Украинската армия: Ударихме с ракети СКАЛП важни руски бази за съхранение на дронове

Украинската армия заяви, че е нанесла тази нощ удари по руски съоръжения за съхранение на дронове с ракети СКАЛП и управляеми бомби в контролираната от Москва част на Донецка област, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.
Украински дронове са ударили и складове за боеприпаси в Запорожка и Донецка област, съобщи генералният щаб в в платформата Телеграм.
"Загубите на противника и мащабът на нанесените щети се оценяват", се допълва в изявлението.
1 Тръмп
Коментиран от #9, #16
16:08 14.04.2026
2 Още малко ви остана
Коментиран от #27
16:09 14.04.2026
3 Е, нищо,
16:11 14.04.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 зИленски
16:12 14.04.2026
6 БАБХ
16:12 14.04.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 ех другари
16:13 14.04.2026
9 Смех с копейки
До коментар #1 от "Тръмп":И като настана едно превземане на Киев за два дня 🤣. Превземане,превземане... От радостните фойерверки руснаците си изпозапалиха рафинерийте, портовете и нефтобазите🤣🤣
Коментиран от #19
16:14 14.04.2026
10 Ударихте
Коментиран от #29, #36, #81
16:14 14.04.2026
11 руската мечка
16:15 14.04.2026
12 Ударили ууукрите…
Коментиран от #25
16:16 14.04.2026
13 Фхклкк
16:16 14.04.2026
14 осраински
Коментиран от #107
16:17 14.04.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Точно защото вече бе се интересува
До коментар #1 от "Тръмп":от Украйна , тези да си измислят победи. Хахаха
16:17 14.04.2026
17 Евроатлантик
Коментиран от #74
16:17 14.04.2026
18 Смъркача
16:17 14.04.2026
19 К.о.т.А.К.А.
До коментар #9 от "Смех с копейки":Иран за 3 дня, а!?! Хахахах
Коментиран от #35
16:18 14.04.2026
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 1111
16:18 14.04.2026
22 Бандера на прах
16:19 14.04.2026
23 Слава на украинските ни братя 🔱🇧🇬🇺🇦
Спаси ли са десетки животи на деца, майки и цивилни, които московските ypoди щяха да убият с тях.
Коментиран от #33
16:19 14.04.2026
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Розовото пони Путин🦄
До коментар #12 от "Ударили ууукрите…":И аз съм епилиран с розови бузки, но ме избраха за президент на РФ 🦄🏳️🌈😂
Коментиран от #31
16:19 14.04.2026
26 Смърко
Коментиран от #43
16:20 14.04.2026
27 Пръцкооо изкукал
До коментар #2 от "Още малко ви остана":Същото говореше и 2022 г..,кога ще се на играеш?
16:21 14.04.2026
28 Смъркача
16:21 14.04.2026
29 Питащ
До коментар #10 от "Ударихте":При положение, че Крим, Донецк и Луганск са под руски контрол от 2014г, за какво Русия изхарчи 1 трилион долара за война и фалира за какво умряха на фронта тези 2 милиона руснаци, а Русия пак контролира същите тези 3 области ?
Коментиран от #44, #55
16:22 14.04.2026
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 Ха ХаХа
До коментар #25 от "Розовото пони Путин🦄":Изплюй полюциите на Путин.
Удави се бе гьотверен
Коментиран от #38
16:23 14.04.2026
32 Тръмп
16:23 14.04.2026
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 Сатана Z
16:24 14.04.2026
35 Реалност
До коментар #19 от "К.о.т.А.К.А.":Тръмп и Путин са двете лица на една и същата монета и това е Антихриста.
16:24 14.04.2026
36 Ще си ги върнат
До коментар #10 от "Ударихте":Украинците вече помитат ушанките без пехота!!
16:24 14.04.2026
37 Копейка
16:25 14.04.2026
38 Розовото пони Путин🦄
До коментар #31 от "Ха ХаХа":Това го кажете на Песков 🦄🏳️🌈😂
16:25 14.04.2026
39 Анатолииии,тя укронаzzzистката армия
16:25 14.04.2026
40 Този коментар е премахнат от модератор.
41 Мишел
Коментиран от #61
16:26 14.04.2026
42 Дон Корлеоне
16:27 14.04.2026
43 Има го,ще го предаде
До коментар #26 от "Смърко":Ти какво друго имаш за предаване освен простотия,копей?
Коментиран от #51
16:27 14.04.2026
44 Отговарящ
До коментар #29 от "Питащ":Като не р истина защо 10 милиона урки пресякоха полската бразда и един милион са безследно изчезналите , и защо музеят на демократичните пленени оръжия в Москва има ежедневно хиляди посетители , и защо янките целят да напуснат НАТЮ ?
16:27 14.04.2026
45 Този коментар е премахнат от модератор.
46 Сатана Z
Обобщение на Министерството на отбраната на Русия за Северния военен окръг към 14 април 2026 г.
Група войски „Север“: Тактическата обстановка се е подобрила. Повредени са механизирана бригада и териториална отбрана близо до Новодмитровка, Бачевск и Суходол (Сумска област). В Харковска област са повредени три механизирани бригади и териториална отбрана близо до Колодезне, Рясно, Старица и Зибино (Харковска област).
– Загуби на украинските въоръжени сили: унищожени са до 220 войници, 1 танк, 4 бронирани бойни машини, 25 превозни средства, 1 артилерийско оръдие, 2 станции за електронна борба и 4 склада за боеприпаси и провизии.
Група войски „Запад“: Обстановката по предния фронт се е подобрила. Повредени са две механизирани бригади, щурмова бригада и сили за териториална отбрана близо до Шийковка, Червони Оскол, Кутковка (Харковска област), Красни Лиман и Святогорск (ДНР).
– Загуби на украинските въоръжени сили: над 200 войници, унищожени четири бронирани бойни машини, 20 превозни средства, три полева артилерийска установка и четири склада за боеприпаси.
Следва...
16:28 14.04.2026
47 Сатана Z
– Загуби на украинските въоръжени сили: унищожени са до 195 войници, седем бронирани машини, 22 превозни средства, четири полева артилерийска оръдия, две станции за електронна борба „Буковел“, два склада за боеприпаси и седем склада за провизии.
Група сили „Център“: Тактическата обстановка се е подобрила. Повредени са две механизирани бригади, въздушно-десантна бригада, щурмов полк, морски пехотинци и части на Националната гвардия близо до Петровски, Рубежне, Гришино, Сергеевка, Гулево (ДНР) и Новопавловка (Днепропетровска област).
– Загуби на украинските въоръжени сили: унищожени са над 280 войници, 2 бронирани бойни машини, 11 превозни средства, 2 артилерийски оръдия, 1 РСЗО „Град“, 2 станции за електронна борба.
Коментиран от #68
16:28 14.04.2026
48 Швейк
Много му се събра на човечеца.
Коментиран от #56
16:28 14.04.2026
49 Този коментар е премахнат от модератор.
50 Гресирана ватенка
До коментар #40 от "Ха така Помашки":Което не бива да ти пречи да продължиш да си го буташ в задният двор 😁😁😁
16:28 14.04.2026
51 Минувач
До коментар #43 от "Има го,ще го предаде":Смърко кога ще се връща от Флорида или не му стиска панелен фашаго ?
16:29 14.04.2026
52 Сатана Z
Група войски „Восток“: Напредване в дълбочината на отбраната. Две механизирани бригади, една въздушно-щурмова бригада и два щурмови полка са повредени близо до Покровское (Днепропетровска област), Волнянка, Чаривне, Воздвижевка и Новоселивка (Запорожка област).
– Загуби на украинските въоръжени сили: над 255 войници, две бронирани бойни машини, шест превозни средства, два склада за провизии са унищожени.
Група войски „Днепър“: Механизирана, планинска щурмова бригада и сили за териториална отбрана са повредени близо до Димитрово, Новоандриевка и Орехово (Запорожка област).
– Унищожени са до 30 военнослужещи на украинските въоръжени сили, една бронирана бойна машина, 11 превозни средства и пет станции за електронна борба.
Удари на руските въздушно-космически сили: Ударени са обекти на енергийната и транспортна инфраструктура, складове за съхранение на далекобойни безпилотни летателни апарати, складове за гориво и пунктове за разполагане на украински сили и наемници в 142 района.
Противовъздушна отбрана: 14 управляеми авиобомби, шест американски снаряда HIMARS и 391 безпилотни летателни апарата са свалени. Два безпилотни кораба на украинските въоръжени сили са унищожени в Черно море.
16:29 14.04.2026
53 Този коментар е премахнат от модератор.
54 Слава кокаине
До коментар #49 от "Слава на украинските ни братя 🔱🇧🇬🇺🇦":Що смърко постоянно се чеше по носа докато обяснява кога щели да превземат Крим и Москва ?
16:32 14.04.2026
55 Муухахахахаха
До коментар #29 от "Питащ":Отговора е от компетенцията на копейките
16:32 14.04.2026
56 Този коментар е премахнат от модератор.
57 Този коментар е премахнат от модератор.
58 Този коментар е премахнат от модератор.
59 Руснак без крак
До коментар #15 от "Димяща ушанка":Утре влизам в Киев!Ако остана с глава.
16:33 14.04.2026
60 Кирило Буданов, разведчик
Работете братя ☝️
Коментиран от #65
16:33 14.04.2026
61 Този коментар е премахнат от модератор.
62 Преведено на български език:
Коментиран от #71
16:33 14.04.2026
63 Хе-хе
16:34 14.04.2026
64 Този коментар е премахнат от модератор.
65 Буданов
До коментар #60 от "Кирило Буданов, разведчик":Вярно, че ми трапанираха мозъка, но съм умен....
Коментиран от #78
16:35 14.04.2026
66 Силата на Москва е в свирката .
Украйна е в комуникация по въпросите на сигурността със Саудитска Арабия, Емирствата, Катар, Йордания, Турция, Сирия, Оман, Кувейт и Бахрейн. Имаме заявки за взаимодействие с Ирак. Работи се с държавите от Кавказ, както и с Източна и Югоизточна Азия. Има смислени заявки от африканските държави. Подготвя се и основата за по-задълбочени споразумения за сигурност в Европа още тази седмица.
Слава на Украйна!
Коментиран от #72
16:36 14.04.2026
67 Бомбят Русия на поразия
16:37 14.04.2026
68 Бууухахахаха
До коментар #47 от "Сатана Z":Че то има ли нормален,който да вярва на Министерството на отбраната на Русия? Никой не е нападал Русия,та да се отбранява! Ти ни заливаш с информация за вътрешн руска употреба, която ТУК НЕ ВЪРВИ!!
16:37 14.04.2026
69 Този коментар е премахнат от модератор.
70 любопитен
До коментар #61 от "Глупак":Ти с какво си по вече от блогъра,копей??
Коментиран от #76
16:39 14.04.2026
71 Така де
До коментар #62 от "Преведено на български език:":Путин постоянно цица милиарди от руския мужик.
16:39 14.04.2026
72 Ха ХаХа
До коментар #66 от "Силата на Москва е в свирката .":ЕН БИ СИ/ 6.4.2026 Г.
"Всички страни около Персийският залив изгониха украинските специалисти, благодарение на които всички американски бази в тези страни бяха ликвидирани от Иран"
Коментиран от #75, #93
16:40 14.04.2026
73 Хубавото на факти
Коментиран от #89, #91, #101
16:40 14.04.2026
74 Е,па колко да си доволен,като
До коментар #17 от "Евроатлантик":от пристанищата в Одеса и Измаил нищо не остана.Единственото което е поразил укронаzzесткея дрон е жена,която е загинала. А,за разлика от укронаzzzzистите,които им карат отвън дроновете и ги складират в складове,руснаците имат цели производствени цехове и складове нямат така,че са ударени складове с дронове но на укропонаzzzzистите в Одеса и Измаил, а не на руснаците.
16:41 14.04.2026
75 Чингене
До коментар #72 от "Ха ХаХа":Сус бре
Коментиран от #77
16:42 14.04.2026
76 Ха ХаХа
До коментар #70 от "любопитен":Петрохански еерасе спри да копираш простотиите си.
Вмириса форума на умрели бандеровци
Коментиран от #88
16:43 14.04.2026
77 Ха ХаХа
До коментар #75 от "Чингене":Сойле бе гювендъ
16:44 14.04.2026
78 Кирило Буданов, разведчик
До коментар #65 от "Буданов":Нека чуем ген.Кирилов, бившия зам.шеф на руския Ген Щаб какво ще каже за способностите ми ☝️
Тттт..таваришчь.....
Коментиран от #87
16:45 14.04.2026
79 Пръцкоооо мамин нещастен
До коментар #58 от "Панелко":Няма нужда от моето присъствие на фронта Роботи вече трепят агресорите
16:45 14.04.2026
80 Хахаха!🎺🥳😀
16:45 14.04.2026
81 Точно в това е руската трагедия.
До коментар #10 от "Ударихте":Това е загуба за Русия и прекалено голямо унижение. Да не говорим, че освен фалита на Русия, тези 5 години коства и огромни загубина руска жива сила, безпрецедентни от ВСВ насам.
16:46 14.04.2026
82 Мишел
Коментиран от #92
16:47 14.04.2026
83 Мира ботокса мисирката от НОВА ТВ
16:48 14.04.2026
84 Рублевка
16:48 14.04.2026
85 Отец Дионисий
Коментиран от #99
16:49 14.04.2026
86 Хи хи
До коментар #69 от "Слава на украинските ни братя 🔱🇧🇬🇺🇦":Не !! вие урките на фронте , ние Българите си седим в България !! Ако видим укър тука, веднага се обаждаме на вашта военна полиция да си го приберете !!
