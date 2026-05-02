Пропалестинските маршове може да бъдат забранени във Великобритания

Пропалестинските маршове може да бъдат временно забранени във Великобритания след серия от антисемитски атаки. Това заяви премиерът на Обединеното кралство Киър Стармър в интервю за Би Би Си.

В отговор на въпрос дали определени демонстрации трябва да бъдат забранени, премиерът подчерта необходимостта да се „проучи какви други правомощия“ може да има кабинетът. Стармър заяви, че „има основания“ за забрана на протестите в редица случаи. „Мисля, че е време да разгледаме протестите като цяло и кумулативното им въздействие. Много хора в еврейската общност ми казаха за повтарящия се характер на маршовете. Признавам това“, отбеляза той.

Премиерът също така изрази мнение, че скандиращите провокативни лозунги по време на протести трябва да бъдат подведени под наказателна отговорност. Той даде като пример призивите за „глобализация на интифадата“ (палестинското въстание). „Ако сте на марш или протест, където хората призовават за глобална интифада, трябва да спрете и да се запитате: „Защо не осъждам това?“ „Какво правя на марш, където крещят такива неща?“, каза Стармър. Той обаче добави, че хората имат право да бъдат „дълбоко разтревожени“ от събитията в Близкия изток, особено в ивицата Газа.

По-рано главният равин Ефраим Мирвис от Обединената еврейска общност на Великобритания и Британската общност предложи временна забрана на пропалестинските маршове след терористичната атака в Северен Лондон. Консервативната партия и дясно-популистката партия Reform UK призоваха лейбъристкото правителство да заеме по-твърда позиция по отношение на демонстрациите. Междувременно Зелените и лявата партия Your Party заявиха, че антисемитските атаки не трябва да се използват като основа за ограничаване на гражданските свободи.

На 29 април в Голдърс Грийн, квартал в Северен Лондон, дом на голяма еврейска общност, двама минувачи бяха намушкани. Двама мъже на 34 и 76 години бяха ранени при инцидента. Те са в болница и състоянието им се оценява като стабилно. Нападението е извършено от британски гражданин, роден в Сомалия. Мъжът е задържан на място. Инцидентът беше класифициран като терористична атака. На 30 април британските служби за сигурност повишиха нивото на терористична заплаха в Обединеното кралство от „значително“ на „сериозно“ (ниво 4 от пет). Това означава, че терористичните атаки в страната са „много вероятни“ през следващите шест месеца.

От избухването на войната в Иран в края на февруари в Лондон са регистрирани редица нападения срещу еврейски организации. Те включват палежи на линейки, принадлежащи на еврейската доброволческа организация Hatzalah, и опити за палеж на сградата на благотворителната организация Jewish Futures и две синагоги.