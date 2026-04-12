Разгром за Орбан на изборите в Унгария, опозиционната "Тиса" върви към конституционно мнозинство

Разгром за Орбан на изборите в Унгария, опозиционната "Тиса" върви към конституционно мнозинство

12 Април, 2026 21:27, обновена 12 Април, 2026 23:02 10 377 325

Партията на Мадяр печели 138 места в парламента, докато алиансът Фидес-КДНП взема 54, сочат резултатите след обработка на 72,44% от гласовете

Разгром за Орбан на изборите в Унгария, опозиционната "Тиса" върви към конституционно мнозинство - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Опозиционната партия „Тиса“ спечели унгарските избори, осигурявайки си 138 от 199-те места в парламента на страната след преброяване на 66,69% от гласовете, съобщи Националното избирателно бюро.

Управляващата коалиция, състояща се от партията „Фидес“ - Унгарски граждански съюз на премиера Виктор Орбан и нейния по-малък партньор, Християндемократите, може да разчита на 54 места.

Крайнодясната партия „Нашата родина“ ще спечели седем места в парламента.

"Тиса" има комфортна преднина от две трети или конституционно мнозинство, което изисква 133 места.

Парламентарните избори в Унгария приключиха в 19:00 ч. местно време (20:00 ч. българско време).

Рекордното участие (77,8%) надминава всички предходни избори от 1990 г. насам.

Тези избори се считаха за най-сериозната заплаха за 16-годишното управление на Виктор Орбан.

След последните избори, проведени през 2022 г., управляващият алианс на Фидес и Християндемократическата народна партия (КДНП) спечели конституционно мнозинство от 135 гласа в парламента.

Избирателната активност на последните избори беше близо 70%.

В Унгария нямаше ден за размисъл, но в деня на изборите агитацията в рамките на 150 метра от избирателните секции и политическата реклама в медиите са забранени. Предварително публикуваните материали за предизборната кампания можеха да останат на мястото си.


  • 6 Т Живков

    122 127 Отговор
    Много Сеекс за русофилите

    21:34 12.04.2026

  • 10 Вова Инхибитор

    126 135 Отговор
    Айде , орбанлията отива да д.уши задния твор на путлеряна. Да му е честито.

    21:35 12.04.2026

  • 11 тиририрам

    68 7 Отговор
    Умните се учат от грешките на другите!

    21:36 12.04.2026

  • 12 Порожилов

    44 44 Отговор

    До коментар #9 от "Хахаха":

    Печели среща с народното недоволство в тъмна улица.

    21:36 12.04.2026

  • 13 Една там

    129 50 Отговор
    Голяма смешка е да се правят изводи от 6,56% обработени

    Коментиран от #31, #35, #78, #243

    21:36 12.04.2026

  • 19 где орбан

    31 60 Отговор

    До коментар #4 от "1488":

    към April 12, 2026 at 09:23:43 PM са преброени 14.72% и TISZA взима 125 места, а орбан 65....

    21:36 12.04.2026

  • 21 Георги Марков

    24 30 Отговор
    Аз не вярвам че толупите си отиват.

    21:36 12.04.2026

  • 23 СЕРИОЗНО Е

    59 67 Отговор

    До коментар #7 от "това сериозно ли е?":

    Кмет от партията на Орбан обяви демонстративно, че гласува за опозицията. Шьоке-Тот, кмет на град Боч, заяви, че е направил избор „срещу руското влияние и в подкрепа на европейските ценности“. Преди това той беше избран от „Фидес“ с резултат от над 71%.

    Коментиран от #159

    21:36 12.04.2026

  • 24 Супер новина

    97 90 Отговор
    Троянския кон на Путлер е аут

    Коментиран от #112

    21:36 12.04.2026

  • 25 Температурен Темерут

    80 89 Отговор
    Айдееее поредния слуга на просия падна.

    21:37 12.04.2026

  • 27 хахаахахах

    42 23 Отговор

    До коментар #20 от "Орбан печели!":

    пич я виж сайта на унгарския цик

    21:37 12.04.2026

  • 29 Партия БОгаТАШ

    80 79 Отговор
    Съобщава тъжната новина,плачете копейки Унгария се спаси

    21:37 12.04.2026

  • 33 Ройтерс

    63 6 Отговор
    За което е допринесъл и дядо Доньо,с голямата си уста!

    21:38 12.04.2026

  • 34 Пепи

    115 53 Отговор
    Ами така е преценил народа ,така е гласувал .Сега вече Зеленски може да си отдъхне,няма да им блокират заемите от ЕС.Няма кой да се застъпва за унгарците,и да пречи на подкрепата за Украйна.Населението на ЕС с години ще се лишават заради украинците,ще им плащат бакийте.

    Коментиран от #48

    21:38 12.04.2026

  • 35 така е

    13 13 Отговор

    До коментар #13 от "Една там":

    но вече са 14%

    21:38 12.04.2026

  • 37 Zахарова

    Копейки,роби мои, нареждам пълна мобилизация за нашето момче Румбата

    21:39 12.04.2026

  • 38 Ахаха

    54 34 Отговор
    Мдаааам, броят му първо неговите бюлетини да обяви бързо победа преди Орбан да го обърне. Стара, пошла ЕС тактика

    21:39 12.04.2026

  • 39 УНГАРСКИЯТ НАРОД ГО

    42 45 Отговор
    Подаде на ..у... ЙЛО!
    Тъжна музика и... сезал за Копейките надничари...
    АааааааХахахаха

    21:39 12.04.2026

  • 40 Хи хи хи

    27 12 Отговор
    Айдееее пак

    КемалХаррис президент
    КемалХаррис президент
    КемалХаррис президент

    21:39 12.04.2026

  • 44 Жоро Дантелата

    35 34 Отговор
    Агент Николай ще утешава своя приятел чичо Виктор с палинка и унгарски салам за мезе.

    21:40 12.04.2026

  • 46 Айде бе

    82 40 Отговор
    Пак тежки манипулации, след 60 процента обработени протоколи резултатът обаче е точно обратен!
    Еврофашистите няма да го преживеят.

    21:40 12.04.2026

    45 16 Отговор

    До коментар #34 от "Пепи":

    А Словакия? Те не блокират ли? Либералите виждате ли по далеч от носа си?

    21:40 12.04.2026

  • 49 хихи

    52 16 Отговор
    На друг сайт пише противоположното

    21:40 12.04.2026

  • 50 Анубис

    9 3 Отговор

    До коментар #5 от "Така е":

    Може и да се събуди, но ще е късно.

    21:40 12.04.2026

  • 52 При 22% преброени

    32 35 Отговор

    21:41 12.04.2026

    Правите изводи слуд 6% преброени гласове? Това майтап ли е?

    21:41 12.04.2026

  • 58 РЕАЛИСТ

    39 8 Отговор
    Милене, откъде изкара тази новина? Ровя и не намирам потвърждение. Проверих БиБиСи, Ройтерс, CNN u нищо.

    Коментиран от #104

    21:42 12.04.2026

  • 59 Зорко око

    33 16 Отговор
    Чеки, чеки малце...има още над 93%необработени...Орбан не го отписвайте в лека ръка❗

  • 61 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 62 Този коментар е премахнат от модератор.

    12 5 Отговор

    До коментар #30 от "Малеееее":

  • 66 При 2.43 % обработени

    17 10 Отговор
    21:43 12.04.2026

  • 70 Хипотетично

    ✔️Рекордното участие (77,8%) надминава всички предходни избори от 1990 г. насам✔️
    При такова участие на избирателите, управляващите ще се съобразяват с волята на суверена.

    21:43 12.04.2026

  • 73 България

    31 32 Отговор
    Има един шанс и той е да спре активирания руски агент и популист Румен Радев. Същият трябва да бъде съден предателство!

    Коментиран от #96, #248

    21:44 12.04.2026

  • 74 Тъй

    19 7 Отговор

    ... тъй де няма нужда да печели, а да победи и да ви спука розовите тpътkи😂

    21:44 12.04.2026

  • 75 Хмм

    да им е честито на унгарците, да опразват военните складове за украйна, че само те не са "помагали" на украйна, да окачват украинските знамена, да гласуват 90-те млрд. за украйна, че те бяха спънката, украйна над всичко

    Коментиран от #325

    21:45 12.04.2026

  • 78 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 79 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 80 Дон Корлеоне

    Хаяско пусна ли интернета?

    21:46 12.04.2026

  • 81 Този коментар е премахнат от модератор.

    9 8 Отговор
    след яловата подкрепа от тръмпоча.

    21:46 12.04.2026

  • 84 Артилерист

    Не са ли малко 6, 56% от гласовете, за да се правят такива бомбастшчни изводи. Тя и финландската върхушка много се радва на влизането в НАТО, ама на финландците сега хич не им е добре радване. Ще ги видим и унгарците, ако Мадяр спечели...

    21:46 12.04.2026

    33 13 Отговор
    Няма да е далече времето когато унгарците ще съжаляват. Урсулите сега ще дадат на Зеленски 90 милиарда

    Коментиран от #163

    21:47 12.04.2026

  • 87 Свети Кибик-Юродив

    27 23 Отговор
    Орбан "отече"- това е ясно. Бъдете сигурни, че Румен Радев, ще си направи съответните изводи. Тези заблудени овчици, които гласуват за него, ще бъдат разочаровани за пореден път. За тези, които виждат в негово лице-"Българският Орбан", ще е поредният "студен душ". Останалите, които го смятат за "борец против олигархията"- ще разберат, че човека е точно изборът на Олигархията. Обръщам се към тези свестни хора- не се оставяйте този лицемер да ви излъже. За ония почитатели на "Българският Орбан", не ми пука. Те и без това гласуват първосигнално за всеки който се изживява, като "спасител на нацията". Такъв им е умственият капацитет.

    21:47 12.04.2026

  • 89 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 90 Zахарова

    20 15 Отговор
    Копейки нищо не е загубено нашият човек Тръмп обеща да подкрепи Румен Радев

  • 91 Русия

    18 21 Отговор
    Загуби и тази страна ,само нашите копейки и останаха вярни ,ама на края и те ще седнат na oIo

    21:47 12.04.2026

    15 17 Отговор
    Зачем нужны копейки, если они не используются?

    Коментиран от #282

    21:47 12.04.2026

    5 7 Отговор

    21:47 12.04.2026

  • 95 така, така

    23 12 Отговор
    Изчакайте да се преброят 85% уот гласовете и при преднина на марионетката с повече от 15% надувайте фанфарите. Да се риве сега от радост е леко преждевременно, освен ако не се готви майдан за откраднатата победа.

    21:47 12.04.2026

  • 96 Ами

    34 14 Отговор

  • 97 Руската пропаганда

    22 19 Отговор

    До коментар #67 от "Мнение":

  • 98 Бахур за Орбан

    Какво ще го прави той да избира.

  • 99 Айде

    Да свършват изборите и Сарафов да почва нашия гумен радеф.

    21:48 12.04.2026

  • 101 Добреее

    33 18 Отговор
    И унгарците утекоха у канала. Амин и за тях. 3-4 г максимум и мойе да почнат да ни завиждат, толкова ще са зле. Ама нали и те и ние и румънците имаме банани - да ви е сладко.

  • 102 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 103 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 104 виж виж

    10 4 Отговор

    До коментар #58 от "РЕАЛИСТ":

    виж сайта на избирателната им комисия защо търсиш по новинарски сайтове...

    21:48 12.04.2026

  • 105 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 106 Фен

    25 14 Отговор
    Урсулите победиха. Тежко ни.

    21:49 12.04.2026

  • 107 Тии

    4 3 Отговор

    До коментар #84 от "Артилерист":

    Виждал ли си по далеч от носа си

    21:50 12.04.2026

  • 108 мдаааа

    13 17 Отговор
    Руzнята се наежи ...

    21:51 12.04.2026

  • 109 Механик

    13 17 Отговор
    А ние мислехме унгарците за русофили

    21:51 12.04.2026

  • 110 Нов мощен удар

    19 21 Отговор
    В зурлите на копейките.

    21:51 12.04.2026

  • 111 Ко пейки ДЕ БИ лни ...

    17 20 Отговор
    Честно казано...не виждам смисъл от жалкото ви съществуване наречено...."ЖИЗНЬ "
    Ви дам сезал самоубийци?
    АааааааХахахаха

    Коментиран от #123

    21:51 12.04.2026

  • 112 Обективни истини

    21 14 Отговор

    До коментар #24 от "Супер новина":

    Какво ти е виновен Путин, че си се родил бе , шмъркач петрохански ?

    21:52 12.04.2026

  • 113 Е как от 6 процента

    16 8 Отговор
    Е как наще стъкмисти сметнаха и колко депутати ще има Менгяр

    21:52 12.04.2026

  • 114 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 115 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 116 Ха ха ха

    4 2 Отговор

    До коментар #84 от "Артилерист":

    Духа4,като се върна от Финландия?

    21:53 12.04.2026

  • 117 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 118 Хмм

    16 5 Отговор
    а какво щеправят с Фицо, че даже се опитаха да го убият, че и Бабиш

    21:53 12.04.2026

  • 119 Васил

    14 15 Отговор
    Вярното куче на кремъл си отива.

    21:53 12.04.2026

  • 120 Голям пердах

    15 10 Отговор
    Ето официално след 53 процента обработка:

    Hungary election: Fidesz-KDNP leads early vote count with 48.18%, TISZA second with 43.38%.

    Кво стана бе смешковци!???..... голям пердах!

    Коментиран от #262, #270

    21:54 12.04.2026

  • 121 Добреее

    11 3 Отговор

    До коментар #96 от "Ами":

    соорспииите управляват, а кой е лицето е без значение. Амин за колониите. те са суровинен придатъл , включително и човешки, и на никой от господарите не му пука каво ще се случи в колонията. Ако измре ще намерят друга, какндидати ьа колонии има. А ние заминаваме, твърде скоро, но тези, които ни превърнаха в колония, добре захлебиха. ще има и за внуците, ама до там и това ако слушкат, щото вече е сметнато от господарите колко да продължи благоденствието на продажниците - максимум до внуците и то ако са послушни.

