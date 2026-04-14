През блокадата на Тръмп! Най-малко два кораба са преминали през Ормузкия проток

14 Април, 2026 16:37 1 232 36

  • иран-
  • ормузки проток-
  • персийски залив-
  • доналд тръмп-
  • корпус на гвардейците на ислямската революция-
  • пентагон

Контейнеровозът “Кристиана”, плаващ под либерийски флаг премина през протока, след като натовари царевица в иранското пристанище "Бандар Имам Хомейни"

Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Най-малко два кораба, тръгнали от ирански пристанища, са пресекли Ормузкия проток вчера, въпреки обявената от САЩ военна блокада, предаде Франс прес, позовавайки се на компанията за данни за морския трафик "Кплер" (Kpler), пише БТА.

Контейнеровозът “Кристиана”, плаващ под либерийски флаг премина през протока, след като натовари царевица в иранското пристанище "Бандар Имам Хомейни", преминавайки край иранския остров Ларак около 16 ч. по Гринуич вчера (19 ч. българско време), след като американската блокада влезе в сила два часа по-рано.

Втори плавателен съд - танкерът “Елпис”, плаващ под флага на Коморските острови, беше близо до остров Ларак около 11 ч. по Гринуич и също пресече протока около 16 ч.


  • 1 Последния Софиянец

    33 2 Отговор
    Янките не смеят да спират китайците

    Коментиран от #8

    16:38 14.04.2026

  • 2 Последния Софиянец

    26 5 Отговор
    Абе нали в Иран умираха от глад а изнасят кораби с царевица?

    Коментиран от #4, #28

    16:39 14.04.2026

  • 3 си дзън

    18 1 Отговор
    Много рехава блокадата на агент Краснов се оказа.

    16:40 14.04.2026

  • 4 си дзън

    13 4 Отговор

    До коментар #2 от "Последния Софиянец":

    Царевица по документи, иначе ...

    16:42 14.04.2026

  • 5 Сатана Z

    12 4 Отговор
    Минали са през Ормуз защото са си платили на Тръмп ,а преди това на Иранците.Те взимат такса само по 1$ на барел нефт,за бай Дончо няма информация колко му плащат на бариерата,но той ще се похвали до няколко часа.

    16:42 14.04.2026

  • 6 Българин

    16 0 Отговор
    "Поне четири кораба, свързани с Иран, включително два, които са посетили ирански пристанища, са пресекли Ормузкия проток въпреки началото на военноморската блокада, наложена от САЩ с решение на президента Доналд Тръмп. Това сочат данни за проследяване на кораби от различни платформи, анализирани и потвърдени от BBC Verify." Тръмп една блокада не може да направи.

    16:43 14.04.2026

  • 7 ФЕЙК НЮЗ

    4 11 Отговор
    Танкерите не са товарили в Иран, а само са минали покрай иранските брегове.

    Коментиран от #12

    16:43 14.04.2026

  • 8 Сатана Z

    7 3 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    И Севернокорейците ,тоже!

    16:44 14.04.2026

  • 9 Хахаха

    19 0 Отговор
    Уаоооо контейнеровоз товарил царевица... неее нямам нерви . То бива бива мисиркофи изпълнения ама да не можеш да различиш контейнер от Бълкер за насипни товари ми идва в повече..

    16:44 14.04.2026

  • 10 прокопи

    16 0 Отговор
    И Тръмпчо се оказа подкупен митничар.

    16:45 14.04.2026

  • 11 ФЕЙК НЮЗ

    2 8 Отговор
    Няма регистрация че тия кораби са били в ирански пристанища.

    16:45 14.04.2026

  • 12 Не е фейк

    10 0 Отговор

    До коментар #7 от "ФЕЙК НЮЗ":

    Тръмп каза, че ще спира всички кораби, които излизат от ирански пристанища. А ето че не ги спира. "Контейнеровозът “Кристиана”, плаващ под либерийски флаг премина през протока, след като натовари царевица в иранското пристанище "Бандар Имам Хомейни".

    Коментиран от #14, #15

    16:46 14.04.2026

  • 13 ФЕЙК НЮЗ

    8 2 Отговор
    КОНТЕЙНЕРОВОЗ НАТОВАРЕН С ..ЦАРЕВИЦА...я по сериозно

    16:47 14.04.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Ново пет

    3 3 Отговор

    До коментар #12 от "Не е фейк":

    Царевицата се транспортира с шлюзове бре....

    16:50 14.04.2026

  • 16 ГОЛЕМ СМЕХ

    1 1 Отговор
    Kpler никога не дава такава информация.

