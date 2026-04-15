Вучич предложи роботизация на сръбската армия

Сръбският президент Александър Вучич заяви днес, че на среща с ръководството на Министерството на отбраната и Сръбските въоръжени сили е предложил разработването на стратегия за роботизация и дигитализация на армията и е обявил допълнително закупуване на военна техника и оръжия, предават местните медии, цитирани от БТА.

„Предложих разработването и приемането на стратегия за роботизация, формирането на подразделение на ниво батальон, оборудвано с роботизирани платформи, организационна подготовка за формиране на дивизии и батальони от далекобойни дронове, обучение на специални разузнавателни части за определяне на координатите на цели за управление на артилерийски и авиационен огън, както и допълнително оборудване и обучение за използване на дронове в други подразделения“, каза Вучич след среща с военното ръководство на Сърбия и ръководството на отбранителното ведомство в белградската казарма „Баница 2“, цитиран от ТАНЮГ.

Той оцени, че ситуацията със сигурността е „по-сложна, отколкото през януари“, като допълни, че това се дължи „предимно на действията на тройния съюз на Тирана, Прищина и Загреб“, но подчерта, че позицията на Сърбия не се е променила.

На 18 март 2025 г. Косово, Албания и Хърватия подписаха декларация в Тирана, чрез която страните се ангажират да засилят сътрудничеството си в областта на отбраната и сигурността. Трите държави обещаха да повишат оперативната съвместимост между своите въоръжени сили чрез образование, обучение и съвместни учения, както и да се ангажират с борбата с хибридните заплахи и да координират политиките си за евроатлантическа интеграция. Споразумението предизвика остри реакции от страна на Белград, който изрази опасения, че инициативата е насочена срещу Сърбия. През февруари т.г. сръбският президент заяви, че е получил уверение от хърватския премиер Андрей Пленкович, че сътрудничеството между Хърватия, Албания и Косово не е насочено срещу Сърбия.



„Нашият ангажимент за запазване на мира и стабилността не се е променил и можем да го запазим само ако сме достатъчно силни, ако сме достатъчно могъщи“, каза днес сръбският президент.

Вучич обяви, че в следващите дни се очаква подписването на „големи и важни договори“ за закупуване на оръжие и военна техника, като подчерта, че са направени „големи поръчки“ за армията и че всичко ще бъде издигнато „на по-високо ниво“ в следващия период.

Вчера сръбският президент съобщи, че страната планира съвместно производство на бойни дронове с Израел с цел укрепване на отбранителните си способности и разширяване на износа на оръжия и военна техника.