    21:54 12.04.2026

  • 122 Копейко

    12 7 Отговор
    Тьотя нищо не казва ,сега да плачем ли да се радваме ли

    21:55 12.04.2026

  • 123 Затова ли

    10 8 Отговор

    До коментар #111 от "Ко пейки ДЕ БИ лни ...":

    Ламите ви си играят на руска ролетка

    21:55 12.04.2026

  • 124 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 125 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 126 Запази си мисълта

    16 9 Отговор

    До коментар #17 от "малии":

    За утре Орбан е чао, жалко че другата неделя нашите умници ще изберат бг орбан радко

    Коментиран от #145

    21:55 12.04.2026

  • 127 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 128 При 21 процента вече обработени

    17 12 Отговор
    ТИСА на Про Европейския Мадяр води срещу Путинския Орбан почти двойно -

    Гласуването в Унгария приключи. Мадяр изрази "предпазлив оптимизъм". "Сатрапа Орбан ще се опита да избяга. Ощети народа на Унгария със стотици милиони"
    При 29,21% преброени гласове победителка на изборите е опозиционната ТИСА, която получава 132 депутати, управляващата ФИДЕС - 59, крайнодясната "Наша родина" - 8

    Коментиран от #154, #203

    21:56 12.04.2026

  • 129 Урааааааа

    20 11 Отговор
    Траур Траур

    За Родните Путерасти

    Хахахахаха хахахахаха хахахахаха

    Ревете ли Продажници
    Ревете ли Червени ГЕЙЗАЦИ

    Хахахахаха хахахахаха хахахахаха

    21:56 12.04.2026

  • 130 .....

    20 15 Отговор
    Сбогом на руския апендикс в снагата на Унгария. Гледай Унгария, мисли за България и зеления чорап. Следващата неделя сме ние. Нима пак ще бъдем лошият пример в Европа!

    21:56 12.04.2026

  • 131 Какво е това заглавие?

    13 4 Отговор
    Може и да печели Урсула, а може и да не печели! При 6,56% от гласовете само стенограф може да докладва такова заглавие.

    Ако Орбан водеше при 6,56% от гласовете заглавието щеше да е далеч по-обективно!

    21:57 12.04.2026

  • 132 Уникално

    12 14 Отговор
    Сега проблема е мръс ни ка Радев да не стане председател на народното събрание и Йотова да го направи служебен премиер,защото вероятно отиваме на втори избори

    21:57 12.04.2026

  • 133 ШАМАР ЗА ПУТИНИСТИТЕ

    11 9 Отговор
    Плюс десен ЪПЕРКЪТ

    21:57 12.04.2026

  • 134 Сорис

    10 5 Отговор
    Този път фалшификаторите на изборите ще дават отчет пред Тръмп а ЦРУ знае всичко...а и да почакаме резултатите от другите 93 процента

    21:57 12.04.2026

  • 135 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 136 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 137 Голям пердах

    13 13 Отговор
    Ето официално след 53 процента обработка:

    Hungary election: Fidesz-KDNP leads early vote count with 48.18%, TISZA second with 43.38%.

    Кво стана бе смешковци!???..... голям пердах!

    Орбан 49 мандата , Тиса 36.....смех бате!

    Коментиран от #167

    21:58 12.04.2026

  • 138 08976

    13 9 Отговор
    Асад търси съквартирант, пита за Рундьо

    21:58 12.04.2026

  • 139 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 140 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 141 Хмм

    7 2 Отговор
    и ние така искахме Гюров преди месец

    21:59 12.04.2026

  • 142 Дик диверсанта

    10 13 Отговор
    В Бългрия сега е важно да няма жертви сред копейките и новите чорапи.

    21:59 12.04.2026

  • 143 1678

    10 5 Отговор
    При 21 % преброени печели ,само глупав човек може да го напише

    21:59 12.04.2026

  • 144 Възможно

    4 0 Отговор

    До коментар #117 от "Безпристрастен":

    Това откога действа?

    21:59 12.04.2026

  • 145 Добреее

    7 9 Отговор

    До коментар #126 от "Запази си мисълта":

    кой те излъга, че радко е бг обан. той си е натовко америкаско произведение. Надай се на бг орбан ама не е радко в никакъв случай.

    21:59 12.04.2026

  • 146 ГОЛЕМ СМЕХ

    14 13 Отговор
    Гледайте Орбан, мислете за Радев

    Коментиран от #160

    21:59 12.04.2026

  • 147 Путераст Орбанист

    9 11 Отговор

    До коментар #124 от "Русофил":

    Да намерим ли
    Някой в Будапеща?

    Хахаха

    По Управлението на ОРБАН

    Будапеща беше
    Европейската Столица
    На Порното.

    21:59 12.04.2026

  • 148 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 149 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 150 Матрьошкин

    12 12 Отговор
    Копейките са бясни!

    22:00 12.04.2026

  • 151 1678

    1 0 Отговор

    До коментар #15 от "В.В. Путин":

    Много прозтт бе

    22:00 12.04.2026

  • 152 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 153 Хахахаха

    5 8 Отговор
    При 30 процента преброени, 132 мандата за опозицията, срещу 58 мандата за орбан.

    22:03 12.04.2026

  • 154 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 155 Ред е на...

    9 9 Отговор
    Рундьо фатмак фръчилото, Ко пейките ДЕ БИ лни и Пияната са олигавят... Дедо ВИЯ
    Хехехехехехе

    22:03 12.04.2026

  • 156 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 157 ЧЕСТИТО НА ЗЕЛЕНСКИ

    17 11 Отговор
    Току що изкара 90 МИЛИАРДА, част от които ще плащат същите унгарци гласували за Мадяр.

    Коментиран от #260

    22:04 12.04.2026

  • 158 Клепоуха Ушанка

    5 11 Отговор
    Ще си сложа Въжето

    Ако Орбан изгуби Изборите.

    Ние Купейките просто
    Няма смисъл да живеем повече
    Ако Кремъл изгуби
    Троянския си Кон в Европа.

    Ужас на Ужасите .

    22:04 12.04.2026

  • 159 Сорос

    8 3 Отговор

    До коментар #23 от "СЕРИОЗНО Е":

    Разбира се че съм сериозен.
    Аз купувам само такива като тоя кмет и Мадярчето. И двамата "бивши:" от Фидес.
    Продажници има навсякъде! Дори ги внедряваме и активираме в подходящ момент!

    Коментиран от #172

    22:04 12.04.2026

  • 160 Котка

    8 2 Отговор

    До коментар #146 от "ГОЛЕМ СМЕХ":

    Най добре се смее, който се с4мее последен.

    22:05 12.04.2026

  • 161 Копейки

    10 15 Отговор
    Губите Унгария! Унгарците охвърлиха крадливия пуполистки режим на путинската маша.
    Оставате си мизерници

    22:05 12.04.2026

  • 162 ПРЕБРОЕНИ 21.4% ???

