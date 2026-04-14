Калас приветства усилията на Пакистан за посредничество между Вашингтон и Техеран

14 Април, 2026 15:59 591 12

Исламабад и Брюксел подчертаха значението на дипломацията и диалога в региона

Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Вицепремиерът и външен министър на Пакистан Мохамед Исхак Дар проведе телефонен разговор с върховния представител на Европейски съюз по външната политика Кая Калас, съобщава пакистанската агенция АПП, цитирана от БТА.

По време на разговора Дар изрази удовлетворение от активните контакти между Пакистан и ЕС от началото на конфликта в Иран. Той информира Калас за развитието на последните преговори, проведени в Исламабад.

От своя страна Кая Калас оцени високо ролята на Пакистан като посредник при организирането на директни разговори между Съединените щати и Иран.

Двете страни подчертаха, че продължаването на диалога и дипломатическите усилия е от ключово значение за намиране на решение на конфликта. Те също така отчетоха положителното развитие на сътрудничеството между Пакистан и Европейски съюз и се договориха да поддържат тесни контакти по въпроси от взаимен интерес.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Тая скумрия

    16 4 Отговор
    кой ли я пита. Т па пИтка

    16:02 14.04.2026

  • 2 Българин

    13 3 Отговор
    Поне четири кораба, свързани с Иран, включително два, които са посетили ирански пристанища, са пресекли Ормузкия проток въпреки началото на военноморската блокада, наложена от САЩ с решение на президента Доналд Тръмп. Това сочат данни за проследяване на кораби от различни платформи, анализирани и потвърдени от BBC Verify.

    16:03 14.04.2026

  • 3 честен ционист

    7 2 Отговор
    Пакистан трябва да заслужи мястото си в БРИКС.

    16:05 14.04.2026

  • 4 Пpocта Овца

    14 3 Отговор
    Тая бавнозагрявашята сега ли разбра че е имало преговори

    Коментиран от #11

    16:05 14.04.2026

  • 5 Сталин

    9 2 Отговор
    Евродепутатът Мартин Зоннеборн в реч пред Европарламента - за това че неговия хамстер е по умен от главата на евродипломацията Кая Каллас

    " Фрау Каллас по кое правило да обсъждам с вас Куба? Аз току що се запознах с вашата автобиография ,432 страници за нищо.В Естония книжката се продава с 80% отстъпка и всичко на всичко струва 3,99 евро.А в Amazon изобщо не може да се намери.
    Вие нямате понятие от политиката на Куба,Европа и света.А за дипломация и външна политика вие разбирате толкова колкото от хирургия на главния мозък.
    По съдържателно бих си говорил с моя хамстер за черните дупки в далечните галактики."

    16:06 14.04.2026

  • 6 Тая

    9 0 Отговор
    Кукувица явно страда от липса на внимание

    16:10 14.04.2026

  • 7 точка

    5 0 Отговор
    Направо му е взела акъла на Дар!То толкова сложен разговор едва ли е провеждал някога.

    16:34 14.04.2026

  • 8 Горски

    1 0 Отговор
    Деду Тръмп лошо се простреля в крака.
    Натаняхю от дълги години ходи при всеки нов президент на САЩ да мрънка, че трябва заедно да набият Иран. Е, сега му мина номера. Но Тръмп пострада лошо, че му се върза на номерата, че при първата атака Иран ще се предаде и ще си сменят режима сами. Иран се оказа костелив орех, не са като Куба, Венецуела или други лесни мишени. Само Тръмп не разбра, че САЩ са губещите от започнатата война. Не само по време ба военните действия, а и по време на преговорите Иран си защитава позициите. САЩ изтегли самолетоносачите си от Персийскивя залив, кораби пробиват американската блокада в Персийския залив. САЩ неминуемо ще си обтегне отношенията със съюзниците си в залива, те бяха предадени. Европа се чуди какво да прави с последиците настъпили от американската война срещу Иран. Това ще доведе до последици за отношенията Европа - САЩ. Нито един съюзник на САЩ не се съгласи да ги подкрепи за отварянето на Ормузкия проток. Кой е бит и кой е натакован сами преценете!

    16:41 14.04.2026

  • 9 Перо

    1 0 Отговор
    Иранското ръководство каза, че идните 3-4 месеца цената на петрола ще расте до $200 за варел! Плюс всеки месец по $90 млрд. от ЕС, в кацата без дъно на ционисткия режим, в Киев, докато ЕС се озъби!

    16:43 14.04.2026

  • 10 Като две капки вода

    2 2 Отговор
    Кая Калас и Гюро Петрохански все едно един к.. ги е правил. Толкова празни от съдържание хора са, ама алчни и самовлюбени.

    16:59 14.04.2026

  • 11 Да не обиждаме овците

    1 0 Отговор

    До коментар #4 от "Пpocта Овца":

    Гордо животно

    17:06 14.04.2026

  • 12 ганю

    1 0 Отговор
    кукувица кука, на голяма бука

    17:21 14.04.2026