Коментиран от #104
16:49 14.04.2026
87 Ха ХаХа
До коментар #78 от "Кирило Буданов, разведчик":За трапанирана тиква какво ли би могло да се каже?
Руснаците се борят наркомана и обкръжението му да са живи за бъдат изправени пред Трибунал
16:49 14.04.2026
88 любопитния
До коментар #76 от "Ха ХаХа":еерас беше баща ти След сватбата избяга да не се изпожи. Откри ли кой е истинския ти?
Коментиран от #90
16:50 14.04.2026
89 4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣
До коментар #73 от "Хубавото на факти":Това да ти пречат да имаш много никове и да влизаш в чужди никове, на тях не им носи парички. Затова е възможно.
16:52 14.04.2026
90 Ха ХаХа
До коментар #88 от "любопитния":А би скопенкатър не вий от гробищата
Коментиран от #95, #97, #98
16:52 14.04.2026
91 А бе
До коментар #73 от "Хубавото на факти":Тук има много с един ник,но нищо по различно от глупост не могат да напишат.
16:53 14.04.2026
92 Хахаха!🎺🥳😀
До коментар #82 от "Мишел":–Мишел, ти какво работиш?
–Украинка съм...
16:53 14.04.2026
93 Ха ха ха ха хи хи хи хи
До коментар #72 от "Ха ХаХа":И после какво.........взеха си руски специалисти ли?
16:55 14.04.2026
94 касата
До коментар #58 от "Панелко":първо ще пратим руските палячовци от В ъзраждане и други видове копейки, на фронта, за да изпълнят дълга си, в помощ на матушката им, после ще мислим за смъркача 🤡🐻😂
16:56 14.04.2026
95 любопитния
До коментар #90 от "Ха ХаХа":И при тебе ли е същото? Търси го,не се отказвай и ще го намериш.
16:56 14.04.2026
96 Хахаха!🎺🥳😀
– Коя е любимата Ви лъжа?
Белоноско:
– Аз никога не лъжа!
Журналистът:
–И на мене тая ми е любимата.
17:00 14.04.2026
97 Нямат край
До коментар #90 от "Ха ХаХа":русофилската МЪКА и БЕЗСИЛИЕ, нямат...😂
17:00 14.04.2026
98 Ихааааа
До коментар #90 от "Ха ХаХа":Майка ти беше такъв,но не искат да ти кажат.Разбра ли коя те е раждала?
17:01 14.04.2026
99 Хи хи
До коментар #85 от "Отец Дионисий":Всяка вечер хората в БРИКС, който е половината свят, заспиват щастливи, че са заедно с Русия и Китай!!
Коментиран от #106
17:02 14.04.2026
100 Този коментар е премахнат от модератор.
101 Поне контактуваш
До коментар #73 от "Хубавото на факти":с другия си аз.А дали го правиш само вие.
Коментиран от #103
17:03 14.04.2026
102 Къв брат си ми
До коментар #69 от "Слава на украинските ни братя 🔱🇧🇬🇺🇦":Ве окраински мухъл
17:04 14.04.2026
103 Незнам
До коментар #101 от "Поне контактуваш":Сигурно😁
17:05 14.04.2026
104 Пръцкооо жалък
До коментар #86 от "Хи хи":Украинаците изобщо не ги вълнува това .Трепят ватенки с дронове и роботи!
17:06 14.04.2026
105 Нищо ново.
17:08 14.04.2026
106 Ха ха ха ха хи хи хи хи
До коментар #99 от "Хи хи":Какво беше това БРИКС? Кои са тези щастливци дето не могат да се събудят от щастие?
17:10 14.04.2026
107 Прррррръдльоооо
До коментар #14 от "осраински":Не обиждай човека .след Русия ще се заеме с вас Има богат опит!
17:12 14.04.2026
108 Мишел
17:14 14.04.2026
109 Фикри
Коментиран от #116
17:15 14.04.2026
110 Този коментар е премахнат от модератор.
111 Тия се радват
17:21 14.04.2026
112 Дедо
17:26 14.04.2026
113 глюпави укри!
17:26 14.04.2026
114 Тити
17:27 14.04.2026
115 Мъдрецът
17:31 14.04.2026
116 СЯ РАЗБИРАМ ЩО В НАШИЯ ЗАВОД
До коментар #109 от "Фикри":50 процента са църнироми и останалото са мароканци, казахи и афганци. Местните селяни,,българи,, са ноон стоп на лов за ЦЕНТОВЕ в чата......
17:35 14.04.2026