    7 2 Отговор
    Чакайте бе. Да преброим гласовете от чужбина.

    22:06 12.04.2026

  • 163 Хахахаха

    4 14 Отговор

    До коментар #86 от "Будител":

    И какво като им дадат? 90 милиярда за Украйна са много по-малко от трилиони за въоръжаване след това, ако Украйна загуби!

    Коментиран от #176

    22:06 12.04.2026

  • 164 Тоест

    2 1 Отговор

    До коментар #117 от "Безпристрастен":

    Нещата са прости. Проверете руската Уикипедия или руската статистика. Колко се е увеличила Унгария през последните 20 години. И?

    22:06 12.04.2026

  • 165 Дааааа

    12 6 Отговор
    Рупай банани стадо просто некадърно и глупаво. Рупай и се продавай, щото за друго не ставаш.

    Коментиран от #194

    22:07 12.04.2026

  • 166 аритметика, 3 клас

    9 6 Отговор
    Зеленски си знае работата! Ако Орбан се беше разбрал с украинците, резултатите можеха да са други!

    22:07 12.04.2026

  • 167 Хахахаха

    3 3 Отговор

    До коментар #137 от "Голям пердах":

    Нещо си се объркал!

    22:07 12.04.2026

  • 168 Кака Пена

    11 6 Отговор

    До коментар #4 от "1488":

    Един умен човек преди време бе казал: до четиридесетата си година ако не си социалист, нямаш сърце. Ако след тези години си социалист, ти нямаш разум. Толкоз.

    22:08 12.04.2026

  • 169 Очакваме Някой

    6 5 Отговор
    От Руските Служби
    Да взриви Турски поток.

    Тези в Кремъл ще искат Да
    Се проведе СВО
    В Унгария.

    Путин ще прати Зелените си Човечетата
    Със Танковете
    Да обърнат Вота .

    22:08 12.04.2026

  • 170 Гресирана ватенка

    9 8 Отговор
    Гресираха Орбан😁Копейките груххтят😁😁😁

    22:08 12.04.2026

  • 171 Швейк

    4 6 Отговор
    Дошъл като Орбан , пък си тръгнал като...

    22:09 12.04.2026

  • 172 койдазнай

    3 4 Отговор

    До коментар #159 от "Сорос":

    Е то и Орбан си е служител на Сорос!

    22:09 12.04.2026

  • 173 Дааа

    4 10 Отговор
    Разгром за Орбан на изборите значи
    Разгром за оста Путин/Тръмп(Хитлер/Мусолини)

    22:09 12.04.2026

  • 174 Първанов

    9 8 Отговор
    Унгария са все пак част от една бивша империя Австроунгария, тази Унгария възтана през 1956 срещу руския ботуш. Ние, ние накъде сме? Навели сме се на изток! Пуста робия,няма край

    22:09 12.04.2026

  • 175 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 176 Хмм

    14 5 Отговор

    До коментар #163 от "Хахахаха":

    ами Тръмп младши казва, че в Монако всички скъпи коли били с украински номера -"селяните на фронта, а другите със скъпи коли в чужбина, защо войната да свършва"

    Коментиран от #196

    22:09 12.04.2026

  • 177 098

    9 2 Отговор
    Много бързо броите бюлетините....до скоро бяха 6. сега 21 процента....хайде пребройте всичките .


    И след като се изкаже Тръмп тогава ще повярваме

    22:10 12.04.2026

  • 178 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 179 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 180 Санде Глухия

    6 9 Отговор
    Не разбрах саде, нашио клепар фатмако оше ли подкрепя..чОрбан или ми подкрепя... ДЕДО ВИЯ?!?
    Ееееедехееее

    22:11 12.04.2026

  • 181 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 182 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 183 И на унгарците

    16 4 Отговор
    НПО-та като в България тия на ПП и ДБ промиват мозъците на по глупавата част от населението!

    22:12 12.04.2026

  • 184 СОРОС ЯКО Е НАПЪНАЛ ТРОЛОВЕТЕ

    11 3 Отговор
    Умирисали са обстановката.

    22:12 12.04.2026

  • 185 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 186 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 187 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 188 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 189 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 190 4444

    6 3 Отговор
    Копейки?

    22:15 12.04.2026

  • 191 Първи екзитполове при 100% обработка

    8 6 Отговор
    На 2 социологически агенции в Унгария -

    Социолозите в Унгария: Мадяр сваля Орбан
    ТИСА е напът да спечели абсолютно мнозинство и да сложи слага край на дългогодишното управление на "Фидес-ХДНП", сочат резултатите на Medián и Závecz Research.

    Хиляди граждани привърженици на Европейската ТИСА на Мадяр се стичат по улици и булеварди на столицата Будапеща с настояване Орбан да бъде арестуван незабавно. Огромни тълпи ликуват и в десетки Унгарски градове

    22:15 12.04.2026

  • 192 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 193 12345

    8 6 Отговор

    До коментар #178 от "Раковски":

    Според мен няма шанс нашия фатмак да се превърне в наследник на Орбан в Европа! Ще изгърми много бързо, като дефектна пиратка! Той няма нито ума, нито капацитета, нито харизмата на Орбан от преди 15 години! Другата неделя няма да вземе и 25% от гласовете, няма да състави правителство (другите ще го избягват умишлено) и на есен резултата му ще е наполовина!

    22:16 12.04.2026

  • 194 Сега

    6 7 Отговор

    До коментар #165 от "Дааааа":

    Поне има банани.
    По време на твоя прехвален строй -. И БАНАНИ НЯМАШЕ.
    Имаше само прадни витрини и комунизъм

    Коментиран от #219

    22:16 12.04.2026

  • 195 Комундел Комунделов

    5 5 Отговор
    😂Седем нови кули със системи за противовъздушна отбрана „Панцир“ са построени около резиденцията на путин във Валдай, с което общият брой на кулите там достига 27.🤭🤣

    22:16 12.04.2026

  • 196 Хахахаха

    5 6 Отговор

    До коментар #176 от "Хмм":

    А сина на Тръмп, каза ли ти, чи всички яхти в Монако са с руски номера? А рашите умират от глад.

    22:17 12.04.2026

  • 197 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 198 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 199 Петров

    12 7 Отговор

    До коментар #185 от "Костадин Костадинов":

    Накрая Унгария се отърва от руския шпионин и ще тръгне по Европейски път. Орбан в затвора за дълго време.

    Коментиран от #209, #218

    22:18 12.04.2026

  • 200 МОЛНИЯ!

    7 7 Отговор
    Стотици хиляди млади унгарци са на улицата! Пеят, танцуват и се забавляват!
    Огрмна маса от хора скандират:..Пу ткин ХУ... ЙЛО...ЛАЛАЛА ЛАЛА...
    Несравнимо...

    22:19 12.04.2026

  • 201 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 202 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 203 При 54% пребриени

    6 5 Отговор

    До коментар #128 от "При 21 процента вече обработени":

    Тиса вече имат конституционно мнозинство. До броени дни Орбан ще е избягал в Москва. Ще бъде съсед на Асад.

