Мадяр с остра позиция срещу убежището на Груевски в Унгария

Унгарският политик Петер Мадяр заяви, че бившият премиер на Северна Македония Никола Груевски е „международен престъпник“ и не бива да пребивава в Унгария. Изказването му идва след убедителната победа на партията му „Тиса“ над формацията на Виктор Орбан - ФИДЕС - на парламентарните избори на 12 април, предава News.bg.

Мадяр отправи остри критики към политиката на предишното управление, което е предоставяло убежище на политици, обвинени в престъпления. Като примери той посочи полските фигури Збигнев Зьобро и Марчин Романовски, правейки паралел със случая на Груевски, който получи убежище в Унгария през 2018 г.

„Унгария не трябва да се превръща в убежище за международно издирвани лица“, подчерта Мадяр. Той допълни, че позицията му се отнася както за полските политици, така и за Груевски, когото определи като осъден престъпник. В същото време призова европейските държави да съдействат за екстрадицията на унгарски политици, обвинени в престъпления, ако се укриват зад граница, в духа на общото европейско сътрудничество.

На проведените избори партията „Тиса“ печели 138 от общо 199 места в парламента, докато ФИДЕС получава 55 мандата. Проруската формация „Ми Хазанк“ взема шест места.

Никола Груевски, който ръководеше Република Северна Македония в периода 2006-2016 г., бе осъден през септември 2018 г. на две години затвор. Малко преди да бъде задържан, той напуска страната нелегално с помощта на унгарски представители, преминавайки през Албания, Черна гора и Сърбия, след което получава убежище в Унгария по ускорена процедура.