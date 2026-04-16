Потенциални мишени! Кремъл отправи заплахи към европейски заводи за дронове, свързани с украинската армия

Потенциални мишени! Кремъл отправи заплахи към европейски заводи за дронове, свързани с украинската армия

16 Април, 2026 18:18 1 348 64

Списъкът включва местоположения в Обединеното кралство, Германия, Нидерландия, Дания, Латвия, Литва, Полша, Чехия, Испания, Италия, Турция и Израел, както и имена на компании и компоненти

Потенциални мишени! Кремъл отправи заплахи към европейски заводи за дронове, свързани с украинската армия - 1
Руското министерство на отбраната публикува списък с адреси в Европа, свързани със съвместно производство на дронове с Украйна, намеквайки за евентуален ответен удар, съобщава "Украинска правда".

Отделно, Дмитрий Медведев - заместник-председател на Съвета за сигурност на Руската федерация и бивш президент, заяви, че тези адреси биха могли да се превърнат в "потенциални цели" за Русия.

Руското министерство публикува списък с адреси в 11 европейски държави, където се предполага, че компании участват в производството на дронове съвместно с Украйна, или са свързани с украински компании, опериращи в Европа.

Списъкът включва местоположения в Обединеното кралство, Германия, Нидерландия, Дания, Латвия, Литва, Полша, Чехия, Испания, Италия, Турция и Израел, както и имена на компании и компоненти, за които се твърди, че са произведени там.

Руското министерство на отбраната твърди, че на 26 март "ръководството на няколко европейски държави" е решило да увеличи производството и доставките на дронове за Украйна "за удари по руска територия", включително разширяване на финансирането за съвместни или базирани в Европа украински компании в този сектор.

Това е описано като умишлена стъпка към ескалация на военната и политическата ситуация в цяла Европа и постепенно превръщане на тези държави в "стратегически тил" на Украйна. Министерството добавя, че това може да доведе до "непредсказуеми последици" и да "въвлече Европа във войната".

Отбелязва се и че "европейската общественост трябва не само да разбира истинските причини за заплахите за своята сигурност, но и да знае адресите и местоположенията на украинските и съвместните производствени съоръжения и компоненти за безпилотни летателни апарати в своите страни".

Междувременно литовската обществена телевизия LRT съобщи, че на улицата във Вилнюс, посочена от Русия, се намират над 700 регистрирани компании, нито една от които не изглежда да е свързана с военните фирми, споменати от руското министерство на отбраната.

Руски пропагандни организации преди това твърдяха, че балтийските държави и Полша са позволили на Украйна да използва въздушното им пространство, за да атакува руски пристанища близо до Санкт Петербург. Руското външно министерство заяви, че е отправило "предупреждения" към балтийските държави.


Свързани новини


  • 1 А на Кремъл

    19 29 Отговор
    Томахавка у глъвътъ… А?

    Коментиран от #6, #23, #48

    18:20 16.04.2026

  • 2 хихи

    33 18 Отговор
    Вова давай "Орешник"-а
    бой по натовските тикви докато втасат

    Коментиран от #27

    18:20 16.04.2026

  • 3 Вашето мнение

    29 14 Отговор
    Не бойте се бе, евромишките не могат да произвеждат нищо освен прайдове.

    18:20 16.04.2026

  • 4 Орешник

    23 17 Отговор
    Да ви е честито умници! Зареждат ми координатите!

    Коментиран от #10, #29

    18:20 16.04.2026

  • 5 Урсула фон дер Лайен, председател

    15 15 Отговор
    През гинекологията са ми кремльовските заплахи.
    Или искат да им екстадираме децата по парчета ? ☝️
    Таваришчи......

    18:21 16.04.2026

  • 6 Вашето мнение

    20 15 Отговор

    До коментар #1 от "А на Кремъл":

    Томахавката я видяхме в Иран, жив зян. Станахте за смях папагалите.

