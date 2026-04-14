Мадяр с остра позиция срещу убежището на Груевски в Унгария

Унгарският политик Петер Мадяр заяви, че бившият премиер на Северна Македония Никола Груевски е „международен престъпник“ и не бива да пребивава в Унгария. Изказването му идва след убедителната победа на партията му „Тиса“ над формацията на Виктор Орбан - ФИДЕС - на парламентарните избори на 12 април, предава News.bg.
Мадяр отправи остри критики към политиката на предишното управление, което е предоставяло убежище на политици, обвинени в престъпления. Като примери той посочи полските фигури Збигнев Зьобро и Марчин Романовски, правейки паралел със случая на Груевски, който получи убежище в Унгария през 2018 г.
„Унгария не трябва да се превръща в убежище за международно издирвани лица“, подчерта Мадяр. Той допълни, че позицията му се отнася както за полските политици, така и за Груевски, когото определи като осъден престъпник. В същото време призова европейските държави да съдействат за екстрадицията на унгарски политици, обвинени в престъпления, ако се укриват зад граница, в духа на общото европейско сътрудничество.
На проведените избори партията „Тиса“ печели 138 от общо 199 места в парламента, докато ФИДЕС получава 55 мандата. Проруската формация „Ми Хазанк“ взема шест места.
Никола Груевски, който ръководеше Република Северна Македония в периода 2006-2016 г., бе осъден през септември 2018 г. на две години затвор. Малко преди да бъде задържан, той напуска страната нелегално с помощта на унгарски представители, преминавайки през Албания, Черна гора и Сърбия, след което получава убежище в Унгария по ускорена процедура.
18 Не е Магияр!
До коментар #16 от "Питам":Унгарският оригинал (Magyar):
В унгарския език комбинацията от букви "gy" не се чете като "г" и "и", а като един специфичен, мек звук, който е нещо средно между много меко „д“ и „ж“. Звучи почти като българското „дж“, но по-меко (подобно на звука в думата „джезве“ или сръбското „ђ“).
Гласните: Буквата "a" в унгарския (без ударение) се произнася като нещо между „а“ и „о“, затова началото на думата звучи по-скоро като „Мо-“.
Българската норма: В исторически план в България се е наложила формата Маджар (откъдето идва и „Маджарско“ за Унгария).
Формата „Магияр“ е по-скоро буквален и неправилен прочит на латинското изписване и не отразява нито оригиналния изговор, нито книжовната норма.
Накратко:Ако говорите на български: Маджар или Мадяр.Ако искате да звучите като унгарец: Модяр (с много меко „д“).
Избягвайте: Магияр – това се счита за грешно произношение
11:30 14.04.2026
