Иран поиска обезщетение от пет арабски държави, "присъединили се към Израел и САЩ във войната"

Иран е поискал обезщетение от пет арабски държави за „присъединяването им към Израел и Съединените щати във войната“ срещу него, заяви Амир Саид Иравани, постоянен представител на Ислямската република в ООН.
„Бахрейн, Йордания, Катар, Обединените арабски емирства и Саудитска Арабия трябва да обезщетят изцяло Иран за физическите и моралните щети, причинени от техните незаконни действия“, цитира дипломата информационна агенция Тасним.
Иравани обясни, че Техеран смята, че гореспоменатите държави „са се присъединили към Израел и Съединените щати във войната им срещу Иран“ и по този начин „са нарушили задълженията си към Ислямската република“. Постоянният представител не уточни кои конкретни действия на арабските държави Иран счита за „присъединяване към Израел и Съединените щати във войната“ в конфликта.
След началото на военния конфликт на 28 февруари Иран понесе значителни човешки жертви и мащабни материални щети. По данни на иранското Министерство на здравеопазването жертвите в страната са 3 375 души. Други организации като HRANA съобщават за 3 636 убити, от които 1701 цивилни, включително поне 254 деца. Официалните власти съобщават за над 26 500 ранени.
Между 3,2 милиона и 3,8 милиона души са били принудени да напуснат домовете си вследствие на военните действия и съпътстващите наводнения.
Ударите са засегнали критична инфраструктура и жилищни райони в множество провинции, включително Техеран, Исфахан и Бушер.
Повече от 115 000 граждански обекта са повредени или напълно разрушени. Сериозно са засегнати съоръжения за електричество, водоснабдяване и телекомуникации.
Поне 25 болници са повредени (9 от които са извън експлоатация), а десетки училища са ударени, включително трагичният случай с девическо училище в Минаб.
Нанесени са щети по ядрени и балистични съоръжения, както и по ирански военни кораби.
Общите икономически щети за Иран се оценяват от правителството на сума между 300 милиарда и 1 трилион долара.
Затварянето на Ормузкия проток и ударите по енергийни обекти доведоха до най-голямото прекъсване на доставките на петрол в световен мащаб от 70-те години на миналия век насам.
Считано от 8 април 2026 г., е в сила двуседмично примирие между Иран и САЩ, което цели да позволи хуманитарна помощ и преговори, въпреки че ситуацията остава нестабилна
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Червената шапчица
Коментиран от #4
04:41 14.04.2026
2 Червената шапчица
04:46 14.04.2026
3 Тоналт Дръмб
04:54 14.04.2026
4 Тръмпи
До коментар #1 от "Червената шапчица":И какво мислиш ще се случи като потопим някой руски или китайски кораб, а?
05:28 14.04.2026
5 Няма как
05:53 14.04.2026
6 Госъ
06:24 14.04.2026