Три танкера със суров петрол, плаващи под флаговете на Китай, Хонконг и Либерия, преминаха Ормузкия проток

Активността на корабоплаването в близост до Ормузкия проток се е увеличила, предаде NBC.

Най-малко 16 кораба са преминали през Ормузкия проток на 11 април, което е един от най-натоварените дни от началото на войната, се посочва в материала.

Според мрежата, три танкера, превозващи суров петрол, са преминали през пролива. Те са плавали под флаговете на Китай, Хонконг и Либерия.

По-рано президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви, че военните са започнали разчистване на иранските военноморски мини от Ормузкия проток. Според Централното командване на САЩ, два разрушителя, USS Frank E. Peterson и USS Michael Murphy, са участвали в операцията по разминиране.

След началото на операцията на САЩ и Израел, Иран обяви спиране на търговията през Ормузкия проток, през който преминават 15-20% от световния петрол, кондензат и петролни продукти, както и над 30% от доставките на втечнен природен газ. На фона на съобщенията за мини в пролива през март, Тръмп призова европейските и азиатските страни да изпратят корабите си в Ормузкия проток, за да осигурят съвместно морския път.

По-късно Тръмп разкритикува страните от НАТО за отказа им да сътрудничат в операцията.