Тръмп: Китай ще има големи проблеми, ако достави оръжия на Иран, преговорите не ме вълнуват

12 Април, 2026 07:38, обновена 12 Април, 2026 07:44 3 510 112

Според CNN, американското разузнаване смята, че Пекин се готви да достави на Техеран нови системи за противовъздушна отбрана през следващите няколко седмици

Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Китай ще има „големи проблеми“, ако достави оръжия на Иран, заяви президентът на САЩ Доналд Тръмп, цитиран от CNN.

В отговор на въпрос от мрежата относно доклади на американското разузнаване за евентуални продажби на китайско оръжие на Техеран, Тръмп заплаши, че Пекин ще се изправи пред последствия, ако го направи.

„Ако Китай направи това, Китай ще има големи проблеми“, каза той по пътя към Флорида.

Белият дом не уточни дали е разговарял с китайския лидер Си Дзинпин, с когото се очаква да се срещне в началото на следващия месец в Китай, съобщава мрежата.

Според CNN, американското разузнаване е заключило, че Китай се готви да достави на Иран нови системи за противовъздушна отбрана през следващите няколко седмици.

Тръмп също така заяви, че не е загрижен за резултата от преговорите с Иран в Пакистан. Той каза, че Вашингтон вече е „победил“.

„За мен няма значение дали ще сключим сделка или не. Спечелихме“, заяви той. Американският лидер добави, че страните от НАТО не са успели да помогнат на Съединените щати.

Освен това, Тръмп увери, че Съединените щати ще отворят Ормузкия проток, „въпреки че самите ние не го използваме“. „Защото има много други държави по света, които го използват, но те или се страхуват, или са слаби, или са стиснати“, каза той.

Китай никога не е доставял оръжие на нито една от страните в конфликта, заяви пред ТАСС Лю Пенгю, прессекретар на китайското посолство в САЩ, коментирайки материала на CNN.

В Исламабад тази нощ приключиха без успех директните разговори между делегациите на САЩ и Иран.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

  • 1 Вашето мнение

    126 10 Отговор
    Си държи ваншния дълг на тоя фалирал кравар и си го мести.

    Коментиран от #10, #12

    07:45 12.04.2026

  • 2 Баце ЕООД

    121 9 Отговор
    И от Китай ли го е страх вече? Сигурни и там ще победи 😂😂😂🤣🤣 еййй, не вярвах, че ще има по голям клоун от Зеленски, ама ето на.. Сгреших

    Коментиран от #44

    07:49 12.04.2026

  • 3 Дзак

    80 3 Отговор
    Това изказване откога е? Заслужава Нобелова Награда!

    07:49 12.04.2026

  • 4 Китай

    82 7 Отговор
    абе неморален Китай щете лапне и ще ти изплумчи с костите заедно вече ти е време за отвъдното

    07:49 12.04.2026

  • 5 Забележка

    41 22 Отговор
    Дончо Миротвореца (бивш идол на русофилите 😂) е арогантен както винаги. Предполагам, че другата седмица ще има нова атака срещу Иран.

    Коментиран от #13, #37

    07:49 12.04.2026

  • 6 Kaлпазанин

    85 5 Отговор
    Ами наложи им мита ,или нападай и Китай бе клоун ,дават ли си сметка говедата какъв президент са си избрали и че още го търпят ,с всяко ново изказване става все по смешен

    07:50 12.04.2026

  • 7 Кука му кукувицата

    96 4 Отговор
    Първо като причина Обора да нападне Иран, се изтъкваше, че Иран уж разработвали ядрено оръжие. После причината се промени и нападението уж беше за смяна на властта в Иран. Сега пък се оказва, че краварите воювали да отворят Ормузкия проток, който си беше отворен преди те да нападнат. На цялото това нещо, човек може да каже само краварски небивалици. Ама според мене, бай Дончо се прави на луд, за да го пенсионират по-рано, че евреите така са го епщайнали, че за бай Дончо няма мърдане

    07:51 12.04.2026

  • 8 Въпросче

    76 4 Отговор
    Англосаксонците победиха ли вече Иран , та почнаха да заплашват и Китай ? Не успяха с Афганистан , та сега ще се пробват с Иран и Китай ?

