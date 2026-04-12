Тръмп: Китай ще има големи проблеми, ако достави оръжия на Иран, преговорите не ме вълнуват

Китай ще има „големи проблеми“, ако достави оръжия на Иран, заяви президентът на САЩ Доналд Тръмп, цитиран от CNN.
В отговор на въпрос от мрежата относно доклади на американското разузнаване за евентуални продажби на китайско оръжие на Техеран, Тръмп заплаши, че Пекин ще се изправи пред последствия, ако го направи.
„Ако Китай направи това, Китай ще има големи проблеми“, каза той по пътя към Флорида.
Белият дом не уточни дали е разговарял с китайския лидер Си Дзинпин, с когото се очаква да се срещне в началото на следващия месец в Китай, съобщава мрежата.
Според CNN, американското разузнаване е заключило, че Китай се готви да достави на Иран нови системи за противовъздушна отбрана през следващите няколко седмици.
Тръмп също така заяви, че не е загрижен за резултата от преговорите с Иран в Пакистан. Той каза, че Вашингтон вече е „победил“.
„За мен няма значение дали ще сключим сделка или не. Спечелихме“, заяви той. Американският лидер добави, че страните от НАТО не са успели да помогнат на Съединените щати.
Освен това, Тръмп увери, че Съединените щати ще отворят Ормузкия проток, „въпреки че самите ние не го използваме“. „Защото има много други държави по света, които го използват, но те или се страхуват, или са слаби, или са стиснати“, каза той.
Китай никога не е доставял оръжие на нито една от страните в конфликта, заяви пред ТАСС Лю Пенгю, прессекретар на китайското посолство в САЩ, коментирайки материала на CNN.
В Исламабад тази нощ приключиха без успех директните разговори между делегациите на САЩ и Иран.
07:45 12.04.2026
07:49 12.04.2026
07:49 12.04.2026
07:49 12.04.2026
07:49 12.04.2026
07:50 12.04.2026
07:51 12.04.2026
07:52 12.04.2026
07:53 12.04.2026
До коментар #1 от "Вашето мнение":Япония държи дългът на САЩ, не Китай.
Китай купува злато от край време и се освобождава от американски активи
07:53 12.04.2026
07:53 12.04.2026
До коментар #1 от "Вашето мнение":За разлика от теб другаря Си знае че ако краварите не му копуват дранкулките които произвежа .Няма да намери по прости консуматори.Така че Си ще си го премести в дугия за иранци купейки и всички неразбрали че интереса клати феса.Капичи камараден.
Коментиран от #19, #47, #67
07:53 12.04.2026
До коментар #5 от "Забележка":Спирка, фабтазьорчетата
07:54 12.04.2026
07:55 12.04.2026
07:56 12.04.2026
07:58 12.04.2026
Коментиран от #20
19 Ахаха
До коментар #12 от "Баба ти":Не бе, те хората не искат евтина качествена стока, а американска.. Дето си уволниха всичките служители по време на Ковид и загубиха целия си ноу хау.. Айде поне на Великден, да намалим глупостите..
07:59 12.04.2026
20 Запознат
До коментар #18 от "Вашето мнение":Яде ли банички?
Коментиран от #25
07:59 12.04.2026
07:59 12.04.2026
08:01 12.04.2026
Коментиран от #78
08:02 12.04.2026
- Тръмп не успя да излезе от речника си, съдържащ не повече от двеста думи!!! Като всички устойчиви глупаци, САЩ правят едно и също, а очакват различни резултати!!! Или - отново представата им за преговори беше сведена до това, че Иран ще развее бялото знаме. Е, ще се научат по трудния начин!!! Като всяко говедо...
08:02 12.04.2026
08:02 12.04.2026
29 СВД
Коментиран от #33, #34
08:03 12.04.2026
Коментиран от #53
33 Лошата Южна
До коментар #29 от "СВД":ли нямаше да има?
08:08 12.04.2026
34 Ахаха
До коментар #29 от "СВД":Ненормалник... Погледна ли под леглото вече за руснаци, че довечера кат си легнеш и те напънат, ще те разцепат на два ненормалника
08:09 12.04.2026
08:09 12.04.2026
08:10 12.04.2026
37 Забежка
До коментар #5 от "Забележка":Хи хи хи
Кемал Харрис президент
Кемал Харрис президент
Кемал Харрис президент
08:10 12.04.2026
08:11 12.04.2026
08:11 12.04.2026
41 боклук
08:12 12.04.2026
42 Рижав смотльо
08:12 12.04.2026
43 Оракула от Делфи
С днешното си въоръжение, Китай не се различава много от САЩ , на хартия изглежда, че са по добри и от Русия във въздуха и В КОЛИЧЕСТВО И КАЧЕСТВО!
