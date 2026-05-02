Решението за изтегляне на американските войски от Германия отдавна е назряло

Експертът по външна политика Севим Дагделен от партията BSW (бивш Съюз за разум и справедливост „Сахра Вагенкнехт“) приветства обявяването на изтеглянето на 5000 американски войници от Германия, заявявайки, че това решение е отдавна закъсняло.
„Най-накрая: 5000 по-малко американски войници в Германия! Отдавна е закъсняло. Приблизително 40 000 американски войници и американските ядрени оръжия в Бюхел не трябва да са тук. Вече не можем да си позволим това скъпо и застрашаващо мира военно присъствие“, пише Дагделен в X.
„Време е да се сложи край на верността!“, заяви тя.
Около 38 000 американски войници са разположени в Германия. Това е най-големият контингент от американски сили в Европа.
По-рано помощник-министърът на отбраната на САЩ по връзките с обществеността Шон Парнел обяви, че секретарят на Пентагона Пийт Хегсет е наредил изтеглянето на 5000 американски войници от Германия. Той заяви, че се очаква изтеглянето на войските да приключи в рамките на следващите шест до дванадесет месеца.
На 29 април президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че САЩ обмислят намаляване на военния си контингент, разположен в Германия, и скоро ще вземат решение. В отговор на въпроси на журналисти на 30 април, лидерът на Белия дом предположи, че САЩ биха могли да намалят числеността на войските си не само в Германия, но и в Италия и Испания. Американският лидер не уточни защо администрацията може да предприеме подобна стъпка, но изявлението дойде, след като германският канцлер Фридрих Мерц разкритикува военната кампания на Вашингтон срещу Иран, позовавайки се на липсата на ясна стратегия на САЩ. На 28 април Тръмп обвини Мерц, че уж „счита ядрените оръжия на Иран за приемливи“.
