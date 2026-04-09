Примирието между САЩ и Иран: Кои въпроси остават неясни

9 Април, 2026 11:25 1 521 21

Преди началото на преките преговори, които трябва да започнат в петък в пакистанската столица Исламабад, по някои теми има твърде противоречиви изявления

Снимка: БГНЕС/ЕРА
САЩ и Иран сключиха временно примирие, но много въпроси остават неизяснени. Особено по въпроса за иранската атомна програма съществуват различни твърдения. Неясно е и положението с отварянето на Ормузкия проток.

След обявяването на двуседмично примирие между Иран, САЩ и Израел все още има много въпроси без отговор, отбелязва АРД. Преди началото на преките преговори, които трябва да започнат в петък в пакистанската столица Исламабад, по някои теми има твърде противоречиви изявления.

Отправна точка за преговорите е десетточков план, който според американския президент Доналд Тръмп, Иран е предал на САЩ. Тръмп отначало го нарече „солидна основа за преговори“. Почти всички спорни въпроси били изяснени.

Две версии на плана от 10 точки

Малко по-късно обаче Тръмп нарече плана от 10 точки „измамнически", припомня германската обществена медия. Причината за това може би се крие във факта, че по данни на осведомителната агенция Асошиейтед Прес съществуват две версии на плана, които се различават съществено в езиково и съдържателно отношение.

По отношение на иранската ядрена програма, например, в иранската версия, която е написана на фарси, се съдържаше изразът „съгласие за обогатяване на уран“. По все още неизяснени причини обаче този израз липсва в английската версия, която иранските дипломати предоставиха на журналистите.

Тръмп обаче многократно е заявявал, че прекратяването на атомната програма на Техеран е централно изискване към страната. По данни на Асошиейтед Прес Тръмп е заявил след потвърждението за примирие, че „този въпрос ще бъде перфектно уреден, в противен случай нямаше да се съглася на подобно нещо", без обаче да назове повече детайли по въпроса. Израелският премиер Нетаняху също спомена унищожаването на иранската атомна и ракетна програма сред основните цели на войната в Близкия изток.

Такси за преминаване през Ормузкия проток?

Неясно остава също какво ще стане с исканото от САЩ отваряне на Ормузкия проток. Иранският външен министър Абас Арагчи заяви, че преминаването през протока ще е разрешено под иранска военна администрация. Не е ясно дали Иран ще се откаже изцяло от контрола над протока или не. Според някои съобщение в плана е предвидено Иран, както о и Оман да взимат такси от корабите, които преминават през протока, отбелязва АРД.

Освен това Иран иска САЩ да изтеглят бойните си части от региона, да бъдат вдигнати санкциите и да бъдат деблокирани замразените финансови средства на страната. Тръмп пък – точно обратното – говори за оставане на американската армия в региона.

Ще има ли примирие в Ливан

Също наясно остава дали ще има примирие и по някои от другите контактни линии на конфликта – например в Ливан. Нетаняху например заяви, че страната му подкрепя примирието с Иран, но ще продължи да атакува позиции на Хизбула в Ливан. Боевете там продължават и в момента.


Свързани новини


  • 1 И кво стана със заплахите

    14 8 Отговор
    да унищожи една многохилядна цивилизация. Един час преди да отмине срока Тръмпича пак си извъртя г.... :))

    11:28 09.04.2026

  • 2 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    21 7 Отговор
    ОСНОВНИЯ НЕРЕШЕН ВЪПРОС
    КОЙТО ПОЧВА ДА ДРАЗНИ ДАЖЕ РЕПУБЛИКАНЦИТЕ
    В САЩ Е
    " ЗАЩО САЩ Е УПРАВЛЯВАН ОТ ИЗРАЕЛ ?"

    11:28 09.04.2026

  • 3 Почти

    8 2 Отговор
    няма нещо ясно по това временно примирие. И едва ли ще се изясни след преговорите.

    11:29 09.04.2026

  • 4 Я пък тоя

    13 4 Отговор
    Иран и САЩ да се обединят, да изтрият Израел, че само пречи, а после пак да си се тепат.
    Света ще стане по добро място за живеене.

    Коментиран от #14

    11:29 09.04.2026

  • 5 Накрая

    7 5 Отговор
    винаги Натаниау решава. Това е факт.

    11:30 09.04.2026

  • 6 Докато

    5 2 Отговор
    Израел не каже тежката си дума нищо няма да е ясно. Засега Израел е за продължаване на военните действия и включване на на сухопътните сили на САЩ в тях.

    11:31 09.04.2026

  • 7 хехе

    10 1 Отговор
    рижия кукумицин се насади на аятолашкия и сега се чуди как да стане без да се у.ере.