    07:52 12.04.2026

  • 9 хи хи

    84 3 Отговор
    И какви проблеми, ще имат ве риж паляk🤣 Държава със смазващо технологично производство и ресурси в материали и жива сила срещу американски въздух под налягане? САЩ с Иран не можаха да се справят и загубиха, че срещу Китай ли😂😂😂

    Коментиран от #104

    07:53 12.04.2026

  • 10 Ахаха

    48 7 Отговор

    До коментар #1 от "Вашето мнение":

    Япония държи дългът на САЩ, не Китай.
    Китай купува злато от край време и се освобождава от американски активи

    07:53 12.04.2026

  • 11 Финал

    61 2 Отговор
    На този, кукувичката започна да му кука на всеки 15 минути и се ускорява, скоро ще се задави!

    07:53 12.04.2026

  • 12 Баба ти

    11 60 Отговор

    До коментар #1 от "Вашето мнение":

    За разлика от теб другаря Си знае че ако краварите не му копуват дранкулките които произвежа .Няма да намери по прости консуматори.Така че Си ще си го премести в дугия за иранци купейки и всички неразбрали че интереса клати феса.Капичи камараден.

    Коментиран от #19, #47, #67

    07:53 12.04.2026

  • 13 Нямате

    10 0 Отговор

    До коментар #5 от "Забележка":

    Спирка, фабтазьорчетата

    07:54 12.04.2026

  • 14 анонимко

    53 2 Отговор
    Ами прибирайте се тогава зад големия,хубав океан!Как беше:"Дойдох,видях,победих и се ос....ах".

    07:55 12.04.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Пламен

    41 1 Отговор
    Тоз га спи бе ? Аман от него !

    Коментиран от #101

    07:56 12.04.2026

  • 17 Путин

    6 3 Отговор
    Новия многополюсен ред...

    07:58 12.04.2026

  • 18 Вашето мнение

    46 5 Отговор
    КУпуват жълтопаветно, купувам, не копувам. Дрънкулки Китай не произвежда отдавна за американския пазар, рлодава им високи технологии и редкоземни метали, без които господарите ти са в камената ера.

    Коментиран от #20

    07:58 12.04.2026

  • 19 Ахаха

    39 2 Отговор

    До коментар #12 от "Баба ти":

    Не бе, те хората не искат евтина качествена стока, а американска.. Дето си уволниха всичките служители по време на Ковид и загубиха целия си ноу хау.. Айде поне на Великден, да намалим глупостите..

    07:59 12.04.2026

  • 20 Запознат

    2 10 Отговор

    До коментар #18 от "Вашето мнение":

    Яде ли банички?

    Коментиран от #25

    07:59 12.04.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 И КАКВИ ТОЧНО ПРОБЛЕМИ ЩЕ ИМА КИТАЙ

    35 3 Отговор
    Хартиените крави плащат гаргите.

    07:59 12.04.2026

  • 23 Иво Христов

    6 27 Отговор
    Русия не пАбеди ли вече?

    08:01 12.04.2026

  • 24 Хеми значи бензин

    7 40 Отговор
    Един частник Ейлон Мъск за 2025 е изтрелял 170 ракети цял комунистически Катай 1.5млрд са изстреляли 70. Това е разликата между Сащ и прилепоядите

    Коментиран от #78

    08:02 12.04.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Пич

    48 2 Отговор
    Христос Воскресе! Да са живи и здрави всички вярващи, и невярващи!!!
    По темата:
    - Тръмп не успя да излезе от речника си, съдържащ не повече от двеста думи!!! Като всички устойчиви глупаци, САЩ правят едно и също, а очакват различни резултати!!! Или - отново представата им за преговори беше сведена до това, че Иран ще развее бялото знаме. Е, ще се научат по трудния начин!!! Като всяко говедо...

    08:02 12.04.2026

  • 27 Дон Корлеоне

    6 19 Отговор
    Хаяско пусна ли интернета?

