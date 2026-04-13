Говори Москва: Това ще окаже негативно влияние върху глобалните пазари

Кремъл разкритикува днес съобщението на американския президент Доналд Тръмп, че САЩ ще блокират Ормузкия проток, и каза, че това ще окаже негативно влияние върху глобалните пазари, предаде Ройерс, цитирана от БТА.

Въоръжените сили на САЩ казаха, че ще блокират по-късно днес корабоплаването от и към иранските пристанища - ход, който ще попречи на приблизително два милиона барела ирански нефт дневно да влязат на световните пазари и допълнително ще намали световното предлагане на суровината.

Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков каза на пресконференция, че Русия ще продължи да съдейства за деескалация на напрежението около Иран. Той допълни, че предложението на Русия да приеме обогатения уран от Иран остава в сила, въпреки че то още не е одобрено, предаде ТАСС.