    11:32 09.04.2026

  • 8 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    10 3 Отговор
    ОМАН - СЪДРУЖНИК НА ИРАН В ОРМУЗКИВ ПРОЛИВ
    ....
    ОАЕ - ЕВРЕЙСКИ КУЧЕТА
    ....
    САУДИТСКА АРАБИЯ - МРАЗИ ОАЕ ЗАЩОТО СА АРАБСКАТА ИМ КОНКУРЕНЦИЯ , И ИСКА ДА БЪДЕ ЩЕФ НА АРАБИТЕ И ЦЕНТЪР НА АРАБСКИТЕ ПАРИ
    .....
    БАХРЕЙН - 80 % ШИИТИ КАТО ИРАНЦИТЕ 20% АРАБИ
    ....
    ЕГИПЕТ - ЧАКА НА ГЮМЕ ИЗРАЕЛ ЗАРАДИ СИНАЙСКИЯ ПОЛУОСТРОВ
    .....
    ТУКА Е МНОГОХОДОВА ИГРА - ЗА ИРАНСКИ ШАХМАТИСТИ , НЕ ЗА ПОКЕРДЖИИ

    11:37 09.04.2026

  • 9 Хасковски каунь

    7 1 Отговор
    За нас българите не е ясно дали УСА самолетите цистерни участват в учение, екипажите чистят шахти иканавки , или фъркат?
    Запрянка, ко ше кайш? Боко?

    11:37 09.04.2026

  • 10 В случая

    5 1 Отговор
    определящият фактор за бъдещия развой на събитията е Израел. САЩ са в тази война заради Израел.

    11:38 09.04.2026

  • 11 Kaлпазанин

    8 1 Отговор
    Кое му е неясното ,,англосаксонците искат да им откраднат петрола и да се плаща в долари и роби ,евреина пък си мечтае за велик исрахел и роби ,а персите не си го дават

    11:42 09.04.2026

  • 12 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    6 3 Отговор
    ИМАЙТЕ В ПРЕДВИД
    ЧЕ САУДИТСКА АРАБИЯ НАПРАВО МОЖЕ ДА ПЛАТИ
    НА ИРАН ДА ДУМКАТ
    ЕМИРСТВАТА
    .... ТАКА ЕДНАТА СТРАНА НА ПЕРСИЙСКИЯ ЗАЛИВ ЩЕ БЪДЕ ПОД САУДИТСКИ КОНТРОЛ, ДРУГАТА ПОД ИРАНСКИ - БЕЗ КОНКУРЕНЦИЯ :)
    ......
    ПРИНЦ МОХАМЕД АЛ САУД Е ХИЕНА :)

    Коментиран от #15

    11:43 09.04.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Kaлпазанин

    2 2 Отговор

    До коментар #4 от "Я пък тоя":

    Индианците виетнамците ,африканците ,иракчаните ,либийците ,сирийците всички се съюзиха с тях ,някои изчезнаха други още се бият ,и стават все по малки и бедни та кой с кого да се съюзява бря

    Коментиран от #21

    11:45 09.04.2026

  • 15 Саудитска Арабия

    4 6 Отговор

    До коментар #12 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":

    по скоро ще плати на Азербайджн и Узбекистан да атакуват вековния й враг Иран.

    Голям стратег се извъди, хахха!

    Коментиран от #16

    11:49 09.04.2026

  • 16 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    5 3 Отговор

    До коментар #15 от "Саудитска Арабия":

    КАДИРКАТА - КУЧЕТО НА ПУТИН ЧАКА АЗЕРБАЙДЖАН ОТЗАД
    .... И ТУКА Е МНОГОХОДОВА С АРМЕНЦИ ЖЕЛАЕЩИ ОТМЪЩЕНИЕ :)

    Коментиран от #19

    11:53 09.04.2026

  • 17 Коста

    6 3 Отговор
    САЩ и Израел са военни престъпници и това да се знае и от децата!

    11:54 09.04.2026

  • 18 Ако не се стигне до примирие

    3 2 Отговор
    Тръмп няма друг изход, освен да бомби иранската инфраструктура, инак ще изглежда губещ и е мъртъв за междинните избори! Войната минава в по горен етап и се удължава незнайно с колко. Иранците знаят товаа и нямат интерес да се набутват в дълга война! Предполагам, че ще достигнат до някакъв компромис двете страни.
    Главното оръжие на Иран е Ормуз и там трябва да се случи големият компромис!

    Американците не прощават на загубилия!

    11:55 09.04.2026

  • 19 Кадирката....

    3 4 Отговор

    До коментар #16 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":

    мухххах!

    В Иран няма интернет, Кадирката не участва в такива представления!

    11:57 09.04.2026

  • 20 Джихади Йово

    5 2 Отговор
    Най-важният въпрос е - кой да озапти бесните израелски псета!

    12:33 09.04.2026

  • 21 Я пък тоя

    0 0 Отговор

    До коментар #14 от "Kaлпазанин":

    Значи сега е ред на Израел, нали са със САЩ.
    А пък аз пиша за временно обединяване, колкото да изпистят тумора Израел, после пак да си се бият помежду си

    14:21 09.04.2026