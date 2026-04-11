Тръмп: Разчистваме Ормузкият проток, скоро ще бъде отворен. Празни кораби бързат към САЩ за петрол

Президентът на САЩ Доналд Тръмп повтори твърдението си, че Ормузкият проток скоро ще бъде отворен за корабоплаване.

„Ормузкият проток скоро ще бъде отворен и празни кораби бързат към САЩ за товарене“, написа американският държавен глава в TruthSocial.

Тръмп заяви, че Съединените щати „започват да разчистват“ Ормузкия проток, за да осигурят свободно корабоплаване.

Президентът на САЩ нарече това „услуга за страни по света, включително Китай, Япония, Южна Корея, Франция, Германия и много други“. Тръмп написа в Truth Social, че тези страни „нямат смелостта или волята сами да свършат тази работа“. Той не уточни какви стъпки възнамерява да предприеме американската страна.

В тази връзка президентът на САЩ също така предположи, че съществува риск от военноморски мини, засягащи кораби, преминаващи през Ормузкия проток. Той твърди, че са потопени 28 ирански минни лодки.

На 10 април американският лидер изрази увереност, че протокът ще бъде отворен за корабоплаване „съвсем скоро“.

По-рано днес американският лидер заяви, че много танкери се отправят към САЩ, за да заредят петрол.

Администрацията на Тръмп е обмисляла обръщение към нацията, за да отбележи споразумението за прекратяване на огъня с Иран, но е решила да не го направи поради липса на яснота по сделката и несигурност относно стабилността на примирието, съобщи Ройтерс, позовавайки се на американски представители.

„Имаше дискусии за това, но очевидно те не доведоха до резултати и ние не алармирахме телевизионните мрежи, не стигнахме дотам“, каза служител на американското правителство.

Според Ройтерс, президентът на САЩ е настоявал за провеждане на национално обръщение, но е бил разубеден.

От своя страна Белият дом официално отхвърли съобщенията, че национално обръщение е било обсъждано с държавния глава, като „фалшиви новини“.

На 8 април Иран и САЩ постигнаха споразумение за двуседмично примирие, към което се присъедини и Израел.