Пропалестинските маршове може да бъдат забранени във Великобритания

2 Май, 2026 12:37 757 24

Причината е опасност от антисемитски атаки

Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Пропалестинските маршове може да бъдат временно забранени във Великобритания след серия от антисемитски атаки. Това заяви премиерът на Обединеното кралство Киър Стармър в интервю за Би Би Си.

В отговор на въпрос дали определени демонстрации трябва да бъдат забранени, премиерът подчерта необходимостта да се „проучи какви други правомощия“ може да има кабинетът. Стармър заяви, че „има основания“ за забрана на протестите в редица случаи. „Мисля, че е време да разгледаме протестите като цяло и кумулативното им въздействие. Много хора в еврейската общност ми казаха за повтарящия се характер на маршовете. Признавам това“, отбеляза той.

Премиерът също така изрази мнение, че скандиращите провокативни лозунги по време на протести трябва да бъдат подведени под наказателна отговорност. Той даде като пример призивите за „глобализация на интифадата“ (палестинското въстание). „Ако сте на марш или протест, където хората призовават за глобална интифада, трябва да спрете и да се запитате: „Защо не осъждам това?“ „Какво правя на марш, където крещят такива неща?“, каза Стармър. Той обаче добави, че хората имат право да бъдат „дълбоко разтревожени“ от събитията в Близкия изток, особено в ивицата Газа.

По-рано главният равин Ефраим Мирвис от Обединената еврейска общност на Великобритания и Британската общност предложи временна забрана на пропалестинските маршове след терористичната атака в Северен Лондон. Консервативната партия и дясно-популистката партия Reform UK призоваха лейбъристкото правителство да заеме по-твърда позиция по отношение на демонстрациите. Междувременно Зелените и лявата партия Your Party заявиха, че антисемитските атаки не трябва да се използват като основа за ограничаване на гражданските свободи.

На 29 април в Голдърс Грийн, квартал в Северен Лондон, дом на голяма еврейска общност, двама минувачи бяха намушкани. Двама мъже на 34 и 76 години бяха ранени при инцидента. Те са в болница и състоянието им се оценява като стабилно. Нападението е извършено от британски гражданин, роден в Сомалия. Мъжът е задържан на място. Инцидентът беше класифициран като терористична атака. На 30 април британските служби за сигурност повишиха нивото на терористична заплаха в Обединеното кралство от „значително“ на „сериозно“ (ниво 4 от пет). Това означава, че терористичните атаки в страната са „много вероятни“ през следващите шест месеца.

От избухването на войната в Иран в края на февруари в Лондон са регистрирани редица нападения срещу еврейски организации. Те включват палежи на линейки, принадлежащи на еврейската доброволческа организация Hatzalah, и опити за палеж на сградата на благотворителната организация Jewish Futures и две синагоги.


  • 1 Мдааа

    19 4 Отговор
    Демокрацията е за евреите!

    Коментиран от #4, #6, #10

    12:41 02.05.2026

  • 2 Дъщерятя на Стармър ли изчезна

    14 2 Отговор
    на острова на Епщайн?

    Чии деца са изядени там?

    12:44 02.05.2026

  • 3 Фен

    22 2 Отговор
    След още десетина - двайсетина години и християнството ще е забранено във Великобритания. Ами хак да им е. Империята на злото ще бъде разрушена отвътре.

    12:45 02.05.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Съвременните

    5 1 Отговор
    семитски народи са араби, евреи, амхара и тиграи.Необходимо е друго определение, антисемитизма е изчерпан.

    12:56 02.05.2026

  • 6 хмммм

    15 0 Отговор

    До коментар #1 от "Мдааа":

    При евреите няма демокрация, потискана е! Въпросът е, че виждайки тази новина, явно вече и във Великобритания я няма.

    12:59 02.05.2026

  • 7 СВОБОДА ЗА ПАЛЕСТИНА!!!!

    16 0 Отговор
    СВОБОДА ЗА ГАЗА!!!!

    Коментиран от #9

    13:03 02.05.2026

  • 8 хехе

    17 0 Отговор
    Колко демократично разрешени са само проеврейски маршове.

    13:04 02.05.2026

  • 9 ✌️✌️✌️✌️✌️

    9 1 Отговор

    До коментар #7 от "СВОБОДА ЗА ПАЛЕСТИНА!!!!":

    🙌🙌👏👏👏👏

    13:06 02.05.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 ЮДИТЕ ВЛАДЕЯТ БРИТАНИЯ

    12 1 Отговор
    От 500 години. Разрушени са само проюдейси шествия.

    13:14 02.05.2026

  • 12 Феникс

    14 1 Отговор
    Нали точно британците им спретнаха държава на ционистите! Ситито е най гоемият финансов център на евреите!

    13:19 02.05.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Българин....

    10 2 Отговор
    Всички кораби който искат да доставят храни в Га.з.а са обстрелвани от ШЧифу.те и хората са арестувани! Затворени по затворите бити и изнасилвани! Човешки права?

    13:22 02.05.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Възpожденец 🇧🇬

    6 8 Отговор
    Отдавна призовавам за огледални закони спрямо враговете на демокрацията. Каквито закони има в страните, за които пропагандистите и любителите на тези режими защитават на Запад, такива да важат и за тях. Щом много им харесват тези режими, трябва да се изпълняват с най-голямата си строгост техните закони.
    Какво би се случило с участниците в просемитски маршове в Палестина ? Или пък проукраински марш в пРосия ?
    Какво би се случило само ако се обявиш в защита на евреите в Палестина или в защита на украинците в РФ ?
    Либералната демокрация трябва да важи само за тези, които я уважават и разбират !

    13:29 02.05.2026

  • 17 Сатана Z

    5 0 Отговор
    В четвъртък на местните избори ще си проличи кой за кого ще гласува,защото на тях гласуват и резидентите дори и да нямат британско гражданство.

    13:33 02.05.2026

  • 18 Теслатъ

    8 3 Отговор
    Тоест, Забраняват Анти Израелските протести!!! Ах, тези двойни Западни стандарти...

    13:37 02.05.2026

  • 19 Така Така

    4 2 Отговор
    Слугите на ционисткият режим прибягват до похватите на Гьобелс

    13:47 02.05.2026

  • 20 Сънчо

    3 2 Отговор
    Това са демократични забрани, мили деца!

    13:48 02.05.2026

  • 21 Голям

    3 3 Отговор
    Това са най-гадните хора на света... ислямската терористична паплач и когато има пропалестински демонстрации, тези същества чупят всичко наред... паркирал си си колата и след малко... вече нямаш кола и ще застане пред теб този ислямски боклук и ще иска да го подкрепяш... отвратителни същества.

    Как да ви подкрепям в отвратителните неща които правите, като лумпени сте, само че ислямски такива, никакъв мозък и съзнание, плащат им от ислямските фондации, за да ги вършат тези набези и "демонстрации" в подкрепа на терористите "Намаз" и "Хизбула".

    Никога не е имало демонстрация без да потрошат имуществото на хората или да прибият някой човек... е как да ви подкрепя някой непредубеден, като вижда че вие не сте хора.

    Коментиран от #22

    14:01 02.05.2026

  • 22 Факти

    1 1 Отговор

    До коментар #21 от "Голям":

    Ислямът е чума. Това е заплаха №1 за човечеството. По-страшен е от глобалното затопляне.

    14:17 02.05.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 6969777

    0 0 Отговор
    Аллаху акбар

    14:21 02.05.2026

