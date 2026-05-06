Мелони приема новия унгарски премиер Петер Мадяр в Рим

6 Май, 2026 12:59 562 19

Срещата ще бъде първият му официален разговор с министър-председател след победата над Виктор Орбан

Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Италианският премиер Джорджа Мелони ще се срещне утре в Рим с новоизбрания унгарски министър-председател Петер Мадяр, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Срещата, насрочена за 10:00 ч. местно време, ще бъде първата му визита на ниво премиер след категоричната победа на неговата партия ТИСА на парламентарните избори в Унгария.

Мадяр съобщи за предстоящата среща в социалните мрежи, като уточни, че тя ще се проведе в Рим.

Неговата партия сложи край на 16-годишното управление на националиста Виктор Орбан, който беше смятан за съюзник на Мелони.

Мадяр ще положи клетва като премиер в събота.


