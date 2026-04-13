Лондон няма да праща военни кораби за блокиране на Ормузкия проток, разполага миночистачи в региона

Лондон няма да праща военни кораби за блокиране на Ормузкия проток, разполага миночистачи в региона

13 Април, 2026 05:06, обновена 13 Април, 2026 05:15 593 5

Премиерът Стармър и правителството категорично отказаха да се включат в обявената от Тръмп военноморска блокада

Лондон няма да праща военни кораби за блокиране на Ормузкия проток, разполага миночистачи в региона - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Великобритания няма да изпрати военни кораби в подкрепа на усилията на САЩ за блокиране на Ормузкия проток, но ще разположи миночистачи в региона, съобщи The Daily Telegraph.

Офисът на британския премиер Киър Стармър заяви, че Лондон ще работи с други страни за възстановяване на корабоплаването в Ормузкия проток.

Премиерът Киър Стармър и правителството на Великобритания категорично отказаха да се включат в обявената от президента на САЩ Доналд Тръмп военноморска блокада на Ормузкия проток. Въпреки близките отношения между двете страни, Лондон се разграничи от действията на Вашингтон, подчертавайки необходимостта от деескалация и дипломатическо решение, предаде Anadolu Ajansı

Великобритания няма да изпраща военни кораби или войници за налагане на блокадата. Стармър многократно е заявявал, че този конфликт „не е наша война“.

Лондон работи активно с Франция и други международни партньори (коалиция от около 35-40 държави) за създаване на „жизнеспособен план“ за възстановяване на свободата на корабоплаването чрез дипломатически натиск и санкции, а не чрез военна блокада.

Макар да отказва участие в блокадата, Обединеното кралство продължава да поддържа свои миночистачи и способности за борба с дронове в региона, за да подпомага сигурността на търговските пътища.

Представители на правителството, като Уес Стрийтинг, определиха реториката на Тръмп спрямо Иран като „подстрекателска и възмутителна“, пише The Guardian.

Решението на Стармър доведе до сериозно напрежение с администрацията на Тръмп. Американският президент сравни британския премиер с Невил Чембърлейн (символ на политиката на умиротворяване) и отправи остри критики, че Великобритания не е предоставила военна подкрепа в критичен момент.

Блокадата, разпоредена от Тръмп на 12 април 2026 г., цели пълно спиране на всички кораби, влизащи или излизащи от протока, след провала на мирните преговори в Исламабад. Великобритания настоява, че протокът не трябва да подлежи на „такси“ или блокади, които застрашават глобалната икономика и цената на живота.


Подобни новини


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

  • 1 Абе още ли

    2 0 Отговор
    Се казва "Лондон"? Не го ли направиха Исламабад 2? И халифат ? Тези вече са в канала. Последни напъни на продънената империя.... Ха-ха-ха!!!

    05:17 13.04.2026

  • 2 готов за бой

    2 0 Отговор
    няма да пращате щото знаете че иранците ще ви бъхтят и вас и ще се осеретеКАТО курлански вълк

    05:20 13.04.2026

  • 3 готов заСРАНЕ

    3 0 Отговор
    Аз само ги чакам рашките или иранците и нас да атакуват. Никакви преговори няма да водя.
    Първата ми работа ще е да застана на Калотина с картечница и да разстрелям плъховете които ще напират да дезертират на запад.
    И после се заемам с жълтопаветнитеОТРЕПКИ и евроатлантическите ГЬОНОВЕ 👊

    05:26 13.04.2026

  • 4 Чрез дипломатически натиск и санкции

    1 0 Отговор
    англосаксонските пирати, ще чистят мини на другия край на света, все едно е в бреговете на UK. Персийския залив е в Персия, а не около UK. Нямате работа там, нито вие, нито другите 44 държави. Ще плащате като попове, както други си плащат през вашите земи и води.

    05:28 13.04.2026

  • 5 оня с коня

    1 1 Отговор
    Човеколюбие по американски: Режима в определена държава не ни е послушен. Налагаме му санкции и го обявяваме за недемократичен.
    Раздаваме пари на опозицията и пищим,че хората са гладни и недоволни.
    Бомбандираме ги в името на демокрацията и им налагаме угоден на нас режим, като обявяваме природните богатства за наши!
    Страната е разсипана, народа продължава да гладува и недоволства, но вече "демократично"!

    05:38 13.04.2026