Живата сила която има Китай е огромна, а и не е като Венецуела да седи и чака някой да ги арестува!!!
Ако добавим и играчките на "Севернокорейчето" , което се понаучи покрай Путин как се правят ракети
като че ли са "на кантар"!
Опита който имат САЩ е важен , но разликата В ЖЕРТВИ нападащи и отбраняващи е огромна!!!
Виждаме че" летящите бензиностаций" в нападение по- въздуха дават доста "фира ", при по голям натиск!!!
А Китай не е малка площ ... и самолетите които произвежа днес са "СПОЛУЧЛИВО" копие на на тези на САЩ.!
Коментиран от #51, #54
08:12 12.04.2026
44 МхтоМхто
До коментар #2 от "Баце ЕООД":Той и там вече е победил. Просто не си попадал на изказването му.
Коментиран от #55
08:13 12.04.2026
45 Грейт Майтап
КРЕЙЗИ ианки
КРЕЙЗИ президент
08:13 12.04.2026
46 Коце, връщай се у Варна
До коментар #31 от "Русофил":Гага узите ще ти оправят..походката )))
08:13 12.04.2026
47 Атина Палада
До коментар #12 от "Баба ти":Не е така! Да оставим дрънкулките настрана,въпреки,че и те не са без значение ,защото фабриката е една и тя се казва Китай Ако не купуват ще ходят и без г@щи,тъй като друга фабрика за г@щи няма:) По важно са редкоземните минерали...А те са само от Китай..Спре ли ги Китай ,и технологичните Илън Мъск и Ко спускат кепенците .ВПК спуска кепенците. .Няма ракети,няма самолети ..ще ходят пеша:) връщат се в каменната ера...
Коментиран от #56
08:15 12.04.2026
50 ПРОБЛЕМ ЩЕ Е ЗА КИТАЙ
Коментиран от #52
08:16 12.04.2026
51 Оракулчето ми
До коментар #43 от "Оракула от Делфи":Гледай си кристалната топка по добре и си дръж мислите за себе си.. Че голем срам береш с тия изсмукани от пръстите си логики дет вадиш.
Коментиран от #95
08:16 12.04.2026
52 Йееее
До коментар #50 от "ПРОБЛЕМ ЩЕ Е ЗА КИТАЙ":Логика 1/10
08:18 12.04.2026
53 Хахах..понеже..
До коментар #30 от "Пенчо":Нейната е изместена,там работат черни бици...хахах,а рижавия се пъне на Китай
Мелания се дуалира с черни мечове...хах..
08:18 12.04.2026
54 Врачката от Каспичан
До коментар #43 от "Оракула от Делфи":Хи хи хи
Кво речи ???!
.........
кви са тия бръщолевения на гладно ???!
Я стани по - добре веган....
Коментиран от #100
08:18 12.04.2026
55 Баце ЕООД
До коментар #44 от "МхтоМхто":Ама разбира се.. То аз не съм разбрал просто 🤣🙌
08:19 12.04.2026
56 Гресирана ватенка
До коментар #47 от "Атина Палада":Което не бива да ти пречи да продължиш да се шиеш в гаса 😁
Коментиран от #99
08:19 12.04.2026
Коментиран от #71
08:21 12.04.2026
59 Факти
Коментиран от #70
08:21 12.04.2026
61 Този коментар е премахнат от модератор.
63 Госあ
Коментиран от #73, #83
08:23 12.04.2026
64 Този коментар е премахнат от модератор.
66 ТРЯБВА ДА СИ МНОГО ТЪП
До коментар #61 от "Истината е":За да вярваш в подобни измислици.
Коментиран от #82
08:24 12.04.2026
67 Антитрол
До коментар #12 от "Баба ти":"ако краварите не му копуват дранкулките които произвежа"
Краварите ако не купуват китайски "дрънкулки" ще се върнат в каменната ера. Краварите нищо не произвеждат. И светът е вече близо 9 милиарда народ - това че 340 милиона от тях нямало да купуват дали ще ги сбърка китайците.
