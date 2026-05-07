Марко Рубио пристигна във Ватикана за среща с папа Лъв XIV

Марко Рубио пристигна във Ватикана за аудиенция при папа Лъв XIV, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Според агенцията срещата може да премине при напрегната атмосфера заради продължаващите критики на Доналд Тръмп към Светия отец по теми като войната в Иран и миграционната политика.

Кортежът на Рубио е преминал през центъра на Рим при засилени мерки за сигурност, а разговорът при закрити врата с понтифика се очаква да продължи около 30 минути.

След срещата държавният секретар на САЩ ще разговаря и с Пиетро Паролин.

Папа Лъв XIV, който е първият роден в САЩ глава на Римокатолическата църква, предизвика критики от страна на Тръмп след позициите си срещу американско-израелските действия спрямо Иран и твърдата антиимиграционна политика на Вашингтон.