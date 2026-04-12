Тръмп: Китай ще има големи проблеми, ако достави оръжия на Иран, преговорите не ме вълнуват

Китай ще има „големи проблеми“, ако достави оръжия на Иран, заяви президентът на САЩ Доналд Тръмп, цитиран от CNN.

В отговор на въпрос от мрежата относно доклади на американското разузнаване за евентуални продажби на китайско оръжие на Техеран, Тръмп заплаши, че Пекин ще се изправи пред последствия, ако го направи.

„Ако Китай направи това, Китай ще има големи проблеми“, каза той по пътя към Флорида.

Белият дом не уточни дали е разговарял с китайския лидер Си Дзинпин, с когото се очаква да се срещне в началото на следващия месец в Китай, съобщава мрежата.

Според CNN, американското разузнаване е заключило, че Китай се готви да достави на Иран нови системи за противовъздушна отбрана през следващите няколко седмици.

Тръмп също така заяви, че не е загрижен за резултата от преговорите с Иран в Пакистан. Той каза, че Вашингтон вече е „победил“.

„За мен няма значение дали ще сключим сделка или не. Спечелихме“, заяви той. Американският лидер добави, че страните от НАТО не са успели да помогнат на Съединените щати.

Освен това, Тръмп увери, че Съединените щати ще отворят Ормузкия проток, „въпреки че самите ние не го използваме“. „Защото има много други държави по света, които го използват, но те или се страхуват, или са слаби, или са стиснати“, каза той.

Китай никога не е доставял оръжие на нито една от страните в конфликта, заяви пред ТАСС Лю Пенгю, прессекретар на китайското посолство в САЩ, коментирайки материала на CNN.

В Исламабад тази нощ приключиха без успех директните разговори между делегациите на САЩ и Иран.