    08:02 12.04.2026

  • 28 Гай Турий

    33 1 Отговор
    В лудото се е всели сатаната. Ненормалник, откачалник. Внушил си е че е господ и всичко му е позволено. Такова арогантно самодоволство не е наблюдаванно от времената на Чингисхан и Тамерлан. Натан е същия. Тая юзърмет показда искситникя си образ, гадост и отврат. Турски прокурори са завели дела на всички висши военнии службаши юдамръсници разрушили Гаусса и избили 70 хиляди палестинци. Искат доживотен затвор и дълги срокове общо за общо за 4596 години. Браво на турската прокуратура, мъже са! Не като нашите кифли през и дент и външна ненадеждна.

    08:03 12.04.2026

  • 29 СВД

    3 24 Отговор
    Китайците са честни и не изоставят приятеля в беда, за разлика от руснаците. Русия се намеси в помощ на Корея през 1950 г. чак когато Китай се намеси със своите дивизии! И когато през 1953 убиха Сталин и в САЩ махнаха Труман, СССР и САЩ подписаха коварно примирие, Китай още 2 седмици поиташе ,,силите на ООН" по суша! Предателстово на руснаците доведе до две Кореи!

    Коментиран от #33, #34

    08:03 12.04.2026

  • 30 Пенчо

    22 3 Отговор
    Жена му на този защо не му намести платките !?

    Коментиран от #53

    08:04 12.04.2026

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Лошата Южна

    12 0 Отговор

    До коментар #29 от "СВД":

    ли нямаше да има?

    08:08 12.04.2026

  • 34 Ахаха

    19 3 Отговор

    До коментар #29 от "СВД":

    Ненормалник... Погледна ли под леглото вече за руснаци, че довечера кат си легнеш и те напънат, ще те разцепат на два ненормалника

    08:09 12.04.2026

  • 35 ЕВРЕЙСКИТЕ ПОДЛОГИ

    31 2 Отговор
    Освен че са злобни, са и адски завистливи. Китай е поне 10 години пред англосаксонците.

    08:09 12.04.2026

  • 36 Иван

    27 4 Отговор
    Боклука Доналд Тръмп се хвали че доставя оръжия на юдео-нацистката Хунта в Украйна.

    08:10 12.04.2026

  • 37 Забежка

    5 1 Отговор

    До коментар #5 от "Забележка":

    Хи хи хи
    Кемал Харрис президент
    Кемал Харрис президент
    Кемал Харрис президент

    08:10 12.04.2026

  • 38 Учуден

    14 3 Отговор
    Защо Русия и Китай не скочат на САЩ? Вече!

    08:10 12.04.2026

  • 39 ООрана държава

    20 0 Отговор
    Биби няма да ти помогне срещу китай, не се бутай където не ти е работа дъртия. Русия за иран не скочи, но за китай ще се включи и кравария отиде

    08:11 12.04.2026

  • 40 НЕ МОЕ МИ ПОЧНЕ ДЕНЯ

    30 1 Отговор
    Къде ми е статията за успехите на Зеленски?

    08:11 12.04.2026

  • 41 боклук

    26 0 Отговор
    Западната система довежда на власт ето такива персонажи! Умните и нормалните добровлно и не толкова, са предали властта на откровени извратеняци и мошеници! Същото ще направите отново и вие след седмица! Специално този е колкото все по луд и изкуфял, толкова и дърт, разлигавен от охолство и разврат гангстер!

    08:12 12.04.2026

  • 42 Рижав смотльо

    19 0 Отговор
    Стига се прави на великвидя се от цял свет колко струваш и ти и оръжията ти....та и Мелания. .хах..

    08:12 12.04.2026

  • 43 Оракула от Делфи

    10 5 Отговор
    Като изключим атомния потенциял на тези две държави!
    С днешното си въоръжение, Китай не се различава много от САЩ , на хартия изглежда, че са по добри и от Русия във въздуха и В КОЛИЧЕСТВО И КАЧЕСТВО!
    Живата сила която има Китай е огромна, а и не е като Венецуела да седи и чака някой да ги арестува!!!
    Ако добавим и играчките на "Севернокорейчето" , което се понаучи покрай Путин как се правят ракети
    като че ли са "на кантар"!
    Опита който имат САЩ е важен , но разликата В ЖЕРТВИ нападащи и отбраняващи е огромна!!!
    Виждаме че" летящите бензиностаций" в нападение по- въздуха дават доста "фира ", при по голям натиск!!!
    А Китай не е малка площ ... и самолетите които произвежа днес са "СПОЛУЧЛИВО" копие на на тези на САЩ.!

    Коментиран от #51, #54

    08:12 12.04.2026

  • 44 МхтоМхто

    12 1 Отговор

    До коментар #2 от "Баце ЕООД":

    Той и там вече е победил. Просто не си попадал на изказването му.

    Коментиран от #55

    08:13 12.04.2026

  • 45 Грейт Майтап

    15 0 Отговор
    Хи хи хи
    КРЕЙЗИ ианки
    КРЕЙЗИ президент

    08:13 12.04.2026

  • 46 Коце, връщай се у Варна

    2 10 Отговор

    До коментар #31 от "Русофил":

    Гага узите ще ти оправят..походката )))

    08:13 12.04.2026

  • 47 Атина Палада

    25 2 Отговор

    До коментар #12 от "Баба ти":

    Не е така! Да оставим дрънкулките настрана,въпреки,че и те не са без значение ,защото фабриката е една и тя се казва Китай Ако не купуват ще ходят и без г@щи,тъй като друга фабрика за г@щи няма:) По важно са редкоземните минерали...А те са само от Китай..Спре ли ги Китай ,и технологичните Илън Мъск и Ко спускат кепенците .ВПК спуска кепенците. .Няма ракети,няма самолети ..ще ходят пеша:) връщат се в каменната ера...

    Коментиран от #56

    08:15 12.04.2026

  • 48 КОЛЬО ПАРЪМА

    14 0 Отговор
    Перчем ти гледай какви ще има в твойта измислена държава за китай не мисли.

    08:15 12.04.2026

  • 49 Боко

    9 0 Отговор
    Какви проблеми бе ,рижав гом💩овоз🤮

    08:16 12.04.2026

  • 50 ПРОБЛЕМ ЩЕ Е ЗА КИТАЙ

    8 1 Отговор
    ДА ПУСНЕ НЯКОЯ БОМБА С АТОМИ НА БЕЛИЯ ДОМ ! ГОЛЯМ ПРОБЛЕМ ЩЕ Е ! ЩОТО И РУСИЯ ИСКА СЪЩОТО !

    Коментиран от #52

    08:16 12.04.2026

  • 51 Оракулчето ми

    5 3 Отговор

    До коментар #43 от "Оракула от Делфи":

    Гледай си кристалната топка по добре и си дръж мислите за себе си.. Че голем срам береш с тия изсмукани от пръстите си логики дет вадиш.

    Коментиран от #95

    08:16 12.04.2026

  • 52 Йееее

    1 1 Отговор

    До коментар #50 от "ПРОБЛЕМ ЩЕ Е ЗА КИТАЙ":

    Логика 1/10

    08:18 12.04.2026

  • 53 Хахах..понеже..

    5 0 Отговор

    До коментар #30 от "Пенчо":

    Нейната е изместена,там работат черни бици...хахах,а рижавия се пъне на Китай
    Мелания се дуалира с черни мечове...хах..

    08:18 12.04.2026

  • 54 Врачката от Каспичан

    2 3 Отговор

    До коментар #43 от "Оракула от Делфи":

    Хи хи хи
    Кво речи ???!
    .........
    кви са тия бръщолевения на гладно ???!
    Я стани по - добре веган....

    Коментиран от #100

    08:18 12.04.2026

  • 55 Баце ЕООД

    0 0 Отговор

    До коментар #44 от "МхтоМхто":

    Ама разбира се.. То аз не съм разбрал просто 🤣🙌

    08:19 12.04.2026

  • 56 Гресирана ватенка

    0 4 Отговор

    До коментар #47 от "Атина Палада":

    Което не бива да ти пречи да продължиш да се шиеш в гаса 😁

    Коментиран от #99

    08:19 12.04.2026

  • 57 Бомбата

    0 2 Отговор
    тик так, тик так

    08:20 12.04.2026

  • 58 А МОЧАТА?

    2 11 Отговор
    Възстановиха ли МОЧАТА?А?

    Коментиран от #71

    08:21 12.04.2026

  • 59 Факти

    1 11 Отговор
    Китай няма интерес да помага на Иран и да удължава войната. Съществена част от вноса му на енергоносители минава през протока - почти половината нефт и една трета от газа. Китай има интерес Иран да е слаб, да клекне и протокът да бъде отворен.

    Коментиран от #70

    08:21 12.04.2026

  • 60 СЛЕД ТАЗИ ВОЙНА

    10 1 Отговор
    На Израел ще му бъде много трудно.

    08:22 12.04.2026

  • 61 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 62 кравария

    10 0 Отговор
    изтече в Персийския залив!

    08:22 12.04.2026

  • 63 Госあ

    7 0 Отговор
    Предоставянето на оръжие по време на конфликт е наливане на масло в огъня, вместо опити за примирие. Китай не искат войни. Краварника и ч@ф@дите работят усилено за глобална война. Не вярвам да пратят оръжие, но ще продължат да изпращат електроника и разузнавателна информация. Иран трябваше да купят оръжие от Китай по-рано, преди този конфликт.

    Коментиран от #73, #83

    08:23 12.04.2026

  • 64 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 65 КАЯ КАЛАС

    11 0 Отговор
    Щяла да си отвори канала за всички които искат да минат.

    Коментиран от #74

    08:23 12.04.2026

  • 66 ТРЯБВА ДА СИ МНОГО ТЪП

    4 1 Отговор

    До коментар #61 от "Истината е":

    За да вярваш в подобни измислици.

    Коментиран от #82

    08:24 12.04.2026

  • 67 Антитрол

    15 1 Отговор

    До коментар #12 от "Баба ти":

    "ако краварите не му копуват дранкулките които произвежа"

    Краварите ако не купуват китайски "дрънкулки" ще се върнат в каменната ера. Краварите нищо не произвеждат. И светът е вече близо 9 милиарда народ - това че 340 милиона от тях нямало да купуват дали ще ги сбърка китайците.
    Краварите са само 4% от светът.

    Коментиран от #72

    08:25 12.04.2026

  • 68 СВД

    8 0 Отговор

    До коментар #61 от "Истината е":

    Те ако можеха, хич нямаше да се копебаят, както не се колебаха с Милошевич, Садам и други по слабички!

    08:26 12.04.2026

  • 69 ЩОМ САЩ ДОСТАВЯТ НА ИЗРАЕЛ

    9 0 Отговор
    Трябва и Китай да доставя на Иран.

    08:26 12.04.2026

  • 70 Атина Палада

    11 1 Отговор

    До коментар #59 от "Факти":

    Протока е отворен .Китайски,руски кораби си минават без проблем .Затворен е само за САЩ и съюзниците на САЩ..Китай няма интерес САЩ да контролират протока.

    08:27 12.04.2026

  • 71 Рижият клоун

    8 0 Отговор

    До коментар #58 от "А МОЧАТА?":

    Възстановиха ли му ухото? В Капитолия ще влизат ли пак, хахаха

    08:29 12.04.2026

  • 72 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 73 Запознат

    5 0 Отговор

    До коментар #63 от "Госあ":

    "Не вярвам да пратят оръжие"

    Е така де ама китайците са по умни от нашите козячета и ще пратят оръжия - те печелят най-много от тази война. Не виждаш ли петро-долърът става вече петро-юан.

    08:30 12.04.2026

  • 74 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 75 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 76 СВД

    9 0 Отговор
    В Китай знаят - Ако Иран падне, кой ще е следващият ?! Световната ламя е ненаситна!

    08:32 12.04.2026

  • 77 Госあ

    4 0 Отговор
    Иначе, твърд отговор на разпищоления кравар липсва наистина. Но това се дължи на отношенията между Китай и Русия от една страна, в момента Путин и Тръмп се държат като авери и преразпределението на ресурсите от друга - Русия има въглеводороди и други, краварника прибира нефта по света, а Китай държи 90% от редките метали. Нахендрените са ЕС, които апропо също възпрепятстват по-твърд отговор, държейки се като абсолютно васални на краварника. Само като чуеш изказванията на рьоте, може да ти се повдигне. Безспорно ЕС са все още силни. От друга страна, Индия въртят пинизи.

    Коментиран от #85

    08:32 12.04.2026

  • 78 Там

    6 1 Отговор

    До коментар #24 от "Хеми значи бензин":

    е проблема, че един "частник" е по богат и по могъщ от държавите. Това ли е демокрацията?

    Коментиран от #84

    08:33 12.04.2026

  • 79 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 80 Доналд Дък

    5 1 Отговор
    Адаш, кажи някой ултиматум да се посмеем.

    08:35 12.04.2026

  • 81 ДОБРЕ ЧЕ ПОНЕ ЗЕЛЕНСКИ ПОБЕЖДАВА

    4 1 Отговор
    Или не??

    08:35 12.04.2026

  • 82 Не само си проЗДТ

    2 5 Отговор

    До коментар #66 от "ТРЯБВА ДА СИ МНОГО ТЪП":

    Ама си и г--- ЕЙ, Без казармен. Коментирай фактите а не хомо фантазиите на ТРИДНЕВНИЯ ху... ЙЛО.
    Виж какво се случва ежедневно в монголо- Мюсюлманския ХАГАНАТ! В Белгородска Република, в москалбад,дори в Селата ПОКРОВСК и Купянск.

    Коментиран от #92

    08:35 12.04.2026

  • 83 Атина Палада

    7 1 Отговор

    До коментар #63 от "Госあ":

    Пращат оръжие Китай и ще пращат,защото за Китай е жизненоважно Иран да не падне.
    Преди дни,когато глобалните медии раздухаха ,че САЩ се готвели за ЯО , последва официално изявление от Китай ,че конфликта ескалира ли,ще се намесят.Същото направи и Русия! Нито Китай,нито Русия казаха ,че ще използват ЯО,но то се подразбира ..

    Коментиран от #90, #107

    08:36 12.04.2026

  • 84 демократ

    1 4 Отговор

    До коментар #78 от "Там":

    Да ти кой искаш да богат прецедателя на КПсс а другите пред корекома за вефове.

    Коментиран от #89

    08:36 12.04.2026

  • 85 Запознат

    4 0 Отговор

    До коментар #77 от "Госあ":

    Помисли дали е в интерес на Китай краварите да контролират почти всичкия нефт на планетата (без Русия) - те бяха най-големите купувачи от Венецуела и Иран и Тръмп удря тъкмо тях и косвено Русия. Китайците няма да допуснат краварите да победят и ще снабдяват иранците с оръжия защото ако Иран победи реално Китай ще контролира целия персийски залив включително и петролните монархии.

    08:39 12.04.2026

  • 86 Епщайн групирока

    5 0 Отговор
    Скрийте децата си, когато се появи психопата! За тях е най-опасен.

    08:39 12.04.2026

  • 87 Истинско обещание 🇮🇷

    8 0 Отговор
    И кво проблеми ще има Китай ? Ще ги БОМБАНДИРАШ ли бе шут

    08:41 12.04.2026

  • 88 Телефункен

    6 0 Отговор
    Червеноликият цървул продължава с простотиите си, пфу!

    08:41 12.04.2026

  • 89 Антитрол

    4 1 Отговор

    До коментар #84 от "демократ":

    Е така ама сега демократите се редят на опашка да си купуват китайски комунистически стоки - времената се променят а ти си запецнал някъде преди 40 години.

    08:41 12.04.2026

  • 90 Госあ

    1 3 Отговор

    До коментар #83 от "Атина Палада":

    Глупости. В момента Китай внася петрол и газ от Русия, Катар, СА и ОАЕ. Държат коз със редките метали и икономиката им върви много добре. Защо им е да се въвличат във война срещу сащ и пуделите им - които не са никак слаби, апропо. Китаеца ще е последния, който ще използва ЯО.

    Коментиран от #91, #93

    08:42 12.04.2026

  • 91 Запознат

    2 1 Отговор

    До коментар #90 от "Госあ":

    "Защо им е да се въвличат във война срещу сащ и пуделите им"

    Обяснил съм ти го в коментар 85 ама ти продължаваш да ръсиш едно и също.

    Коментиран от #94

    08:46 12.04.2026

  • 92 Антитрол

    2 0 Отговор

    До коментар #82 от "Не само си проЗДТ":

    Да знаеш повтарянето на едни и същи опорки не те прави умен. Виж какво се случва в Украйна или господарите не позволяват там да се гледа.

    08:48 12.04.2026

  • 93 Атина Палада

    3 0 Отговор

    До коментар #90 от "Госあ":

    Казах ти защо! Падне ли Иран,енергийните ресурси за Китай ще се контролират от САЩ ,без тези от Русия! Китай няма да допусне Иран да падне,независимо какво ще му струва това!

    08:49 12.04.2026

  • 94 Госあ

    0 2 Отговор

    До коментар #91 от "Запознат":

    А аз съм ти обяснил, че договорите с Русия не струват и хартията на която са написани. Би било лудост Китай да се изправят срещу сащ и Япония да речем, без да имат сигурен гръб. Какво, ще започнат ядрена война ? За да им се накефят русофилите. От другата им страна са Индия, които не спират да въртят пинизи. Търговията е друга работа.

    08:50 12.04.2026

  • 95 Оракула от Делфи

    2 1 Отговор

    До коментар #51 от "Оракулчето ми":

    Всеки има прво на мнение и може да го изрази писменно!
    Това , че на теб не ти харесва , мен въобще не ме засяга!!!
    Забраните от този характер , са признак на загубени първите 7 години в живота!!!!
    "Свободата Санчо, е велико нещо"...!!!

    Коментиран от #109

    08:50 12.04.2026

  • 96 Този

    4 0 Отговор
    Този си мисли, че като му е паднало да е президент на САЩ може да си играе с големите държави. Същият клоун като Зеленски. Нахални и алчни. Ще си получите уроците!

    08:53 12.04.2026

  • 97 Мдааа Дааа.... ти да видиш

    6 0 Отговор
    И да припомним западния разсъдък... Русия се бие за Руските Земи и е "Агресор"!?
    САЩ, ЕС и Израел за чужди земи и блага... Но са "Миротворци"???
    Извод:
    АГРЕСОР е всеки, който влезе в друга държава преди ФАЩ, Израел и НАТО!
    О Времена, о Нрави!!!

    08:54 12.04.2026

  • 98 Днес е Великден

    1 0 Отговор
    А не ден на болни сифилистици!

    08:54 12.04.2026

  • 99 Гресирана ми е ватенката

    0 2 Отговор

    До коментар #56 от "Гресирана ватенка":

    да ме мислят другите за механик.....


    докато ям по кофите

    08:55 12.04.2026

  • 100 Оракула от Делфи

    1 0 Отговор

    До коментар #54 от "Врачката от Каспичан":

    Глътни силно въздух ... през устата и изпускай бавно ...през носа!!!

    Като го направиш , 3-4 пъти и "ще ти мине"!!!

    08:55 12.04.2026

  • 101 Така Така

    2 0 Отговор

    До коментар #16 от "Пламен":

    Не може да спи апе го гущера постоянно

    08:57 12.04.2026

  • 102 Олга

    4 0 Отговор
    Тръмп да спре да лъже наляво и надясно.Не става.САЩ КРИТИЧЕСКИ зависят от импорта на редкоземелни метали от Китая, който контролира до 60% добива и над 90% от переработка.Авиация, подводници, въоръжение, електромобили, зелена енергетика,електроника, високи технологии,, смартфони, дисплеи,чипове и т.н. и т.н. - кой кого ще накаже? Да трае този одивял козел.

