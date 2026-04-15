Вучич предложи роботизация на сръбската армия

Вучич предложи роботизация на сръбската армия

15 Април, 2026 15:04

Нашият ангажимент за запазване на мира и стабилността не се е променил, каза сръбският президент

Вучич предложи роботизация на сръбската армия - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Сръбският президент Александър Вучич заяви днес, че на среща с ръководството на Министерството на отбраната и Сръбските въоръжени сили е предложил разработването на стратегия за роботизация и дигитализация на армията и е обявил допълнително закупуване на военна техника и оръжия, предават местните медии, цитирани от БТА.

„Предложих разработването и приемането на стратегия за роботизация, формирането на подразделение на ниво батальон, оборудвано с роботизирани платформи, организационна подготовка за формиране на дивизии и батальони от далекобойни дронове, обучение на специални разузнавателни части за определяне на координатите на цели за управление на артилерийски и авиационен огън, както и допълнително оборудване и обучение за използване на дронове в други подразделения“, каза Вучич след среща с военното ръководство на Сърбия и ръководството на отбранителното ведомство в белградската казарма „Баница 2“, цитиран от ТАНЮГ.

Той оцени, че ситуацията със сигурността е „по-сложна, отколкото през януари“, като допълни, че това се дължи „предимно на действията на тройния съюз на Тирана, Прищина и Загреб“, но подчерта, че позицията на Сърбия не се е променила.

На 18 март 2025 г. Косово, Албания и Хърватия подписаха декларация в Тирана, чрез която страните се ангажират да засилят сътрудничеството си в областта на отбраната и сигурността. Трите държави обещаха да повишат оперативната съвместимост между своите въоръжени сили чрез образование, обучение и съвместни учения, както и да се ангажират с борбата с хибридните заплахи и да координират политиките си за евроатлантическа интеграция. Споразумението предизвика остри реакции от страна на Белград, който изрази опасения, че инициативата е насочена срещу Сърбия. През февруари т.г. сръбският президент заяви, че е получил уверение от хърватския премиер Андрей Пленкович, че сътрудничеството между Хърватия, Албания и Косово не е насочено срещу Сърбия.

„Нашият ангажимент за запазване на мира и стабилността не се е променил и можем да го запазим само ако сме достатъчно силни, ако сме достатъчно могъщи“, каза днес сръбският президент.

Вучич обяви, че в следващите дни се очаква подписването на „големи и важни договори“ за закупуване на оръжие и военна техника, като подчерта, че са направени „големи поръчки“ за армията и че всичко ще бъде издигнато „на по-високо ниво“ в следващия период.

Вчера сръбският президент съобщи, че страната планира съвместно производство на бойни дронове с Израел с цел укрепване на отбранителните си способности и разширяване на износа на оръжия и военна техника.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ФАКТ

    5 6 Отговор
    Пуслера винаги ще си остане най-големия срам на планетата.

    15:06 15.04.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Госあ

    3 3 Отговор
    Китай ще произвежда роботи в Сърбия. А по време на пандемията, отвориха завод за производство на ваксини до Белград, докато нас ни заливаха с експериментални препарати.

    15:18 15.04.2026

  • 5 Лама Калушев

    2 2 Отговор
    Роботизира жълтопаветните лумпени в Петроханската работилница за био разнообразие

    15:19 15.04.2026

  • 6 Един от Трън

    2 1 Отговор
    не сме забравили

    15:20 15.04.2026

  • 7 ефрейтор

    4 2 Отговор
    Вучич трябва да се маха, не да прави още поразии на Сърбия.

    15:29 15.04.2026

  • 8 ...............

    2 0 Отговор
    сребреница

    15:30 15.04.2026

  • 9 Роботизиран

    3 0 Отговор
    Гърга Питич ще брани Сърбия 🤣🤣🤣🤣
    Ще замеря враговете с плескавици 🤣🤣🤣

    15:38 15.04.2026

  • 10 Касичка

    2 0 Отговор
    А пари имаш ли бе Вучич? Или малко като с Черешовото топче - гръмне един път и за огрев.

    16:04 15.04.2026

  • 11 УдоМача

    1 0 Отговор
    И на този са му сменили чипа, или поне са му презаписали софтуера.......

    16:13 15.04.2026

  • 12 Анонимен

    0 0 Отговор
    Срещу нас бяха тръгнали роботи с картечници,срещу нас беше тръгнала в поход смъртта....

    16:19 15.04.2026

