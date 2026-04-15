Тръмп: Мисля, че войната е близо до края

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че според него войната в Иран е към своя край, предаде ДПА. Тръмп изрази това мнение в интервю за "Фокс нюз", откъси от което бяха публикувани предварително, съобщи БТА.
„Мисля, че войната е близо до края. Да. Имам предвид, че я виждам като много близо до края“, каза Тръмп.
Тръмп добави, че ако САЩ се оттеглят сега (от конфликта), на Иран ще са му нужни 20 години, за да се възстанови. „И не сме приключили. Ще видим какво ще стане“, каза той, като добави, че смята, че Иран има желание да постигне споразумение.
По-рано Тръмп направи неясни изказвания относно възможен нов кръг от преговори, докато в момента се спазва двуседмично примирие в конфликта, посочва ДПА.
„Нещо може да се случи през следващите два дни“ в Исламабад, каза той в телефонно интервю за "Ню Йорк пост", без да предостави повече подробности.
Първият кръг от преговори между САЩ и Иран в пакистанската столица приключи без споразумение миналия уикенд. Непотвърдени медийни информации сочат, че нова среща може да се проведе още в четвъртък.
В интервю за Ей Би Си Тръмп същевременно заяви, че не мисли да удължава прекратяването на огъня с Иран, предаде Ройтерс. Той каза, че постигане на сделка с Иран за предпочитане, защото в противен случай Иран може да възстанови силите си.
Американският вицепрезидент Джей Ди Ванс заяви, че спирането на огъня между САЩ и Иран се спазва и добави, че президентът Доналд Тръмп не иска просто "малко споразумение", а "грандиозна сделка" с Ислямската република, предаде ДПА.
1 Тоя сменя
Коментиран от #8, #13
08:52 15.04.2026
2 Брадат
08:52 15.04.2026
3 Гост
08:52 15.04.2026
4 честен ционист
08:52 15.04.2026
5 Дони
08:53 15.04.2026
6 Азз
08:54 15.04.2026
7 Ъхъ!!!
08:54 15.04.2026
8 Мурка
До коментар #1 от "Тоя сменя":Намекваш че като ВИНЕТУ ще УПРАВЛЯВА 20 на ГОДИНИ ЛИ ?---НЯМА ТОЛКОВА БЪДЕЩЕ
08:55 15.04.2026
9 ПЪРВО СЕ ИЗЛОЖИ
08:55 15.04.2026
10 Мдаа...
Е нЕма и не е имало досега в световната история подобна идиoтщинa!
08:55 15.04.2026
11 име
08:57 15.04.2026
12 ТРЪМП НАШ
ДАЖЕ И ОРБАН и КОСТЯ ДЪ ПРОСТЯ
БЕШЕ ОБХВАНАТИ ОТ РИЖАВАТА МАНИЯ .
Коментиран от #16
08:57 15.04.2026
13 успешна смяна на всички бакшиши-копейки
До коментар #1 от "Тоя сменя":Путлер е най-големият срам на планетата.
Коментиран от #26, #32
08:59 15.04.2026
14 Фен
08:59 15.04.2026
15 По време на Ковида
09:00 15.04.2026
16 Zaxaрова
До коментар #12 от "ТРЪМП НАШ":Тръмп НАШ
09:00 15.04.2026
17 Кривоверен алкаш
09:00 15.04.2026
18 Запознат
09:01 15.04.2026
19 стоян георгиев
09:02 15.04.2026
20 Дон Корлеоне
Коментиран от #24
09:02 15.04.2026
21 Да,
А войната ще е дълга или къса.
Вечните прогнози на върти опашката трън.
09:03 15.04.2026
22 Решението
09:03 15.04.2026
23 Иво Христов
Коментиран от #35
09:04 15.04.2026
24 Путлер
До коментар #20 от "Дон Корлеоне":Ватите не могат да четата за какво им е интернет?
Коментиран от #29
09:05 15.04.2026
25 Колко пъти вече победи?
09:07 15.04.2026
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Лудият мислил
Малоумен терорист. Как се отвлича президент на суверена държава? Пък и щял да се кандидатира на мястото на Мадуро? Кукукукукуку
Щял да заличи Иран и да влезе в Куба?!
Кво стана с Гренландия и Канада?
Но - най важното е, че папа Лъв е разбрал колко е грешен пред Тръмп от Карлуково!
09:16 15.04.2026
28 Бибиткай на мадамите
До коментар #26 от "Дръта чанта":Успешна смяна, копейка.
