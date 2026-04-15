Новини
Свят »
САЩ »
Тръмп: Мисля, че войната е близо до края

15 Април, 2026 08:50 1 150 58

  • иран-
  • сащ-
  • доналд тръмп-
  • ормузки проток

Тръмп добави, че ако САЩ се оттеглят сега от конфликта, на Иран ще са му нужни 20 години, за да се възстанови

Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че според него войната в Иран е към своя край, предаде ДПА. Тръмп изрази това мнение в интервю за "Фокс нюз", откъси от което бяха публикувани предварително, съобщи БТА.

„Мисля, че войната е близо до края. Да. Имам предвид, че я виждам като много близо до края“, каза Тръмп.

Тръмп добави, че ако САЩ се оттеглят сега (от конфликта), на Иран ще са му нужни 20 години, за да се възстанови. „И не сме приключили. Ще видим какво ще стане“, каза той, като добави, че смята, че Иран има желание да постигне споразумение.

По-рано Тръмп направи неясни изказвания относно възможен нов кръг от преговори, докато в момента се спазва двуседмично примирие в конфликта, посочва ДПА.

„Нещо може да се случи през следващите два дни“ в Исламабад, каза той в телефонно интервю за "Ню Йорк пост", без да предостави повече подробности.

Първият кръг от преговори между САЩ и Иран в пакистанската столица приключи без споразумение миналия уикенд. Непотвърдени медийни информации сочат, че нова среща може да се проведе още в четвъртък.

В интервю за Ей Би Си Тръмп същевременно заяви, че не мисли да удължава прекратяването на огъня с Иран, предаде Ройтерс. Той каза, че постигане на сделка с Иран за предпочитане, защото в противен случай Иран може да възстанови силите си.

Американският вицепрезидент Джей Ди Ванс заяви, че спирането на огъня между САЩ и Иран се спазва и добави, че президентът Доналд Тръмп не иска просто "малко споразумение", а "грандиозна сделка" с Ислямската република, предаде ДПА.


САЩ
Поставете оценка:
Оценка 2.1 от 15 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Тоя сменя

    22 0 Отговор
    Мнението си всеки час

    Коментиран от #8, #13

    08:52 15.04.2026

  • 2 Брадат

    22 2 Отговор
    Китай ще възстанови Иран за година две

    08:52 15.04.2026

  • 3 Гост

    17 1 Отговор
    Подви опашка....

    08:52 15.04.2026

  • 4 честен ционист

    7 3 Отговор
    Бай Дочно ще сложи край на безцелното шляене на Ганчо с таратайката.

    08:52 15.04.2026

  • 5 Дони

    10 0 Отговор
    НЯКОИ МОЗЪЧНИ ДЕИНОСТИ НЕ ТИ СЕ ОТДАВАТ-ВИЗИРАМ ЗАГЛАВИЕТО

    08:53 15.04.2026

  • 6 Азз

    13 0 Отговор
    Браво! Хайде сега смъквайте цените на горивата, български "бизнесмени"

    08:54 15.04.2026

  • 7 Ъхъ!!!

    13 0 Отговор
    Тръмпанара е много иновативен! На всеки пет минути е с нова мисъл!

    08:54 15.04.2026

  • 8 Мурка

    7 0 Отговор

    До коментар #1 от "Тоя сменя":

    Намекваш че като ВИНЕТУ ще УПРАВЛЯВА 20 на ГОДИНИ ЛИ ?---НЯМА ТОЛКОВА БЪДЕЩЕ

    08:55 15.04.2026

  • 9 ПЪРВО СЕ ИЗЛОЖИ

    12 0 Отговор
    Слушайки натаняху уби и деца сега търси спокойствие и е във оправдателен режим. Дано всичко приключи и дано Русия и окраина да приключат и те войната. И СВЕТА ДА ЗАЖИВЕЕ СПОКОЙНО.

    08:55 15.04.2026

  • 10 Мдаа...

    9 1 Отговор
    Вчера инфантилния идиот тръмп се е счепкал с италианката мелони (много, ама НАИСТИНА много си падам по жени с излъчване на порнозвезди), фактически последната му "приятелка" в ЕсеС. И всичко това защото инфантилния идиот тръмп преди това се счепка не просто с кого да е, а със самия ПАПА РИМСКИ Лъв XIV. Просто не мога да повярвам, че инфантилния идиот тръмп, президент на предимно католическите сащ се счепка с родения в сащ папа Лъв XIV!!!
    Е нЕма и не е имало досега в световната история подобна идиoтщинa!

    08:55 15.04.2026

  • 11 име

    15 0 Отговор
    Джо деменция пасти да яде! Тръмпоча сутрин сключва сделки с Иран, следобед им унищожава флота, ядрените запаси и ракетния потенциал, а привечер пак е недоволен и заплашва половината дъжави, че му оправят бакиите.

