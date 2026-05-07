Марко Рубио пристигна във Ватикана за среща с папа Лъв XIV

7 Май, 2026 13:17

Очаква се разговорите да преминат на фона на напрежение между Тръмп и Светия престол заради войната в Иран

Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Марко Рубио пристигна във Ватикана за аудиенция при папа Лъв XIV, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Според агенцията срещата може да премине при напрегната атмосфера заради продължаващите критики на Доналд Тръмп към Светия отец по теми като войната в Иран и миграционната политика.

Кортежът на Рубио е преминал през центъра на Рим при засилени мерки за сигурност, а разговорът при закрити врата с понтифика се очаква да продължи около 30 минути.

След срещата държавният секретар на САЩ ще разговаря и с Пиетро Паролин.

Папа Лъв XIV, който е първият роден в САЩ глава на Римокатолическата църква, предизвика критики от страна на Тръмп след позициите си срещу американско-израелските действия спрямо Иран и твърдата антиимиграционна политика на Вашингтон.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

  • 1 Мими Кучева🐕

    6 3 Отговор
    Аз съм духала на папа Лъф ,когато работех като хигиенистка в Чикаго.💋🤗🥳🤣👍

    Коментиран от #5

    13:19 07.05.2026

  • 2 Оракула от Делфи

    2 6 Отговор
    Да не би, да дойде редът за "отвличане" и на НС Папата Лъв...???
    Държавните Терористи, станаха тотално за смях!!!
    НС Папа Лъв явно , не се продава за "стъклени топчета"???

    13:26 07.05.2026

  • 3 Един

    4 2 Отговор
    Ще спорят кой е по-голям лъв.

    13:27 07.05.2026

  • 4 Ти да видиш!

    0 6 Отговор
    Режимът във Ватикана си играе с огъня! Като нищо ще го свали и него, на път за Куба!🫡

    13:29 07.05.2026

  • 5 Едва ли си духала на лъв

    2 2 Отговор

    До коментар #1 от "Мими Кучева🐕":

    Може да е било на някой пръч евентуално.

    13:42 07.05.2026

  • 6 Лъве,

    4 0 Отговор
    нашокой му кухата ряпа на кубинското отлъчено от католическата църква ционистче и го пращай по живо по здраво да си се прибира у краварника ви!

    14:02 07.05.2026

  • 7 Факт

    0 0 Отговор
    Принца на Савой и Кинг на сакскобургите Саймън Българина,си ходи във Ватикана като и дома си,папата му се кланя,навремето харизи на Ватикана плащеницата на Христос,собственост на са войската династия

    14:11 07.05.2026