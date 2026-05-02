Над 366 000 души участваха в демонстрации в Германия

Над 366 000 души в Германия са участвали в демонстрации за Първи май. Това съобщи Асоциацията на германските профсъюзи (DGB).
„Под мотото „Първо нашите работни места, след това вашите печалби“ 366 710 души са участвали в общо 413 събития и митинги на Асоциацията на германските профсъюзи на 1 май тази година“, отбелязва асоциацията в изявление.
Само в Бавария на 1 май са се провели 77 демонстрации. Основният митинг през 2026 г. се е състоял в Нюрнберг, където е говорила Ясмин Фахими, президент на Асоциацията на германските профсъюзи. Тя е критикувала опитите на работодателите и политиците да обвинят обикновените работници за настоящата криза. Фахими е осъдила и евентуалното премахване на осемчасовия работен ден и намаляването на законоустановените пенсионни обезщетения.
В началото на 2026 г. германският канцлер Фридрих Мерц разкритикува отношението на германците към работата и призова гражданите на страната да работят повече. Германският канцлер отбеляза, че швейцарските граждани работят средно с 200 часа повече годишно от германците. Мерц също така отбеляза, че не вижда „генетични разлики“ между гражданите на двете страни.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Наблюдател
Коментиран от #15
15:36 02.05.2026
Коментиран от #7
15:37 02.05.2026
3 Констатация
Коментиран от #6
15:37 02.05.2026
4 ДрайвингПлежър
Разликата с Шевейцария обаче е, че там имат демокрация и там си гледат предимно бизнеса - нямат си Брюксел и не водят войни!
15:39 02.05.2026
5 Оги
15:41 02.05.2026
6 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #3 от "Констатация":Това си е една ОТРАБОТЕНА ОТПУСКА❗
15:45 02.05.2026
Коментиран от #11, #12
15:47 02.05.2026
Коментиран от #10, #14, #16
15:54 02.05.2026
15:55 02.05.2026
До коментар #8 от "хмммм":360 000 в Германия са колкото 2000 в България.
15:57 02.05.2026
15:57 02.05.2026
16:02 02.05.2026
16:04 02.05.2026
16:06 02.05.2026
16:07 02.05.2026