Коментиран от #34
09:16 15.04.2026
29 Мухахаха
До коментар #24 от "Путлер":Ама нафтата 0.70ц пък ти чети нали можеш колко е в БГ
Коментиран от #36
09:16 15.04.2026
Докато не се реши въпросът с Ормуз,
Ако Тръмп с оттегли сега, Иран изцяло владее Ормуз, ще налож такси на цял свят, защото ма нужда от милиарди за възстановяване на армия, флот, авиация, ПВО , военна инфраструктура, ядрени мощности и т.н.
Това означава, че САЩ на ТРЪМП и самият Тръмп ще се первърнат в най- мразените субекти в цял свят!
Вместо Америка велика отново, ще се превърне в Амерка за посмесище!
Как пък един от аматьорите около ТРъмп не го светна за тая дребна подробност, наречена Ормуз!
09:16 15.04.2026
31 Направи Пачките
Коментиран от #41
09:17 15.04.2026
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 Ха ха ха
09:18 15.04.2026
34 Бибиткам на майка ти
До коментар #28 от "Бибиткай на мадамите":Нея безплатно ще я смажа
09:19 15.04.2026
35 Мухахаха
До коментар #23 от "Иво Христов":Ти първи ще разбереш мухъл
09:20 15.04.2026
36 Оди у Въш.кар.истан
До коментар #29 от "Мухахаха":Дедова ли ми крепиш още в ЕС?
Коментиран от #39, #49
09:20 15.04.2026
37 Само питам
09:21 15.04.2026
38 ТРЪМП....БЕЛИЯТ ВОЖД
Коментиран от #40
09:22 15.04.2026
39 ха ха ха ....
До коментар #36 от "Оди у Въш.кар.истан":Кога беше референдума за Ес , че не си спомням ?!
09:22 15.04.2026
40 чат бот
До коментар #38 от "ТРЪМП....БЕЛИЯТ ВОЖД":А два купона за хляб да искаш ?
Коментиран от #43
09:23 15.04.2026
41 Путин
До коментар #31 от "Направи Пачките":Изби над два милиона Славяни. Спрямо него Тръмп а хуманист.
Коментиран от #44
09:23 15.04.2026
42 чичо си апе топките от яд
Коментиран от #45
09:24 15.04.2026
43 ГОЛЕМ СМЕХ
До коментар #40 от "чат бот":Купоните за аятоласите. Скоро ша им трябват, Вервай ми.
Коментиран от #46
09:24 15.04.2026
44 изби Путин , два милиона укри
До коментар #41 от "Путин":Ама те не са славяни а са бандери .
Коментиран от #48
09:25 15.04.2026
45 ТРЪМП....БЕЛИЯТ ВОЖД
До коментар #42 от "чичо си апе топките от яд":Аз взимам ВСИЧКО...не деля
Коментиран от #47
09:25 15.04.2026
46 чат бот
До коментар #43 от "ГОЛЕМ СМЕХ":Ама изобщо не ти вервам . То с празни лозунги нищо не става . Кравите са само един надут балон .
09:26 15.04.2026
47 Този коментар е премахнат от модератор.
48 Голем смех
До коментар #44 от "изби Путин , два милиона укри":Не знаех че близо 1,2 милиона руснаци са бандери.
Коментиран от #51
09:27 15.04.2026
49 Този коментар е премахнат от модератор.
50 ТРЪМП....БЕЛИЯТ ВОЖД
До коментар #47 от "чат бот":Наврях аятоласите в пещерите и в...Пролива....там да са гърчат...
Коментиран от #52
09:28 15.04.2026
51 чат бот
До коментар #48 от "Голем смех":И от къде да знаеш кат си пр03д. Потника нищо няма да ти каже .
Коментиран от #56
09:28 15.04.2026
52 чат бот
До коментар #50 от "ТРЪМП....БЕЛИЯТ ВОЖД":А на тебе аятоласите ти го навреха в задните части . И то всичките аятоласи .
Коментиран от #55
09:29 15.04.2026
53 БАТ РАМБО С ДВАТА НОЖА
Имал съм опит от Ирак.
09:30 15.04.2026
54 Дончо смешният Тромпет
Коментиран от #58
09:31 15.04.2026
55 Мен не ме мисли
До коментар #52 от "чат бот":Скоро аятоласите ша вият на умрело... Нема денги в хазната..
09:32 15.04.2026
56 Мен не ме мисли
До коментар #51 от "чат бот":Путин изби над 2 милиона славяни.....над половината руснаци...Е има мегдан за още де.
09:33 15.04.2026
57 ккк
09:35 15.04.2026
58 Дай Боже
До коментар #54 от "Дончо смешният Тромпет":Още година аятоласите да са гърчат от блокадата.
09:35 15.04.2026