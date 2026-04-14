Израел говори за нормализация с Ливан преди исторически преговори във Вашингтон

Израелският министър на външните работи Гидеон Саар заяви, че Израел се стреми към „нормализация“ на отношенията с Ливан, непосредствено преди началото на мирни преговори между представители на двете държави във Съединените щати, съобщава Франс прес, цитирана от БТА.

По време на пресконференция с чешкия външен министър Петър Мацинка в Йерусалим Саар заяви, че Израел цели постигане на мир и нормални отношения с Ливан и че основният проблем в двустранните отношения не са държавите, а въоръжената групировка Хизбула.

Той посочи, че „Хизбула“ е извършила нападения срещу Израел без съгласието на ливанското правителство, което според него засяга както суверенитета на Ливан, така и сигурността на Израел.

Саар подчерта, че разоръжаването на групировката, което Израел настоява да бъде предприето от Бейрут, е ключово условие за преминаване към нов етап в отношенията между двете страни.

Изявлението му идва часове преди започването на преговори във Вашингтон - първите подобни разговори от 1993 г. насам. Те се провеждат с посредничеството на държавния секретар на САЩ Марко Рубио и включват представители на Израел, Ливан и САЩ.

От страна на делегациите участие вземат израелският посланик във Вашингтон Йехиел Лайтер, ливанската посланичка Нада Хамаде Моауад и американският посланик в Ливан Мишел Иса.

Междувременно Израелските сили за отбрана (ЦАХАЛ) съобщиха, че десет военнослужещи са били ранени при сблъсъци с „Хизбула“ в района на Бинт Джбейл, на около пет километра от израелската граница. По данни на армията трима от ранените са в тежко състояние, а останалите са с леки до средни наранявания.