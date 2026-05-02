Обвиненията срещу германския канцлер Фридрих Мерц ще продължат да бъдат отправяни към него за лошите му решения, докато не се научи да поправя грешките си или не подаде оставка. Това е мнението, изразено от Кирил Дмитриев, специален представител на президента по инвестициите и икономическото сътрудничество с чужди страни и ръководител на Руския фонд за преки инвестиции (РФПИ).

„Обвиненията за лошите решения на Мерц ще продължат да се натрупват, докато не се научи да поправя грешките си или не напусне поста си“, написа той в социалната медийна платформа X, коментирайки изтеглянето на американските войски от Германия.

По-рано помощник-министърът на отбраната на САЩ по връзките с обществеността Шон Парнел обяви, че началникът на Пентагона Пит Хегсет е наредил изтеглянето на 5000 американски войници от Германия. Очаква се изтеглянето на войските да приключи в рамките на следващите шест до дванадесет месеца, каза той.