    08:57 15.04.2026

  • 12 ТРЪМП НАШ

    2 5 Отговор
    ТРЪМП НАШ.

    ДАЖЕ И ОРБАН и КОСТЯ ДЪ ПРОСТЯ

    БЕШЕ ОБХВАНАТИ ОТ РИЖАВАТА МАНИЯ .

    Коментиран от #16

    08:57 15.04.2026

  • 13 успешна смяна на всички бакшиши-копейки

    5 6 Отговор

    До коментар #1 от "Тоя сменя":

    Путлер е най-големият срам на планетата.

    Коментиран от #26, #32

    08:59 15.04.2026

  • 14 Фен

    3 0 Отговор
    Е нали вече победи?

    08:59 15.04.2026

  • 15 По време на Ковида

    5 0 Отговор
    Показваха един математик забравих му името и постояно излизаше и даваше прогнози и изчисления при което почти винаги грешеше.Сега виждаме този перчем Трънчо с неговите прогнози и като види че нестава веднага сменя изчисленията и прогнозите си.

    09:00 15.04.2026

  • 16 Zaxaрова

    4 3 Отговор

    До коментар #12 от "ТРЪМП НАШ":

    Тръмп НАШ

    09:00 15.04.2026

  • 17 Кривоверен алкаш

    2 1 Отговор
    Пдсихото се изказа,то и в Украйна беше същото...приказки през просото,неадекватен отвсякъде...

    09:00 15.04.2026

  • 18 Запознат

    3 1 Отговор
    Тук кво да викаме?

    09:01 15.04.2026

  • 19 стоян георгиев

    3 0 Отговор
    Съмнявам се, че идиота тръмп може да мисли.

    09:02 15.04.2026

  • 20 Дон Корлеоне

    3 3 Отговор
    Хаяско пусна ли интернета?

    Коментиран от #24

    09:02 15.04.2026

  • 21 Да,

    3 1 Отговор
    нещо може да се случи, освен ако не се случи.
    А войната ще е дълга или къса.
    Вечните прогнози на върти опашката трън.

    09:03 15.04.2026

  • 22 Решението

    4 0 Отговор
    Карлуково за него

    09:03 15.04.2026

  • 23 Иво Христов

    3 3 Отговор
    Русия не пАбеди ли вече?

    Коментиран от #35

    09:04 15.04.2026

  • 24 Путлер

    4 1 Отговор

    До коментар #20 от "Дон Корлеоне":

    Ватите не могат да четата за какво им е интернет?

    Коментиран от #29

    09:05 15.04.2026

  • 25 Колко пъти вече победи?

    2 0 Отговор
    Сега пак ли?

    09:07 15.04.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Лудият мислил

    2 0 Отговор
    Абе, мислител? Какво стана с войната в Украйна? Нали щеше да я спреш за 24 часа?
    Малоумен терорист. Как се отвлича президент на суверена държава? Пък и щял да се кандидатира на мястото на Мадуро? Кукукукукуку
    Щял да заличи Иран и да влезе в Куба?!
    Кво стана с Гренландия и Канада?
    Но - най важното е, че папа Лъв е разбрал колко е грешен пред Тръмп от Карлуково!

    09:16 15.04.2026

  • 28 Бибиткай на мадамите

    1 0 Отговор

    До коментар #26 от "Дръта чанта":

    Успешна смяна, копейка.

    Коментиран от #34

    09:16 15.04.2026

  • 29 Мухахаха

    0 1 Отговор

    До коментар #24 от "Путлер":

    Ама нафтата 0.70ц пък ти чети нали можеш колко е в БГ

    Коментиран от #36

    09:16 15.04.2026

  • 30 Докато не се реши въпросът с Ормуз,

    2 0 Отговор
    войната не е свършила!

    Ако Тръмп с оттегли сега, Иран изцяло владее Ормуз, ще налож такси на цял свят, защото ма нужда от милиарди за възстановяване на армия, флот, авиация, ПВО , военна инфраструктура, ядрени мощности и т.н.

    Това означава, че САЩ на ТРЪМП и самият Тръмп ще се первърнат в най- мразените субекти в цял свят!

    Вместо Америка велика отново, ще се превърне в Амерка за посмесище!

    Как пък един от аматьорите около ТРъмп не го светна за тая дребна подробност, наречена Ормуз!

    09:16 15.04.2026

  • 31 Направи Пачките

    2 1 Отговор
    създаде тази криза ,нямаш топки да си признаеш грешките си,комбина с този с големите уши преекъснахте живота на толко много дечица.И накрая ми се правите на чисти монети.заврете си го отз този съвет за мирли беше.

    Коментиран от #41

    09:17 15.04.2026

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Ха ха ха

    2 0 Отговор
    Тоа яко го апят муите... (Виждали ли сте, въртоглав кон, нападнат от конски мухи?)

