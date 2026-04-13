Говори Москва: Това ще окаже негативно влияние върху глобалните пазари

13 Април, 2026 19:31 1 626 40

Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков каза на пресконференция, че Русия ще продължи да съдейства за деескалация на напрежението около Иран

Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков

Кремъл разкритикува днес съобщението на американския президент Доналд Тръмп, че САЩ ще блокират Ормузкия проток, и каза, че това ще окаже негативно влияние върху глобалните пазари, предаде Ройерс, цитирана от БТА.

Въоръжените сили на САЩ казаха, че ще блокират по-късно днес корабоплаването от и към иранските пристанища - ход, който ще попречи на приблизително два милиона барела ирански нефт дневно да влязат на световните пазари и допълнително ще намали световното предлагане на суровината.

Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков каза на пресконференция, че Русия ще продължи да съдейства за деескалация на напрежението около Иран. Той допълни, че предложението на Русия да приеме обогатения уран от Иран остава в сила, въпреки че то още не е одобрено, предаде ТАСС.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    24 6 Отговор
    Аз пък наивно си мислех че целта на Тръмп е да разблокира Ормузкият проток.

    Коментиран от #3, #15

    19:32 13.04.2026

  • 2 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    17 27 Отговор
    на някой дреме ли му , кво е казала Масквата? забелязвам , че квот и да каже , няма промяна в пазарите , борсите...

    Коментиран от #10

    19:33 13.04.2026

  • 3 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    14 14 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    само и Китай да не го блокира , че тогава вече няма разблокиране

    19:35 13.04.2026

  • 4 си дзън

    18 25 Отговор
    Добро влияние върху пазара ще окаже едно годишно данъче от 100 евро/м2 върху имотите на руснаци и руски фирми в БГ ще напълним бюджета. Нека да си стоят в БГ и да си плащат. Имотът в ЕС си има цена.

    Коментиран от #23

    19:36 13.04.2026

  • 5 Путин от бункерчето

    13 21 Отговор
    Много съм слаббб, купейки. Извинявайте

    19:36 13.04.2026

  • 6 az СВО Победа80

    25 10 Отговор
    Всъщност, упорството на Тръмп да признае, че загуби войната срещу Иран и косвено срещу КНР и РФ, носи печалба за руснаците.
    Цената на петрола отново тръгна нагоре! 🤣

    Коментиран от #17

    19:37 13.04.2026

  • 7 Българин 🇧🇬

    21 9 Отговор
    Кефи ме балансираната позиция на братушките ! Само толкоз . Вие си преценете !

    19:37 13.04.2026

  • 8 1488

    10 10 Отговор
    Комунист, това звучи гордо !

    Коментиран от #11

    19:38 13.04.2026

  • 9 Хипотетично

    11 12 Отговор
    Щастливата усмивка на путиновия глашатай говори колко загрижено осъжда блокирането на протока, довело до изхвърлянето цените на петрола в трицифрения диапазон.

    19:39 13.04.2026

  • 10 Правим се на много умни ли коте......

    23 8 Отговор

    До коментар #2 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Високите цени на нефта и газ удрят жестоко европейският съюз. Явно от толкова ум ти не го осъзнаваш. Президентът Тръмп явно искаш жестоко да удари своите бивши съюзници които се обърнаха срещу него и буквално водят икономическа война С помощта на Сорос

    Коментиран от #16

    19:40 13.04.2026

  • 11 Всъщност

    5 6 Отговор

    До коментар #8 от "1488":

    Тъжно , но Факт !

    19:40 13.04.2026

  • 12 Ха-ха

    9 19 Отговор
    Русийката пак се обажда, без никой да я пита. Така имитира, че нейния глас все едно има някакво значение.!

    19:43 13.04.2026

  • 13 Нямат край

    12 19 Отговор
    руското БЕЗСИЛИЕ и УНИЖЕНИЕ, нямат...😂

    19:43 13.04.2026

  • 14 Факт

    15 5 Отговор
    Целта на Тръмп е скъп нефт. Затова прави война и ще я поддържа.

    Коментиран от #40

    19:44 13.04.2026

  • 15 Факт

    15 3 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Тръмп не можа да завърти Земята назад и почна да се хвали, че я върти напред.

