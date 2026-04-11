Тръмп: Разчистваме Ормузкият проток, скоро ще бъде отворен. Празни кораби бързат към САЩ за петрол

Президентът на САЩ Доналд Тръмп повтори твърдението си, че Ормузкият проток скоро ще бъде отворен за корабоплаване.
„Ормузкият проток скоро ще бъде отворен и празни кораби бързат към САЩ за товарене“, написа американският държавен глава в TruthSocial.
Тръмп заяви, че Съединените щати „започват да разчистват“ Ормузкия проток, за да осигурят свободно корабоплаване.
Президентът на САЩ нарече това „услуга за страни по света, включително Китай, Япония, Южна Корея, Франция, Германия и много други“. Тръмп написа в Truth Social, че тези страни „нямат смелостта или волята сами да свършат тази работа“. Той не уточни какви стъпки възнамерява да предприеме американската страна.
В тази връзка президентът на САЩ също така предположи, че съществува риск от военноморски мини, засягащи кораби, преминаващи през Ормузкия проток. Той твърди, че са потопени 28 ирански минни лодки.
На 10 април американският лидер изрази увереност, че протокът ще бъде отворен за корабоплаване „съвсем скоро“.
По-рано днес американският лидер заяви, че много танкери се отправят към САЩ, за да заредят петрол.
Администрацията на Тръмп е обмисляла обръщение към нацията, за да отбележи споразумението за прекратяване на огъня с Иран, но е решила да не го направи поради липса на яснота по сделката и несигурност относно стабилността на примирието, съобщи Ройтерс, позовавайки се на американски представители.
„Имаше дискусии за това, но очевидно те не доведоха до резултати и ние не алармирахме телевизионните мрежи, не стигнахме дотам“, каза служител на американското правителство.
Според Ройтерс, президентът на САЩ е настоявал за провеждане на национално обръщение, но е бил разубеден.
От своя страна Белият дом официално отхвърли съобщенията, че национално обръщение е било обсъждано с държавния глава, като „фалшиви новини“.
На 8 април Иран и САЩ постигнаха споразумение за двуседмично примирие, към което се присъедини и Израел.
1 Дзак
19:40 11.04.2026
2 Джендър Британия 🇬🇧🏳️🌈
19:40 11.04.2026
3 ИЗПУШИЛ СТАРЧОК
19:40 11.04.2026
4 Възраждане
19:43 11.04.2026
5 Пако
19:44 11.04.2026
6 Гресирана ватенка
7 Джендър Британия 🇬🇧🏳️🌈
8 Интересно
Какви празни лодки бързат да зареждат петрол от САЩ? Чува ли се тоя?
19:45 11.04.2026
9 Ганчев
До коментар #2 от "Джендър Британия 🇬🇧🏳️🌈":Ти ква порода си бе?
19:45 11.04.2026
10 Тръмп:
19:46 11.04.2026
11 АНГЛОЕВРЕИТЕ
19:46 11.04.2026
12 Факт
До коментар #5 от "Пако":Всъщност, синдромът на Дънинг-Крюгер е ефект, при който умният и знаещ човек започва да се чувства глупав и незнаещ, от доминиращата персона на нахалният му неук, но приказлив опонент.
19:46 11.04.2026
14 Ас Копейкин
До коментар #4 от "Възраждане":Орбан и Фицо подкрепаяме Съвета за мир на Доналд Тръмп!
19:47 11.04.2026
16 авантгард
17 Копейка
До коментар #11 от "АНГЛОЕВРЕИТЕ":А на нас тук какъв ни е кяра?
19:48 11.04.2026
18 краварско пони
Тази карикатура знае ли на къде се върти Земята?
19 Клепоуха Ушанка
ТРЪМП НАШ
20 Евгени от Алфапласт
21 си дзън
До коментар #18 от "краварско пони":САЩ ще продават петрол на Иран и арабите, че нямали.
22 бензинджия
24 ОРБАН ФИЦО
До коментар #4 от "Възраждане":И КОСТЯ ДЪ ПРОСТЯ
Подкрепят Дружно
Инициативата за Мир
На ДОНАЛД ТРЪМП.
Със Тръмп
Се върнахме към Нормалноста.
19:51 11.04.2026
25 краварско пони
До коментар #21 от "си дзън":Мега се е сдухало, горкото тупе.
Чак ми е жал и за феновете му, че и те го виждат колко е изплискал легена.
19:52 11.04.2026
26 КЯРА НИ Е
До коментар #17 от "Копейка":Че АНГЛОЕВРЕИТЕ ще платят за построяването на ДЕМОКРАЦИЯТА в Иран.
19:53 11.04.2026
27 КАСТРО БАЛАСТРО
След Иран
Се заемам
Със Куба .
Ужас Ужас .
19:53 11.04.2026
28 Бабите от мездра
До коментар #2 от "Джендър Британия 🇬🇧🏳️🌈":Е нали викаш да живее мездра елхово лом силистра попово видин
19:53 11.04.2026
29 ЦИОНИТЕ НАБУТАХА ДОНИ
30 Интересно
До коментар #23 от "Е така се прави СВО":От американското СВО резултатът за американеца е над $4 на колонката.
31 И за какво им е
И като стигнат до САЩ после ще доставят петрол на Иран или на ОАЕ ли?!
Този съвсем изплиска легена!
19:55 11.04.2026
32 Трънчоо
34 Какво общо имат празните кораби
19:59 11.04.2026
35 3 $ за...Галон
До коментар #30 от "Интересно":Ха-ха-ха
Ту пой,да?
