Орбан преди вота: Унгария изстрада четири несправедливи години, с които може да се гордее ВИДЕО

12 Април, 2026 05:16, обновена 12 Април, 2026 05:28 659 18

В страната днес се провеждат парламентарни избори

Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Унгария преживя „четири несправедливи години“, заяви премиерът Виктор Орбан на последния митинг от предизборната кампания, предаде RBK.

„В продължение на четири несправедливи години страдахме от проблеми, които не бяха по наша вина. Не е наша вината, че войната спря европейската икономика. Правителството можеше да се оправдава със съществуващите трудности, но не го направи. Не се отказахме от нито една от целите си: повишихме минималната работна заплата с 11 процента, възстановихме пенсиите за 13-та и 14-та година и освободихме майките от плащане на данъци. Тези четири години бяха несправедливи, но можем да се гордеем с тях!“, каза той.

Орбан нарече най-важния въпрос на изборите дали Унгария ще остане „остров на мира“. „Въпросът на тези избори е също така дали ще позволим унгарците да бъдат ограбени, дали ще се сформира национално или проукраинско правителство, дали ще пробием петролната блокада на Зеленски и дали ще се борим, докато не постигнем това, което Унгария заслужава“, подчерта премиерът.

Според него страната „няма колониални планове“ и Будапеща, за разлика от Брюксел, „не е поела по пътя на войната“.

А САЩ, отбеляза Орбан, „ясно заявиха, че подкрепят правителство, което гарантира сигурността на Унгария“ и не водят „същите битки като други западни страни“, демонстрирайки подкрепата си за унгарците.

Унгария ще проведе парламентарни избори на 12 април. Анкетите прогнозират победа за опозиционната партия „Тиса“, водена от Петер Мадяр, който само преди две години беше член на управляващата партия „Фидес“, водена от премиера Виктор Орбан. Според данни на PolitPro от 11 април, преднината на опозицията, макар и стеснена в сравнение с март, все още е почти 9 процентни пункта – 49,3% срещу 40,5%.

На изборите през 2022 г. коалицията от Фидес и Християндемократическата народна партия (КДНП) получи малко над половината от гласовете в партийните листи, но като цяло, благодарение на успеха си в едномандатните избирателни райони, тя държи приблизително две трети от местата в парламента. Виктор Орбан беше министър-председател от 1998 до 2002 г.; след това отново пое поста през 2010 г. и в момента приключва четвъртия си пореден мандат. Победа на Фидес на предстоящите избори ще му позволи да стане министър-председател за шести мандат.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Истина

    10 6 Отговор
    Петер Мадяр - Българския Гюро, Българския ПеПе ДеБеец !!!

    05:33 12.04.2026

  • 2 Унгарците

    5 6 Отговор
    Са Мъдри.!!!
    Ще си върнат закарпатието без война

    Коментиран от #3

    05:37 12.04.2026

  • 3 Хм...

    7 4 Отговор

    До коментар #2 от "Унгарците":

    Путя няма ли да им помогне с някоя 3-дневна СВО?

    05:39 12.04.2026

  • 4 Виктор

    8 10 Отговор
    Хи хи хи
    Орбан де
    Трябва да го позлатят !!!
    Спаси 90 000 000 000
    /ДЕВЕДЕСЕТ МИЛИАРДА/
    от крадливите лапи на урсулите и киийюфската хунта !!!

    Коментиран от #9

    05:40 12.04.2026

  • 5 Орбан

    11 8 Отговор
    е чао. Тази руска тротинетка докара страната си до икономическа катастрофа, стандартът им падна под българския даже. Закономерно на унгарците им писна от номерата му

    Коментиран от #13

    05:44 12.04.2026

  • 6 У нас

    1 7 Отговор
    Време е за "Алтернатива за България" с 8 на 19 !!!

    05:44 12.04.2026

  • 7 Чао толуп!

    9 6 Отговор
    Няма да липсваш на никого. Стягай куфари за Москва, че иначе влизаш в затвора.

    Коментиран от #14

    05:48 12.04.2026

  • 8 Обединени американо-руски сили

    4 6 Отговор
    Сбогом Виктор, ще се видим на кораба на 32-ри следващия месец.

    05:50 12.04.2026

  • 9 Хм...

    1 2 Отговор

    До коментар #4 от "Виктор":

    В собственият си джоб ли ги премести?

    Коментиран от #10, #12

    05:55 12.04.2026

  • 10 Не бе,

    2 1 Отговор

    До коментар #9 от "Хм...":

    в нашите с леврото !

    06:06 12.04.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Коста

    5 3 Отговор

    До коментар #5 от "Орбан":

    Ти в Унгария ли живееш, че знаеш бе папагал?

    Коментиран от #18

    06:15 12.04.2026

  • 14 Коста

    4 4 Отговор

    До коментар #7 от "Чао толуп!":

    Толуп е на на майка ти синът и

    Коментиран от #16

    06:17 12.04.2026

  • 15 Веселяка

    1 3 Отговор
    Аз мисля пак да гласувам за Пеевски 🤪 ей така за майтапа 😆 понеже Волен и Лупи този път не участват 🤣

    06:33 12.04.2026

  • 16 Громико

    3 3 Отговор

    До коментар #14 от "Коста":

    Как е другар,върви ли байряка,Аллах воскресе

    06:41 12.04.2026

  • 17 Ъхъ!!!

    1 4 Отговор
    Унгария може да е страдала последните 4 години, ама ти едва ли си страдал Чорбане!? Тая тлъста физиономия говори за всичко друго, но не и за страдание. Кремълски църв.л!

    06:48 12.04.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

