Солидно забавяне на растежа! Владимир Путин поиска нови мерки за стимулиране на руската икономика

15 Април, 2026 19:15 873 74

Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Руският президент Владимир Путин възложи на правителството да подготви допълнителни мерки за стимулиране на икономическия растеж на фона на отслабваща икономическа динамика, предадоха ТАСС и Ройтерс, цитирани от БТА.

На съвещание по икономически въпроси държавният глава заяви, че очаква конкретни предложения за съживяване на руската икономика, подкрепа на бизнес инициативите и подобряване на структурата на заетостта в полза на по-продуктивни сектори с висока добавена стойност.

Путин отбеляза, че динамиката на макроикономическите показатели остава под очакванията, включително спрямо прогнозите на правителството и централната банка. По негови думи брутният вътрешен продукт на Русия е намалял с 1,8 на сто през януари и февруари.

Сред причините за отслабването на икономическата активност той посочи календарни и сезонни фактори, но подчерта, че те не са единственото обяснение за по-слабата бизнес и инвестиционна активност.

Президентът акцентира и върху необходимостта от поддържане на устойчиви държавни финанси и балансиран бюджет, включително при нестабилна външна икономическа среда.

В същото време Путин посочи, че нивото на безработицата остава ниско – около 2,1 на сто, което според него отразява промени на пазара на труда, включително разширяване на гъвкавите и платформени форми на заетост.

Правителството вече е изготвило план за структурни промени в икономиката, чието изпълнение е започнало, като се очаква той да бъде допълнен с нови мерки за стимулиране на растежа.


  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 ПЛОСКА ПРОПАГАНДА

    19 15 Отговор
    А Урсула и Кая какво казват за умиращата германска автоиндустрия.

    Коментиран от #10, #22, #41, #62, #63

    19:16 15.04.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Пък

    14 14 Отговор
    ЕС цъфти и връзва като трънка в г ..

    Коментиран от #28

    19:17 15.04.2026

  • 5 Говорит Москва

    15 12 Отговор
    Който не работи на фронта, а останалите двойни смени

    19:17 15.04.2026

  • 6 Kaлпазанин

    12 8 Отговор
    А знае ли ,че ги изисквва че по@@@ ви край няма ,жалко сте като клоуна и евреите

    19:18 15.04.2026

  • 7 604

    14 10 Отговор
    за туй пъ ние копаме дъното за 2ри път

    Коментиран от #74

    19:18 15.04.2026

  • 8 Потъвайте

    19 18 Отговор
    Руски Мизерници .

    Глад и мизерия за Мусорите .

    Хахахахаха хахахахаха

    Коментиран от #73

    19:18 15.04.2026

  • 9 Владимир Путин, президент

    15 12 Отговор
    Вофка.....само с фантазии и сакане не става !!!
    Требе и акъл ☝

    19:18 15.04.2026

  • 10 Кая

    14 8 Отговор

    До коментар #2 от "ПЛОСКА ПРОПАГАНДА":

    404 е в" пълен цъфтеж"😂😂😂

    19:18 15.04.2026

  • 11 Боби

    15 14 Отговор
    Тва нисичко диктаторче си мисли, че икономически разтеж се прави със заповеди. Тоя живее в 1989г, ама всички видяхме как свърши първия път 🤣🤣🤣🤣🤣

    19:18 15.04.2026

  • 12 Бонго

    11 9 Отговор
    Нема пъри.

    19:19 15.04.2026

  • 13 Опашките за Хляб

    17 13 Отговор
    И Купонната Система
    Са неделима част от Руския Бит и Култура

    Урааааа

    Пак се започва.

    19:19 15.04.2026

  • 14 Пич

    16 13 Отговор
    Не само Путин, целият свят вижда това, което се задава !!! И всички вземат мерки, и правят каквото могат!!! Само Урсулианците правя продължават да правят бутилки, чиито капачки ни бъркат в очите!!! А Петроханците ни разправят, че всичко е наред, и само ни се струва, че не е наред!!! И мислят украинците !!!

    Коментиран от #20, #26

    19:19 15.04.2026

  • 15 Икономиката на Русия е

    17 12 Отговор
    в „зоната на смъртта“. Путин поиска от олигарсите да плащат за войната. Кремъл: Инициативата за предоставяне на средства е била изцяло лична. Путин е отправил директно искане към руските олигарси да направят мащабни дарения за изчерпания бюджет на държавата. Двама бизнесмени са потвърдили готовността си да направят вноски, за да подпомогнат продължаващата война в Украйна. Новината идва в момент, когато военните разходи на Кремъл са скочили с 42% спрямо 2025г.

    😁

    Коментиран от #24

    19:20 15.04.2026

  • 16 Тодар Живков

    20 13 Отговор
    Има ли другари и другарки по-гламаво племе от руските комунисти!Еми има.Това са българските комунисти.

    19:20 15.04.2026

  • 17 БУНКЕРНИЯ КАШИК

    15 12 Отговор
    Кога ще им пусне Интернета

    Бре Червени ГЕЙЗАЦИ?

