Унгария преживя „четири несправедливи години“, заяви премиерът Виктор Орбан на последния митинг от предизборната кампания, предаде RBK.

„В продължение на четири несправедливи години страдахме от проблеми, които не бяха по наша вина. Не е наша вината, че войната спря европейската икономика. Правителството можеше да се оправдава със съществуващите трудности, но не го направи. Не се отказахме от нито една от целите си: повишихме минималната работна заплата с 11 процента, възстановихме пенсиите за 13-та и 14-та година и освободихме майките от плащане на данъци. Тези четири години бяха несправедливи, но можем да се гордеем с тях!“, каза той.

Орбан нарече най-важния въпрос на изборите дали Унгария ще остане „остров на мира“. „Въпросът на тези избори е също така дали ще позволим унгарците да бъдат ограбени, дали ще се сформира национално или проукраинско правителство, дали ще пробием петролната блокада на Зеленски и дали ще се борим, докато не постигнем това, което Унгария заслужава“, подчерта премиерът.

Според него страната „няма колониални планове“ и Будапеща, за разлика от Брюксел, „не е поела по пътя на войната“.

А САЩ, отбеляза Орбан, „ясно заявиха, че подкрепят правителство, което гарантира сигурността на Унгария“ и не водят „същите битки като други западни страни“, демонстрирайки подкрепата си за унгарците.

Унгария ще проведе парламентарни избори на 12 април. Анкетите прогнозират победа за опозиционната партия „Тиса“, водена от Петер Мадяр, който само преди две години беше член на управляващата партия „Фидес“, водена от премиера Виктор Орбан. Според данни на PolitPro от 11 април, преднината на опозицията, макар и стеснена в сравнение с март, все още е почти 9 процентни пункта – 49,3% срещу 40,5%.

На изборите през 2022 г. коалицията от Фидес и Християндемократическата народна партия (КДНП) получи малко над половината от гласовете в партийните листи, но като цяло, благодарение на успеха си в едномандатните избирателни райони, тя държи приблизително две трети от местата в парламента. Виктор Орбан беше министър-председател от 1998 до 2002 г.; след това отново пое поста през 2010 г. и в момента приключва четвъртия си пореден мандат. Победа на Фидес на предстоящите избори ще му позволи да стане министър-председател за шести мандат.