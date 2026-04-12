Три танкера със суров петрол, плаващи под флаговете на Китай, Хонконг и Либерия, преминаха Ормузкия проток

12 Април, 2026 08:37, обновена 12 Април, 2026 08:42 782 46

Активността на корабоплаването в района е повишена, съобщи NBC

Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Активността на корабоплаването в близост до Ормузкия проток се е увеличила, предаде NBC.

Най-малко 16 кораба са преминали през Ормузкия проток на 11 април, което е един от най-натоварените дни от началото на войната, се посочва в материала.

Според мрежата, три танкера, превозващи суров петрол, са преминали през пролива. Те са плавали под флаговете на Китай, Хонконг и Либерия.

По-рано президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви, че военните са започнали разчистване на иранските военноморски мини от Ормузкия проток. Според Централното командване на САЩ, два разрушителя, USS Frank E. Peterson и USS Michael Murphy, са участвали в операцията по разминиране.

След началото на операцията на САЩ и Израел, Иран обяви спиране на търговията през Ормузкия проток, през който преминават 15-20% от световния петрол, кондензат и петролни продукти, както и над 30% от доставките на втечнен природен газ. На фона на съобщенията за мини в пролива през март, Тръмп призова европейските и азиатските страни да изпратят корабите си в Ормузкия проток, за да осигурят съвместно морския път.

По-късно Тръмп разкритикува страните от НАТО за отказа им да сътрудничат в операцията.


  • 1 Значи

    11 5 Отговор
    Няма физическа пречка да преминават кораби през протока. Защо лъжат, че Иран го бил "затворил". Това са глупости. Иран пропуска всички кораби с изключение на онези, които карат суровини за държавите-агресори.

    08:46 12.04.2026

  • 2 Последния Софиянец

    12 8 Отговор
    Войната продължава.Честита хиперинфлация.Еврото ще става само за тоалетна хартия.

    Коментиран от #14

    08:46 12.04.2026

  • 3 Дякон Унуфрий Араллампиев

    8 1 Отговор
    Двете делегации са били в различни стаи Преговорите са водени чрез посредници и свидетели Всичко друго е спекулация

    08:47 12.04.2026

  • 4 демократ

    2 5 Отговор
    И кво Те докато ги проверят ала бала и ги бавят. Те Де И умря Мъск пращай Теслите че иначе пак на магарето

    08:48 12.04.2026

  • 5 Владимир Путин, президент

    4 10 Отговор
    Христос Воскресе таваришчи ☝
    Христос воскресе, ама Русия никогда....

    08:50 12.04.2026

  • 6 Христос Воскресе, Велики Българи

    4 8 Отговор
    Мумията монголска....НЕ !

    08:50 12.04.2026

  • 7 ГОЛЕМ СМЕХ

    1 9 Отговор
    Преди минаваха по СТО И ТРИЙСЕТ ТАНКЕРА....Иран сам си го наби с тия пролив.
    .

    Коментиран от #31

    08:51 12.04.2026

  • 8 ПЛАТИЛИ СА СИ

    8 3 Отговор
    Минават. Иран обаче приема само истинска валута - зелена тоалетна хартия не му трябва.

    Коментиран от #11

    08:51 12.04.2026

  • 9 Платиха ли

    2 2 Отговор
    По ДВА МИЛИОНА $$$ на Аятоласите, че нещо не са разбра...

    Коментиран от #19

    08:52 12.04.2026

  • 10 ЕВРЕЙПОДЛОГИТЕ СЪБИРАТ ПАРИ

    6 2 Отговор
    За да плащат такси на Иран.

    08:52 12.04.2026

  • 11 Недей да пишеш

    1 2 Отговор

    До коментар #8 от "ПЛАТИЛИ СА СИ":

    Така хората няма да разберат,че си глупав.

    08:53 12.04.2026

  • 12 Запознат

    4 0 Отговор
    "Според мрежата, три танкера, превозващи суров петрол, са преминали през пролива"

    Те китайските и преди си преминаваха а за "съюзниците" на краварите и сега протока продължава да е затворен.

    08:53 12.04.2026

  • 13 Честито Възкресение

    2 6 Отговор
    Украински Православни Братя!!
    Монгольяк блатарите си знаете... Г руз 200

    08:53 12.04.2026

  • 14 ГОЛЕМ СМЕХ

    1 1 Отговор

    До коментар #2 от "Последния Софиянец":

    Купи си рубли бе, кой та спира.

    Коментиран от #27

    08:53 12.04.2026

  • 15 ТАКСАТА УДРЯ ДЕТО НАЙ-БОЛИ

    5 0 Отговор
    По джоба на циона.

    08:53 12.04.2026

  • 16 Минувач

    4 0 Отговор
    Поне да бяхте сложили снимка на петролен танкер, а не на газовоз.

    08:54 12.04.2026

  • 17 ГОЛЕМ СМЕХ

    0 7 Отговор
    Китайците да плащат, иначе нема газ....и петрол.

    Коментиран от #22

    08:55 12.04.2026

  • 18 ИРАН РЕШАВА

    5 2 Отговор
    Кой минава и кой не.

    Коментиран от #24

    08:55 12.04.2026

  • 19 Запознат

    4 0 Отговор

    До коментар #9 от "Платиха ли":

    Платиха си като попове ама не долари а в юани. Петро-доларът умря.

    Коментиран от #21

    08:56 12.04.2026

  • 20 ГОЛЕМ СМЕХ

    3 1 Отговор
    Алоууу, другари..тва на снимката е "корабче за газ". бре.

    08:56 12.04.2026

  • 21 ГОЛЕМ СМЕХ

    1 4 Отговор

    До коментар #19 от "Запознат":

    Кой ти взима юани бре...кво ша ги правят.
    .

    Коментиран от #25

    08:57 12.04.2026

  • 22 Антитрол

    4 2 Отговор

    До коментар #17 от "ГОЛЕМ СМЕХ":

    Само че китайците не плащат - плащат неутралните и минават пък краварите даже и да плащат пак не минават.

    08:57 12.04.2026

  • 23 СЕ ЛЯМ АЛЕЙКУМ МОСКАЛЯ И КОПЕЙКИ

    3 3 Отговор
    Цаливате ли КУ РАна , амуджи черножопьй?
    рамАзан и У... ЙЛО...АЛ БАР

    08:58 12.04.2026

  • 24 ГОЛЕМ СМЕХ

    1 4 Отговор

    До коментар #18 от "ИРАН РЕШАВА":

    Иран решава колко големи да са загубите му....сами си го набиха

    Коментиран от #28

    08:58 12.04.2026

  • 25 Запознат

    1 0 Отговор

    До коментар #21 от "ГОЛЕМ СМЕХ":

    Ами иранците взимат юани - пък доларите даже и за тоалетна хартия не ги ползват

    Коментиран от #29

    08:59 12.04.2026

  • 26 КИТАЙ КЛЕКНА

    0 3 Отговор
    Пред аятоласите....тепърва ша ЦОКАТ поднебесната империя.

    Коментиран от #30

    08:59 12.04.2026

  • 27 Защо

    4 0 Отговор

    До коментар #14 от "ГОЛЕМ СМЕХ":

    бре нали има левро, бре ?!

    09:00 12.04.2026

  • 28 Зевзек

    3 0 Отговор

    До коментар #24 от "ГОЛЕМ СМЕХ":

    Да да големи "загуби" преди да минават без такса а сега да ти плащат. От къде ви копат такива обратното на остри.

    Коментиран от #32

    09:00 12.04.2026

  • 29 ГОЛЕМ СМЕХ

    1 3 Отговор

    До коментар #25 от "Запознат":

    Кво е тва юан бре....точно държавите около пролива са измислили петродолара.

    Коментиран от #35

    09:01 12.04.2026

  • 30 Антитрол

    3 2 Отговор

    До коментар #26 от "КИТАЙ КЛЕКНА":

    Ха ха ха като гледам единствените клекнали са краварите.

    Коментиран от #34

    09:02 12.04.2026

  • 31 Обясни защо де

    1 2 Отговор

    До коментар #7 от "ГОЛЕМ СМЕХ":

    ?? Голям комик си ей

    Коментиран от #33

    09:02 12.04.2026

  • 32 ГОЛЕМ СМЕХ

    2 2 Отговор

    До коментар #28 от "Зевзек":

    Китай да плаща....лошо нема...преди минаваха по 120 танкера, сега десетина...таксите са нищо спрямо изнасяния петрол преди...аятоласите сами си го набиха.

