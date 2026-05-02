Решението за изтегляне на американските войски от Германия отдавна е назряло

2 Май, 2026 13:07 1 088 40

Около 38 000 американски войници са разположени във ФРГ

Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Експертът по външна политика Севим Дагделен от партията BSW (бивш Съюз за разум и справедливост „Сахра Вагенкнехт“) приветства обявяването на изтеглянето на 5000 американски войници от Германия, заявявайки, че това решение е отдавна закъсняло.

„Най-накрая: 5000 по-малко американски войници в Германия! Отдавна е закъсняло. Приблизително 40 000 американски войници и американските ядрени оръжия в Бюхел не трябва да са тук. Вече не можем да си позволим това скъпо и застрашаващо мира военно присъствие“, пише Дагделен в X.

„Време е да се сложи край на верността!“, заяви тя.

Около 38 000 американски войници са разположени в Германия. Това е най-големият контингент от американски сили в Европа.

По-рано помощник-министърът на отбраната на САЩ по връзките с обществеността Шон Парнел обяви, че секретарят на Пентагона Пийт Хегсет е наредил изтеглянето на 5000 американски войници от Германия. Той заяви, че се очаква изтеглянето на войските да приключи в рамките на следващите шест до дванадесет месеца.

На 29 април президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че САЩ обмислят намаляване на военния си контингент, разположен в Германия, и скоро ще вземат решение. В отговор на въпроси на журналисти на 30 април, лидерът на Белия дом предположи, че САЩ биха могли да намалят числеността на войските си не само в Германия, но и в Италия и Испания. Американският лидер не уточни защо администрацията може да предприеме подобна стъпка, но изявлението дойде, след като германският канцлер Фридрих Мерц разкритикува военната кампания на Вашингтон срещу Иран, позовавайки се на липсата на ясна стратегия на САЩ. На 28 април Тръмп обвини Мерц, че уж „счита ядрените оръжия на Иран за приемливи“.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Европа

    11 12 Отговор
    Европа свободна от САЩ и Русия искам да бъде. И превъоръжена Европа.

    Коментиран от #2

    13:09 02.05.2026

  • 2 МЪЛЧИ ПРЪДЛЬО

    13 8 Отговор

    До коментар #1 от "Европа":

    Не ги разбираш нещата.

    13:11 02.05.2026

  • 3 Феникс

    21 3 Отговор
    А от България кога ще си бият камшика?

    13:11 02.05.2026

  • 4 Ха,ха,ха

    20 3 Отговор
    Снощи при Ники Кънчев зададоха въпроса, защо Япония няма войска по чл. 9 от Конституцията им.
    Отговора беше, че конституцията им е писана от САЩ. Те са обладана държава, като Германия.

    13:11 02.05.2026

  • 5 И Киев е Руски

    19 3 Отговор
    Кога „империята на доброто“ ще спре да убива хора по целия свят? И няма съмнение, че Конгресът ще намери пари, за да убие цели училища с деца

    13:12 02.05.2026

  • 6 Красимир Петров

    5 6 Отговор
    Без подкрепата на САЩ,Европа е една О

    13:13 02.05.2026

  • 7 Боко

    12 1 Отговор
    Боли ме дедовийо 👌 и за мерци и за рижавийо👌

    13:13 02.05.2026

  • 8 Охаааа

    12 2 Отговор
    Сега ще ги бутнат у нас! Ми тук е хубаво! Евтино! Поддържаме им базите, правим им път по магистралите, даваме си гражданските летища, ремонтираме военните по техни стандарти! Е, хората не ги искат, ама... Да видим сега какво ще стане с новото правителство. Белким им дойде акъла!

    13:14 02.05.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 И Киев е Руски

    14 3 Отговор
    На фона на петролния глад в Тихоокеанския регион, Русия може напълно да спре доставките на енергия на европейските врагове, които снабдяват Украйна с оръжия

    Коментиран от #19

    13:14 02.05.2026

  • 11 хаха

    3 0 Отговор
    Много важно. Никого не може да уплаши.

    13:14 02.05.2026

  • 12 хехе

    8 1 Отговор
    да се разкарат няма да липсват на никой.

    13:15 02.05.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 И зад....

    7 0 Отговор

    До коментар #9 от "Блогър от Москва.Крим е руски завинаги.":

    ....ника на ГрознодоНаде.:))

    Коментиран от #18

    13:16 02.05.2026

  • 15 НЯМА СТРАШНО

    4 1 Отговор
    В Германия лесно ще бъдат разположени полски и турски войски - нали са от натю.

    13:16 02.05.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 И Киев е Руски

    8 0 Отговор
    Траверсите от фа.ти що трият .И никаква свобода на словото

    Коментиран от #20, #22

    13:19 02.05.2026

  • 18 Блогър от Москва.Крим к руски завинаги.

    3 0 Отговор

    До коментар #14 от "И зад....":

    И (о)старта и ,и Ганг Банг да прави не Може да помггне.Дръта е,хахвхх

    13:20 02.05.2026

  • 19 Ганчев

    2 5 Отговор

    До коментар #10 от "И Киев е Руски":

    Украйна ще получава пари и оръжие докато и последният жив руснак не избяга от Украйна.Това е за отбелязване.

    Коментиран от #32

    13:27 02.05.2026

  • 20 Пико4,

    0 5 Отговор

    До коментар #17 от "И Киев е Руски":

    Що в Русия няма Нет и пишеш от ЕС?

    Коментиран от #24

    13:28 02.05.2026

  • 21 az СВО Победа80

    2 0 Отговор
    Перестройката на запад тече с пълна сила!

    Наздраве!

    Коментиран от #23, #26

    13:29 02.05.2026

  • 22 Оди у Въш.кар.истан

    0 2 Отговор

    До коментар #17 от "И Киев е Руски":

    Там има свобода на словото.Дедова ли ми крепиш в Европа?

    Коментиран от #25

    13:30 02.05.2026

  • 23 Гресирана ватенка

    0 1 Отговор

    До коментар #21 от "az СВО Победа80":

    Това не бива да ти пречи да продължиш да си го слагаш в газундера 😁😁😁

    13:31 02.05.2026

  • 24 И Киев е Руски

    2 0 Отговор

    До коментар #20 от "Пико4,":

    За газил си Провери си простата

    13:31 02.05.2026

  • 25 И Киев е Руски

    3 0 Отговор

    До коментар #22 от "Оди у Въш.кар.истан":

    Честит цестит

    Коментиран от #27

    13:32 02.05.2026

  • 26 Руснак без крак

    0 1 Отговор

    До коментар #21 от "az СВО Победа80":

    Каска протича подготовката на прайда на позора на 9?😅

    13:32 02.05.2026

  • 27 Ол1гофрен,

    0 2 Отговор

    До коментар #25 от "И Киев е Руски":

    Пиши на български.

    Коментиран от #31

    13:34 02.05.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 И Киев е Руски

    2 0 Отговор

    До коментар #27 от "Ол1гофрен,":

    На мен правописа не ми се отразява на овулацията .....Шмат.а

    13:41 02.05.2026

  • 32 Блогър от Москва.Крим е руски завинаги.

    1 0 Отговор

    До коментар #19 от "Ганчев":

    В ще има ли Ес толкова пари? Обещаните 90 млрд за Укрите ,например ги няма.Трябва първо да напечата Евробондове и после да намери някой който да ги купи.
    Колко може да купи БГ?
    Колко искаш да струва нафтата?За твойта 15 г печка.

    13:41 02.05.2026

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 А бе Пе же Рас

    0 0 Отговор

    До коментар #28 от "Минавам само да кажа":

    Китаеца Ду Фай Го,познаваш ли го?

    13:48 02.05.2026

  • 35 Българин

    1 0 Отговор
    Ако Господ си прибере вересиите със сигурност света ще живее по спокойно и по добре.Крайно време е това знаме да си ходи там откъдето е тръгнало.

    13:57 02.05.2026

  • 36 Кво е тва знаме

    1 0 Отговор
    обърнато на война?
    Обърнете снимката огледално на ширина иначе сте като оня дето викал един гащи плява за наш’то магаре…

    Коментиран от #39

    13:59 02.05.2026

  • 37 Дудов

    0 0 Отговор
    И каква е ползата на тия 5000 американски войници от Германия..Освен това че ядат,сepат и като се напият избухат някоя дебела германска "жена" красива като крава дето даже турците и арабите живеещи в Германия не биха погледнали

    14:13 02.05.2026

  • 38 Уcрайна

    0 0 Отговор
    Идеално.

    14:17 02.05.2026

  • 39 МакеДончо

    0 0 Отговор

    До коментар #36 от "Кво е тва знаме":

    На Македония е

    14:18 02.05.2026

  • 40 койдазнай

    0 0 Отговор
    Реално Германия си е произвела над 400 термоядрени заряда и не им трябват никакви американци за жив щит. Просто Мерц трябва да нареди унищожаването на някоя държава, за да покаже, че не си играе!

    14:27 02.05.2026

