много си глупав ганя":

    Труден си за разбиране....как ли арабите ша продават от САЩ петрол, ако танкерите са тръгнали ПРАЗНИ за там.

    20:15 11.04.2026

  • 54 Коце Блицкрига

    2 4 Отговор
    Евала,..5 ...СВО за...1 месец ОБЩО!
    Без жертви,.. почти като...23 годишният...3 дневен Блицкриг на ху Йло Пен ДЕЛА.. пред селото покровск и Купянск!
    Ха-ха-ха

    20:16 11.04.2026

  • 55 ТРЪМП....БЕЛИЯТ ВОЖД

    2 6 Отговор
    Не отваряй пролива.....губи главно..Иран..милиарди.

    20:17 11.04.2026

  • 56 никой

    7 1 Отговор
    тръмп ще го хване импийчмънт,в щатите протестират милиони против него,а ние българите ще си останем гербофили по манталитет с корупционна и робска психика!

    Коментиран от #61

    20:21 11.04.2026

  • 57 Иван Иванов

    4 1 Отговор
    СЕГА Е МОМЕНТЪТ РУСИЯ И КИТАЙ ДА ГИ ОТСТРЕЛЯТ КАТО ДИВИ ПАТИЦИ.

    20:28 11.04.2026

  • 58 САЩ.... НАЙ МОГЪЩИТЕ

    2 3 Отговор
    И без това Тръмп шитка най-много петрол, що да не шитка и на БИВШИТЕ клиенти на Иран.

    20:29 11.04.2026

  • 59 Тити

    4 1 Отговор
    При кукуто Тръмп всичко е временно.

    20:31 11.04.2026

  • 60 куха краварска манерка

    2 1 Отговор

    До коментар #49 от "Възраждане":

    Изобщо не ме топли положението на руснака. Гледам, че при нас стана много зле.

    20:31 11.04.2026

  • 61 Тиквен премиер

    3 1 Отговор

    До коментар #56 от "никой":

    - Нали има банани и гледате Ергена, какво пискаш?

    20:33 11.04.2026

  • 62 Нико

    2 2 Отговор
    Ако искате да спре нечовешкото клане на жени и деца от страна на ционистите, спрете да купувате продукти и услуги произвеждани от тях и близки до тях фирми,компании и корпорации,вливащи огромни финанси в държавата Израел,Мосад и АЙ ДИ ЕФ.
    През последните(най вече) три години те показаха,че за тях воденето на война е без никакви правила(справка Газа) ,не се спират пред нищо,в провеждането на Геноцид и влияние както в близкият изток, така и по целия свят.
    Съществуват множество сайтове и приложения ,които изброяват тези производители.
    Едно от тези приложения е НО ТЕНКС(изписвай на английски).Зелен кръг с изписан черен шрифт НО.
    Сканирайте баркода на продукта ,чрез приложението.

    20:33 11.04.2026

  • 63 Хаха

    1 3 Отговор
    Тръмп превърна Иран от държава в племе.

    Коментиран от #66, #68

    20:35 11.04.2026

  • 64 Ватенка

    1 2 Отговор
    Удри Тръмпе. Русия е с теб, Китай е с теб, Куба е с теб и Северна Корея е с теб.

    20:36 11.04.2026

  • 65 Аз малоумника Желязков

    1 2 Отговор

    До коментар #14 от "Ас Копейкин":

    Днес България се присъедини към Борда за мира под патронажа на Съединените американски щати и лично на президента Тръмп. За нас е изключителна чест и гордост, че върховен представител за Газа е Николай Младенов“. Това заяви министър-председателят Росен Желязков след официалната церемония, която се състоя в Давос, Швейцария. В рамките на вчерашния ден българското правителство даде мандат на министър-председателя Росен Желязков за подписване на присъединяването на страната ни към Борда.

    Толкоз по въпроса!

    20:39 11.04.2026

  • 66 Айде бе

    3 1 Отговор

    До коментар #63 от "Хаха":

    Тръмп превърна Иран всъщност в световна сила недооценявана до този момент и я нареди до Китай, Русия, Индия.

    20:40 11.04.2026

  • 67 Хи хи

    2 2 Отговор
    Спасителят на света ще отвори Ормузкия проток, който си беше напълно отворен и свободен за корабоплаване !!

    20:51 11.04.2026

  • 68 Хи хи

    3 0 Отговор

    До коментар #63 от "Хаха":

    Никой не смее да нападне Иран, само САЩ и Израел, опитаха и доста пострадаха ! Дори нато не смее да нападне Иран !!

    20:54 11.04.2026

  • 69 Трамплиер

    1 0 Отговор
    Ама това е и основната цел - САЩ, а не страните от Персийския залив да станат основен доставчик на газ и нефт. Разбира се, на по-висока цена. Бизнес - нищо лично.

    20:56 11.04.2026

  • 70 Добра цена

    2 0 Отговор

    До коментар #30 от "Интересно":

    малко под 1 долар за литър, което е много добре.

    20:57 11.04.2026

  • 71 Не е това

    1 0 Отговор

    До коментар #12 от "Факт":

    Дънинг-Крюгер ефекта е когато даден индивид е толкова некомпетентен, че не може да осъзнае собствената си некомпетентност. Така обяснено, според мен е най-лесно да се разбере. :)

    21:02 11.04.2026

  • 72 ха ха ха ...

    1 0 Отговор
    Протока ще бъде отворен , а празните кораби бързат към америка да бъдат натоварени ??!! Кога америка стана граничеща с Ормузкия проток ?!

    21:09 11.04.2026

  • 73 Готин е

    1 0 Отговор
    Ако не беше причина за качването на бензина, щях да го цункам по рижавата проста тиква.
    Но сега само се смея. Жалко за САЩ, все още имаха някаъв авторитет, но вече са "Ръмп"

    21:09 11.04.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания