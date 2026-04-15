Дмитрий Медведев: Плановете за доставка на дронове на Украйна въвличат Европа все по-дълбоко във войната

15 Април, 2026 22:44 735 25

Анатоли Стайков

Руското министерство на отбраната днес предупреди, че европейските планове за увеличаване на доставките на дронове за Украйна въвличат тези страни все по-дълбоко във войната с Русия, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Министерството каза, че смята, че правителствата на редица страни от ЕС са решили да увеличат производството и доставките на дронове за Украйна, което Москва разглежда като стъпка, която ескалира конфликта.

Ведомството публикува списък с заводи и предприятия в няколко европейски страни, за които твърди, че произвеждат дронове или компоненти за тях, и посочи адресите им, включително обекти във Великобритания, Германия, Испания, Италия, Израел и Полша.

"Европейската общественост трябва не само да има ясно разбиране за истинските причини за заплахите за тяхната сигурност, но и да е запозната с адресите и местоположението на украински и съвместни предприятия, произвеждащи безпилотни летателни апарати и компоненти за Украйна в собствените им страни", се казва в изявлението.

Бившият руски президент Дмитрий Медведев, сега заместник-председател на Съвета за сигурност на Русия, заяви в последваща публикация в "Екс", че списъкът, публикуван от военните, представлява списък с потенциални цели за руските въоръжени сили.

"Изявлението на Министерството на отбраната на РФ трябва да се разбира в най-буквалния смисъл: публикуването на местата за производство на дронове и друга военна техника в Европа е регистър на потенциални законни мишени на руските въоръжени сили. Кога възможността за нанасяне на удар ще се превърне в реалност, ще зависи от развитието на ситуацията", написа Медведев, цитиран от ТАСС. "Сладки сънища, европейски партньори!", добави той.

Руски официални лица, включително Медведев, многократно са правили публични изявления, които са били възприемани като заплахи към европейските страни заради тяхната подкрепа за Украйна, посочва Ройтерс. Но тези действия по-често са приемани като предупреждения и завоалирани намеци, отколкото като пряко обявяване на предстоящи удари.


Русия
Свързани новини


  • 1 Мишо Дудикоф 🥷

    13 2 Отговор
    бля бля...никой не се страхува от вас вече!

    Коментиран от #3, #20

    22:46 15.04.2026

  • 2 Мальовица

    0 0 Отговор
    Так держат!!!

    22:46 15.04.2026

  • 3 Мишо Дудикоф 🥷

    11 3 Отговор

    До коментар #1 от "Мишо Дудикоф 🥷":

    Дори Сърбия продава патрони, снаряди на окраина.

    22:47 15.04.2026

  • 4 То щото...

    15 4 Отговор
    Северна Корея не е въвлечена че ви прати дори и пушечно месо от 18 хиляди човека. Щото и Иран не беше въвлечен че ви прати хиляди дронове Шахед а корейците и милиони артилерийски снаряди ,Куба ви прати също 5 хиляди самоубийци ,Китай компоненти за дронове ...долни раши слаби и разбити пред цял свят а като пратят на Украйна дронове виете като карпатски вълци...

    22:49 15.04.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Наблюдател

    3 11 Отговор
    Неопределилите се полово в ейропата като почнат да светят радиоактивно нощем, дали ще се усетят каква я забъркаха или пак ще блеят като развален грамофон???

    Коментиран от #12

    22:50 15.04.2026

  • 7 Шопо

    5 5 Отговор
    Като гледам как напредва руската армия ще стигнат до София след десет години.

    Коментиран от #10

    22:51 15.04.2026

  • 8 Ехеее

    10 3 Отговор
    Пак изпуснаха пияната Медведка от психо диспансера 🤣🥃

    22:51 15.04.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 мармот

    9 4 Отговор

    До коментар #7 от "Шопо":

    руската армия никога не може да стигне до Киев, камо ли до София. поне не и в близките 100 години

    22:54 15.04.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Розовото пони Путин 🦄

    6 1 Отговор

    До коментар #6 от "Наблюдател":

    И аз съм неопределил се полово, но даже ме избраха за президент на РФ 🏳️‍🌈🦄😂

    22:56 15.04.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Алкохолик

    1 1 Отговор
    И зомбитата не те слушат

    22:59 15.04.2026

  • 16 Очаквани еврофойерверки

    1 4 Отговор
    Започна обратното броене. Много лош сигнал за ЕС. МО каже ли, значи става.Дано нас да ни няма в списъка, щото ни чл.5 ,ни чл.6 ще ни помогне.Запряноф трябва да коментира.

    22:59 15.04.2026

  • 17 Ъхъ!!!

    3 0 Отговор
    Да, да! А Русия, която нападна безпричинно Украйна изобщо не е въвлечена във войната, така ли?

    22:59 15.04.2026

  • 18 Дмитрий Медведев:

    2 0 Отговор
    Боли, много боли.

    23:02 15.04.2026

  • 19 Мендел Мендел

    0 0 Отговор
    Дай пак Нешо за Атома
    Бре Пияндурник.

    Дронове има и ще има

    Още повече .

    Със Тия Партенки
    И Пиянски Изказванията
    Никой не те слуша
    Алко Димон .

    23:02 15.04.2026

  • 20 Паметлив

    0 1 Отговор

    До коментар #1 от "Мишо Дудикоф 🥷":

    Те така и украинците...8г...и те вече 5 след това минаха.Последно 1000: 41

    Коментиран от #23

    23:03 15.04.2026

  • 21 Озадачен

    2 0 Отговор
    Абе, Медведка, това нали не беше никаква война, а само някакво си малко тридневно СВО??? Или забрави вече след пет години и толкоз алкохол?

    23:03 15.04.2026

  • 22 ПУТИНОВА РАЗЗИЯ

    1 0 Отговор
    Си отива

    И един от Виновниците

    Е точно този Пияндурник.

    Еврейската Троица

    ШАЛОМОВИЧ МЕНДЕЛ и СОЛОВЬОВ

    Ще Затрият РУСКАТА КОЧИНА.

    23:05 15.04.2026

  • 23 5 Години

    1 0 Отговор

    До коментар #20 от "Паметлив":

    От Киев за 3 Дня ли ?

    Коментиран от #25

    23:06 15.04.2026

  • 24 Путин е АГРЕСОР

    0 0 Отговор
    Нема да го жалят я

    23:10 15.04.2026

  • 25 Хи хи

    1 1 Отговор

    До коментар #23 от "5 Години":

    простите урки си мислеха, че ше ядат бой само 3 дня ! Не урки, ще ядете бой толкоз колкото е необходимо !!

    23:11 15.04.2026