    Коментиран от #9, #12, #15

    18:21 16.04.2026

  • 7 Джендър Британия 🇬🇧🏳️‍🌈

    3 4 Отговор
    Слизам в Атина на другия ден сутринта и мигновено се чувствам дребен и мишок нищожен там ми харесва много в Атина и това лято ще се стремя да бъда на максимално ниво дразнител Гинека в Атина

    Коментиран от #32

    18:21 16.04.2026

  • 8 Гост№4442

    20 8 Отговор
    Каква заплаха ве,хората просто ви казват

    Коментиран от #54

    18:22 16.04.2026

  • 9 Като

    12 7 Отговор

    До коментар #6 от "Вашето мнение":

    Не ви харесва, яжте Фламингото!!! Ха ха ха

    Коментиран от #45, #53

    18:23 16.04.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Г-н Путин

    18 8 Отговор
    моля пуснете и една ракета в българския парламент.

    Коментиран от #34

    18:24 16.04.2026

  • 12 Соломон

    20 17 Отговор

    До коментар #6 от "Вашето мнение":

    В Иран всичко е под земята а в Русия не.И без томахавки в момента украйна успешно занулява руската промишленост

    18:24 16.04.2026

  • 13 удри

    18 9 Отговор
    удри Путин по народното събрание по свинската кочина

    18:24 16.04.2026

  • 14 Някой

    10 8 Отговор
    Нормално. Това е активно участие във войната. С техни ракети ги обстрелват. Навремето русия каза, че не продава оръжие на страни във война. А сега западняци ползват техни сателити и какво ли не и само казват натисни копчето за да я пуснеш. И това не било участие. Освен тези на терен, както и за обучение.

    18:25 16.04.2026

  • 15 Видяхме

    9 5 Отговор

    До коментар #6 от "Вашето мнение":

    Иран - тю тюююю

    18:25 16.04.2026

  • 16 Иванов

    12 2 Отговор
    Стига празни приказки, че вече никой не им вярва!

    Коментиран от #18

    18:26 16.04.2026

  • 17 ГОЛЕМ СМЕХ

    9 2 Отговор
    А срещу американските заводи за ракети и дронове....кога.

    18:26 16.04.2026

  • 18 Възраждане

    12 12 Отговор

    До коментар #16 от "Иванов":

    Като ти разцепят панелката на две, ще видиш дали са празни приказки, еврожиендърче от ПП-ДБ

    Коментиран от #47

    18:28 16.04.2026

  • 19 стоян георгиев

    8 4 Отговор
    Уудрий !

    18:28 16.04.2026

  • 20 Владимир Путин, президент

    11 7 Отговор
    ПЯТЬ года Русия си запряга магарето и не може запрегне, та сега ли...
    Капитуляция таваришчи, капитуляция ☝️

    18:29 16.04.2026

  • 21 Гробар

    7 11 Отговор
    Бацай бацай да има екшън и евроатлантически вой. Братушките ще ни отърват от фашисткия Урсул.

    Коментиран от #24

    18:29 16.04.2026

  • 22 Кюмюров почна ли да строи

    6 5 Отговор
    украински завод за дронове тука?

    18:31 16.04.2026

  • 23 Хахахаха😂😂😂😂

    0 2 Отговор

    До коментар #1 от "А на Кремъл":

    Нема бате, свършиха!😂

    18:31 16.04.2026

  • 24 Урсула фон дер Лайен, председател

    6 5 Отговор

    До коментар #21 от "Гробар":

    Да ми лижеш урсулата, таваришчь 😁😁😁

    Коментиран от #30

    18:31 16.04.2026

  • 25 оня с коня

    8 5 Отговор
    Русия има наложено жестоко ембарго на стоките си затова изпитва мъчителна нужда да контактува поне чрез Медиите със Света,щото иначе ще подивее.

    18:31 16.04.2026

  • 26 Ха ха ха

    8 8 Отговор
    Всички държави в Европа могат да произвеждат каквото си искат и руснаците не могат да командват кой какво да прави. Губят войната и единствено заплахите им останаха.

    18:32 16.04.2026

  • 27 Къв вова

    6 3 Отговор

    До коментар #2 от "хихи":

    путлер е въпросният мужик

    18:32 16.04.2026

  • 28 Ухаааа!👍

    6 7 Отговор
    Най после ще започнат ударите по натовските градове!!

    Коментиран от #50

    18:33 16.04.2026

  • 29 Ха ха ха

    2 4 Отговор

    До коментар #4 от "Орешник":

    Орешника не летает бре, не се надявай напразно.

    18:33 16.04.2026

  • 30 Гробар

    4 3 Отговор

    До коментар #24 от "Урсула фон дер Лайен, председател":

    Малко и остава. Като озвереят от глад глезените джендъри лошо и се пише.

    18:33 16.04.2026

  • 31 Кирило Буданов, разведчик

    8 5 Отговор
    Украина порази поредния руски танкер криещ се под чужд флаг в руски териториални води ☝️

    18:34 16.04.2026

  • 32 Ха ха ха

    3 1 Отговор

    До коментар #7 от "Джендър Британия 🇬🇧🏳️‍🌈":

    Твоите сънища не ни интересуват

    Коментиран от #51

    18:34 16.04.2026

  • 33 Хм Хм

    4 6 Отговор
    Вова искаше да каже: "Досега правехме само атентати, сега вече директно ще ви бомбардираме".
    А пък тука има хора, дето не вярват, че руснаците взривиха няколко военни заводи и складове още много преди войната в Украйна. И снимките им публикуваха и снимки на военните книжки, но Мурзи вика "Не е вярно".

    18:35 16.04.2026

  • 34 Ха ха ха

    2 1 Отговор

    До коментар #11 от "Г-н Путин":

    Парламентът не работи, във ваканция са.

    18:35 16.04.2026

  • 35 Здрасти

    1 2 Отговор
    Потапяй

    18:36 16.04.2026

  • 36 Страхьо

    4 4 Отговор
    Сетил се страхливия мишок, хаха. Видя от Иран и сега се прави на мъж. Ако имаше поне мънички мъ ди, щеше много отдавна да е ударил по НАТО-вски заводи.

    18:36 16.04.2026

  • 37 стоян георгиев

    5 3 Отговор
    Руснаците не вярват още какво им се случва.украйна стана по голям производител на дронове и ракети от тях.разликата ще става все по очевидна както и резултата от нея.

    18:38 16.04.2026

  • 38 Кремъл не е спирал със заплахите

    6 4 Отговор
    И кво?
    Не му стиска, пък и няма с кво.
    Сега чакаме Захарова, после Коня и т.н. по ред на номерата.
    Ще хвърчат ушанки далеч от България. Да не останем без рашки внезапно, като ги натирим всичките кой откъде е. С Мутрофанова начело.

    18:39 16.04.2026

  • 39 Стигам до извода

    5 6 Отговор
    Че в България има мрого прости хора, които се радват на руски простотии и са против страната си и против ЕС, а ползват всички блага на демокрацията и ЕС. Като не ви харесва в България и в ЕС ходете да живеете в русия.

    Коментиран от #49

    18:39 16.04.2026

  • 40 не може да бъде

    4 7 Отговор
    Трудно е да се оцени с какво разполага Русия но има отделни факти които говорят много .в интервю за руска медия командир на подразделение на оператори на безпилотници казва следното - "миналата година по същото време когато отивах да получа безпилотници можех да взема на един път най.много 40 бр.и при това с подпис на висше стоящия ...а сега мога да взема ...300 без никакъв подпис..има разлика нали!?"Някои експерти вече загатнаха че русия е натрупала огромни резерви във въоръженията при това от тези които са се показали като ефективни ....И икономиката им е в много стабилно състояние не може да се каже че цъфти но има всичко необходимо и за снабдяване на фронта и за цивилния пазар!?...И това което се твърди по някои медии и медийни лица че няма пари в бюджета на Русия изглежда доста глупаво и пропагандистки според мен -ами вижте офи циалните данни -валутно златните им резерви си стоят непокътнати а от фонда за национално благосъстояние който е създаден за кризисни ситуации е взета не повече от една трета за 4 години война !?

    Коментиран от #42

    18:40 16.04.2026

  • 41 Мнооо лъжат

    5 2 Отговор
    тия кремльовци. Живеят два века назад.

    18:40 16.04.2026

  • 42 Споко,

    5 1 Отговор

    До коментар #40 от "не може да бъде":

    форумците те знаят, че обичаш да послъгваш, копей, та само ти се посмихваме на фейковете.
    Ама щом те влече... Това, твоето, е болест всъщност. Нелечима. Нарича се митомания.

    18:43 16.04.2026

  • 43 Евроатлантик

    8 3 Отговор
    Бандитите в Кремъл са брутално отчаяни. Не знаят какво да правят. 😂
    Краят им наближава с неумолимо.

    18:44 16.04.2026

  • 44 Дронове съвместно с Украйна? Ха-ха

    3 1 Отговор
    По няколко укри има там на завод, само за да слагат печати и надписи на покрайненска шльокавица, по дроновете и ракетите. С надеждата само Украйна да го отнася накрая.
    А по-сложните дронове и ракети дори не се насочват и изстелват от украйнци по Русия, че трябва дългогодишно обучение и секретни натовски кодове за тях.

    18:49 16.04.2026

  • 45 Нито едно от двете са

    0 0 Отговор

    До коментар #9 от "Като":

    хиперзвукови, а и в склада не останаха!

    18:52 16.04.2026

  • 46 Хи хи

    0 2 Отговор
    маленкия зеля и нато казаха, че Русия ще удари запада ! Тва е, Европа е свършена !

    18:53 16.04.2026

  • 47 Копейската мъка край няма!

    2 3 Отговор

    До коментар #18 от "Възраждане":

    Българинът се слави исторически като смел човек. Откъде се пръкнаха в редиците му тея страхливи копейки, кой ги внедри сред нас, тези неграмотни и немислещи наивитети? Първо ги били чипирали с ваксини, после ги пръскали с нам кво от въртолети, после щели да паднат от Земята, че била плоска, после щели да ги мобилизират, после да им цепят панелките...
    Как може да вярват на всяка идиотия, с които Раша ги зомбира. Тю, за нищо не стават наште! Бетер външноклозетни руснаци!

    Коментиран от #56

    18:54 16.04.2026

  • 48 Туй нещо хиперзвуково ли е

    0 1 Отговор

    До коментар #1 от "А на Кремъл":

    или САЩ не са постигнали още нивото на такава технология?

    Ген. Орешников

    18:55 16.04.2026

  • 49 Я пъ тоа

    1 0 Отговор

    До коментар #39 от "Стигам до извода":

    Ти па що не ходиш на най касси у ....атта ?

    18:56 16.04.2026

  • 50 Извинете,

    2 1 Отговор

    До коментар #28 от "Ухаааа!👍":

    да не сте копейка случайно, че се радвате като тригодишен на наивни рашистки изхвърлянки, при това неосъществими?

    18:57 16.04.2026

  • 51 Джендър Британия 🇬🇧🏳️‍🌈

    1 1 Отговор

    До коментар #32 от "Ха ха ха":

    За Сънища не знам ,но за сметка на душманите ще го направя

    19:01 16.04.2026

  • 52 Помним, помним,

    2 1 Отговор
    Едно време СССР така щеше да бори "загнилия Запад" и кво? Сесесерето загни, превърна се на блато, остнаа си с външни тоалетни, а хората си пътуууват по света, правят си, квото искат, и никой не се сеща за онези заплахи. Даже Беларус не вярва вече на кремльовчетата. Даже си минириха частично граница откъм Раша, да не я напълнят с руски ислями. За разлика от Путин, те още не целуват Корана. Само чакат да пукне Лукашенко, та и те бял ден да видят.

    19:02 16.04.2026

  • 53 Русия запряга бавно!

    1 1 Отговор

    До коментар #9 от "Като":

    Скоро Путин ще обяви някой завод, определяйки дата и час, като предупреди хората там и наоколо да се евакуират! Пък нека натювците да поставят около завода всичкото си ПВО! Ще фърчи перушина от розови британски фламингота.
    И да видим колко натовски държави след това, ще посмеят да поемат петорния член?

    ген. Орешников

    Коментиран от #57, #62

    19:05 16.04.2026

  • 54 ОбъркАл си се,

    2 1 Отговор

    До коментар #8 от "Гост№4442":

    кагебейските кремльовци не са хора. А извраатени откачалки с мания за величие, която няма как да удовлетворят. Затова са вечно фрустрирани и гледат да се празнят някъде.
    Но номерът им минава само пред напикаващите се от шубе копейки.

    19:06 16.04.2026

  • 55 Путин се

    1 1 Отговор
    Състезава с Тръмп за това, кой е по-голям душманин 😤😤😤😤
    Не знам кой ще спечели🤣🤣🤣

    Коментиран от #58

    19:07 16.04.2026

  • 56 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 57 Хи хи!

    1 0 Отговор

    До коментар #53 от "Русия запряга бавно!":

    Часът и мястото са известни. У вас по всяко време. Путинските гейопедофили са ти хвърлили око, но само тия, които си падат по дърти недорасляци, дето мозъкът им изостава в развитието.

    19:09 16.04.2026

  • 58 Няма да е Путин

    1 0 Отговор

    До коментар #55 от "Путин се":

    С тая мини чурка, няма как.

    Коментиран от #60

    19:09 16.04.2026

  • 59 Казанлъшкия

    0 0 Отговор
    Всъщност не знам за дронове, производител номер 1 на снаряди и муниции за Украйна е България. Руснаците не ни споменават, но след подписания от Гюро 10 - годишен договор за дронове ние сме си потенциална мишена.

    19:10 16.04.2026

  • 60 Казанлъшкия

    0 1 Отговор

    До коментар #58 от "Няма да е Путин":

    Лапа ли я вече ? Говориш от опит? :)

    Коментиран от #64

    19:11 16.04.2026

  • 61 Иван 1

    1 1 Отговор
    Коментарите са от хора с комплекси и не виждат по далеч от носовете си.

    19:11 16.04.2026

  • 62 Стабилна копейка

    1 0 Отговор

    До коментар #53 от "Русия запряга бавно!":

    Извинете, Митрофанова ни забрани да ползваме думичката "скоро", защото никога не сме я изълнявали и само сме излагали тази света майка-хранилница. Не подписахте ли, че сте запознат с директивата и?

    19:12 16.04.2026

  • 63 Педя Човек Лакът Ракета

    1 0 Отговор
    И това го казват хората дето продадоха на цял свят във всяка една война над 50 милиона автомата Калашников? Медведчето да даде адресите на 15 хиляди севернокорейци дето ги избиха по полетата на Украйна.Да не говорим още колко хиляди пушечно месо от Африка Индия и още много други държави. Защо така блатушките искат само те да произвеждат оръжие и да убиват а другите дори да не се защитават? Щом плашат Европа значи трябва да се въоражаваме и още американски бази да се построят.

    19:15 16.04.2026

  • 64 Първо, не съм украинско дете,

    1 0 Отговор

    До коментар #60 от "Казанлъшкия":

    отвлечено от този педофил, и второ, ти си по тая част, щом се развълнува така, че чак взе да си представяш...
    Еректирай си там пред портрета му, и не ни занимавай с фантазиите си.

    19:15 16.04.2026