    22:20 12.04.2026

  • 204 Орбан губи изборите в Унгария,

    5 5 Отговор
    Орбан губи изборите в Унгария,
    КОГА СА ИЗБОРИТЕ ЗА ФИЦО?
    МАШИТЕ И РЪЖЕНИТЕ НА ДЖУДЖЕТАТА БЕЗ ПРАВО НА ГЛАС В ЕВРОПА!

    22:20 12.04.2026

  • 205 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 206 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 207 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 208 Долу ЕС

    7 3 Отговор
    закриването на фабрики и Пакш 2 започва, сега ще видят нещастниците за какво гласуваха .... кой каквото си направи!

    Коментиран от #228

    22:21 12.04.2026

  • 209 Та Унгария

    9 4 Отговор

    До коментар #199 от "Петров":

    бе единствената пазеща Европа от крадливите и продажния урсули. Гадно нали?

    22:21 12.04.2026

  • 210 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 211 Голям кеф

    3 5 Отговор
    Беше очаквано!

    22:22 12.04.2026

  • 212 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 213 Не си се натровяолас

    2 4 Отговор

    До коментар #207 от "Гресирана ватенка":

    Просто си евтина и глупава и пропадналият и залят от фашизъм запад ти се радва.

    Коментиран от #234

    22:23 12.04.2026

  • 214 Архимандрисандрит Бибиян

    0 1 Отговор
    С 15 срещо ушатия пингвин и неговите шарлатани!

    22:23 12.04.2026

  • 215 Ти да видиш

    6 3 Отговор
    Ураа, марионетката на педофила Тръмп и коалиция Епщайн си отива....урааа!

    Коментиран от #226

    22:24 12.04.2026

  • 216 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 217 Киркилез

    0 2 Отговор
    Куманите в мала азия заедно с Сюлджуците приемат ислама покоряват Византия и създават Турската империя.

    Elizabeth the Cuman
    Ladislaus IV of Hungary
    Mary of Hungary, Queen of Naples
    Anna of Hungary (1260–1281)
    Béla IV of Hungary
    Stephen V of Hungary
    Elizabeth of Sicily, Queen of Hungary (Trouble with Cumans)
    Elizabeth of Hungary, Queen of Serbia -one of the older children of King Stephen V of Hungary and his wife Elizabeth the Cuman
    John Hunyadi - - He had supposedly Tatar-Cuman origin, because his ancestors had Tartar-Cuman names
    Tsar Ivan Asen I of the Second Bulgarian Empire, established the Second Bulgarian Empire, with the help of his Cuman allies. First emperor of the new empire
    Tsar Ivan Asen II of the Second Bulgarian Empire
    Tsar Ivan Stephen Shishman, of the Second Bulgarian Empire, son of Michael III Shishman (confusion whether the name Shishman is Cuman or Bulgarian in origin)

    Tsar Kaloyan, Second Bulgarian Empire, defeated the crusaders with the help of his Cumans, captured Baldwin

    22:24 12.04.2026

  • 218 ТАКА Е ПЕТРОВ

    6 4 Отговор

    До коментар #199 от "Петров":

    СЕГА ВЕЧЕ ЩЕ МОЖЕ ДА СЕ ВИДЯТ ГРЕХОВЕТЕ НА РУСКОТО МЕКЕРЕ!

    22:24 12.04.2026

  • 219 Дааааа

    7 3 Отговор

    До коментар #194 от "Сега":

    рупай зелени демократични банани и се прави на демократ с маниери и мислене на дърт комунист, произлязъл от фашист, каквито са повечето демократи поне в БГ

    22:25 12.04.2026

  • 220 Ффс

    9 3 Отговор
    Явно и тук диаспората е помогнала за резултата като в Молдова ....
    И какъв е този мазохизъм у соросоидите...чещеплащат 90 млрд.нс Украйна и че синовете им ще им докарат зетьове. а дъщерите снахи..

    22:25 12.04.2026

  • 221 Бензъл

    1 2 Отговор

    До коментар #201 от "Тц...":

    А калашник у гушката

    22:25 12.04.2026

  • 222 Киркилез

    1 1 Отговор
    България е била покорена от Источната Римска Империя - Византия. През това време Куманите - народ който живее на Жълтата река в Китай подгонени от Монголите пристигат в Европа. Със тях пристигат и Печенгите и Сюлджуците. Куманите навлизат в земите на днешна Чехия, Унгария, Румъния, Украина и Русия. Куманите спомагат за освобождаването на България от Византия и по този начин влизат в управленческият род на Българите измествайки рода Дуло. Tsar Ivan Asen I и всички след него наши царе от второто Българско царство са КУМАНИ.

    22:25 12.04.2026

  • 223 Ти да видиш

    9 2 Отговор
    Ураа, марионетката на педофила Тръмп и коалиция Епщайн си отива....урааа!

    22:26 12.04.2026

  • 224 Великден 2026

    9 8 Отговор
    Велик ден за ЕС.

    Коментиран от #232

    22:26 12.04.2026

  • 225 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 226 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 227 Имаше Един

    8 6 Отговор
    ТОТАЛНО ИЗДУХАН РУСОФИЛ

    КОЙТО ПРЕЗ МИНУТА ПОВТАРЯШЕ .

    УНГАРЦИТЕ СА УМНИ

    И ГОВОРЕШЕ ВСЕ ЗА

    НЯКАКВО ЗАКАРПАТИЕ.

    ХАХАХАХАХА ХАХАХАХАХА ХАХАХАХАХА


    ДА КУПЕЙКО ИЗДУХАНА

    УНГАРЦИТЕ СА УМНИ

    И НАРИТАХА ОРБАН

    ИЗОДЗАДЗЕ.

    ХАХАХАХАХА ХАХАХАХАХА ХАХАХАХАХА

    22:26 12.04.2026

  • 228 Хмм

    8 4 Отговор

    До коментар #208 от "Долу ЕС":

    смени се цяло поколение, те не знаят какво е да търсят работа в чужбина, Унгария си е запазила населението за разлика от нас, а и остават Фицо и Бабиш, 90-те млрд. са все още под въпрос

    22:26 12.04.2026

  • 229 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 230 Данко харсъзина

    7 6 Отговор
    Победителя на парламентарните избори ,про-Европейския лидер на ТИСА Петер Мадяр излезе пред хилядите ликуващи граждани на централния булевард в Будапеща ,стреля във въздуха с 2 пистолета пред множеството и заяви - "Тази вечер всеки един от вас може да се прибере в своя дом и да каже на своите деца и на своите родители ако са живи че ерата на главатаря на корупцията и грабежа в Унгария ,руския наместник Орбан приключи. Започва ерата на съдебното преследване на сатрапа който докара Унгария на последно място в Европейския съюз по всички показатели"

    22:27 12.04.2026

  • 231 Тов. Членин

    4 3 Отговор
    Таваришчи , нужно покупать - ИНТИМОХЕЛП .. 🤔

    22:27 12.04.2026

  • 232 Хмм

    2 2 Отговор

    До коментар #224 от "Великден 2026":

    за лайен и калас

    22:27 12.04.2026

  • 233 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 234 Гризкай

    6 3 Отговор

    До коментар #213 от "Не си се натровяолас":

    Руското Бахурче
    И мълчи Путераст

    Коментиран от #244

    22:28 12.04.2026

  • 235 Дааааа

    7 1 Отговор
    Пояснявам - 1944 г фашистите се пребоядисват на комунисти, а 1989 г комунистите се пребоядисват на демократи, а през 1872 г чорбаджиите - слуги на султана, стават капиталисти и патриоти и почват да гонят хайдути и борци за свобора. От тогава сме си все така - пребоядисани. И затова скоро държава няма да има, шото с такива бояджии толкова.

    Коментиран от #251

    22:28 12.04.2026

  • 236 хаха

    3 3 Отговор
    Цал Цал на дрОгарете ватнишки подлоги. хахаха

    22:28 12.04.2026

  • 237 НЕ МИ СЕ ИСКА НО ТРЯБВА ДА ПРИЗНАЕМ

    10 3 Отговор
    Орбан, Фицката, Фатмако, ХУ.. ЙЛО педофила и копейките...фанаха... ДЕДО ВИЯ!
    Скоро и поробените Републики и народи в П ЕДЕРАЦИЯТА ще турят... ГОЛЕМИЯ на Фюрера пеДо-фил
    Това е истината

    22:28 12.04.2026

  • 238 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 239 .........

    8 2 Отговор
    А не бе само тука ги търпим ватенките!

    22:28 12.04.2026

  • 240 Гресирана ватенка

    6 3 Отговор
    Копейките груххтяха-трвбва ни човек като Орбан.Сега Орбан е свободен.Да си го вземат😁😁😁

    22:29 12.04.2026

  • 241 големсмях

    2 2 Отговор
    Споко...Крадев ще замести путинския предател в ЕС...

    22:29 12.04.2026

  • 242 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 243 Иван

    1 0 Отговор

    До коментар #13 от "Една там":

    Какво ще правиш като спечели Мадяр не знам ? Говори се удръжка 5 рубли от хонорара.

    22:29 12.04.2026

  • 244 Ко да прави трола

    2 3 Отговор

    До коментар #234 от "Гризкай":

    освен да гризка бахорчета и да лее тъпотия. Ако бе по умен, нямаше да е толкова жалък и пропадналият запад да го ползва, щото е евтин и глупав. Нали?

    22:30 12.04.2026

  • 245 Миуленчу

    3 2 Отговор
    Как ли ще съобщиш резульата от победата на Радев?
    Значи Унгарците имат 199 места, а ние които с умрелите сме 3 млн с правотна глас имаме 240 айновози!

    22:30 12.04.2026

  • 246 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 247 Орбан

    8 2 Отговор
    Звънял на Путин

    Звънял и на Тръмп .

    Нито един от двамата не искал

    Да го приюти .

    УРААААА

    Май ще се ходи в Северна Корея.

    22:30 12.04.2026

  • 248 бележка

    0 0 Отговор

    До коментар #73 от "България":

    Този коментар не е премахнат от оператор

    22:30 12.04.2026

  • 249 Интересно

    1 0 Отговор

    До коментар #182 от "Ай чиститУ!":

    Ние ли ги догонихме или те нас?

    22:30 12.04.2026

  • 250 МЪЧНО МИ Е.

    5 2 Отговор
    ПУТИН СЕ СМАЛЯВА.

    22:31 12.04.2026

  • 251 Еврокопейкa

    6 3 Отговор

    До коментар #235 от "Дааааа":

    СЛЕД 1944 Г КОМУНЕТАТА СА ОБЯСНЯВАЛИ НА СЕЛЯНИТЕ , ЧЕ КАТО ГИ РАЗКУЛЧВАТ Т.Е. ВЗИМАТ ИМ ЗЕМЕДЕЛСКАТА ЗЕМЯ ЩЕ ЖИВЕЯТ ПО БОГАТО , ОБЯСНЯВАЛИ СА , ЧЕ КАТО ОБИРАТ ЕДРИТЕ ГРАДСКИ СОБСТВЕННИЦИ , БАНКЕРИ И ФАБРИКАНТИ , ВСИЧКО ЩЕ ПОТЕЧЕ ПО МЕД И МАСЛО , А СЕГА СЛЕД 75 ГОДИНИ БОРБА С ЧОРБАДЖИИТЕ , КОМУНЕТАТА СТАНАХА НАЙ ЕДРИТЕ ГРАДСКИ СОБСТВЕННИЦИ , ФАБРИКАНТИ , БАНКЕРИ И РЕНТИЕРИ ! НА ТЯХ ИМ СЕ ИСКА ДА СЕ МАХНЕМ ОТ ЕС ЗА ДА МОГАТ ДА СИ КРАДАТ КОЛКОТО СИ ЩАТ ! МОЖЕ ЛИ ДА СЕ ВЯРВА НА ТАКИВА ИЗМАМНИЦИ И ЧУЖДИ ЕВРАЗИЙСКИ МЕКЕРЕТА ?

    Коментиран от #265

    22:31 12.04.2026

  • 252 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 253 Русофил

    3 1 Отговор
    Търся Гей Клуб в Пловдив.

    22:31 12.04.2026

  • 254 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 255 Киркилез

    0 0 Отговор
    ПЕЧЕНЕГИ - във википедия


    Селджукска династия - във википедия


    Това е хубаво да го преведете на БЪЛГАРСКИ от АНГЛИЙСКИ

    На български, унгарски, чешки, руски, румънски и турски езици почти нищо няма за КУМАНИТЕ......

    ... кои са те в днешния ни ЖИВОТ как мислите?

    22:31 12.04.2026

  • 256 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 257 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 258 Потрес

    5 2 Отговор
    Копейки вият и се молят на бог Путин да помогне на Радев предателя

    22:32 12.04.2026

  • 259 Абе чеп

    1 1 Отговор
    Защо 217 пише на език- не български и още не е премахнат?

    22:33 12.04.2026

  • 260 Смешник

    0 0 Отговор

    До коментар #157 от "ЧЕСТИТО НА ЗЕЛЕНСКИ":

    И ние също сме в кюпа

    22:33 12.04.2026

  • 261 Фицо

    5 4 Отговор
    Тази вечер разбра че остава
    Единственият Кон на Путин в ЕС.

    Стъжни му се на Кремълския Тампон
    Със сигурност.

    Коментиран от #267, #288

    22:34 12.04.2026

  • 262 Хи Хи Хии 🤣🤣🤣

    5 3 Отговор

    До коментар #120 от "Голям пердах":

    😂🤣от пошследнаат минута- Орбан в интервю за ВВС- ОРБАН Е НА ПЪТ ДА ПРИЗНАЕ СЪКРУШИТЕЛНАТА ПОБЕДА НА ОПОЗИЦИЯТА..КВО СТАНА, ТА НЕ МИТ СЕДНА ДА ВЕЧЕРЯШ.. 22:25 0 ОРБАН ПРИЗНА ПОБЕДАТА НА МАДЯР..ТРЪМП ВИЕ КАТО КАРПАТСКИ ВЪЛК, ПУТИН ТОЧИ СЪЛЗИ И ЗЕЛЕНИ СОПОЛИ..

    22:35 12.04.2026

  • 263 Купени избори

    7 4 Отговор
    Унгарците не искат силна Унгария, а една послушни обединяваща Унгария.

    22:35 12.04.2026

  • 264 Орбан загуби

    8 3 Отговор
    Другата седмица е ред на Крадев да плаче.

    22:35 12.04.2026

  • 265 Дааааа

    3 0 Отговор

    До коментар #251 от "Еврокопейкa":

    пребоядисването 1989 го видях за 1944 ми казаха по стари хора а за 1872 го прочетох в книгите. Лошото е, че вече няма йиви да помнят 1944 и такива като тебе мойе да си пишат всякакви неверни неща и пак такива като тебе да им вярват.

    22:35 12.04.2026

  • 266 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 267 Без Русия

    1 3 Отговор

    До коментар #261 от "Фицо":

    Не върви ли троленето и да показваш жалкото си съществуване и падение на запада? 😄

    22:36 12.04.2026

  • 268 КАКТО СЕ ВИЖДА, УНГАРЦИТЕ СА НА ПЪТ

    7 4 Отговор
    ДА ПОЧИСТЯТ ТЯХНИЯ АВГИЕВ ОБОР, БРАВО! У НАС Е МНОГО ПО СЛОЖНО. ВСИЧКИ ЗАПИСАНИ ПАРТИИ СА ДС ПРОЕКТИ. ЗА СЪЖАЛЕНИЕ В СТРАНА, КЪДЕТО НА ПОЧИТ СА ИТЪР ПЕТЪР И АНДРЕШКО, ЗА НАРОДА Е ОПРЕДЕЛЕНА ВИНАГИ РОЛЯТА НА "ИЗЛЪГАНОТО ОВЧАРЧЕ".

    Коментиран от #276

    22:36 12.04.2026

  • 269 1678

    2 0 Отговор
    Пак лъжете

    22:36 12.04.2026

  • 270 Хи Хи Хии 🤣🤣🤣

    5 1 Отговор

    До коментар #120 от "Голям пердах":

    Орбан пред поддръжниците си-РЕЗУЛТАТА Е ЯСЕН И МНОГО БОЛЕЗНЕН..НЕЩО ДА КАЖЕШ..🤣🤣

    22:37 12.04.2026

  • 271 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 272 Едно Време

    7 2 Отговор
    Орбан взе Куфарчето със 1 Милион Долара
    От Путин
    И стана негов Лакей .

    Сега вече няма нужда да му лиже
    Обувките .
    Скоро Ще го тикнат в затвора.

    22:38 12.04.2026

  • 273 Няма нищо

    5 3 Отговор
    По- жалко от това да си путинска подлога, да се кланяш на психопат,закопал братушките. Честито на унгарците, излезоха с чест от сянката на кремъл

    22:38 12.04.2026

  • 274 Дед

    6 0 Отговор
    Наред е ГЕРБ да усетят шамара, който отдавна заслужават! Моля се хората и да излязат да гласуват, ако не искат този корупционен и институционален кошмар да продължи. За 20 г са похарчили около 1000 милиарда бюджети и нито един сектор не реформираха, за да тръгне тази държава! В главите им само фондове, схеми и тотален харч от пусто в празно! 60 хиляди полицаи с нараснал бюджет 5 пъти за последния им мандат! Здравеопазване което от 3 млрд лв бюджет преди 10 г днес вече почти 11 млрд?!? Нещо да сте усетили по добро? Разбира се, че не…и така може да се изброява до сутринта, щото силата им е в голямото НИЩО, освен фондовете разбира се! Тях си ги приписват, като успех вместо техдаса само малка премия в икономиката!

    22:38 12.04.2026

  • 275 Георги

    5 4 Отговор
    Какво ще прави Путин без Орбанчо незнам

    Коментиран от #308

    22:38 12.04.2026

  • 276 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 277 Съболезнования

    7 5 Отговор
    Фицо и нашият Зелен чорапр газ пикаят и вече са на успокоителни! Българи, другата неделя и ние да изринем кремълската подлога и лакей на злодея Путин! Да го изринем веднъж завинаги! Нагъл, двуличен и коварен измамник, който с измама спечели и двата си мандата! Само че, Фтамако от село Славяноов, да ти обадя, че скоро ще даваш обяснение колко точно милиона взе рушвет за чудовищното ти национално пердателство, наречено "Боташ"! Ако мислиш, че ще ти се размине, лъжеш се! Ако началникът ти Путин ти е казал, че ще те спаси от народния гняв и от затвора, той те е излъгал бе, Фатмако!

    Коментиран от #280

    22:39 12.04.2026

  • 278 Гошо

    2 5 Отговор
    Ясно....значи ППДБ ще имат 150 депутати!

    Коментиран от #301

    22:40 12.04.2026

  • 279 Соваж бейби

    5 3 Отговор
    Жалко ,замина си дабър политик !Зелното наркоман вече отворило шампаско ,ами сега кой ще се подиграва с клоуна е пречи наУкрайна ?

    22:40 12.04.2026

  • 280 Няма по тъпо нещо от трола

    2 1 Отговор

    До коментар #277 от "Съболезнования":

    Затова е ползван за парцала на форума!

    22:41 12.04.2026

  • 281 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 282 Е как бе

    0 2 Отговор

    До коментар #92 от "Ха сега де...":

    Използват се за руска пропаганда

    22:42 12.04.2026

  • 283 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 284 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 285 На 19-ти добре

    4 3 Отговор
    Да помислим и да
    Загубата на Виктор Орбан на парламентарните избори в Унгария на 12 април 2026 г., нанесена от опозицията в лицето на Петер Мадяр (партия Tisza), представлява значително геополитическо сътресение с директни последици за политическия имидж и позициите на българския президент Румен Радев.
    Ето основните аспекти на това отражение:
    Загуба на ключов съюзник и модел за подражание: Орбан беше най-яркият представител на "нелибералната демокрация" в ЕС и основен международен съюзник на Радев в критиките към Брюксел, санкциите срещу Русия и подхода към енергийните въпроси. Падането му от власт лишава Радев от този политически „щит“ и модел на поведение.
    Изолация на Радев в Европа: Без Орбан, Радев (ако той се стреми към политически проект) остава по-изолиран в позициите си, които често са определяни като скептични спрямо официалната политика на ЕС. Това прави опитите му да играе ролята на "българския Орбан" по-трудни за реализиране.
    Смяна на геополитическата среда: След 16 години управление, загубата на Орбан символизира край на ера, в която Унгария беше „троянски кон“ на Русия в ЕС. Това вероятно ще увеличи натиска върху други лидери със сходни позиции да се синхронизират с общата европейска политика.
    Вътрешнополитически натиск в България: Опозиционните сили в България, които се противопоставят на критиките на Радев към ЕС, вероятно ще използват загубата на Орбан, за да засилят аргументите си срещу политиката
    В обобщение, загубата на Орбан о

    22:43 12.04.2026

  • 286 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 287 Отстрани

    7 2 Отговор
    Психопатът Тръмп го издуха и в Унгария.
    Вчера унгарците масово скандираха по улиците :

    СВОБОДА ЗА ПАЛЕСТИНА!!!

