Солидно забавяне на растежа! Владимир Путин поиска нови мерки за стимулиране на руската икономика

Руският президент Владимир Путин възложи на правителството да подготви допълнителни мерки за стимулиране на икономическия растеж на фона на отслабваща икономическа динамика, предадоха ТАСС и Ройтерс, цитирани от БТА.
На съвещание по икономически въпроси държавният глава заяви, че очаква конкретни предложения за съживяване на руската икономика, подкрепа на бизнес инициативите и подобряване на структурата на заетостта в полза на по-продуктивни сектори с висока добавена стойност.
Путин отбеляза, че динамиката на макроикономическите показатели остава под очакванията, включително спрямо прогнозите на правителството и централната банка. По негови думи брутният вътрешен продукт на Русия е намалял с 1,8 на сто през януари и февруари.
Сред причините за отслабването на икономическата активност той посочи календарни и сезонни фактори, но подчерта, че те не са единственото обяснение за по-слабата бизнес и инвестиционна активност.
Президентът акцентира и върху необходимостта от поддържане на устойчиви държавни финанси и балансиран бюджет, включително при нестабилна външна икономическа среда.
В същото време Путин посочи, че нивото на безработицата остава ниско – около 2,1 на сто, което според него отразява промени на пазара на труда, включително разширяване на гъвкавите и платформени форми на заетост.
Правителството вече е изготвило план за структурни промени в икономиката, чието изпълнение е започнало, като се очаква той да бъде допълнен с нови мерки за стимулиране на растежа.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
ПЛОСКА ПРОПАГАНДА
19:16 15.04.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Потъвайте
Глад и мизерия за Мусорите .
Хахахахаха хахахахаха
Коментиран от #73
19:18 15.04.2026
10 Кая
До коментар #2 от "ПЛОСКА ПРОПАГАНДА":404 е в" пълен цъфтеж"😂😂😂
19:18 15.04.2026
13 Опашките за Хляб
Са неделима част от Руския Бит и Култура
Урааааа
Пак се започва.
19:19 15.04.2026
20 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Нови мерки
19:22 15.04.2026
24 гост
До коментар #15 от "Икономиката на Русия е":Единият е Алишер Османов...
19:22 15.04.2026
До коментар #14 от "Пич":Май се опитваш да изгрухтиш нещо 😁
19:22 15.04.2026
27 А еврото, какво му стана
Коментиран от #69
19:23 15.04.2026
28 Ти пък нищо не каза
До коментар #4 от "Пък":как ще сравняваш бедната Русия с ЕС. БВП на ЕС -19 трилиона, Русия- фалит и разпродаване на Държавния резерв :)
19:24 15.04.2026
35 Хм...
До коментар #19 от "Многоходовото":Всичко е по план. Така е решил вова и крепостните селяни ще го следват. Важното е, че пазят оравославните ценности, нищо че избиват християни.
Коментиран от #71
19:29 15.04.2026
36 Още 2 години и край на ЕС
Коментиран от #42
19:29 15.04.2026
37 Пич
До коментар #20 от "Тошко Маймукнов":То да е само в ушите ,ами истата ми е пълна
19:29 15.04.2026
38 Дон Корлеоне
До коментар #34 от "Маркс":Хаяско що не печата долари?
Коментиран от #43
19:29 15.04.2026
40 Владимир Путин, президент
Затова Вофата завтра ще ходи моли на колене Си !!!
19:30 15.04.2026
41 Няма страшно
До коментар #2 от "ПЛОСКА ПРОПАГАНДА":Руснаците ще наваксат.
Да му мислят тези, които подкрепят Украйна. Хем пари дават на калпак
, хем горивата скъпи
Коментиран от #66
19:30 15.04.2026
42 Гресирана ватенка
До коментар #36 от "Още 2 години и край на ЕС":Това не бива да ти пречи да продължиш да си го слагаш в задният двор 😁
Коментиран от #68
19:31 15.04.2026
43 Хартията
До коментар #38 от "Дон Корлеоне":им е много скъпа!
19:31 15.04.2026
44 РаZпутин
САЩ и EС да се стягат, защото пак ще трябва да пращат храна за да спасят горките руснаци от глад....
19:31 15.04.2026
19:31 15.04.2026
48 Този коментар е премахнат от модератор.
55 ПЛОСКА ПРОПАГАНДА
До коментар #48 от "Кухоглава копейка":СПОКО БЕ ЛЕШПЕР. Ще вдигнеш кръвно.
19:39 15.04.2026
61 Е щели
До коментар #52 от "Финанси":да се оправят, айде де
19:47 15.04.2026
62 Рузката
До коментар #2 от "ПЛОСКА ПРОПАГАНДА":автоиндустрията е във възход, ха ха
19:49 15.04.2026
63 Щяли да правят гребенчета и картички
До коментар #2 от "ПЛОСКА ПРОПАГАНДА":В затворените жермански афтопроми
19:49 15.04.2026
65 Десен Баровец
До коментар #45 от "ПЛОСКА ПРОПАГАНДА":Въпреки че Фантастико е точно до нас пазарувам от месеци даже на още по скъпи цени през интернет гладен бг
19:52 15.04.2026
66 Шорти
До коментар #41 от "Няма страшно":Кажи им как да наваксат, че те самите не знаят. Явно ги разбираш нещата повече от техните специалисти🤣
19:52 15.04.2026
68 Владимир Путин, президент
До коментар #42 от "Гресирана ватенка":Най-xopoшия коментар ☝😆
19:54 15.04.2026
69 Трябваше
До коментар #27 от "А еврото, какво му стана":да поканим Европа да се присъедини към лева, нали
19:55 15.04.2026
71 Добър
До коментар #35 от "Хм...":коментар
19:59 15.04.2026
73 някой си
До коментар #8 от "Потъвайте":потъват единствено страните от🚽ес
20:01 15.04.2026
74 Мдаа, защото не знаеш в Русия как е
До коментар #7 от "604":"В Русия местните власти конфискуват и колят добитък на руските селяни, за да нямат поминък и да бъдат принудени да търсят препитание като войници в руската армия. Руски войници се молят на руския диктатор Владимир Путин да спре този процес и здрав добитък да не бъде "санитарно" колен. "Хората са отчаяни. Това са селски семейства, нашият тилен фронт. Те ни помагат, плетат чорапи, опаковат пакети и просто се молят за нас.Нека провеждат честни проверки, показват документи и тестове и не отнемат здрави животни. Нашите семейства не са врагове - те са гръбнакът на фронта", заявяват хората в жалбите си. "
20:01 15.04.2026