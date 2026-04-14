Мелони защитава папа Лъв XIV и призовава за продължаване на международния диалог

Премиерът на Италия Джорджа Мелони за трети път в рамките на два дни изрази подкрепа за папа Лъв XIV след острите критики към него от страна на президента на Съединените щати Доналд Тръмп, съобщават италиански медии и Ройтерс, цитирани от БТА.

В кулоарите на конференция на винопроизводители във Верона Мелони заяви, че изразява пълна солидарност с папата и подчерта, че не се чувства добре в общество, в което религиозни лидери са под натиск от политически фигури да следват техни указания.

По-рано през деня италиански политически представители също се обявиха в подкрепа на папата, след като критиките от Тръмп предизвикаха широк политически отзвук. Мелони първоначално изрази надежда, че позицията на Светия отец може да допринесе за мира и стабилизацията на международните конфликти, но след последвалите критики публикува второ изявление, в което определи думите на Тръмп като неприемливи и подчерта ролята на папата като духовен лидер, който има право да призовава за мир.

В същото време Мелони коментира и международната обстановка, като заяви, че икономическият натиск върху Русия остава най-ефективният инструмент за постигане на мир, визирайки наложените санкции.

Тя засегна и усилията за възобновяване на преговорите между Съединените щати и Иран, като подчерта значението на стабилизирането на ситуацията около Ормузкия проток.

По думите ѝ е необходимо да продължат дипломатическите усилия, за да се постигне напредък в преговорите и да се гарантира отварянето на ключовия морски маршрут, който е от съществено значение не само за енергийните доставки, но и за световната търговия с торове.