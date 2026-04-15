ISW: Нов закон дава на Путин право да разполага армията в чужбина за защита на руснаци

На 14 април Държавна дума прие закон, който дава възможност на президента Владимир Путин да разрешава използването на руските въоръжени сили в чужбина с цел защита на руски граждани, срещу които се водят дела в международни или чуждестранни съдилища, предава БТА.

Според анализа на Институт за изследване на войната формулировката на закона е умишлено неясна, което оставя широко поле за интерпретация относно неговото прилагане. Данни на Би Би Си показват, че мярката не обхваща всички руски граждани в чужбина, а само тези, преследвани от съдилища, които не са признати от Москва или не произтичат от решения на Съвет за сигурност на ООН.

Паралелно с това Русия предприема стъпки към централизиране на системата за доставка на дронове. Според руски военни източници ново правило ограничава предоставянето на безпилотни апарати само до специализираните сили, като разпределението ще се контролира лично от подполковник Юри Ваганов.

Тази промяна може да позволи по-добра концентрация на ресурси, но също така поражда опасения за недостиг на дронове на фронтовата линия и увеличен риск от корупция. Според Институт за изследване на войната подобна централизация може да ограничи и способността за бързи иновации.

На този фон Украйна продължава да разширява своя военно-промишлен потенциал. Президентът Володимир Зеленски заяви, че страната вече произвежда по-голямата част от оръжията, които използва, но допълни, че производството може да се удвои при наличие на достатъчно финансиране.

Сътрудничеството с европейските партньори също се задълбочава. Германия и Украйна са подписали десет двустранни споразумения, включително за възобновяване на междуправителствени консултации.

Берлин ще финансира договор на Raytheon с MBDA Deutschland на стойност 3,2 милиарда евро за доставка на ракети GEM-T за системите Patriot в Украйна. Освен това Германия ще предостави 36 пускови установки IRIS-T и ще инвестира допълнително средства в украинското производство на оръжия с далечен обсег.

Двете страни планират и съвместно разработване на дронове с използване на изкуствен интелект, както и обмен на бойни данни за подобряване на военните технологии.

Според оценката на Институт за изследване на войната засиленото сътрудничество между Украйна и нейните партньори не само укрепва отбранителните способности на Киев, но и допринася за развитието на европейската отбранителна индустрия чрез ускорените иновации, породени от военния конфликт.