    19:20 15.04.2026

  • 18 Кривоверен алкаш

    16 13 Отговор
    Нови мерки...нова война.... и ще избият рибата....ще повишат жизненият стандарт на колхозника...освен картофи ще има и маруля...

    19:21 15.04.2026

  • 19 Многоходовото

    15 13 Отговор
    градинско джудже Хаяско провали специалната ВО, унищожи 2 милиона руски войници и фалира Русия. Сега проси заеми от господаря си Китай.

    Коментиран от #35

    19:21 15.04.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 ЧАДО НЕЗЕМНО

    10 10 Отговор
    Още малко и ша заплачеш....тоя на снимката де.

    19:21 15.04.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Нови мерки

    9 6 Отговор
    Какво им е на старите?

    19:22 15.04.2026

  • 24 гост

    4 10 Отговор

    До коментар #15 от "Икономиката на Русия е":

    Единият е Алишер Османов...

    19:22 15.04.2026

  • 25 Механик

    17 11 Отговор
    Абе, руснака сам не може да произведе два еднакви пирона, ква икономика

    19:22 15.04.2026

  • 26 Гресирана ватенка

    9 12 Отговор

    До коментар #14 от "Пич":

    Май се опитваш да изгрухтиш нещо 😁

    19:22 15.04.2026

  • 27 А еврото, какво му стана

    8 9 Отговор
    Вярно ли е, че има масови съкращяния в Европа.

    Коментиран от #69

    19:23 15.04.2026

  • 28 Ти пък нищо не каза

    13 9 Отговор

    До коментар #4 от "Пък":

    как ще сравняваш бедната Русия с ЕС. БВП на ЕС -19 трилиона, Русия- фалит и разпродаване на Държавния резерв :)

    19:24 15.04.2026

  • 29 От тълпата

    8 7 Отговор
    Всички от кпсс да си бръкнат в задния джоб и да папкат сигурна стимулация.......

    19:24 15.04.2026

  • 30 Не мое

    6 7 Отговор
    се крадне от бившите ССР !

    19:26 15.04.2026

  • 31 "Математиката е безмилостна.

    10 7 Отговор
    Бюджетният дефицит на Русия нарастна до рекордни стойности. Председателя на Съвета на федерацията Валентина Матвиенко поиска "най-строги икономии", но това е много трудно . Запасите от съветско оръжие, които първоначално подхранваха войната в Украйна, са почти изчерпани, което изисква производство на ново и скъпоструващо оръжие. При липса на приходи, ситуацията става още по-трудна, дори невъзможна.

    19:26 15.04.2026

  • 32 Ами

    10 8 Отговор
    Включете дефлиблераторите и събудете хаяско от дълбокия сън

    19:26 15.04.2026

  • 33 Леле - леле ! 🤔

    8 10 Отговор
    БРЮКСЕЛ Умря !!Ама ние се пулим на Русия .Щото англосаксонците и Турция така ги устройва .

    19:27 15.04.2026

  • 34 Маркс

    13 7 Отговор
    Трябва да се печатат рубли с които да се купи хартия за напечатване на още рубли!

    Коментиран от #38

    19:28 15.04.2026

  • 35 Хм...

    8 8 Отговор

    До коментар #19 от "Многоходовото":

    Всичко е по план. Така е решил вова и крепостните селяни ще го следват. Важното е, че пазят оравославните ценности, нищо че избиват християни.

    Коментиран от #71

    19:29 15.04.2026

  • 36 Още 2 години и край на ЕС

    7 9 Отговор
    Гадно е в Москва, евтино гориво, парно без пари, водката не свършва, китайски коли за 9000 долара, за всеки ден, и накрая работиш и заплата като в България, но не минималната. По 200 долара барела, Европа е свършила.

    Коментиран от #42

    19:29 15.04.2026

  • 37 Пич

    1 7 Отговор

    До коментар #20 от "Тошко Маймукнов":

    То да е само в ушите ,ами истата ми е пълна

    19:29 15.04.2026

  • 38 Дон Корлеоне

    6 7 Отговор

    До коментар #34 от "Маркс":

    Хаяско що не печата долари?

    Коментиран от #43

    19:29 15.04.2026

  • 39 Русия

    8 7 Отговор
    ще дръпне,кога Путин се качи на Москвич!

    19:30 15.04.2026

  • 40 Владимир Путин, президент

    7 7 Отговор
    Фалира, Русия фалира таваришчи ☝
    Затова Вофата завтра ще ходи моли на колене Си !!!

    19:30 15.04.2026

  • 41 Няма страшно

    9 11 Отговор

    До коментар #2 от "ПЛОСКА ПРОПАГАНДА":

    Руснаците ще наваксат.
    Да му мислят тези, които подкрепят Украйна. Хем пари дават на калпак
    , хем горивата скъпи

    Коментиран от #66

    19:30 15.04.2026

  • 42 Гресирана ватенка

    10 6 Отговор

    До коментар #36 от "Още 2 години и край на ЕС":

    Това не бива да ти пречи да продължиш да си го слагаш в задният двор 😁

    Коментиран от #68

    19:31 15.04.2026

  • 43 Хартията

    6 5 Отговор

    До коментар #38 от "Дон Корлеоне":

    им е много скъпа!