    16:51 14.04.2026

  • 17 Горски

    14 0 Отговор
    Чудя се, докога целия свят ще търпи простотиита на САЩ и на техния президент. Защото не успяха в "справедливата" им война, дай сега и ние да блокориме. Докога света ще търпи това? Всички да страдат заради американската лакомия и мегаломания. След разпеняването на Дон Балон, целият свят с интерес гледаше дали китайският танкер ще мине. Не знам дали оражевият полубог или някой друг полупокер е заповядал да го пропуснат, но "блокадата даде фира в първите минути. Героично и по американски в скоро време се очакват и уговорките. Американският самолетоносач Джордж Буш е бил уплашен от хусите в Червено море и предприема голям обходен курс, за да достигне Иран обикаля Африка. Войната на педофилите. От едната страна страстен последовател на Епщайн, от другата хора провъзгласили в свещен закон правото на блудството с 9 годишни деца. И двете страни привърженици на съвременния консерватизъм. Първо направиха някакъв жалък опит за разминиране, поне такова бомбастично заглавие имаше. След това се оказа, че не могат да отворят Ормузкия проток, а сега ще се окаже, че не могат и да го блокират. Жалки са, по-добре да приемат новата си, по-скромна роля в света, вместо да се гърчат така, ще вземат да направят някоя наистина голяма глупост.

    16:52 14.04.2026

  • 18 Китайски СИНДРОМ

    4 0 Отговор
    Ние транспортираме царевицата с контейнери а колите ги изсипваме в шлюзове....

    16:54 14.04.2026

  • 19 ФЕЙК НЮЗ

    2 2 Отговор
    Тия ни взеха за големи БАЛЪЦИ.

    16:59 14.04.2026

  • 20 Джендър Британия 🇬🇧🏳️‍🌈

    1 0 Отговор
    Вече мога да скъсам прасковата между краката на Санитарката Диди от рехабилитация ще я скъсам да я плющя

    17:01 14.04.2026

  • 21 Джендър Британия 🇬🇧🏳️‍🌈

    2 2 Отговор
    Слизам в Атина на другия ден сутринта и мигновено се чувствам дребен и мишок нищожен там ми харесва много и ми е хубаво а това лято ще се стремя да бъда на максимално ниво дразнител в Атина като Гинека

    17:03 14.04.2026

  • 22 Коста

    6 1 Отговор
    Кой е дедо Тчръмпи, кои са САЩ, че да блокират военно пролива? Какво правят на хиляди мили от Американска земя? 5832

    Коментиран от #23

    17:06 14.04.2026

  • 23 ТРЪМП....БЕЛИЯТ ВОЖД

    1 5 Отговор

    До коментар #22 от "Коста":

    Давайте УРАНА и ви оставям на мира.

    Коментиран от #34

    17:10 14.04.2026

  • 24 Дзак

    4 0 Отговор
    Вероятно няма да се атакуват кораби!

    17:11 14.04.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Ново пет

    0 6 Отговор
    Тия два кораба са минали ,но не са товарили в ИРАНСКИ пристанища.....
    .

    17:14 14.04.2026

  • 27 Факти

    4 1 Отговор
    Печеливш от изборите в Унгария е единствено диктатора Зеленски. Ще има повече пари за златни тоалетни!

    17:16 14.04.2026

  • 28 Коста

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "Последния Софиянец":

    В Иран царевица не ядат, да не са кокошки. Там ядат основно агнешко, черен хайвер, баклава , фурми, пилешко, шафран... Друг, шербет, чай, сокчета...

    17:18 14.04.2026

  • 29 az СВО Победа80

    3 0 Отговор
    Интересното е, че не споменавате двата китайски танкера, които първи преминаха през американската "блокада" необезпокоявано - единият с 250 000 барела метанол, а втория е танкера Murlikishan натоварен с ирански нефт.

    Коментиран от #31, #33

    17:20 14.04.2026

  • 30 ГОЛЕМ СМЕХ

    1 1 Отговор
    Тая статия с корабите е вица на месеца...

    17:20 14.04.2026

  • 31 az СВО Победа80

    3 0 Отговор

    До коментар #29 от "az СВО Победа80":

    Вчера китайското военно министерство направи остро предупреждение към САЩ... и резултатът е налице!

    17:21 14.04.2026

  • 32 Тити

    2 0 Отговор
    Амииии нали блокадата беше непробиваема май почна да се пропуква.

    Коментиран от #35

    17:22 14.04.2026

  • 33 Танкерите

    0 3 Отговор

    До коментар #29 от "az СВО Победа80":

    Са минали, щото не са ТОВАРИЛИ ОТ ИРАНСКИ ПРИСТАНИЩА.....

    17:22 14.04.2026

  • 34 Коста

    1 0 Отговор

    До коментар #23 от "ТРЪМП....БЕЛИЯТ ВОЖД":

    Иран ще даде толкова уран, че на дедо Тчръмпи ще му стане лошо...

    Коментиран от #36

    17:22 14.04.2026

  • 35 ГОЛЕМ СМЕХ

    0 1 Отговор

    До коментар #32 от "Тити":

    Блокадата е за ИРАН, не за другите държави от Залива....ама кой да знай.

    17:23 14.04.2026

  • 36 Голем смех

    0 1 Отговор

    До коментар #34 от "Коста":

    Тръгнал си на краставичар, краставици да продаваш.

    17:25 14.04.2026