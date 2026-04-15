Високопоставени представители на ОАЕ и Иран обсъдиха по телефона деескалация в региона

Високопоставени представители на ОАЕ и Иран обсъдиха по телефона деескалация в региона

15 Април, 2026 15:56, обновена 15 Април, 2026 16:03 593 3

Двете страни обсъдиха ситуацията и възможности за намаляване на напрежението

Високопоставени представители на ОАЕ и Иран обсъдиха по телефона деескалация в региона - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Вицепрезидентът на Обединените арабски емирства Шейх Мансур бин Зайед Ал Нахян е провел телефонен разговор с председателя на иранския парламент Мохамад Багер Галибаф, съобщи Националната новинарска агенция на ОАЕ, предава БТА.

Това е първият подобен контакт на толкова високо равнище между двете държави от началото на конфликта в Близкия изток.

По време на разговора двамата са обсъдили развитието на ситуацията в региона и възможностите за намаляване на напрежението.

След началото на американско-израелските атаки на 28 февруари Иран предприе удари срещу държави от Персийския залив, включително ОАЕ, които впоследствие отзоваха своя посланик от Техеран, припомня Франс прес.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 На й най

    4 1 Отговор
    на арабин да нямаш доверие

    16:06 15.04.2026

  • 2 Горски

    4 0 Отговор
    Днес е близо до края, утре е далече от края, после е около началото, па началото на края. Дъртия педофил и той не знае на чии ора е. Важното е insider trading да върви напред. Болук до боклука в управлението на тоя свят. Ами колко пъти преговаряхте и нападахте? САЩ са само говорители на Израел , така че те без господарите си не могат да кажат кога ще свърши войната. Иранците здраво са притиснали и дъртия пергишин панически върти очи и се моли за сделка. За грандиозна сделка и спасение от импийчмънта и фалита за цялата фамилия. Такава варварщина извършихте с нападението си над Иран, че бомбардирахте деца. Както винаги САЩ искат да диктуват условията, но политиците в Иран не са като българските подлоги. Иран си отстоява позициите. Уважавай себе си та и другите да те уважават! "ОАЕ къса със САЩ и Украйна - потегля към Пекин и Москва: Крахът на едно заклето партньорство."

    16:15 15.04.2026

  • 3 Бой

    1 1 Отговор
    по тези еврейски кучета от ОАЕ , никаква милост към тях . Те са най големият проблем в арабските държави .

    16:38 15.04.2026

