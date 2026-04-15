Страните от Персийския залив настояват за по-силно сътрудничество с ЕС

Необходимостта от по-широко двустранно сътрудничество в защита на международното право и върховенството на закона беше подчертана от генералния секретар на Съвет за сътрудничество в Залива Джазем Мохамед Албудайуи по време на изказване пред евродепутатите от комисията по външни работи на Европейски парламент, предава БТА.

По думите му последните събития в Близкия изток и ударите на Иран срещу държави от регионалната организация ще имат последици в следващите десетилетия. Той посочи, че в настоящата ситуация около 10 милиона деца не могат да посещават училище, а много чуждестранни работници са възпрепятствани да издържат семействата си.

Албудайуи призова за гарантиране на свободното корабоплаване през Ормузкия проток и определи като неприемливи опитите за използване на този морски път за политически или икономически натиск. По негови данни евентуално затваряне на протока би засегнало около 30% от световното производство на торове, както и глобалните енергийни доставки и търговски вериги.

Той заяви, че държавите от Персийския залив оценяват осъждането на тези действия от страна на Европейски съюз и свикването на съвместни срещи по темата, като подчерта необходимостта от задълбочаване на сътрудничеството в сфери като отбрана, енергетика и цифровизация.

По негови думи Иран представлява заплаха за регионалната стабилност, а нападенията срещу цивилни цели в държавите от Залива са нанесли сериозни щети, въпреки предишни уверения, че тези страни няма да бъдат използвани за военни действия срещу Иран.