    22:43 12.04.2026

  • 288 Фицо

    7 3 Отговор

    До коментар #261 от "Фицо":

    Тази вечер разбра че остава
    Единственият Кон на Путин в ЕС.
    ТРОЯНСКИЯТ КОН НА ПУТИН В ЕВРОПА ОСТАВА БЪЛГАРИЯ. НО БАЙ ДОНИ ГО ЗНАЕ И НАДЯВАМ СЕ ДА ВЗЕМЕ АДЕКВАТНИ МЕРКИ.

    Коментиран от #292

    22:44 12.04.2026

  • 289 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 290 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 291 Слава на Украйна

    8 4 Отговор
    Слава на Европейска Унгария!!!!!

    Коментиран от #294, #314

    22:46 12.04.2026

  • 292 Без Путин и Русия

    4 2 Отговор

    До коментар #288 от "Фицо":

    не върви ли троленето? Как да покажеш жалкото си съществуване и падението на запада, опряло до евтин глупак за простотия и лъжи!

    22:46 12.04.2026

  • 293 Статията е точна наистина разгром

    4 1 Отговор
    И орбан преди минути излезе пред репортери и заяви - резултата е болезнен . Такъв разгром не сме очаквали и се разплака. ...БТВ предава от Будапеща

    22:47 12.04.2026

  • 294 Един минус от мен

    5 2 Отговор

    До коментар #291 от "Слава на Украйна":

    за славене на фашисткият режим в Украйна!

    22:47 12.04.2026

  • 295 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 296 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 297 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 298 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 299 Българин

    0 0 Отговор
    ЗНАЕТЕ ЛИ НИЕ БЪЛГАРИТЕ КОИ СМЕ И ОТ КЪДЕ СМЕ??
    НИЕ СМЕ НАРОД КОЙТО СМЕ ДАЛИ Култура и СЕМЕ НА ЦЯЛОТО ЧОВЕЧЕСТВО ПО СВЕТА!
    ИЛИ ПО-ТОЧНО И ПРОСТО КАЗАНО;

    БЪЛГАРИТЕ СМE
    !! НАЙ-СТАРАТА НАРОДНОСТ НА ТАЗИ ПЛАНЕТА !!

    ОТ НАС БЪЛГАРИТЕ, СВЕТА ОЧАКВА МНОГО ПОВЕЧЕ ОТ КОЛКОТО ДО СЕГА!

    22:51 12.04.2026

  • 300 ТАМ ИМАТ ЛИ СИ ПЕТРОХАН И НПО-ТА?

    4 0 Отговор
    САМО ТОА МАДЯР ДА НЕ ИЗЛЕЗЕ КАТО НАШ КИРО - ШАРЛАТАНИН?

    22:51 12.04.2026

  • 301 Анонимен

    0 1 Отговор

    До коментар #278 от "Гошо":

    Хахахаха извратеняците са АУТ и незаконниците и алабалата ЗА Европа за Еврозона за ДЕМОКРАЦИЯ НЕ НА НАСИЛИЕТО

    22:51 12.04.2026

  • 302 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 303 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 304 Смешник

    1 0 Отговор
    Няма страшно Орбан падна Радев ще го замени

    Коментиран от #321

    22:55 12.04.2026

  • 305 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 306 фактите

    3 2 Отговор
    Ако и руският народ имаше право да гласува и да избора президента си то и там щеше да е такова положението.

    22:56 12.04.2026

  • 307 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 308 Смешник

    3 1 Отговор

    До коментар #275 от "Георги":

    Ами какво да прави петрола е вече над 100долара барела Да му мислят маджарите че са затворена държава и няма от къде другаде да получават петрол освен от Русия

    22:59 12.04.2026

  • 309 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 310 Пилотът Гошу

    1 0 Отговор
    Ганев вече знае резултатите при обработени 6,56%... 🤣🤣🤣🤣

    22:59 12.04.2026

  • 311 Хохо Бохо

    2 1 Отговор
    Слава на Унгария!...

    23:01 12.04.2026

  • 312 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 313 Рижавия клоун

    1 0 Отговор
    Гаранция, че унгарците са гласували масово против Орбан, само и само заради оня ненаситен на петрол простак.

    23:02 12.04.2026

  • 314 Смешник

    1 3 Отговор

    До коментар #291 от "Слава на Украйна":

    Искаш да кажеш бандеровска

    23:02 12.04.2026

  • 315 Не се засягай

    0 0 Отговор

    До коментар #312 от "да си знаеш":

    Сам си избрал съдбата си!. Няма по тъпо нещо от трола! Затова е ползван за парцала на форума от пропадналият запад, докато унищожават Европа!!

    23:03 12.04.2026

  • 316 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 317 Браво

    4 0 Отговор
    Агента на ДС Марков вече може да си тегли куршума , На никого няма да липсва !!

    23:04 12.04.2026

  • 318 Соловьовче Объркано

    1 0 Отговор

    До коментар #307 от "Няма по тъпо нещо от трола":

    Изпий си Одеколона

    И си лягай.

    Коментиран от #319

    23:05 12.04.2026

  • 319 Няма по тъпо нещо от трола

    1 0 Отговор

    До коментар #318 от "Соловьовче Объркано":

    Затова е ползван за парцала на форума!

    23:05 12.04.2026

  • 320 Копейки

    3 1 Отговор
    Да си лягате вече, то сън няма да има, ама все пак опитайте

    23:05 12.04.2026

  • 321 Я гле па тва

    2 1 Отговор

    До коментар #304 от "Смешник":

    На Радев накрая някой ще му смени тъпашката селташкотошовска физиономия, да си знае.

    23:06 12.04.2026

  • 322 Обезчестена копейка

    1 1 Отговор
    Как ще живея сега без Орбан?

    23:06 12.04.2026

  • 323 Чуеш ли,

    0 0 Отговор
    че Доньо е застанал зад гърба ти, слагай тенекиените гащи.

    23:07 12.04.2026

  • 324 Наблюдател

    0 0 Отговор
    Ционистите детеубийци и еврейските нацисти загубиха още един съюзник, който гласуваше в тяхна подкрепа в ООН, браво ! Коалиция Епщайн се разпада!
    Сега ръцете на Путин постепенно се развързват, за да съкруши окончателно техните съюзници евреите нацисти от Украйна.

    23:08 12.04.2026

  • 325 Хм Хм

    0 0 Отговор

    До коментар #75 от "Хмм":

    Така трябва, копейчо.

    23:08 12.04.2026

