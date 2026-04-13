Китай призова Иран и САЩ: Не подновявайте военните действия! Тази блокада е незаконна

Китай изрази надежда, че Иран и САЩ ще продължат да спазват примирието си и след неуспешните им преговори в Пакистан, предаде Франс прес, цитирана от БТА.

Сами по себе си тези преговори "представляват стъпка към деескалация на ситуацията", заяви по време на редовна пресконференция говорителят на външното министерство на Китай Гуо Цзякун.

"Китай се надява, че засегнатите страни ще спазват споразумението за временно прекратяване на огъня, ще продължат да разрешават споровете чрез политически и дипломатически средства, ще избегнат подновяването на бойните действия и ще създадат условия за бързо възстановяване на мира", заяви той.

Китай заяви, че блокадата на Ормузкия проток е в разрез с интересите на международната общност, и призова към спокойствие и сдържаност от всички страни, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Американските въоръжени сили обявиха, че по-късно днес ще започнат блокада на целия морски трафик от и към иранските пристанища и крайбрежни райони, след като иранско-американските преговори в Исламабад през почивните дни завършиха без успех.

Преди войната по-голямата част от иранския петролен износ беше насочван към Китай, най-големия световен вносител на суров петрол.

Блокадата на Ормузкия проток не служи на общите интереси на международната общност, заяви китайският външен министър Ван И според изявление на министерството.

Същевременно говорителят на МВнР на Китай Го Цзякун заяви, че според Пекин преговорите в Исламабад все пак са били стъпка към „деескалация на ситуацията“, предаде ДПА.

Той призова страните да се придържат към временното примирие, да разрешат споровете си по дипломатически път и да избягват подновяване на военните действия.

Ван И каза по-късно през деня, че споразумението за спиране на огъня между САЩ и Иран е много крехко, и призова международната общност "недвусмислено да се противопостави на всякакви действия, които подкопават примиерието или засилват конфронтацията", предаде Ройтерс.

Той заяви това в телефонен разговор с пакистанския си колега Ишак Дар. Приоритетът е да се предотврати подновяването на военните действия. Китай ще се радва Пакистан да играе по-голяма роля в уреждането на конфликта, каза още Ван и добави, че и Пекин е готов да даде своя принос в тази насока.