Краварите са само 4% от светът.
Коментиран от #72
08:25 12.04.2026
68 СВД
До коментар #61 от "Истината е":Те ако можеха, хич нямаше да се копебаят, както не се колебаха с Милошевич, Садам и други по слабички!
08:26 12.04.2026
70 Атина Палада
До коментар #59 от "Факти":Протока е отворен .Китайски,руски кораби си минават без проблем .Затворен е само за САЩ и съюзниците на САЩ..Китай няма интерес САЩ да контролират протока.
08:27 12.04.2026
71 Рижият клоун
До коментар #58 от "А МОЧАТА?":Възстановиха ли му ухото? В Капитолия ще влизат ли пак, хахаха
08:29 12.04.2026
73 Запознат
До коментар #63 от "Госあ":"Не вярвам да пратят оръжие"
Е така де ама китайците са по умни от нашите козячета и ще пратят оръжия - те печелят най-много от тази война. Не виждаш ли петро-долърът става вече петро-юан.
08:30 12.04.2026
78 Там
До коментар #24 от "Хеми значи бензин":е проблема, че един "частник" е по богат и по могъщ от държавите. Това ли е демокрацията?
Коментиран от #84
08:33 12.04.2026
82 Не само си проЗДТ
До коментар #66 от "ТРЯБВА ДА СИ МНОГО ТЪП":Ама си и г--- ЕЙ, Без казармен. Коментирай фактите а не хомо фантазиите на ТРИДНЕВНИЯ ху... ЙЛО.
Виж какво се случва ежедневно в монголо- Мюсюлманския ХАГАНАТ! В Белгородска Република, в москалбад,дори в Селата ПОКРОВСК и Купянск.
Коментиран от #92
08:35 12.04.2026
83 Атина Палада
До коментар #63 от "Госあ":Пращат оръжие Китай и ще пращат,защото за Китай е жизненоважно Иран да не падне.
Преди дни,когато глобалните медии раздухаха ,че САЩ се готвели за ЯО , последва официално изявление от Китай ,че конфликта ескалира ли,ще се намесят.Същото направи и Русия! Нито Китай,нито Русия казаха ,че ще използват ЯО,но то се подразбира ..
Коментиран от #90, #107
08:36 12.04.2026
84 демократ
До коментар #78 от "Там":Да ти кой искаш да богат прецедателя на КПсс а другите пред корекома за вефове.
Коментиран от #89
08:36 12.04.2026
85 Запознат
До коментар #77 от "Госあ":Помисли дали е в интерес на Китай краварите да контролират почти всичкия нефт на планетата (без Русия) - те бяха най-големите купувачи от Венецуела и Иран и Тръмп удря тъкмо тях и косвено Русия. Китайците няма да допуснат краварите да победят и ще снабдяват иранците с оръжия защото ако Иран победи реално Китай ще контролира целия персийски залив включително и петролните монархии.
08:39 12.04.2026
89 Антитрол
До коментар #84 от "демократ":Е така ама сега демократите се редят на опашка да си купуват китайски комунистически стоки - времената се променят а ти си запецнал някъде преди 40 години.
08:41 12.04.2026
90 Госあ
До коментар #83 от "Атина Палада":Глупости. В момента Китай внася петрол и газ от Русия, Катар, СА и ОАЕ. Държат коз със редките метали и икономиката им върви много добре. Защо им е да се въвличат във война срещу сащ и пуделите им - които не са никак слаби, апропо. Китаеца ще е последния, който ще използва ЯО.
Коментиран от #91, #93
08:42 12.04.2026
91 Запознат
До коментар #90 от "Госあ":"Защо им е да се въвличат във война срещу сащ и пуделите им"
Обяснил съм ти го в коментар 85 ама ти продължаваш да ръсиш едно и също.
Коментиран от #94
08:46 12.04.2026
92 Антитрол
До коментар #82 от "Не само си проЗДТ":Да знаеш повтарянето на едни и същи опорки не те прави умен. Виж какво се случва в Украйна или господарите не позволяват там да се гледа.
08:48 12.04.2026
93 Атина Палада
До коментар #90 от "Госあ":Казах ти защо! Падне ли Иран,енергийните ресурси за Китай ще се контролират от САЩ ,без тези от Русия! Китай няма да допусне Иран да падне,независимо какво ще му струва това!
