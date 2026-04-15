Украйна си връща територии: близо 50 кв. км освободени през март

През март Украйна е възстановила контрола върху близо 50 кв. км територия, превзета от Русия. Това заяви началникът на украинската армия Александър Сирски, цитиран от Ройтерс, предава News.bg.
Той отбеляза, че с подобряването на метеорологичните условия руските сили са засилили офанзивите си по почти цялата 1200-километрова фронтова линия. Най-интензивни остават боевете около град Покровск, който Москва се опитва да превземе изцяло от средата на 2024 г.
По думите на Сирски районите на Александровка, Константиновка и Лиман са били сред най-напрегнатите точки през последния месец. Военни анализатори посочват, че украинските контраатаки в югоизточната част на страната са нарушили руските планове около Покровск и са отслабили пролетната офанзива.
Сирски допълни, че от края на януари Украйна е възстановила контрола върху общо 480 кв. км. По-рано президентът Володимир Зеленски определи настоящата ситуация на фронта като най-благоприятната за страната от средата на 2025 г.
Украинските сили продължават да нанасят удари по военни и индустриални обекти в Русия с цел да ограничат настъпателния ѝ потенциал. Само през март са били атакувани 76 цели, включително 15 съоръжения от нефтопреработвателния сектор.
Паралелно с това Киев засилва атаките срещу руски пристанища, рафинерии и заводи за торове, опитвайки се да намали приходите на Москва от износ.
1 Поздравче за всички бакшиши-путинисти
Коментиран от #13
14:57 15.04.2026
2 Хихихи
А дали е така?
:)) :))
14:58 15.04.2026
3 Путлер многоходовия
Коментиран от #12
14:58 15.04.2026
4 Хан Ювиги
Казах
14:58 15.04.2026
5 Близо до 50
14:59 15.04.2026
6 ФАКТ
14:59 15.04.2026
7 Оооооо
15:00 15.04.2026
8 ФАКТ
15:00 15.04.2026
9 Това е гарантирано
15:01 15.04.2026
10 дончичо
15:01 15.04.2026
11 Само питам
15:02 15.04.2026
12 дончичо
До коментар #3 от "Путлер многоходовия":като не можеш да пишуваш ке копаш
Коментиран от #16
15:03 15.04.2026
13 Христов
До коментар #1 от "Поздравче за всички бакшиши-путинисти":Важното е Кабаева да е добре в Швейцария и да пълни мощно клозетите там. И копеите да й пляскат
Коментиран от #15
15:03 15.04.2026
14 Учените са единодушни!
15:04 15.04.2026
15 бе то не е като да пълниш
До коментар #13 от "Христов":златна тоалетна например .
15:04 15.04.2026
16 До бакшиша
До коментар #12 от "дончичо":Имаш ли портрет на Путлер в таксито? Кланяш ли му се на многходовото?
15:04 15.04.2026