Макс Верстапен: Намаляваме разликата със съперниците си от Формула 1

2 Май, 2026 15:45 359 0

Снимка: Факти.бг/Архив
Калин Каменов Автор във Fakti.bg

Макс Верстапен заяви, че Ред Бул постепенно намалява изоставането си спрямо основните конкуренти във Формула 1 по време на уикенда за Гран При на Маями, предава БТА. Четирикратният световен шампион, който има две победи в Маями, завърши на пето място в квалификацията за спринтовото състезание.

Нидерландецът неведнъж изрази недоволството си от новите правила във Формула 1, а слабият старт на сезона дори породи съмнения относно бъдещето му в спорта. До момента Верстапен не е финиширал по-напред от шеста позиция в три основни състезания и един спринт. „Колата вече се усеща по-естествено и по-стабилно. Все още има върху какво да работим, но това определено е позитивна крачка напред за нас“, коментира Верстапен.

Той подчерта, че в последните стартове Ред Бул е изоставал с повече от секунда спрямо лидерите, но според него разликата вече е значително намалена.

„Преди бяхме на повече от секунда зад останалите, а сега сякаш съкратихме тази дистанция почти наполовина. Това определено ни дава увереност“, добави пилотът, цитиран от Reuters.

Най-добрата обиколка на Верстапен в петъчната сесия беше с 0.592 секунди по-бавна от тази на Ландо Норис с Макларън, който през миналия сезон спечели световната титла при пилотите.


