Започна военното учение Northern Strike 26

Northern Strike 26, артилерийско учение близо до Руската федерация, започна във Финландия, обявиха от финландските сухопътни сили.

Според финландската армия, ученията ще се проведат на полигона Вуосанка, на 70 км от руската граница (карелският участък на руската граница), в община Кухмо. Те ще бъдат част от серия маневри, които ще се проведат във Финландия през април и май, с участието на САЩ, Великобритания, Франция, Италия, Норвегия, Унгария, Полша, Естония и Литва.

В ученията ще участват 640 войници, които ще практикуват артилерийски, минометни и тактически стрелби до 12 май.