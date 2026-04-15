Високопоставени представители на ОАЕ и Иран обсъдиха по телефона деескалация в региона

Вицепрезидентът на Обединените арабски емирства Шейх Мансур бин Зайед Ал Нахян е провел телефонен разговор с председателя на иранския парламент Мохамад Багер Галибаф, съобщи Националната новинарска агенция на ОАЕ, предава БТА.

Това е първият подобен контакт на толкова високо равнище между двете държави от началото на конфликта в Близкия изток.

По време на разговора двамата са обсъдили развитието на ситуацията в региона и възможностите за намаляване на напрежението.

След началото на американско-израелските атаки на 28 февруари Иран предприе удари срещу държави от Персийския залив, включително ОАЕ, които впоследствие отзоваха своя посланик от Техеран, припомня Франс прес.