08:49 12.04.2026
94 Госあ
До коментар #91 от "Запознат":А аз съм ти обяснил, че договорите с Русия не струват и хартията на която са написани. Би било лудост Китай да се изправят срещу сащ и Япония да речем, без да имат сигурен гръб. Какво, ще започнат ядрена война ? За да им се накефят русофилите. От другата им страна са Индия, които не спират да въртят пинизи. Търговията е друга работа.
08:50 12.04.2026
95 Оракула от Делфи
До коментар #51 от "Оракулчето ми":Всеки има прво на мнение и може да го изрази писменно!
Това , че на теб не ти харесва , мен въобще не ме засяга!!!
Забраните от този характер , са признак на загубени първите 7 години в живота!!!!
"Свободата Санчо, е велико нещо"...!!!
Коментиран от #109
08:50 12.04.2026
97 Мдааа Дааа.... ти да видиш
САЩ, ЕС и Израел за чужди земи и блага... Но са "Миротворци"???
Извод:
АГРЕСОР е всеки, който влезе в друга държава преди ФАЩ, Израел и НАТО!
О Времена, о Нрави!!!
08:54 12.04.2026
99 Гресирана ми е ватенката
До коментар #56 от "Гресирана ватенка":да ме мислят другите за механик.....
докато ям по кофите
08:55 12.04.2026
100 Оракула от Делфи
До коментар #54 от "Врачката от Каспичан":Глътни силно въздух ... през устата и изпускай бавно ...през носа!!!
Като го направиш , 3-4 пъти и "ще ти мине"!!!
08:55 12.04.2026
101 Така Така
До коментар #16 от "Пламен":Не може да спи апе го гущера постоянно
08:57 12.04.2026
104 Факти
До коментар #9 от "хи хи":Китай има мощна икономика, но няма достатъчно нефт и газ, както и обработваема земя, за да поддържа населението си. 88% от територията му е планини, пустини и пасища, които стават само за скотовъдство. Със само 7% от обработваемата земя на планетата той не може да изхранва цели 18% от населението. Китай е най-големият нетен вносител на енергия и храни в света. Повечето от този внос идва по море - 90% за храни, 80% за нефт и 60% за газ. САЩ могат да нарушат китайския внос, защото буквално са го заобградили с военни бази - Южна Корея, Япония, Тайван, Филипините, Сингапур, Австралия, Гуам... Недостиг на енергия и храна в Китай би довел до бунтове и не е изключена гражданска война. Китай има огромна слабост, продиктувана от географията му. САЩ нямат подобни проблеми. Те са нетен износител както на храни, така и на енергия и никой не може да им затвори морските пътища. Оплели са си кошницата и няма да пуснат кокала. Единственият внос, от който са зависими, е този на редкоземни елементи. Да, но Китай няма да посмее да спре да им ги продава заради изброеното по-горе. А "слабият" ЕС, въпреки че е вносител на енергия, е най-големият нетен износител на храни в света. Това означава, че една зелена революция със загърбване на нефта и газа решава проблемите ни. По този въпрос се работи активно, но ще отнеме няколко десетилетия.
Коментиран от #112
08:59 12.04.2026
107 Така е
До коментар #83 от "Атина Палада":И ще има високи ракети и високи гъби.
09:06 12.04.2026
109 Врачката от Къс пичан
До коментар #95 от "Оракула от Делфи":Хи хи хи
Кога гласовете ти прошепнаха, че си "оракул" ....
преди 7 или след 7........тая сутрин де
09:07 12.04.2026
111 Въпросителен
Защо сега Тръмп започна да заплашва Китай, че “ще има големи проблеми“ ??????
09:08 12.04.2026
112 Търновец
До коментар #104 от "Факти":Факти - масирана Американска военна помощ с оръжие и войници за Китайската комунистическа партия стана още през 1937 когато Китай и Япония спореха за страната Манчжурия - коренното население не бяха никакви Китайци а предците на Японците тръгнаха оттам. А оръжейна Американска подкрепа за ККП почна още през 1931 и то защото нефтени банкери от САЩ искаха да сложат ръка на нефтените и други природни ресурси на Манчжурия. А Китайското ПВО е Руското С 300 или копирано Американско
09:08 12.04.2026