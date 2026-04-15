Украйна си връща територии: близо 50 кв. км освободени през март
  Тема: Украйна

Украйна си връща територии: близо 50 кв. км освободени през март

15 Април, 2026 14:57

Сирски: Сраженията се засилват по цялата фронтова линия, но Киев постига напредък

Украйна си връща територии: близо 50 кв. км освободени през март - 1
Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

През март Украйна е възстановила контрола върху близо 50 кв. км територия, превзета от Русия. Това заяви началникът на украинската армия Александър Сирски, цитиран от Ройтерс, предава News.bg.

Той отбеляза, че с подобряването на метеорологичните условия руските сили са засилили офанзивите си по почти цялата 1200-километрова фронтова линия. Най-интензивни остават боевете около град Покровск, който Москва се опитва да превземе изцяло от средата на 2024 г.

По думите на Сирски районите на Александровка, Константиновка и Лиман са били сред най-напрегнатите точки през последния месец. Военни анализатори посочват, че украинските контраатаки в югоизточната част на страната са нарушили руските планове около Покровск и са отслабили пролетната офанзива.

Сирски допълни, че от края на януари Украйна е възстановила контрола върху общо 480 кв. км. По-рано президентът Володимир Зеленски определи настоящата ситуация на фронта като най-благоприятната за страната от средата на 2025 г.

Украинските сили продължават да нанасят удари по военни и индустриални обекти в Русия с цел да ограничат настъпателния ѝ потенциал. Само през март са били атакувани 76 цели, включително 15 съоръжения от нефтопреработвателния сектор.

Паралелно с това Киев засилва атаките срещу руски пристанища, рафинерии и заводи за торове, опитвайки се да намали приходите на Москва от износ.


Украйна
