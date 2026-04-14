Израел говори за нормализация с Ливан преди исторически преговори във Вашингтон

Израелският министър на външните работи Гидеон Саар заяви, че Израел се стреми към „нормализация“ на отношенията с Ливан, непосредствено преди началото на мирни преговори между представители на двете държави във Съединените щати, съобщава Франс прес, цитирана от БТА.
По време на пресконференция с чешкия външен министър Петър Мацинка в Йерусалим Саар заяви, че Израел цели постигане на мир и нормални отношения с Ливан и че основният проблем в двустранните отношения не са държавите, а въоръжената групировка Хизбула.
Той посочи, че „Хизбула“ е извършила нападения срещу Израел без съгласието на ливанското правителство, което според него засяга както суверенитета на Ливан, така и сигурността на Израел.
Саар подчерта, че разоръжаването на групировката, което Израел настоява да бъде предприето от Бейрут, е ключово условие за преминаване към нов етап в отношенията между двете страни.
Изявлението му идва часове преди започването на преговори във Вашингтон - първите подобни разговори от 1993 г. насам. Те се провеждат с посредничеството на държавния секретар на САЩ Марко Рубио и включват представители на Израел, Ливан и САЩ.
От страна на делегациите участие вземат израелският посланик във Вашингтон Йехиел Лайтер, ливанската посланичка Нада Хамаде Моауад и американският посланик в Ливан Мишел Иса.
Междувременно Израелските сили за отбрана (ЦАХАЛ) съобщиха, че десет военнослужещи са били ранени при сблъсъци с „Хизбула“ в района на Бинт Джбейл, на около пет километра от израелската граница. По данни на армията трима от ранените са в тежко състояние, а останалите са с леки до средни наранявания.
1 Кан Кубрат
16:40 14.04.2026
2 Клъх!
Коментиран от #5
16:42 14.04.2026
3 Горски
Натаняху от дълги години ходи при всеки нов президент на САЩ да мрънка, че трябва заедно да набият Иран. Е, сега му мина номера. Но Тръмп пострада лошо, че му се върза на номерата, че при първата атака Иран ще се предаде и ще си сменят режима сами. Иран се оказа костелив орех, не са като Куба, Венецуела или други лесни мишени. Само Тръмп не разбра, че САЩ са губещите от започнатата война. Не само по време ба военните действия, а и по време на преговорите Иран си защитава позициите. САЩ изтегли самолетоносачите си от Персийскивя залив, кораби пробиват американската блокада в Персийския залив. САЩ неминуемо ще си обтегне отношенията със съюзниците си в залива, те бяха предадени. Европа се чуди какво да прави с последиците настъпили от американската война срещу Иран. Това ще доведе до последици за отношенията Европа - САЩ. Нито един съюзник на САЩ не се съгласи да ги подкрепи за отварянето на Ормузкия проток. Кой е бит и кой е натакован сами преценете!
16:45 14.04.2026
4 Турзки ром от БозВелийско
16:47 14.04.2026
5 Мръфкар
До коментар #2 от "Клъх!":А при нас кога?
16:54 14.04.2026