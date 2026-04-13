Говори Москва: Това ще окаже негативно влияние върху глобалните пазари

Кремъл разкритикува днес съобщението на американския президент Доналд Тръмп, че САЩ ще блокират Ормузкия проток, и каза, че това ще окаже негативно влияние върху глобалните пазари, предаде Ройерс, цитирана от БТА.
Въоръжените сили на САЩ казаха, че ще блокират по-късно днес корабоплаването от и към иранските пристанища - ход, който ще попречи на приблизително два милиона барела ирански нефт дневно да влязат на световните пазари и допълнително ще намали световното предлагане на суровината.
Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков каза на пресконференция, че Русия ще продължи да съдейства за деескалация на напрежението около Иран. Той допълни, че предложението на Русия да приеме обогатения уран от Иран остава в сила, въпреки че то още не е одобрено, предаде ТАСС.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
Коментиран от #3, #15
19:32 13.04.2026
2 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
Коментиран от #10
19:33 13.04.2026
3 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
До коментар #1 от "Последния Софиянец":само и Китай да не го блокира , че тогава вече няма разблокиране
19:35 13.04.2026
4 си дзън
Коментиран от #23
19:36 13.04.2026
5 Путин от бункерчето
19:36 13.04.2026
6 az СВО Победа80
Цената на петрола отново тръгна нагоре! 🤣
Коментиран от #17
19:37 13.04.2026
7 Българин 🇧🇬
19:37 13.04.2026
8 1488
Коментиран от #11
19:38 13.04.2026
9 Хипотетично
19:39 13.04.2026
10 Правим се на много умни ли коте......
До коментар #2 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":Високите цени на нефта и газ удрят жестоко европейският съюз. Явно от толкова ум ти не го осъзнаваш. Президентът Тръмп явно искаш жестоко да удари своите бивши съюзници които се обърнаха срещу него и буквално водят икономическа война С помощта на Сорос
Коментиран от #16
19:40 13.04.2026
11 Всъщност
До коментар #8 от "1488":Тъжно , но Факт !
19:40 13.04.2026
12 Ха-ха
19:43 13.04.2026
13 Нямат край
19:43 13.04.2026
14 Факт
Коментиран от #40
19:44 13.04.2026
15 Факт
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Тръмп не можа да завърти Земята назад и почна да се хвали, че я върти напред.
19:47 13.04.2026
16 Атина Палада
До коментар #10 от "Правим се на много умни ли коте......":Не,не срещу бившите си съюзници а срещу кукловодите на бившите си съюзници!
19:47 13.04.2026
17 Копейка
До коментар #6 от "az СВО Победа80":Н нас тук какъв ни е кяра?
Коментиран от #22
19:48 13.04.2026
18 Колективен руски крепостен
Коментиран от #29
19:49 13.04.2026
19 ГДЕ
Коментиран от #24, #25
19:50 13.04.2026
20 Смех с ватенки
19:51 13.04.2026
21 Сатана Z
19:52 13.04.2026
22 Успокой се !!
До коментар #17 от "Копейка":Ще има келепир . На верните ибрици на янките и на Турция от Козяк 16 ще ви дадат сандвичи !
19:52 13.04.2026
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Вацев
19:57 13.04.2026
27 Където и да са намесени Краварите
20:00 13.04.2026
28 Българин
Коментиран от #31, #32
20:00 13.04.2026
29 Заради
До коментар #18 от "Колективен руски крепостен":ЛЕВРОТО !
20:03 13.04.2026
30 Бай Араб
20:03 13.04.2026
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 Руснаци вън
До коментар #28 от "Българин":а всички араби вътре
20:04 13.04.2026
33 Бай Араб
20:06 13.04.2026
34 Бай Араб
20:08 13.04.2026
35 Майна
Кремъл каза на Ислямистите- без ядрено оръжие!
Не оттегляме предложението да ни го дадете !
Пак не сте разбрали?
20:15 13.04.2026
36 руската мечка
20:24 13.04.2026
37 В Путин
20:29 13.04.2026
38 Том
21:02 13.04.2026
39 На кого му пука
21:06 13.04.2026
40 да де
До коментар #14 от "Факт":ама скупия нефт ще му излезе през носа.
Самите американци първи ще му скочат. Има да се чуди откъд ему е дошло
21:09 13.04.2026