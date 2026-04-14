Новини
Свят »
Италия »
Мадяр търси диалог с Италия след изборната победа

14 Април, 2026 11:22 757 7

  • мадяр-
  • италия-
  • джорджа мелони-
  • диалог-
  • унгария

Лидерът на ТИСА заяви готовност за срещи с Мелони и Таяни и подчерта значението на двустранните отношения

Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Лидерът на унгарската партия ТИСА Петер Мадяр заяви, че все още не е провел разговор с италианския премиер Джорджа Мелони, но изрази силно желание това да се случи възможно най-скоро. Изявлението бе направено по време на първата му пресконференция след изборите, цитирана от БТА.

Мадяр допълни, че възнамерява да разговаря и с външния министър на Италия Антонио Таяни, като подчерта, че Италия е сред любимите му държави. По думите му двете страни имат дългогодишни връзки и сериозен потенциал за задълбочаване на сътрудничеството.

Той изрази желание за лична среща с Мелони, като я похвали за постигнатите резултати в сложна политическа обстановка и за усилията ѝ да възстанови стабилността в страната. В същото време Мадяр подчерта, че добрите отношения на Мелони с Виктор Орбан не означават, че други унгарски лидери не могат също да изградят конструктивни връзки с нея.

Победата на ТИСА предизвика реакции и в Италия, където левоцентристката опозиция я приветства, въпреки че партията на Мадяр е позиционирана в дясноцентристкия спектър. Това доведе до критики и иронични коментари от страна на италианската десница, която обвини левите си опоненти в неразбиране на политическата ситуация в Унгария.

Междувременно медии отбелязват, че на последните избори в Унгария левите партии не са успели да си осигурят парламентарно представителство.


Италия
Поставете оценка:
Оценка 2.2 от 9 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Дано го отреже

    5 4 Отговор
    Пъпешонката с епичните физиономии.

    Коментиран от #3, #4

    11:25 14.04.2026

  • 2 Да ходи със САЩ диалог да прави

    4 2 Отговор
    че нали видя какво стана с Мадуро. Да не вземе да стане където Мадуро там и Мадяр и отиде та се не видя.

    11:32 14.04.2026

  • 3 Сигурно

    3 2 Отговор

    До коментар #1 от "Дано го отреже":

    Мъдярката сигурно си мисли, че ей така, хоп, и започва голямата дипломация.

    11:37 14.04.2026

  • 4 без

    3 1 Отговор

    До коментар #1 от "Дано го отреже":

    мераклии не е, ама не била дашна

    11:42 14.04.2026

  • 5 Що така

    2 5 Отговор
    Много съсухрена нещо сФиркаджийката на Берлускони.

    Коментиран от #7

    11:43 14.04.2026

  • 6 "Злобното Джуджи"

    4 2 Отговор
    Хи хи хи
    Тоа от първия ден стъпи накриво......заобикаля главната ДиплоПатка на ес-то, кая де ???!

    11:56 14.04.2026

  • 7 нема

    0 0 Отговор

    До коментар #5 от "Що така":

    кусур, щом с такива играе на прескочи-кобила !

    12:06 14.04.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания