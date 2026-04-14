Украинската армия: Ударихме с ракети СКАЛП важни руски бази за съхранение на дронове

Украинската армия заяви, че е нанесла тази нощ удари по руски съоръжения за съхранение на дронове с ракети СКАЛП и управляеми бомби в контролираната от Москва част на Донецка област, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Украински дронове са ударили и складове за боеприпаси в Запорожка и Донецка област, съобщи генералният щаб в в платформата Телеграм.

"Загубите на противника и мащабът на нанесените щети се оценяват", се допълва в изявлението.