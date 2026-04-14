Новини
Свят »
Унгария »
Мадяр с остра позиция срещу убежището на Груевски в Унгария

14 Април, 2026 10:33 2 097 22

  • мадяр-
  • убежище-
  • груевски-
  • унгария

След изборната победа лидерът на „Тиса“ критикува политиката на Орбан към обвинени политици

Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова

Унгарският политик Петер Мадяр заяви, че бившият премиер на Северна Македония Никола Груевски е „международен престъпник“ и не бива да пребивава в Унгария. Изказването му идва след убедителната победа на партията му „Тиса“ над формацията на Виктор Орбан - ФИДЕС - на парламентарните избори на 12 април, предава News.bg.

Мадяр отправи остри критики към политиката на предишното управление, което е предоставяло убежище на политици, обвинени в престъпления. Като примери той посочи полските фигури Збигнев Зьобро и Марчин Романовски, правейки паралел със случая на Груевски, който получи убежище в Унгария през 2018 г.

„Унгария не трябва да се превръща в убежище за международно издирвани лица“, подчерта Мадяр. Той допълни, че позицията му се отнася както за полските политици, така и за Груевски, когото определи като осъден престъпник. В същото време призова европейските държави да съдействат за екстрадицията на унгарски политици, обвинени в престъпления, ако се укриват зад граница, в духа на общото европейско сътрудничество.

На проведените избори партията „Тиса“ печели 138 от общо 199 места в парламента, докато ФИДЕС получава 55 мандата. Проруската формация „Ми Хазанк“ взема шест места.

Никола Груевски, който ръководеше Република Северна Македония в периода 2006-2016 г., бе осъден през септември 2018 г. на две години затвор. Малко преди да бъде задържан, той напуска страната нелегално с помощта на унгарски представители, преминавайки през Албания, Черна гора и Сърбия, след което получава убежище в Унгария по ускорена процедура.


Поставете оценка:
Оценка 4.5 от 32 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 честен ционист

    17 9 Отговор
    Гюро ще му даде убежище Грую, нали са от един и същи край.

    Коментиран от #11

    10:37 14.04.2026

  • 3 Марш

    11 9 Отговор

    До коментар #1 от "Някой":

    На фронта тогава, да отстъпваш храбро с фашистките си братя

    10:37 14.04.2026

  • 4 Ура,,Ура

    26 1 Отговор
    Браво. Този човек нарича нещата с истинските им имена. Не е като нашите мекотели, които ги е шубе да заемат твърда позиция.

    10:37 14.04.2026

  • 5 Аз съм веган

    18 16 Отговор
    Копейките късат ватенкикте, за всички бъгаромазци в Сърбия, Македония Унгария и Бензиностанцията. Шизофрения?

    10:39 14.04.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Жълтопавeт шекeлджия

    18 4 Отговор
    Ква я мислехме, ква стана... тоя май ще ни прецака по линия на македонските ни антибългарски предателства!

    10:46 14.04.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Сила

    13 3 Отговор

    До коментар #8 от "Обясни защо":

    "Путиноидни подметки "....колегата не се е изразил правилно !!! Всички мразят путиноидите , не руснаците като цяло ...

    10:50 14.04.2026

  • 10 МАДЯР

    14 3 Отговор
    Почвай ги .
    Няма да ги бавиш
    Криминалните Дружки на Орбан .

    Удриии Удрии

    10:55 14.04.2026

  • 11 Никой не дава убежище

    14 3 Отговор

    До коментар #2 от "честен ционист":

    на проруски марионетки като Груевски, освен Орбан. Мястото им е в затвора.

    11:09 14.04.2026

  • 12 много се възгордя

    6 9 Отговор
    Този като зеленият пак е шмръкнал нещо. Не си ли задава въпроса, че като падне от власт, и него ще го търсят по същия начи за измислени "престъпления", зад които се крие политическа разправа. Унгарците да не са луди да бягат в неговите покровители от ЕС, дето го сложиха на власт , за да си създадат послушна колония от Унгария.Ще ходят там, където няма екстрадиция. А този го чака същата съдба, както всички жълтопаветници в ЕС - Народен съд. Скоро.

    11:10 14.04.2026

  • 13 !!!?

    7 2 Отговор
    Копейка: Мадяр е като Орбан...ама друг път !

    11:13 14.04.2026

  • 14 !!!?

    9 1 Отговор
    И отрепката агент Николай ще търси убежище...при Фицо или Вучич...!

    Коментиран от #20

    11:17 14.04.2026

  • 15 Прибирал криминали

    9 0 Отговор
    И всякаква измет за убежище, както и в Сърбия. Това режимите на Орбан и Вучич, рашистки дйствия

    11:18 14.04.2026

  • 16 Питам

    3 1 Отговор
    Защо само в България го кръстиха Мадяр.Той е Магияр.

    Коментиран от #18

    11:23 14.04.2026

  • 17 Боце

    9 0 Отговор
    Да го върнат в България нашите скъпи унгарски братовчеди този отявлен сърбоман и родоотстъпник.

    11:25 14.04.2026

  • 18 Не е Магияр!

    2 0 Отговор

    До коментар #16 от "Питам":

    Унгарският оригинал (Magyar):
    В унгарския език комбинацията от букви "gy" не се чете като "г" и "и", а като един специфичен, мек звук, който е нещо средно между много меко „д“ и „ж“. Звучи почти като българското „дж“, но по-меко (подобно на звука в думата „джезве“ или сръбското „ђ“).
    Гласните: Буквата "a" в унгарския (без ударение) се произнася като нещо между „а“ и „о“, затова началото на думата звучи по-скоро като „Мо-“.
    Българската норма: В исторически план в България се е наложила формата Маджар (откъдето идва и „Маджарско“ за Унгария).
    Формата „Магияр“ е по-скоро буквален и неправилен прочит на латинското изписване и не отразява нито оригиналния изговор, нито книжовната норма.
    Накратко:Ако говорите на български: Маджар или Мадяр.Ако искате да звучите като унгарец: Модяр (с много меко „д“).
    Избягвайте: Магияр – това се счита за грешно произношение

    11:30 14.04.2026

  • 19 Евродебил

    3 0 Отговор
    Този Груевски не беше ли про български ориентиран или съм в грешка?

    11:53 14.04.2026

  • 20 там

    0 0 Отговор

    До коментар #14 от "!!!?":

    такива не прибират...

    11:54 14.04.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 44445

    0 3 Отговор
    интересно ми е ако не спечели следващите избори този Мадяр на къде ще бяга напомня ми на нашите Кирчо и кокорчо сега като почнат да си пълнят гушите неговите дерибей на следващите избори дупе да им е я/ко

    12:05 14.04.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания