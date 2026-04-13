Лондон няма да праща военни кораби за блокиране на Ормузкия проток, разполага миночистачи в региона

Великобритания няма да изпрати военни кораби в подкрепа на усилията на САЩ за блокиране на Ормузкия проток, но ще разположи миночистачи в региона, съобщи The Daily Telegraph.

Офисът на британския премиер Киър Стармър заяви, че Лондон ще работи с други страни за възстановяване на корабоплаването в Ормузкия проток.

Премиерът Киър Стармър и правителството на Великобритания категорично отказаха да се включат в обявената от президента на САЩ Доналд Тръмп военноморска блокада на Ормузкия проток. Въпреки близките отношения между двете страни, Лондон се разграничи от действията на Вашингтон, подчертавайки необходимостта от деескалация и дипломатическо решение, предаде Anadolu Ajansı

Великобритания няма да изпраща военни кораби или войници за налагане на блокадата. Стармър многократно е заявявал, че този конфликт „не е наша война“.

Лондон работи активно с Франция и други международни партньори (коалиция от около 35-40 държави) за създаване на „жизнеспособен план“ за възстановяване на свободата на корабоплаването чрез дипломатически натиск и санкции, а не чрез военна блокада.

Макар да отказва участие в блокадата, Обединеното кралство продължава да поддържа свои миночистачи и способности за борба с дронове в региона, за да подпомага сигурността на търговските пътища.

Представители на правителството, като Уес Стрийтинг, определиха реториката на Тръмп спрямо Иран като „подстрекателска и възмутителна“, пише The Guardian.

Решението на Стармър доведе до сериозно напрежение с администрацията на Тръмп. Американският президент сравни британския премиер с Невил Чембърлейн (символ на политиката на умиротворяване) и отправи остри критики, че Великобритания не е предоставила военна подкрепа в критичен момент.



Блокадата, разпоредена от Тръмп на 12 април 2026 г., цели пълно спиране на всички кораби, влизащи или излизащи от протока, след провала на мирните преговори в Исламабад. Великобритания настоява, че протокът не трябва да подлежи на „такси“ или блокади, които застрашават глобалната икономика и цената на живота.