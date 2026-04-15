Страните от Персийския залив настояват за по-силно сътрудничество с ЕС

15 Април, 2026 13:55 756 5

Генералният секретар на Съвета за сътрудничество в Залива предупреди за дългосрочни последици от конфликта в Близкия изток

Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Необходимостта от по-широко двустранно сътрудничество в защита на международното право и върховенството на закона беше подчертана от генералния секретар на Съвет за сътрудничество в Залива Джазем Мохамед Албудайуи по време на изказване пред евродепутатите от комисията по външни работи на Европейски парламент, предава БТА.

По думите му последните събития в Близкия изток и ударите на Иран срещу държави от регионалната организация ще имат последици в следващите десетилетия. Той посочи, че в настоящата ситуация около 10 милиона деца не могат да посещават училище, а много чуждестранни работници са възпрепятствани да издържат семействата си.

Албудайуи призова за гарантиране на свободното корабоплаване през Ормузкия проток и определи като неприемливи опитите за използване на този морски път за политически или икономически натиск. По негови данни евентуално затваряне на протока би засегнало около 30% от световното производство на торове, както и глобалните енергийни доставки и търговски вериги.

Той заяви, че държавите от Персийския залив оценяват осъждането на тези действия от страна на Европейски съюз и свикването на съвместни срещи по темата, като подчерта необходимостта от задълбочаване на сътрудничеството в сфери като отбрана, енергетика и цифровизация.

По негови думи Иран представлява заплаха за регионалната стабилност, а нападенията срещу цивилни цели в държавите от Залива са нанесли сериозни щети, въпреки предишни уверения, че тези страни няма да бъдат използвани за военни действия срещу Иран.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Атина Палада

    3 9 Отговор
    ЕС е сила и мощ!

    Коментиран от #3

    13:56 15.04.2026

  • 2 ЕС Е ЖЕНКА ПОД

    6 1 Отговор
    Мъжки ласки. Путин и Тръмп и СИ ще ги прилъстят. Пример е НАТО зависимости от НАТО петрол газ и евтини стоки от Китай. А АРАБИТЕ СА ПРИМЕРА ЧЕ ВСЕ ОЩЕ ИМА СЪЮЗИ КОИТО УВАЖАВАТ ЕВРОПА. НО ТЕЗИ ЖЕНКИ И МЪЖКАРИ"""НЕ СТАВАТ. ПОРОЧНИ СА.

    14:04 15.04.2026

  • 3 Страните от Персийският залив

    9 0 Отговор

    До коментар #1 от "Атина Палада":

    завладяват Европа по мирен начин- безмозъчна, стара, беззъба, грохнала, глЮпава Европа.

    14:07 15.04.2026

  • 4 Нещастници

    6 0 Отговор
    що бе, нали лизахте краварски задник и еврески чехъл 50 г? или видяхте какво стана с Газа Иран Лива Западен бряг, следват и всички останали! израел ще бъде изринат

    14:34 15.04.2026

  • 5 БоюЦиганина

    4 0 Отговор
    И отново ще изнасяме палета с евраци, а ще внасяма щайги с фурми!

    14:40 15.04.2026