    19:47 13.04.2026

  • 16 Атина Палада

    14 6 Отговор

    До коментар #10 от "Правим се на много умни ли коте......":

    Не,не срещу бившите си съюзници а срещу кукловодите на бившите си съюзници!

    19:47 13.04.2026

  • 17 Копейка

    9 10 Отговор

    До коментар #6 от "az СВО Победа80":

    Н нас тук какъв ни е кяра?

    Коментиран от #22

    19:48 13.04.2026

  • 18 Колективен руски крепостен

    8 15 Отговор
    Защо живеем по-зле от Папуа Нова Гвинея?

    Коментиран от #29

    19:49 13.04.2026

  • 19 ГДЕ

    9 12 Отговор
    Орбан?

    Коментиран от #24, #25

    19:50 13.04.2026

  • 20 Смех с ватенки

    10 14 Отговор
    Кой ви брои за живи?Превзехте ли Купянск -Путянск 🤣

    19:51 13.04.2026

  • 21 Сатана Z

    17 6 Отговор
    Бай Дончо и неговата банда правят луди кинти манипулирайки пазарите.Той е обещал на своите спонсори бърза възвръщаемост на техните пари ,с които купиха изборите.А американците да го ядат сух с тоя скъп бензин

    19:52 13.04.2026

  • 22 Успокой се !!

    10 6 Отговор

    До коментар #17 от "Копейка":

    Ще има келепир . На верните ибрици на янките и на Турция от Козяк 16 ще ви дадат сандвичи !

    19:52 13.04.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Вацев

    5 11 Отговор
    Русия не пАбеди ли вече?

    19:57 13.04.2026

  • 27 Където и да са намесени Краварите

    12 3 Отговор
    ВСЕ МИРИШЕ НА КЕНЕФ !!!!!! ТОВА СА БАНДА ПИРАТИ И КРАДЦИ !!!!!!! АКО ВЪЗКРЪСНЕ ЛИНКЪЛН ЩЕ ГИ ИЗБЕСИ ВСИЧКИТЕ ! КАКТО И ТОВА ЩЕ НАПРАВИ БАЙ ТОШО У НАС !!!!!

    20:00 13.04.2026

  • 28 Българин

    6 12 Отговор
    РУСНАЦИ ВЪН!

    Коментиран от #31, #32

    20:00 13.04.2026

  • 29 Заради

    8 3 Отговор

    До коментар #18 от "Колективен руски крепостен":

    ЛЕВРОТО !

    20:03 13.04.2026

  • 30 Бай Араб

    5 10 Отговор
    Русия не е фактор и нейните говорители трябва да мълчат и само да гледат.

    20:03 13.04.2026

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Руснаци вън

    6 5 Отговор

    До коментар #28 от "Българин":

    а всички араби вътре

    20:04 13.04.2026

  • 33 Бай Араб

    6 6 Отговор
    Орбан падна, Боташа е в ступор , от Кремъл мълчат, нищо не му казват.

    20:06 13.04.2026

  • 34 Бай Араб

    5 5 Отговор
    Никой не иска да е на мястото на Орбан,Путин и Боташ .

    20:08 13.04.2026

  • 35 Майна

    2 4 Отговор
    Пак ли не разбрахте?
    Кремъл каза на Ислямистите- без ядрено оръжие!
    Не оттегляме предложението да ни го дадете !
    Пак не сте разбрали?

    20:15 13.04.2026

  • 36 руската мечка

    6 3 Отговор
    ще играе казачок по команда на САЩ, ако ли не ще гризне голямото дръвце.

    20:24 13.04.2026

  • 37 В Путин

    2 2 Отговор
    Продавам газ за евро .

    20:29 13.04.2026

  • 38 Том

    2 0 Отговор
    Песа кой го бръсне за слива

    21:02 13.04.2026

  • 39 На кого му пука

    2 0 Отговор
    какво бил казал говорителят на Кремъл Дмитрий Песков? А, именно, на никого.

    21:06 13.04.2026

  • 40 да де

    0 0 Отговор

    До коментар #14 от "Факт":

    ама скупия нефт ще му излезе през носа.
    Самите американци първи ще му скочат. Има да се чуди откъд ему е дошло

    21:09 13.04.2026

