Казахстан потвърждава освобождаването на казахстански гражданин, задържан в Полша

Казахстан потвърждава освобождаването на казахстански гражданин, задържан в Полша

2 Май, 2026 15:07 627 3

Токаев благодари на Лукашенко и Путин за съдействието за освобождаването му

Снимка: ЕРА/БГНЕС
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Казахстанските власти потвърдиха освобождаването на казахстански гражданин, задържан преди това в Полша. Това беше обявено от Айбек Смадияров, съветник и прессекретар на президента на Казахстан, в неговия Telegram канал.

„Както е известно, на 28 април тази година беше освободен гражданин на Република Казахстан, задържан преди това в Република Полша. Това освобождаване стана възможно благодарение на личните усилия на държавния глава Касим-Жомарт Токаев, който последователно защитава правата и интересите на казахстанските граждани, включително в чужбина“, написа Смадияров, без да уточнява името на освободения казахстански гражданин.

Според него казахстанският президент Касим-Жомарт Токаев изрази благодарност на лидерите на Беларус и Русия Александър Лукашенко и Владимир Путин за съдействието им за осигуряване на освобождаването му.

По-рано новинарският портал ulysmedia.kz съобщи, че Полша е включила помощник-аташето в казахстанското посолство в Украйна в размяна „пет на пет“ на границата с Беларус. Според портала, дипломатът Ануар Бакибай е бил освободен в рамките на размяна на затворници между Беларус и Полша. Размяната се е състояла на контролно-пропускателния пункт Переров-Бяловежа на 28 април. Според информационната агенция БелТА, граждани на Беларус, Русия и няколко други държави членки на ОНД са били освободени.

На 13 август 2025 г. казахстанското Министерство на отбраната потвърди задържането на служител от офиса на военния аташе в казахстанското посолство в Украйна от полските правоохранителни органи. Според изявлението на министерството, те работят с чуждестранната страна за разрешаване на ситуацията и се предприемат мерки за защита на правата и законните интереси на казахстанския гражданин.


  • 1 Руснак

    1 2 Отговор
    с казахстанско гражданство .

    15:12 02.05.2026

  • 2 така така

    3 1 Отговор
    Азиатецът обратно в азия!

    15:36 02.05.2026

  • 3 Казанлъшкия

    0 1 Отговор
    Руснаците са същите диви субекти като тия от Централна Азия, неандерталци пълни.

    15:51 02.05.2026