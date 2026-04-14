Калас приветства усилията на Пакистан за посредничество между Вашингтон и Техеран

Вицепремиерът и външен министър на Пакистан Мохамед Исхак Дар проведе телефонен разговор с върховния представител на Европейски съюз по външната политика Кая Калас, съобщава пакистанската агенция АПП, цитирана от БТА.

По време на разговора Дар изрази удовлетворение от активните контакти между Пакистан и ЕС от началото на конфликта в Иран. Той информира Калас за развитието на последните преговори, проведени в Исламабад.

От своя страна Кая Калас оцени високо ролята на Пакистан като посредник при организирането на директни разговори между Съединените щати и Иран.

Двете страни подчертаха, че продължаването на диалога и дипломатическите усилия е от ключово значение за намиране на решение на конфликта. Те също така отчетоха положителното развитие на сътрудничеството между Пакистан и Европейски съюз и се договориха да поддържат тесни контакти по въпроси от взаимен интерес.