Мелони приема новия унгарски премиер Петер Мадяр в Рим

Италианският премиер Джорджа Мелони ще се срещне утре в Рим с новоизбрания унгарски министър-председател Петер Мадяр, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.
Срещата, насрочена за 10:00 ч. местно време, ще бъде първата му визита на ниво премиер след категоричната победа на неговата партия ТИСА на парламентарните избори в Унгария.
Мадяр съобщи за предстоящата среща в социалните мрежи, като уточни, че тя ще се проведе в Рим.
Неговата партия сложи край на 16-годишното управление на националиста Виктор Орбан, който беше смятан за съюзник на Мелони.
Мадяр ще положи клетва като премиер в събота.
И забележете, срещата щяла да се проведе в Рим.
Рим? Адрес нещо? Вкъщи?
Ама то и едно време така се е правила политиката...
До коментар #3 от "Овчар":"..Овчар.."
Няма повече какво да се добави, когато ника говори за притежателя си ☝️
До коментар #6 от "Майор Деянов, на всеки километър":Каква наслада??
Двойна гуша в комбинация с ученическа прическа.
Божеееее боже......
Други са и надареностите на мелонката, малко под гушата.
Дали е случаЕност или насоки в политиката❗
До коментар #9 от "Руснак без крак...":Кой написа това😀😀😀
До коментар #9 от "Руснак без крак...":Владко ,Владко ,да ми лап паш дррр.. тиа к....р сладко сладко ,Владко 👌!
До коментар #14 от "Неподписан":Какво стана с гадателката на Силвио Берлускони,два реда барем турете и за таз българска ясновидка...
ПП. В къщи не ви ли пускат фъндък?
Телевизия с 24-часова програма за хомосексуалисти и трансджендъри скоро ще стартира в Унгария.🤔
Да готвят за министър на образованието не обикновен ПЕ Д АЛ, а ЛГБТ активист 🤔
Това вече си е ясна насока на новата посока🤔
