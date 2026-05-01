Да не бързаме с фанфарите след разгрома на Орбан

Германският канцлер Фридрих Мерц побърза да изрази ликуването си, след като унгарецът Петер Мадяр зашеметяващо разгроми действащия премиер Виктор Орбан на парламентарните избори в страната в неделя, пише "Политико".

"Това е добър ден и много ясен сигнал срещу десния популизъм", изтъкна той.

Прав ли е обаче Мерц да вижда зашеметяващата победа на Мадяр като отхвърляне на националния консерватизъм и отпор на глобалното крайнодясно движение? Не съвсем.

Докато центристките политици в Европа ликуват от провала на своята "bête noire (черна овца - б.р.) и много партии, свързани с Орбан, се притесняват, че президентът на САЩ Доналд Тръмп сега е токсичен за амбициите им, всички те рискуват да правят прекомерни тълкувания от резултата от унгарските избори, който далеч не е победа за левия либерализъм.

Това беше надпревара, водена по основните въпроси на икономиката и корупцията, като на пресконференция вчера самият Мадяр отдаде победата си на "добър вид популизъм". И резултатът ще бъде нов унгарски парламент, който е изцяло десен, националистически и суверенистичен.

За MAGA победата на Мадяр, разбира се, беше шок за системата. По времето, когато Мерц произнесе обръщението си вчера, във Вашингтон все още цареше зловеща тишина заради падането на най-силния идеологически европейски съюзник на движението - наричан с обич "Тръмп преди Тръмп". И докато лидери в цяла Европа, включително италианският премиер Джорджа Мелони, поздравяваха Мадяр, американският президент запази мълчание.

Това говори много, тъй като предполага, че Вашингтон също е гледал на победата на Мадяр като на предвещание за неблагоприятна тенденция за популистите. Обикновено Тръмп не може да се въздържи да не каже на света всяка своя мисъл. В този случай обаче не е така - и нищо чудно.

Тръмп и MAGA бяха инвестирали много в Унгария, за да се опитат да наклонят везните в полза на Орбан, радостно нарушавайки табуто за намеса в изборите на друга държава.

Американският президент подкрепи идеологическата си унгарска сродна душа половин дузина пъти, включително миналия петък, два дни преди вота. И обеща на унгарците, че САЩ са готови да подкрепят страната им с "пълна икономическа мощ", ако гласуват за Орбан. "Развълнувани сме да инвестираме в бъдещия просперитет, който ще бъде генериран от продължаващото лидерство на Орбан!", заяви Тръмп в своята платформа Truth Social.

Това беше последния апел на MAGA за унгарския лидер, след двудневната визита на вицепрезидента на САЩ Джей Ди Ванс до Будапеща, за да се застъпи за премиера. Изпращането на Ванс от Вашингтон - и държавния секретар на САЩ Марко Рубио преди него - показа колко сериозно е отношението на администрацията към унгарските избори.

"За MAGA двата най-важни избора тази година са тези в Унгария и междинните избори в Съединените щати", заяви Тимъти Аш от британската Chatham House по време на предизборната кампания.

И все пак, въпреки всички увещания, заплахи и мрачни предупреждения - повтарящи посланието на самия Орбан, че без него както Брюксел, така и украинският президент Володимир Зеленски биха въвлекли Унгария във войната, бушуваща от другата страна на границата - унгарците не повярваха.

И все пак, това не е опустошителният удар за крайната десница, както се представя.

Политиците и журналистите често бързат да обявят едни или други избори за началото на широка и трайна транснационална политическа тенденция. Понякога това е вярно и едни избори - особено такива, на които настъпва такава драматична промяна - наистина могат да бъдат законодател на тенденциите. Но в повечето случаи изборите не се придържат стриктно към международните тенденции, а вместо това отразяват местните политически и икономически обстоятелства или просто са естественото, ограничено люлеене на махалото.

Последното, може би, беше обяснението за убедителната победа на британската Лейбъристка партия през 2024 г. - която дойде на власт въпреки спечелването на по-малко гласове, отколкото по време на изборния им разгром през 2019 г. - след като бяха в опозиция в продължение на 14 години. Това беше по-скоро отхвърляне на консерваторите, отколкото консерватизъм; доказателство за крайната непопулярност на торите (те загубиха седем милиона гласа в сравнение с 2019 г.), тъй като самата партия призна, че е пропиляла времето си на власт.

Без съмнение победата на Мадяр ще се възприема като символичен удар върху популизма, вероятно дори повече благодарение на масовите усилия на крайната десница в световен мащаб да подкрепи Орбан в труден момент, а Вашингтон бе все по-решителен да увеличи подкрепата за политически играчи със сходно мислене в цяла Европа.

Преди резултатите от изборите, някои от популисткото движение - като съюзника на Орбан Франк Фуреди, който ръководи базирания в Брюксел мозъчен тръст "Матиас Корвинус Колегиум" - вече бяха готови да признаят, че поражението на премиера със сигурност би било лоша новина. "Това би се възприемало като идеологически или интелектуален удар, ако той загуби", отбеляза Фуреди.

"Трябва да помним, че Орбан играе непропорционално влиятелна роля по отношение на възгледите на много от тези партии и техните лидери, които имат силна привързаност към него", посочи той. "Мисля, че поражението би имало въздействие поне в краткосрочен план, по отношение на влиянието върху политическата динамика в целия континент".

Това е нещо, което победата на Мадяр със сигурност може да направи: Тя оставя словашкия премиер Роберт Фицо изолиран в Европейския съвет. Вероятно ще обезкуражи други евроскептични популисти и, както отбеляза Фуреди, това е удар по престижа на крайнодесните движения по целия свят. Вероятно ще насърчи и европейските популистки лидери да се дистанцират от MAGA - нещо, което се случва с бързи темпове от миналата пролет в отговор на икономическото балансиране на американския президент и агресивната реч на Ванс на Мюнхенската конференция по сигурността.

Оттогава неодобрението към Тръмп се увеличи сред популистки настроените избиратели в Европа - предупреждение към десните популистки партии, които се опитват да привлекат по-широка подкрепа, че сближаването с Тръмп крие своите рискове. Одобрението от американската администрация далеч не е гаранция за победа и може да се превърне в целувка на смъртта.

Но що се отнася до унгарския вот, резултатът не е толкова за идеологията, колкото за работните места, стагниращата икономика, влошаващите се обществени услуги и гнева заради корупцията.

Както отбеляза Мадяр, който също е консервативно скептичен към Украйна и е малко вероятно да се откаже от миграционната политика на Орбан: Унгарската история "не се пише във Вашингтон, Москва или Брюксел". А в Унгария избирателите загубиха търпение. Те бяха все по-уморени от Орбан и управляващата му партия "Фидес" след 16 години политическо господство.

Всъщност истинският урок тук за всеки национален консервативен и популистки лидер, или за всеки действащ лидер, е следният: Ако не успеете да се справите с бюджетните въпроси, рискувате поражение.

Или по думите на самия Мадяр: "Трябва да останеш с хората".