36 И в тази връзка си мисля
До коментар #3 от "ИЗПУШИЛ СТАРЧОК":че това примирие няма да продължи две седмици съединените щати се подготвят за възможен силен удар защото ще станат смешни пред своите васали от залива които очакват от тях да ги защитят от Иран.
20:00 11.04.2026
37 След конфискацията на
До коментар #34 от "Какво общо имат празните кораби":28 монгольяк танкери!
Вече са празни
20:01 11.04.2026
38 ТРЪМП....БЕЛИЯТ ВОЖД
39 А не ,бе
До коментар #29 от "ЦИОНИТЕ НАБУТАХА ДОНИ":Ху... Йло нагази до шия у..дермата ))))
13 г и... продължава
Еееееееехехе
20:03 11.04.2026
40 ГОЛЕМ СМЕХ
До коментар #34 от "Какво общо имат празните кораби":Вместо от Иран, ша взимат петрол от САЩ...
Аятоласите губят милиарди петродолари.
41 Интересно
До коментар #35 от "3 $ за...Галон":Current Avg. $4.135 за галон. Преди войната беше под 3 долара.
У ваше село на това му викат бадева.
42 Точно от същото страдам
До коментар #12 от "Факт":когато чета докладите на ISW, есетата на DW и коментарите на соросовата агитка.
И всичко започна с Джамбаза.
20:06 11.04.2026
43 Дедо Ваньо
44 Гост
До коментар #34 от "Какво общо имат празните кораби":Няма логика. Просто Тръмп вече не знае какво да каже. Лъжата по медиите за масите е единственото му останало оръжие.
Щом има парапитеци, които се чувстват удобно да му вярват.....
20:08 11.04.2026
45 Мелания
46 ГОЛЕМ СМЕХ
До коментар #3 от "ИЗПУШИЛ СТАРЧОК":И тоя същия бомби Путин
47 Тираджия
До коментар #40 от "ГОЛЕМ СМЕХ":Ще взимат краден петрол от краварите!
20:08 11.04.2026
48 Епщайн
До коментар #45 от "Мелания":Ще ти намеря друг президент
49 Възраждане
До коментар #41 от "Интересно":Кое е интересно? 9 000$ месечно доход на човек и...1 $..литъра?!?
Един дървен кен ЕФ в московия струва..38 000 Рубли ( една месечна учителската заплата)
50 Епщайн
До коментар #48 от "Епщайн":Ша намеря и на ..Кабаева.
20:10 11.04.2026
51 много си глупав ганя
До коментар #40 от "ГОЛЕМ СМЕХ":Та оттам продават арабите бе шапшял!
Поне прочетете ако не може да четете отворете картата и вижте бе !
53 ГОЛЕМ СМЕХ
До коментар #51 от "много си глупав ганя":Труден си за разбиране....как ли арабите ша продават от САЩ петрол, ако танкерите са тръгнали ПРАЗНИ за там.
20:15 11.04.2026
54 Коце Блицкрига
Без жертви,.. почти като...23 годишният...3 дневен Блицкриг на ху Йло Пен ДЕЛА.. пред селото покровск и Купянск!
Ха-ха-ха
20:16 11.04.2026
56 никой
60 куха краварска манерка
До коментар #49 от "Възраждане":Изобщо не ме топли положението на руснака. Гледам, че при нас стана много зле.
20:31 11.04.2026
61 Тиквен премиер
До коментар #56 от "никой":- Нали има банани и гледате Ергена, какво пискаш?
20:33 11.04.2026
62 Нико
През последните(най вече) три години те показаха,че за тях воденето на война е без никакви правила(справка Газа) ,не се спират пред нищо,в провеждането на Геноцид и влияние както в близкият изток, така и по целия свят.
Съществуват множество сайтове и приложения ,които изброяват тези производители.
Едно от тези приложения е НО ТЕНКС(изписвай на английски).Зелен кръг с изписан черен шрифт НО.
Сканирайте баркода на продукта ,чрез приложението.
20:33 11.04.2026
63 Хаха
65 Аз малоумника Желязков
До коментар #14 от "Ас Копейкин":Днес България се присъедини към Борда за мира под патронажа на Съединените американски щати и лично на президента Тръмп. За нас е изключителна чест и гордост, че върховен представител за Газа е Николай Младенов“. Това заяви министър-председателят Росен Желязков след официалната церемония, която се състоя в Давос, Швейцария. В рамките на вчерашния ден българското правителство даде мандат на министър-председателя Росен Желязков за подписване на присъединяването на страната ни към Борда.
Толкоз по въпроса!
20:39 11.04.2026
66 Айде бе
До коментар #63 от "Хаха":Тръмп превърна Иран всъщност в световна сила недооценявана до този момент и я нареди до Китай, Русия, Индия.
20:40 11.04.2026
68 Хи хи
До коментар #63 от "Хаха":Никой не смее да нападне Иран, само САЩ и Израел, опитаха и доста пострадаха ! Дори нато не смее да нападне Иран !!
20:54 11.04.2026
70 Добра цена
До коментар #30 от "Интересно":малко под 1 долар за литър, което е много добре.
20:57 11.04.2026
71 Не е това
До коментар #12 от "Факт":Дънинг-Крюгер ефекта е когато даден индивид е толкова некомпетентен, че не може да осъзнае собствената си некомпетентност. Така обяснено, според мен е най-лесно да се разбере. :)
21:02 11.04.2026
73 Готин е
Но сега само се смея. Жалко за САЩ, все още имаха някаъв авторитет, но вече са "Ръмп"
21:09 11.04.2026