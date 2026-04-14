През блокадата на Тръмп! Най-малко два кораба са преминали през Ормузкия проток

Най-малко два кораба, тръгнали от ирански пристанища, са пресекли Ормузкия проток вчера, въпреки обявената от САЩ военна блокада, предаде Франс прес, позовавайки се на компанията за данни за морския трафик "Кплер" (Kpler), пише БТА.
Контейнеровозът “Кристиана”, плаващ под либерийски флаг премина през протока, след като натовари царевица в иранското пристанище "Бандар Имам Хомейни", преминавайки край иранския остров Ларак около 16 ч. по Гринуич вчера (19 ч. българско време), след като американската блокада влезе в сила два часа по-рано.
Втори плавателен съд - танкерът “Елпис”, плаващ под флага на Коморските острови, беше близо до остров Ларак около 11 ч. по Гринуич и също пресече протока около 16 ч.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
Коментиран от #8
16:38 14.04.2026
2 Последния Софиянец
Коментиран от #4, #28
16:39 14.04.2026
3 си дзън
16:40 14.04.2026
4 си дзън
До коментар #2 от "Последния Софиянец":Царевица по документи, иначе ...
16:42 14.04.2026
5 Сатана Z
16:42 14.04.2026
6 Българин
16:43 14.04.2026
7 ФЕЙК НЮЗ
Коментиран от #12
16:43 14.04.2026
8 Сатана Z
До коментар #1 от "Последния Софиянец":И Севернокорейците ,тоже!
16:44 14.04.2026
9 Хахаха
16:44 14.04.2026
10 прокопи
16:45 14.04.2026
11 ФЕЙК НЮЗ
16:45 14.04.2026
12 Не е фейк
До коментар #7 от "ФЕЙК НЮЗ":Тръмп каза, че ще спира всички кораби, които излизат от ирански пристанища. А ето че не ги спира. "Контейнеровозът “Кристиана”, плаващ под либерийски флаг премина през протока, след като натовари царевица в иранското пристанище "Бандар Имам Хомейни".
Коментиран от #14, #15
16:46 14.04.2026
13 ФЕЙК НЮЗ
16:47 14.04.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Ново пет
До коментар #12 от "Не е фейк":Царевицата се транспортира с шлюзове бре....
16:50 14.04.2026
16 ГОЛЕМ СМЕХ
16:51 14.04.2026
17 Горски
16:52 14.04.2026
18 Китайски СИНДРОМ
16:54 14.04.2026
19 ФЕЙК НЮЗ
16:59 14.04.2026
20 Джендър Британия 🇬🇧🏳️🌈
17:01 14.04.2026
21 Джендър Британия 🇬🇧🏳️🌈
17:03 14.04.2026
22 Коста
Коментиран от #23
17:06 14.04.2026
23 ТРЪМП....БЕЛИЯТ ВОЖД
До коментар #22 от "Коста":Давайте УРАНА и ви оставям на мира.
Коментиран от #34
17:10 14.04.2026
24 Дзак
17:11 14.04.2026
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Ново пет
.
17:14 14.04.2026
27 Факти
17:16 14.04.2026
28 Коста
До коментар #2 от "Последния Софиянец":В Иран царевица не ядат, да не са кокошки. Там ядат основно агнешко, черен хайвер, баклава , фурми, пилешко, шафран... Друг, шербет, чай, сокчета...
17:18 14.04.2026
29 az СВО Победа80
Коментиран от #31, #33
17:20 14.04.2026
30 ГОЛЕМ СМЕХ
17:20 14.04.2026
31 az СВО Победа80
До коментар #29 от "az СВО Победа80":Вчера китайското военно министерство направи остро предупреждение към САЩ... и резултатът е налице!
17:21 14.04.2026
32 Тити
Коментиран от #35
17:22 14.04.2026
33 Танкерите
До коментар #29 от "az СВО Победа80":Са минали, щото не са ТОВАРИЛИ ОТ ИРАНСКИ ПРИСТАНИЩА.....
17:22 14.04.2026
34 Коста
До коментар #23 от "ТРЪМП....БЕЛИЯТ ВОЖД":Иран ще даде толкова уран, че на дедо Тчръмпи ще му стане лошо...
Коментиран от #36
17:22 14.04.2026
35 ГОЛЕМ СМЕХ
До коментар #32 от "Тити":Блокадата е за ИРАН, не за другите държави от Залива....ама кой да знай.
17:23 14.04.2026
36 Голем смех
До коментар #34 от "Коста":Тръгнал си на краставичар, краставици да продаваш.
17:25 14.04.2026