    08:58 12.04.2026

  • 103 От Русия с любов

    1 0 Отговор
    Боли ли?

    08:58 12.04.2026

  • 104 Факти

    0 4 Отговор

    До коментар #9 от "хи хи":

    Китай има мощна икономика, но няма достатъчно нефт и газ, както и обработваема земя, за да поддържа населението си. 88% от територията му е планини, пустини и пасища, които стават само за скотовъдство. Със само 7% от обработваемата земя на планетата той не може да изхранва цели 18% от населението. Китай е най-големият нетен вносител на енергия и храни в света. Повечето от този внос идва по море - 90% за храни, 80% за нефт и 60% за газ. САЩ могат да нарушат китайския внос, защото буквално са го заобградили с военни бази - Южна Корея, Япония, Тайван, Филипините, Сингапур, Австралия, Гуам... Недостиг на енергия и храна в Китай би довел до бунтове и не е изключена гражданска война. Китай има огромна слабост, продиктувана от географията му. САЩ нямат подобни проблеми. Те са нетен износител както на храни, така и на енергия и никой не може да им затвори морските пътища. Оплели са си кошницата и няма да пуснат кокала. Единственият внос, от който са зависими, е този на редкоземни елементи. Да, но Китай няма да посмее да спре да им ги продава заради изброеното по-горе. А "слабият" ЕС, въпреки че е вносител на енергия, е най-големият нетен износител на храни в света. Това означава, че една зелена революция със загърбване на нефта и газа решава проблемите ни. По този въпрос се работи активно, но ще отнеме няколко десетилетия.

    Коментиран от #112

    08:59 12.04.2026

  • 105 Хахаха

    2 0 Отговор
    Пълен идиот

    09:02 12.04.2026

  • 106 Хаха

    2 0 Отговор
    Китайците са наясно кой реално управлява в САЩ. Никой не взема насериозно бръщолевенето на оранжевият шут.

    09:04 12.04.2026

  • 107 Така е

    0 0 Отговор

    До коментар #83 от "Атина Палада":

    И ще има високи ракети и високи гъби.

    09:06 12.04.2026

  • 108 Мишел

    1 0 Отговор
    Празни закани. Никой не може да направи проблеми на единствената глобална сила в света Китай, Русия и Северна Корея, както и на нейните съюзници.

    09:06 12.04.2026

  • 109 Врачката от Къс пичан

    1 0 Отговор

    До коментар #95 от "Оракула от Делфи":

    Хи хи хи
    Кога гласовете ти прошепнаха, че си "оракул" ....
    преди 7 или след 7........тая сутрин де

    09:07 12.04.2026

  • 110 Мнение

    0 0 Отговор
    Този болезнен нацис съвсем изплиска с неговите "сделки". След като става дума за ПВО системи, всеки има право да се защитава и колкото и да се гнЯви на Китай нищо не може да направи.

    09:08 12.04.2026

  • 111 Въпросителен

    0 0 Отговор
    Абе нали и Путин и Си Дзинпин бяха големи и “прекрасни“ приятели на Тръмп...!

    Защо сега Тръмп започна да заплашва Китай, че “ще има големи проблеми“ ??????

    09:08 12.04.2026

  • 112 Търновец

    0 0 Отговор

    До коментар #104 от "Факти":

    Факти - масирана Американска военна помощ с оръжие и войници за Китайската комунистическа партия стана още през 1937 когато Китай и Япония спореха за страната Манчжурия - коренното население не бяха никакви Китайци а предците на Японците тръгнаха оттам. А оръжейна Американска подкрепа за ККП почна още през 1931 и то защото нефтени банкери от САЩ искаха да сложат ръка на нефтените и други природни ресурси на Манчжурия. А Китайското ПВО е Руското С 300 или копирано Американско

    09:08 12.04.2026