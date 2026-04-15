ISW: Нов закон дава на Путин право да разполага армията в чужбина за защита на руснаци

15 Април, 2026 09:35 1 295 49

Нов закон в Москва и военни реформи съвпадат с растящо сътрудничество между Киев и европейските му партньори

Ели Стоянова

На 14 април Държавна дума прие закон, който дава възможност на президента Владимир Путин да разрешава използването на руските въоръжени сили в чужбина с цел защита на руски граждани, срещу които се водят дела в международни или чуждестранни съдилища, предава БТА.

Според анализа на Институт за изследване на войната формулировката на закона е умишлено неясна, което оставя широко поле за интерпретация относно неговото прилагане. Данни на Би Би Си показват, че мярката не обхваща всички руски граждани в чужбина, а само тези, преследвани от съдилища, които не са признати от Москва или не произтичат от решения на Съвет за сигурност на ООН.

Паралелно с това Русия предприема стъпки към централизиране на системата за доставка на дронове. Според руски военни източници ново правило ограничава предоставянето на безпилотни апарати само до специализираните сили, като разпределението ще се контролира лично от подполковник Юри Ваганов.

Тази промяна може да позволи по-добра концентрация на ресурси, но също така поражда опасения за недостиг на дронове на фронтовата линия и увеличен риск от корупция. Според Институт за изследване на войната подобна централизация може да ограничи и способността за бързи иновации.

На този фон Украйна продължава да разширява своя военно-промишлен потенциал. Президентът Володимир Зеленски заяви, че страната вече произвежда по-голямата част от оръжията, които използва, но допълни, че производството може да се удвои при наличие на достатъчно финансиране.

Сътрудничеството с европейските партньори също се задълбочава. Германия и Украйна са подписали десет двустранни споразумения, включително за възобновяване на междуправителствени консултации.

Берлин ще финансира договор на Raytheon с MBDA Deutschland на стойност 3,2 милиарда евро за доставка на ракети GEM-T за системите Patriot в Украйна. Освен това Германия ще предостави 36 пускови установки IRIS-T и ще инвестира допълнително средства в украинското производство на оръжия с далечен обсег.

Двете страни планират и съвместно разработване на дронове с използване на изкуствен интелект, както и обмен на бойни данни за подобряване на военните технологии.

Според оценката на Институт за изследване на войната засиленото сътрудничество между Украйна и нейните партньори не само укрепва отбранителните способности на Киев, но и допринася за развитието на европейската отбранителна индустрия чрез ускорените иновации, породени от военния конфликт.


Русия
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 БТР-56

    29 20 Отговор
    То остана ли им армия на мосскалските мизерни нацисти?!

    Коментиран от #8

    09:36 15.04.2026

  • 2 честен ционист

    7 16 Отговор
    Ганчо тия рускоговорящите, дето ги навнесе от Украйна с десетки хил, да не си мисли, че са укропам?

    Коментиран от #13

    09:37 15.04.2026

  • 3 Успешна смяна на всички бакшиши копейки

    25 17 Отговор
    Путлер - най-големият срам на планетата.

    09:37 15.04.2026

  • 4 Атина Палада

    12 16 Отговор
    Хаяско пак е скачал на топ...те на Медведев.....

    09:37 15.04.2026

  • 5 Хаха

    22 19 Отговор
    Украинците им счупиха главите на тия слабаци, а те вместо да се вразумят се чудят къде другаде да отидат да им счупят тлавите.

    09:38 15.04.2026

  • 6 Бакшиши

    22 15 Отговор
    Той как защити жителите на Донецк? Като ги мобилизира и прати да са груз 200 за дроновете на НАТО

    09:38 15.04.2026

  • 7 Антибакшил

    13 10 Отговор
    Никога повече хора от пиацата за Президент

    09:38 15.04.2026

  • 8 честен ционист

    12 16 Отговор

    До коментар #1 от "БТР-56":

    РФ е използвала в СВО основно доброволчески персонал, амнистирани затворници, и чуждестранни контрагенти. Редовна войска РФ не е използвала.

    Коментиран от #19, #31

    09:39 15.04.2026

  • 9 Сила

    17 9 Отговор
    Елате, елате ...чакаме ви !!! Имам една стара тоалетна чиния за изхвърляне ...

    09:39 15.04.2026

  • 10 Атина Палада

    19 13 Отговор
    След 4 години мъки в Донбас,какво друго ще освобождават братушките???

    09:39 15.04.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 ГОЛЕМ СМЕХ

    11 7 Отговор
    Чакаме Путин да скочи на Запада....там са водят сума ти дела против руснаци.

