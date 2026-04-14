През блокадата на Тръмп! Най-малко два кораба са преминали през Ормузкия проток

Най-малко два кораба, тръгнали от ирански пристанища, са пресекли Ормузкия проток вчера, въпреки обявената от САЩ военна блокада, предаде Франс прес, позовавайки се на компанията за данни за морския трафик "Кплер" (Kpler), пише БТА.

Контейнеровозът “Кристиана”, плаващ под либерийски флаг премина през протока, след като натовари царевица в иранското пристанище "Бандар Имам Хомейни", преминавайки край иранския остров Ларак около 16 ч. по Гринуич вчера (19 ч. българско време), след като американската блокада влезе в сила два часа по-рано.

Втори плавателен съд - танкерът “Елпис”, плаващ под флага на Коморските острови, беше близо до остров Ларак около 11 ч. по Гринуич и също пресече протока около 16 ч.