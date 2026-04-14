Иран поиска обезщетение от пет арабски държави, "присъединили се към Израел и САЩ във войната"

Иран поиска обезщетение от пет арабски държави, "присъединили се към Израел и САЩ във войната"

14 Април, 2026 04:30, обновена 14 Април, 2026 04:38 1 337 6

Бахрейн, Йордания, Катар, Обединените арабски емирства и Саудитска Арабия трябва да обезщетят изцяло страната за физическите и моралните щети, настоява Техеран

Иран поиска обезщетение от пет арабски държави, "присъединили се към Израел и САЩ във войната" - 1
Амир Саид Иравани, Снимка: YouTube
Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Иран е поискал обезщетение от пет арабски държави за „присъединяването им към Израел и Съединените щати във войната“ срещу него, заяви Амир Саид Иравани, постоянен представител на Ислямската република в ООН.

„Бахрейн, Йордания, Катар, Обединените арабски емирства и Саудитска Арабия трябва да обезщетят изцяло Иран за физическите и моралните щети, причинени от техните незаконни действия“, цитира дипломата информационна агенция Тасним.

Иравани обясни, че Техеран смята, че гореспоменатите държави „са се присъединили към Израел и Съединените щати във войната им срещу Иран“ и по този начин „са нарушили задълженията си към Ислямската република“. Постоянният представител не уточни кои конкретни действия на арабските държави Иран счита за „присъединяване към Израел и Съединените щати във войната“ в конфликта.

След началото на военния конфликт на 28 февруари Иран понесе значителни човешки жертви и мащабни материални щети. По данни на иранското Министерство на здравеопазването жертвите в страната са 3 375 души. Други организации като HRANA съобщават за 3 636 убити, от които 1701 цивилни, включително поне 254 деца. Официалните власти съобщават за над 26 500 ранени.

Между 3,2 милиона и 3,8 милиона души са били принудени да напуснат домовете си вследствие на военните действия и съпътстващите наводнения.

Ударите са засегнали критична инфраструктура и жилищни райони в множество провинции, включително Техеран, Исфахан и Бушер.

Повече от 115 000 граждански обекта са повредени или напълно разрушени. Сериозно са засегнати съоръжения за електричество, водоснабдяване и телекомуникации.

Поне 25 болници са повредени (9 от които са извън експлоатация), а десетки училища са ударени, включително трагичният случай с девическо училище в Минаб.

Нанесени са щети по ядрени и балистични съоръжения, както и по ирански военни кораби.

Общите икономически щети за Иран се оценяват от правителството на сума между 300 милиарда и 1 трилион долара.

Затварянето на Ормузкия проток и ударите по енергийни обекти доведоха до най-голямото прекъсване на доставките на петрол в световен мащаб от 70-те години на миналия век насам.

Считано от 8 април 2026 г., е в сила двуседмично примирие между Иран и САЩ, което цели да позволи хуманитарна помощ и преговори, въпреки че ситуацията остава нестабилна


Иран (Ислямска Република)
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Червената шапчица

    10 4 Отговор
    15 американски военни кораба блокират Ормузкия проток... Тръмп заплаши с унищожение всеки кораб, който дръзне да приближи американския флот в района... -- Що ли не потопи някой руски или китайски кораб и да види какво ще му се случи... Голям сеир за народа ще има...

    Коментиран от #4

    04:41 14.04.2026

  • 2 Червената шапчица

    5 5 Отговор
    Ще берат големи ядове камиларите от тия пет държави

    04:46 14.04.2026

  • 3 Тоналт Дръмб

    5 2 Отговор
    Ама съм алтав та знае ли се!

    04:54 14.04.2026

  • 4 Тръмпи

    3 4 Отговор

    До коментар #1 от "Червената шапчица":

    И какво мислиш ще се случи като потопим някой руски или китайски кораб, а?

    05:28 14.04.2026

  • 5 Няма как

    1 2 Отговор
    Иран ще плаща репарации на арабските страни в продължение на 100 години. Горките перси ще проклинат корумпираните теократи в продължение на 1000 години. Всички те отново ще станат зороастрийци.

    05:53 14.04.2026

  • 6 Госъ

    0 0 Отговор
    Ли бомби паднаха и колко малко жертви в сравнение колко избиха те самите по време на протестите …

    06:24 14.04.2026