    09:39 15.04.2026

  • 13 Трол

    9 9 Отговор

    До коментар #2 от "честен ционист":

    Всичките ще се превърнат в руснаци за едно денонощие.

    09:39 15.04.2026

  • 14 Шоколад такси

    13 10 Отговор
    Бакшиши-копейки, яжте "течен шоколад".

    Коментиран от #20

    09:39 15.04.2026

  • 15 Някой

    12 12 Отговор
    Браво!
    Сега може да защитава интересите на държавата си със сила. Да внимават пиратите от Острова!

    09:41 15.04.2026

  • 16 Сталин

    15 7 Отговор
    Ей факти кога ще пишете за Ирландия ,там вече втора седмица великите келти са блокирали държавата с трактори и тирове ,блокирани магистрали и най голямата рафинерия заради високите цени на горивата,и водят епични битки с полицията и искат оставката на правителството

    Коментиран от #18, #25

    09:42 15.04.2026

  • 17 Копейка в шок

    10 9 Отговор
    УрЯ ,ще помолим нашият любим вожд Пуся первий да дойде да ни защити.Ние родните копейки най обичаме Русия и с радост ще станем 16 федеративна реСпублика.
    Няма повече да чакам и да меся.Без ръце останах.

    09:44 15.04.2026

  • 18 честен ционист

    9 6 Отговор

    До коментар #16 от "Сталин":

    В Ирландия не е проблем високата цена на горивата, а липсата на горива.

    Коментиран от #24

    09:44 15.04.2026

  • 19 777

    11 7 Отговор

    До коментар #8 от "честен ционист":

    Имаш ли портрет на вожда Пуслер в таксито, копейка?

    09:44 15.04.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Дело Путин

    13 7 Отговор
    5 години кошмари за 3 мечтани дни. Какъв закон защитава руснаците, които умират напразно в безизходна война в Украйна?

    09:45 15.04.2026

  • 22 Осман

    5 9 Отговор
    Давай таварищ -сайън Владимир Путин.Няма никаква разлика между теб и Тръмп и Нетаняху..

    09:45 15.04.2026

  • 23 Простокурин

    12 9 Отговор
    Това ли е сега фашисткото оправдание на кремъл? "защита на руснаци" Това ли ще бъде повод за нова агресия спрямо съседни свободни държави?

    Коментиран от #43

    09:46 15.04.2026

  • 24 Сталин

    10 7 Отговор

    До коментар #18 от "честен ционист":

    Да ама медиите крият какво става по света , очаквайте скоро същото в България,или цървулите ще си продължават да си пият ракията и ядат лйната на тиквата Прасето и Простокирчовците

    09:46 15.04.2026

  • 25 Берия

    9 5 Отговор

    До коментар #16 от "Сталин":

    Ей Факти що не пишете за протести на руснаци останали без Интернет.?

    Коментиран от #29

    09:47 15.04.2026

  • 26 Путинистче идиотче

    7 3 Отговор
    Месете погачите. Путин идва

    09:48 15.04.2026

  • 27 стоян

    7 4 Отговор
    А пък аз си мислех че в Украйна орките са влезли законно да защитават рускоговорящите а то сега се оказва че е незаконно другаре путинофили - ето затова путин в Гага

    09:48 15.04.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 честен ционист

    5 9 Отговор

    До коментар #25 от "Берия":

    Без интернет се живее, ирландците без гориво и картофи ги чака гладомор, но те са свикнали.

    09:48 15.04.2026

  • 30 В.В.П.

    10 2 Отговор
    След като приключа тридневното-петгодишно СВО през 2056г, ще превзема луната и ще изритам от там македонците.

    09:49 15.04.2026

  • 31 стоян

    8 5 Отговор

    До коментар #8 от "честен ционист":

    До 8 ком - лъжеш другар - професионалната 350 000 армия влезна на 22 02 22 гд в Украйна ама излезна груз 200 и 300 та се наложи принудителна мобилизация в мюслюманската федерация

    09:53 15.04.2026

  • 32 Съчуствам

    5 6 Отговор
    на обикновения украинец.Ционизма дойде на всласт и това е резултата.

    09:53 15.04.2026

  • 33 Митра Фанова

    6 1 Отговор
    Ако мой фатьмак със зельоние чорапи не печели избори Владимир Владимирович праща солдати защото вий тормози копейки, полезни идиоти и вся остальная СВО..... ло...... Ч...

    09:55 15.04.2026

  • 34 Гиро

    8 1 Отговор
    Така, де! Нали трябва по някакъв начин да защитят интересите на рускоговорящите в България. Тези, които са против Украйна, да не се учудват, ако някоя сутрин се събудят и видят, че в къщата са им са разквартировани руски военни. Нали" приятелите" някъде трябва да спят.

