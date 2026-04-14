Калас приветства усилията на Пакистан за посредничество между Вашингтон и Техеран

Вицепремиерът и външен министър на Пакистан Мохамед Исхак Дар проведе телефонен разговор с върховния представител на Европейски съюз по външната политика Кая Калас, съобщава пакистанската агенция АПП, цитирана от БТА.
По време на разговора Дар изрази удовлетворение от активните контакти между Пакистан и ЕС от началото на конфликта в Иран. Той информира Калас за развитието на последните преговори, проведени в Исламабад.
От своя страна Кая Калас оцени високо ролята на Пакистан като посредник при организирането на директни разговори между Съединените щати и Иран.
Двете страни подчертаха, че продължаването на диалога и дипломатическите усилия е от ключово значение за намиране на решение на конфликта. Те също така отчетоха положителното развитие на сътрудничеството между Пакистан и Европейски съюз и се договориха да поддържат тесни контакти по въпроси от взаимен интерес.
4 Пpocта Овца
Коментиран от #11
16:05 14.04.2026
5 Сталин
" Фрау Каллас по кое правило да обсъждам с вас Куба? Аз току що се запознах с вашата автобиография ,432 страници за нищо.В Естония книжката се продава с 80% отстъпка и всичко на всичко струва 3,99 евро.А в Amazon изобщо не може да се намери.
Вие нямате понятие от политиката на Куба,Европа и света.А за дипломация и външна политика вие разбирате толкова колкото от хирургия на главния мозък.
По съдържателно бих си говорил с моя хамстер за черните дупки в далечните галактики."
16:06 14.04.2026
8 Горски
Натаняхю от дълги години ходи при всеки нов президент на САЩ да мрънка, че трябва заедно да набият Иран. Е, сега му мина номера. Но Тръмп пострада лошо, че му се върза на номерата, че при първата атака Иран ще се предаде и ще си сменят режима сами. Иран се оказа костелив орех, не са като Куба, Венецуела или други лесни мишени. Само Тръмп не разбра, че САЩ са губещите от започнатата война. Не само по време ба военните действия, а и по време на преговорите Иран си защитава позициите. САЩ изтегли самолетоносачите си от Персийскивя залив, кораби пробиват американската блокада в Персийския залив. САЩ неминуемо ще си обтегне отношенията със съюзниците си в залива, те бяха предадени. Европа се чуди какво да прави с последиците настъпили от американската война срещу Иран. Това ще доведе до последици за отношенията Европа - САЩ. Нито един съюзник на САЩ не се съгласи да ги подкрепи за отварянето на Ормузкия проток. Кой е бит и кой е натакован сами преценете!
16:41 14.04.2026
11 Да не обиждаме овците
До коментар #4 от "Пpocта Овца":Гордо животно
17:06 14.04.2026
