ISW: Нов закон дава на Путин право да разполага армията в чужбина за защита на руснаци

На 14 април Държавна дума прие закон, който дава възможност на президента Владимир Путин да разрешава използването на руските въоръжени сили в чужбина с цел защита на руски граждани, срещу които се водят дела в международни или чуждестранни съдилища, предава БТА.
Според анализа на Институт за изследване на войната формулировката на закона е умишлено неясна, което оставя широко поле за интерпретация относно неговото прилагане. Данни на Би Би Си показват, че мярката не обхваща всички руски граждани в чужбина, а само тези, преследвани от съдилища, които не са признати от Москва или не произтичат от решения на Съвет за сигурност на ООН.
Паралелно с това Русия предприема стъпки към централизиране на системата за доставка на дронове. Според руски военни източници ново правило ограничава предоставянето на безпилотни апарати само до специализираните сили, като разпределението ще се контролира лично от подполковник Юри Ваганов.
Тази промяна може да позволи по-добра концентрация на ресурси, но също така поражда опасения за недостиг на дронове на фронтовата линия и увеличен риск от корупция. Според Институт за изследване на войната подобна централизация може да ограничи и способността за бързи иновации.
На този фон Украйна продължава да разширява своя военно-промишлен потенциал. Президентът Володимир Зеленски заяви, че страната вече произвежда по-голямата част от оръжията, които използва, но допълни, че производството може да се удвои при наличие на достатъчно финансиране.
Сътрудничеството с европейските партньори също се задълбочава. Германия и Украйна са подписали десет двустранни споразумения, включително за възобновяване на междуправителствени консултации.
Берлин ще финансира договор на Raytheon с MBDA Deutschland на стойност 3,2 милиарда евро за доставка на ракети GEM-T за системите Patriot в Украйна. Освен това Германия ще предостави 36 пускови установки IRIS-T и ще инвестира допълнително средства в украинското производство на оръжия с далечен обсег.
Двете страни планират и съвместно разработване на дронове с използване на изкуствен интелект, както и обмен на бойни данни за подобряване на военните технологии.
Според оценката на Институт за изследване на войната засиленото сътрудничество между Украйна и нейните партньори не само укрепва отбранителните способности на Киев, но и допринася за развитието на европейската отбранителна индустрия чрез ускорените иновации, породени от военния конфликт.
БТР-56
09:36 15.04.2026
честен ционист
09:37 15.04.2026
09:37 15.04.2026
09:37 15.04.2026
09:38 15.04.2026
09:38 15.04.2026
09:38 15.04.2026
До коментар #1 от "БТР-56":РФ е използвала в СВО основно доброволчески персонал, амнистирани затворници, и чуждестранни контрагенти. Редовна войска РФ не е използвала.
09:39 15.04.2026
09:39 15.04.2026
09:39 15.04.2026
09:39 15.04.2026
До коментар #2 от "честен ционист":Всичките ще се превърнат в руснаци за едно денонощие.
09:39 15.04.2026
09:39 15.04.2026
Сега може да защитава интересите на държавата си със сила. Да внимават пиратите от Острова!
09:41 15.04.2026
09:42 15.04.2026
Няма повече да чакам и да меся.Без ръце останах.
09:44 15.04.2026
До коментар #16 от "Сталин":В Ирландия не е проблем високата цена на горивата, а липсата на горива.
09:44 15.04.2026
19 777
До коментар #8 от "честен ционист":Имаш ли портрет на вожда Пуслер в таксито, копейка?
09:44 15.04.2026
09:45 15.04.2026
09:46 15.04.2026
24 Сталин
До коментар #18 от "честен ционист":Да ама медиите крият какво става по света , очаквайте скоро същото в България,или цървулите ще си продължават да си пият ракията и ядат лйната на тиквата Прасето и Простокирчовците
09:46 15.04.2026
25 Берия
До коментар #16 от "Сталин":Ей Факти що не пишете за протести на руснаци останали без Интернет.?
09:47 15.04.2026
09:47 15.04.2026
29 честен ционист
До коментар #25 от "Берия":Без интернет се живее, ирландците без гориво и картофи ги чака гладомор, но те са свикнали.
09:48 15.04.2026
31 стоян
До коментар #8 от "честен ционист":До 8 ком - лъжеш другар - професионалната 350 000 армия влезна на 22 02 22 гд в Украйна ама излезна груз 200 и 300 та се наложи принудителна мобилизация в мюслюманската федерация
09:53 15.04.2026
09:55 15.04.2026
39 провинциалист
До коментар #34 от "Гиро":Не че нещо, ама украинците и те са рускоговорящи.
10:08 15.04.2026
41 .....
Браво, Володя!
Продължавай, справяш се добре! 🤣
10:23 15.04.2026
43 Чакай подводниците им
До коментар #23 от "Простокурин":Да изплуват пред Камчия, където кораба Дръжки ще ги потопи с един удар.
10:34 15.04.2026
47 Путлеристан 🤮🤮
До коментар #41 от ".....":Безанологовия многоходов движуха се оказа обикновен НЕМОЖАЧчччччВместо денацификацияя настана деНефтефикация деолимпиядизация демъдуризация деиранизация деБлогеризация депопулация деИнтерНЕТефикация...
11:12 15.04.2026