    09:02 12.04.2026

  • 33 ГОЛЕМ СМЕХ

    2 3 Отговор

    До коментар #31 от "Обясни защо де":

    Истината боли, макар и под формата на смях.

    Коментиран от #38

    09:03 12.04.2026

  • 34 ГОЛЕМ СМЕХ

    2 3 Отговор

    До коментар #30 от "Антитрол":

    Кой ли бомби...ПУТИН И МОДЖТАБАТА....

    Коментиран от #39, #41

    09:04 12.04.2026

  • 35 Запознат

    1 2 Отговор

    До коментар #29 от "ГОЛЕМ СМЕХ":

    "точно държавите около пролива са измислили петродолара"

    Е сега ще им се наложи да измислят петро-юана че останаха без петролните си съоръжения след "защитата" на краварите.

    Коментиран от #42

    09:04 12.04.2026

  • 36 Дзак

    0 1 Отговор
    Мирно и тихо. Без разрушители и самолетоносачи!

    09:04 12.04.2026

  • 37 Чалмаристан... уйде

    2 1 Отговор
    12 680 военни цели... Фира! Нема Авиация, летища, заводи,бази,..нема Без- аналоговите москалски измишльотини С- 500, 600 ,900... всичко стана чалми, фереджета, чаршафе и козина!
    Вече така.... ПОБЕДОНОСНО са на колене! Като...ПОБЕЖДАВАЩИЯТ...13 год .. Петушок у ДОНБАС
    Хехехехехехе

    09:05 12.04.2026

  • 38 Да ти обясня

    1 1 Отговор

    До коментар #33 от "ГОЛЕМ СМЕХ":

    Преди войната, Иран не взимаш пари за преминаване, сега взима. Тоест ти грешиш. Терминът петродолар идва след сделка на САЩ със Саудитска Арабия, сиреч и там нищо не знаеш по темата. Да обобщим. Да си глупав (тоест ти) е болка само за другите. Щото глупакът (за теб говоря) нищо не разбира.

    Коментиран от #44

    09:06 12.04.2026

  • 39 Антитрол

    1 2 Отговор

    До коментар #34 от "ГОЛЕМ СМЕХ":

    Ами те господарите ти бомбеха и Виетнам - амнезия ли получи как бягаха от покрива на посолството.

    Коментиран от #43

    09:06 12.04.2026

  • 40 ГОЛЕМ СМЕХ

    1 1 Отговор
    То Хонг Конг не е ли в Китай бре

    09:07 12.04.2026

  • 41 Баце ЕООД

    0 2 Отговор

    До коментар #34 от "ГОЛЕМ СМЕХ":

    Ти си шампиона на глупаците брат.

    Коментиран от #45

    09:07 12.04.2026

  • 42 Абе ти що повтаряш коментарите?

    0 0 Отговор

    До коментар #35 от "Запознат":

    Слабо/умен ли си?

    09:07 12.04.2026

  • 43 ГОЛЕМ СМЕХ

    0 2 Отговор

    До коментар #39 от "Антитрол":

    Кога беше това Виетнам бре....в миналия век
    То САЩ бомбеха и Ирак, Югославия, Либия....

    09:08 12.04.2026

  • 44 Зевзек

    0 1 Отговор

    До коментар #38 от "Да ти обясня":

    Не се мъчи да му го обясняваш - козячето няма как да го възприеме с двете си мозъчни клетки. Той ръси глупости тук че да изкара за баничка. Няма толкова акъл.

    09:08 12.04.2026

  • 45 ГОЛЕМ СМЕХ

    0 0 Отговор

    До коментар #41 от "Баце ЕООД":

    Уча са от другарите, брат.

    09:09 12.04.2026

  • 46 Владимир Путин, президент

    0 0 Отговор
    12 април 2026г американските астронавти вече са на Земята, дават интервюта, раздават автографи ☝
    Руски космонавти се повъртат около Купянск и с насълзени глаза гледат портрета на Гагарин, таваришчи...

    09:09 12.04.2026

