Примирието между САЩ и Иран: Кои въпроси остават неясни

САЩ и Иран сключиха временно примирие, но много въпроси остават неизяснени. Особено по въпроса за иранската атомна програма съществуват различни твърдения. Неясно е и положението с отварянето на Ормузкия проток.

След обявяването на двуседмично примирие между Иран, САЩ и Израел все още има много въпроси без отговор, отбелязва АРД. Преди началото на преките преговори, които трябва да започнат в петък в пакистанската столица Исламабад, по някои теми има твърде противоречиви изявления.

Отправна точка за преговорите е десетточков план, който според американския президент Доналд Тръмп, Иран е предал на САЩ. Тръмп отначало го нарече „солидна основа за преговори“. Почти всички спорни въпроси били изяснени.

Две версии на плана от 10 точки

Малко по-късно обаче Тръмп нарече плана от 10 точки „измамнически", припомня германската обществена медия. Причината за това може би се крие във факта, че по данни на осведомителната агенция Асошиейтед Прес съществуват две версии на плана, които се различават съществено в езиково и съдържателно отношение.

По отношение на иранската ядрена програма, например, в иранската версия, която е написана на фарси, се съдържаше изразът „съгласие за обогатяване на уран“. По все още неизяснени причини обаче този израз липсва в английската версия, която иранските дипломати предоставиха на журналистите.

Тръмп обаче многократно е заявявал, че прекратяването на атомната програма на Техеран е централно изискване към страната. По данни на Асошиейтед Прес Тръмп е заявил след потвърждението за примирие, че „този въпрос ще бъде перфектно уреден, в противен случай нямаше да се съглася на подобно нещо", без обаче да назове повече детайли по въпроса. Израелският премиер Нетаняху също спомена унищожаването на иранската атомна и ракетна програма сред основните цели на войната в Близкия изток.

Такси за преминаване през Ормузкия проток?

Неясно остава също какво ще стане с исканото от САЩ отваряне на Ормузкия проток. Иранският външен министър Абас Арагчи заяви, че преминаването през протока ще е разрешено под иранска военна администрация. Не е ясно дали Иран ще се откаже изцяло от контрола над протока или не. Според някои съобщение в плана е предвидено Иран, както о и Оман да взимат такси от корабите, които преминават през протока, отбелязва АРД.

Освен това Иран иска САЩ да изтеглят бойните си части от региона, да бъдат вдигнати санкциите и да бъдат деблокирани замразените финансови средства на страната. Тръмп пък – точно обратното – говори за оставане на американската армия в региона.

Ще има ли примирие в Ливан

Също наясно остава дали ще има примирие и по някои от другите контактни линии на конфликта – например в Ливан. Нетаняху например заяви, че страната му подкрепя примирието с Иран, но ще продължи да атакува позиции на Хизбула в Ливан. Боевете там продължават и в момента.