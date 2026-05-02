Казахстан потвърждава освобождаването на казахстански гражданин, задържан в Полша

Казахстанските власти потвърдиха освобождаването на казахстански гражданин, задържан преди това в Полша. Това беше обявено от Айбек Смадияров, съветник и прессекретар на президента на Казахстан, в неговия Telegram канал.

„Както е известно, на 28 април тази година беше освободен гражданин на Република Казахстан, задържан преди това в Република Полша. Това освобождаване стана възможно благодарение на личните усилия на държавния глава Касим-Жомарт Токаев, който последователно защитава правата и интересите на казахстанските граждани, включително в чужбина“, написа Смадияров, без да уточнява името на освободения казахстански гражданин.

Според него казахстанският президент Касим-Жомарт Токаев изрази благодарност на лидерите на Беларус и Русия Александър Лукашенко и Владимир Путин за съдействието им за осигуряване на освобождаването му.

По-рано новинарският портал ulysmedia.kz съобщи, че Полша е включила помощник-аташето в казахстанското посолство в Украйна в размяна „пет на пет“ на границата с Беларус. Според портала, дипломатът Ануар Бакибай е бил освободен в рамките на размяна на затворници между Беларус и Полша. Размяната се е състояла на контролно-пропускателния пункт Переров-Бяловежа на 28 април. Според информационната агенция БелТА, граждани на Беларус, Русия и няколко други държави членки на ОНД са били освободени.

На 13 август 2025 г. казахстанското Министерство на отбраната потвърди задържането на служител от офиса на военния аташе в казахстанското посолство в Украйна от полските правоохранителни органи. Според изявлението на министерството, те работят с чуждестранната страна за разрешаване на ситуацията и се предприемат мерки за защита на правата и законните интереси на казахстанския гражданин.