    Коментиран от #39

    09:55 15.04.2026

  • 35 1945

    10 3 Отговор
    останали нещо живо от руската армия

    09:56 15.04.2026

  • 36 Петър

    8 2 Отговор
    Да бе, да. Създава си Путин закони, тия около него ги гласуват с мнозинство. Остава да са съгласни и държавите, където съдят руснаци за шпионски или криминални дела. Верва ли си Путин?! Тези страни имат собств3ни закони и въоръжени руски сили да защитават сгафилите руснаци на тяхна територия няма да ги посрещат с черв3н килим. Въобще няма да ги допуснат на тяхна територия. Ръждив ръжен е Путин, ръждиви са му и законите в собствената му страна. Докато го има на власт, така им е написано на руснаците, да си го отглеждат.

    10:02 15.04.2026

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Мишел

    3 3 Отговор
    Германия ще купи няколкостотин ракети Пейтриът за Украйна. Новината съвпадна с визитата в Германия на украинския президент Володимр Зеленски, който пристигна за двустранни правителствени консултации. По време на консултациите в Берлин двете страни обсъдиха европейска програма за противоракетна отбрана, както и всеобхватна двустранна сделка за дронове, заяви украинският президент Зеленски. Говорейки в рамките на съвместна пресконференция с германския канцлер Фридрих Мерц в Берлин, Зеленски заяви, че сделката за дронове може да се превърне в най-голямата от вида си в Европа и екипи от двете страни вече били започнали да работят по конкретни детайли от нея.

    10:05 15.04.2026

  • 39 провинциалист

    3 6 Отговор

    До коментар #34 от "Гиро":

    Не че нещо, ама украинците и те са рускоговорящи.

    10:08 15.04.2026

  • 40 дядото

    3 1 Отговор
    нищо ново.преди време американски президент се похвали,че за всеки закъсал американец по света ще праща армията.

    10:17 15.04.2026

  • 41 .....

    6 2 Отговор
    Почти 30 години този ид и от води страната. През това време той унищожи руския спорт, заплаши армията и военноморския флот, срина икономиката, удвои мъжкото население, забрани интернет, изби говеда, направи руснаците най-презряните хора в света и стана международен престъпник.
    Браво, Володя!
    Продължавай, справяш се добре! 🤣

    Коментиран от #47

    10:23 15.04.2026

  • 42 Варна

    6 1 Отговор
    Айде всичката русня да се изнася немедленно в родината си!!!

    10:31 15.04.2026

  • 43 Чакай подводниците им

    1 2 Отговор

    До коментар #23 от "Простокурин":

    Да изплуват пред Камчия, където кораба Дръжки ще ги потопи с един удар.

    10:34 15.04.2026

  • 44 Европейски съюз

    5 0 Отговор
    Да си ги прибира в кочината крупостниците. Не ги щем в Европа.

    10:55 15.04.2026

  • 45 Мишел

    1 0 Отговор
    В многомилиардна сделка: Производителят на Patriot доставя ракети на Украйна. Военният гигант Raytheon подписа договор на стойност 3,7 милиарда долара за доставка на ракети-перехващачи Patriot GEM-T за Украйна. Сделката ще бъде финансирана от Берлин, а като част от нея ще бъде изграден нов производствен обект в Германия. Планирано е новото производствено съоръжение за GEM-T в Шробенхаузен, Германия, да играе ключова роля в подкрепа на тази директна търговска продажба и други договори, осигурявайки устойчивост на веригата за доставки и помагайки за попълване на инвентара от ракети-прехващачи на Украйна. Съоръжението се управлява от COMLOG, съвместно предприятие между Raytheon и MBDA Deutschland.

    11:00 15.04.2026

  • 46 К00ПЕЙКИте с погачи

    2 0 Отговор
    А нас кой чи ни браниии

    11:11 15.04.2026

  • 47 Путлеристан 🤮🤮

    2 0 Отговор

    До коментар #41 от ".....":

    Безанологовия многоходов движуха се оказа обикновен НЕМОЖАЧчччччВместо денацификацияя настана деНефтефикация деолимпиядизация демъдуризация деиранизация деБлогеризация депопулация деИнтерНЕТефикация...

    11:12 15.04.2026

  • 48 кви закони кви 5 лева

    2 0 Отговор
    Жужето промени всички закони и конституцията. Пародия на демокрация! Чисто Фашистко управление!

    11:24 15.04.2026

  • 49 руски крепостни

    2 0 Отговор
    Търпете руски крепостни. Цар путин спазва традицията и жертви не брои!

    11:28 15.04.2026