    09:18 15.04.2026

  • 34 Бибиткам на майка ти

    0 0 Отговор

    До коментар #28 от "Бибиткай на мадамите":

    Нея безплатно ще я смажа

    09:19 15.04.2026

  • 35 Мухахаха

    0 0 Отговор

    До коментар #23 от "Иво Христов":

    Ти първи ще разбереш мухъл

    09:20 15.04.2026

  • 36 Оди у Въш.кар.истан

    1 1 Отговор

    До коментар #29 от "Мухахаха":

    Дедова ли ми крепиш още в ЕС?

    Коментиран от #39, #49

    09:20 15.04.2026

  • 37 Само питам

    1 0 Отговор
    Ще бягате ли скоро ?

    09:21 15.04.2026

  • 38 ТРЪМП....БЕЛИЯТ ВОЖД

    0 1 Отговор
    Давайте урана и ви отпускам примката

    Коментиран от #40

    09:22 15.04.2026

  • 39 ха ха ха ....

    1 0 Отговор

    До коментар #36 от "Оди у Въш.кар.истан":

    Кога беше референдума за Ес , че не си спомням ?!

    09:22 15.04.2026

  • 40 чат бот

    1 0 Отговор

    До коментар #38 от "ТРЪМП....БЕЛИЯТ ВОЖД":

    А два купона за хляб да искаш ?

    Коментиран от #43

    09:23 15.04.2026

  • 41 Путин

    0 2 Отговор

    До коментар #31 от "Направи Пачките":

    Изби над два милиона Славяни. Спрямо него Тръмп а хуманист.

    Коментиран от #44

    09:23 15.04.2026

  • 42 чичо си апе топките от яд

    1 0 Отговор
    че аятоласите не искат да делят с него .

    Коментиран от #45

    09:24 15.04.2026

  • 43 ГОЛЕМ СМЕХ

    0 1 Отговор

    До коментар #40 от "чат бот":

    Купоните за аятоласите. Скоро ша им трябват, Вервай ми.

    Коментиран от #46

    09:24 15.04.2026

  • 44 изби Путин , два милиона укри

    2 1 Отговор

    До коментар #41 от "Путин":

    Ама те не са славяни а са бандери .

    Коментиран от #48

    09:25 15.04.2026

  • 45 ТРЪМП....БЕЛИЯТ ВОЖД

    0 1 Отговор

    До коментар #42 от "чичо си апе топките от яд":

    Аз взимам ВСИЧКО...не деля

    Коментиран от #47

    09:25 15.04.2026

  • 46 чат бот

    1 1 Отговор

    До коментар #43 от "ГОЛЕМ СМЕХ":

    Ама изобщо не ти вервам . То с празни лозунги нищо не става . Кравите са само един надут балон .

    09:26 15.04.2026

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 48 Голем смех

    0 1 Отговор

    До коментар #44 от "изби Путин , два милиона укри":

    Не знаех че близо 1,2 милиона руснаци са бандери.

    Коментиран от #51

    09:27 15.04.2026

  • 49 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 50 ТРЪМП....БЕЛИЯТ ВОЖД

    0 1 Отговор

    До коментар #47 от "чат бот":

    Наврях аятоласите в пещерите и в...Пролива....там да са гърчат...

    Коментиран от #52

    09:28 15.04.2026

  • 51 чат бот

    1 0 Отговор

    До коментар #48 от "Голем смех":

    И от къде да знаеш кат си пр03д. Потника нищо няма да ти каже .

    Коментиран от #56

    09:28 15.04.2026

  • 52 чат бот

    1 0 Отговор

    До коментар #50 от "ТРЪМП....БЕЛИЯТ ВОЖД":

    А на тебе аятоласите ти го навреха в задните части . И то всичките аятоласи .

    Коментиран от #55

    09:29 15.04.2026

  • 53 БАТ РАМБО С ДВАТА НОЖА

    0 0 Отговор
    Пращат ма в Залива....да наказвам аятоласи...
    Имал съм опит от Ирак.

    09:30 15.04.2026

  • 54 Дончо смешният Тромпет

    1 0 Отговор
    Червеноликият глупак повтаря тва от самото начало, ще го твърди вероятно и след една година ...

    Коментиран от #58

    09:31 15.04.2026

  • 55 Мен не ме мисли

    0 0 Отговор

    До коментар #52 от "чат бот":

    Скоро аятоласите ша вият на умрело... Нема денги в хазната..

    09:32 15.04.2026

  • 56 Мен не ме мисли

    0 0 Отговор

    До коментар #51 от "чат бот":

    Путин изби над 2 милиона славяни.....над половината руснаци...Е има мегдан за още де.

    09:33 15.04.2026

  • 57 ккк

    0 0 Отговор
    ако този продължава така половината свят ще скочат срещу него

    09:35 15.04.2026

  • 58 Дай Боже

    0 0 Отговор

    До коментар #54 от "Дончо смешният Тромпет":

    Още година аятоласите да са гърчат от блокадата.

    09:35 15.04.2026