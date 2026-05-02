Над 366 000 души участваха в демонстрации в Германия

2 Май, 2026 15:33 957 16

По случай 1 май бяха проведени 77 шествия под наслов „Първо нашите работни места, след това вашите печалби“

Милена Богданова

Над 366 000 души в Германия са участвали в демонстрации за Първи май. Това съобщи Асоциацията на германските профсъюзи (DGB).

„Под мотото „Първо нашите работни места, след това вашите печалби“ 366 710 души са участвали в общо 413 събития и митинги на Асоциацията на германските профсъюзи на 1 май тази година“, отбелязва асоциацията в изявление.

Само в Бавария на 1 май са се провели 77 демонстрации. Основният митинг през 2026 г. се е състоял в Нюрнберг, където е говорила Ясмин Фахими, президент на Асоциацията на германските профсъюзи. Тя е критикувала опитите на работодателите и политиците да обвинят обикновените работници за настоящата криза. Фахими е осъдила и евентуалното премахване на осемчасовия работен ден и намаляването на законоустановените пенсионни обезщетения.

В началото на 2026 г. германският канцлер Фридрих Мерц разкритикува отношението на германците към работата и призова гражданите на страната да работят повече. Германският канцлер отбеляза, че швейцарските граждани работят средно с 200 часа повече годишно от германците. Мерц също така отбеляза, че не вижда „генетични разлики“ между гражданите на двете страни.


Поставете оценка:
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Наблюдател

    22 2 Отговор
    Стягат май раиран костюм за Мерц.

    Коментиран от #15

    15:36 02.05.2026

  • 2 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    14 2 Отговор
    Тръмп:
    "Да, ние сме пирати и не си играем. Залавяме танкери с петрол - това е печеливш бизнес."
    🤠🤠🤠🤠
    Още ли има наивници ПО ПЕЙКИ-ТЕ

    Коментиран от #7

    15:37 02.05.2026

  • 3 Констатация

    14 0 Отговор
    200 допълнителни часа работа годишно се равняват на почти четири часа седмично.

    Коментиран от #6

    15:37 02.05.2026

  • 4 ДрайвингПлежър

    18 1 Отговор
    Май нещо не го долюбват другара Мерц а?! Излезе че само да ревеш против АзГ не е достатъчно.
    Разликата с Шевейцария обаче е, че там имат демокрация и там си гледат предимно бизнеса - нямат си Брюксел и не водят войни!

    15:39 02.05.2026

  • 5 Оги

    17 2 Отговор
    100 % са се надпреварвали да събират кинти за Зельо и корумпетата около него. Сигурно са подписали и петиция, канцлерчето с триъгълната глава да ги наблъска с още по-голям заем.

    15:41 02.05.2026

  • 6 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    10 0 Отговор

    До коментар #3 от "Констатация":

    Това си е една ОТРАБОТЕНА ОТПУСКА❗
    Т.е. робовладелецът ти отнема
    ПЛАТЕНИЯ ОТПУСК❗

    15:45 02.05.2026

  • 7 Хахахаха

    1 8 Отговор

    До коментар #2 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    Така е. Избора на копейките, тръмп наш. Те винаги са избирали бандити, единия в русия, другия в Америка.

    Коментиран от #11, #12

    15:47 02.05.2026

  • 8 хмммм

    2 5 Отговор
    Комунягите каква паплач са.. У нас също са в изобилие.

    Коментиран от #10, #14, #16

    15:54 02.05.2026

  • 9 Копейкин

    0 5 Отговор
    Ас събрах 12 копейки да пазим МОЧАТА.

    15:55 02.05.2026

  • 10 Колко да са

    4 2 Отговор

    До коментар #8 от "хмммм":

    360 000 в Германия са колкото 2000 в България.

    15:57 02.05.2026

  • 11 А пък вашият

    2 0 Отговор

    До коментар #7 от "Хахахаха":

    Брюксел - ,, Троцкисти" - пак ,, наши хора! Хахаха!

    15:57 02.05.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Дойчу Зелков

    0 0 Отговор
    Това е демонстрация против Путин и за подкрепа на Зеленски. 😵‍💫🤡

    16:02 02.05.2026

  • 14 Т Живков

    1 0 Отговор

    До коментар #8 от "хмммм":

    Смърт на комунизма!

    16:04 02.05.2026

  • 15 Гресирана ватенка

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Наблюдател":

    Гресирай се,отпусни се и си го сложи в гаса 😁

    16:06 02.05.2026

  • 16 хммм

    0 0 Отговор

    До коментар #8 от "хмммм":

    Абе то и от ционистите и техните подлоги имаме в изобилие, та дори отпадъка е в повече.

    16:07 02.05.2026

