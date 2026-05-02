Над 366 000 души участваха в демонстрации в Германия

Над 366 000 души в Германия са участвали в демонстрации за Първи май. Това съобщи Асоциацията на германските профсъюзи (DGB).

„Под мотото „Първо нашите работни места, след това вашите печалби“ 366 710 души са участвали в общо 413 събития и митинги на Асоциацията на германските профсъюзи на 1 май тази година“, отбелязва асоциацията в изявление.

Само в Бавария на 1 май са се провели 77 демонстрации. Основният митинг през 2026 г. се е състоял в Нюрнберг, където е говорила Ясмин Фахими, президент на Асоциацията на германските профсъюзи. Тя е критикувала опитите на работодателите и политиците да обвинят обикновените работници за настоящата криза. Фахими е осъдила и евентуалното премахване на осемчасовия работен ден и намаляването на законоустановените пенсионни обезщетения.

В началото на 2026 г. германският канцлер Фридрих Мерц разкритикува отношението на германците към работата и призова гражданите на страната да работят повече. Германският канцлер отбеляза, че швейцарските граждани работят средно с 200 часа повече годишно от германците. Мерц също така отбеляза, че не вижда „генетични разлики“ между гражданите на двете страни.