Мадяр търси диалог с Италия след изборната победа

Лидерът на унгарската партия ТИСА Петер Мадяр заяви, че все още не е провел разговор с италианския премиер Джорджа Мелони, но изрази силно желание това да се случи възможно най-скоро. Изявлението бе направено по време на първата му пресконференция след изборите, цитирана от БТА.
Мадяр допълни, че възнамерява да разговаря и с външния министър на Италия Антонио Таяни, като подчерта, че Италия е сред любимите му държави. По думите му двете страни имат дългогодишни връзки и сериозен потенциал за задълбочаване на сътрудничеството.
Той изрази желание за лична среща с Мелони, като я похвали за постигнатите резултати в сложна политическа обстановка и за усилията ѝ да възстанови стабилността в страната. В същото време Мадяр подчерта, че добрите отношения на Мелони с Виктор Орбан не означават, че други унгарски лидери не могат също да изградят конструктивни връзки с нея.
Победата на ТИСА предизвика реакции и в Италия, където левоцентристката опозиция я приветства, въпреки че партията на Мадяр е позиционирана в дясноцентристкия спектър. Това доведе до критики и иронични коментари от страна на италианската десница, която обвини левите си опоненти в неразбиране на политическата ситуация в Унгария.
Междувременно медии отбелязват, че на последните избори в Унгария левите партии не са успели да си осигурят парламентарно представителство.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
