Потенциални мишени! Кремъл отправи заплахи към европейски заводи за дронове, свързани с украинската армия

Руското министерство на отбраната публикува списък с адреси в Европа, свързани със съвместно производство на дронове с Украйна, намеквайки за евентуален ответен удар, съобщава "Украинска правда".
Отделно, Дмитрий Медведев - заместник-председател на Съвета за сигурност на Руската федерация и бивш президент, заяви, че тези адреси биха могли да се превърнат в "потенциални цели" за Русия.
Руското министерство публикува списък с адреси в 11 европейски държави, където се предполага, че компании участват в производството на дронове съвместно с Украйна, или са свързани с украински компании, опериращи в Европа.
Списъкът включва местоположения в Обединеното кралство, Германия, Нидерландия, Дания, Латвия, Литва, Полша, Чехия, Испания, Италия, Турция и Израел, както и имена на компании и компоненти, за които се твърди, че са произведени там.
Руското министерство на отбраната твърди, че на 26 март "ръководството на няколко европейски държави" е решило да увеличи производството и доставките на дронове за Украйна "за удари по руска територия", включително разширяване на финансирането за съвместни или базирани в Европа украински компании в този сектор.
Това е описано като умишлена стъпка към ескалация на военната и политическата ситуация в цяла Европа и постепенно превръщане на тези държави в "стратегически тил" на Украйна. Министерството добавя, че това може да доведе до "непредсказуеми последици" и да "въвлече Европа във войната".
Отбелязва се и че "европейската общественост трябва не само да разбира истинските причини за заплахите за своята сигурност, но и да знае адресите и местоположенията на украинските и съвместните производствени съоръжения и компоненти за безпилотни летателни апарати в своите страни".
Междувременно литовската обществена телевизия LRT съобщи, че на улицата във Вилнюс, посочена от Русия, се намират над 700 регистрирани компании, нито една от които не изглежда да е свързана с военните фирми, споменати от руското министерство на отбраната.
Руски пропагандни организации преди това твърдяха, че балтийските държави и Полша са позволили на Украйна да използва въздушното им пространство, за да атакува руски пристанища близо до Санкт Петербург. Руското външно министерство заяви, че е отправило "предупреждения" към балтийските държави.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