    19:31 15.04.2026

  • 44 РаZпутин

    11 8 Отговор
    РуZZия е поела към дъното!!!
    САЩ и EС да се стягат, защото пак ще трябва да пращат храна за да спасят горките руснаци от глад....

    19:31 15.04.2026

  • 45 ПЛОСКА ПРОПАГАНДА

    5 7 Отговор
    Идете да напазарувате във Фантастико и ще разберете истината.

    Коментиран от #48, #65

    19:32 15.04.2026

  • 46 Пора

    7 7 Отговор
    Путинова русия умира.

    19:32 15.04.2026

  • 47 Нови мерки

    6 4 Отговор
    със стари гю....

    19:33 15.04.2026

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 49 пусьо им е на куцуз на просиянците

    6 6 Отговор
    ако този от снимката го овесят ще им върже на просиянците...

    19:33 15.04.2026

  • 50 Брокер

    1 3 Отговор
    17 милиона кв.км.!Колко върви кв.м.?

    19:34 15.04.2026

  • 51 ПРИЯТНО Е ДА НАБЛЮДАВАШ

    8 5 Отговор
    АНГЛОСАКСОНСКИЯ ЗАЛЕЗ.

    19:36 15.04.2026

  • 52 Финанси

    6 6 Отговор
    Те ще оправят. . Ами ние да мислим.

    Коментиран от #61

    19:36 15.04.2026

  • 53 Маша и Мечока

    6 4 Отговор
    да спрат пиенето с държавни средства!

    19:36 15.04.2026

  • 54 Крием се

    5 5 Отговор
    Взимат мерки - ние, не. При нас всичко е цветя и рози

    19:37 15.04.2026

  • 55 ПЛОСКА ПРОПАГАНДА

    5 5 Отговор

    До коментар #48 от "Кухоглава копейка":

    СПОКО БЕ ЛЕШПЕР. Ще вдигнеш кръвно.

    19:39 15.04.2026

  • 56 С украинеца Брежнев

    4 3 Отговор
    СССР процъфтяваше!

    19:39 15.04.2026

  • 57 Русия няма какво да я мислим

    3 7 Отговор
    Проблема е, че САЩ и продажните и крадливи урсули унищожават ЕС.

    19:41 15.04.2026

  • 58 Рашите

    5 4 Отговор
    Като се разпаднат и започнат бунтове, дано да не ни грабят както преез 90те.

    19:42 15.04.2026

  • 59 Така става то

    4 4 Отговор
    И разтежът, след като чул какво е поискал Путин, тръгнал нагоре !

    19:43 15.04.2026

  • 60 Я издай

    2 2 Отговор
    заповед всичко да се оправи

    19:44 15.04.2026

  • 61 Е щели

    2 0 Отговор

    До коментар #52 от "Финанси":

    да се оправят, айде де

    19:47 15.04.2026

  • 62 Рузката

    2 1 Отговор

    До коментар #2 от "ПЛОСКА ПРОПАГАНДА":

    автоиндустрията е във възход, ха ха

    19:49 15.04.2026

  • 63 Щяли да правят гребенчета и картички

    3 0 Отговор

    До коментар #2 от "ПЛОСКА ПРОПАГАНДА":

    В затворените жермански афтопроми

    19:49 15.04.2026

  • 64 Крепостен на Хартиената мечка

    4 0 Отговор
    Защо живеем по Zле от Папуа Нова Гвинея???

    19:49 15.04.2026

  • 65 Десен Баровец

    0 2 Отговор

    До коментар #45 от "ПЛОСКА ПРОПАГАНДА":

    Въпреки че Фантастико е точно до нас пазарувам от месеци даже на още по скъпи цени през интернет гладен бг

    19:52 15.04.2026

  • 66 Шорти

    1 1 Отговор

    До коментар #41 от "Няма страшно":

    Кажи им как да наваксат, че те самите не знаят. Явно ги разбираш нещата повече от техните специалисти🤣

    19:52 15.04.2026

  • 67 Некоя нова бомба нема ли вече

    3 1 Отговор
    Че да дигне расия на крака от пепелта😅😅😅

    19:52 15.04.2026

  • 68 Владимир Путин, президент

    2 2 Отговор

    До коментар #42 от "Гресирана ватенка":

    Най-xopoшия коментар ☝😆

    19:54 15.04.2026

  • 69 Трябваше

    0 0 Отговор

    До коментар #27 от "А еврото, какво му стана":

    да поканим Европа да се присъедини към лева, нали

    19:55 15.04.2026

  • 70 Бонго

    0 0 Отговор
    Нема пъри.

    19:56 15.04.2026

  • 71 Добър

    0 1 Отговор

    До коментар #35 от "Хм...":

    коментар

    19:59 15.04.2026

  • 72 Смях в залата

    0 1 Отговор
    Путин подкани руските олигарси "доброволно" да финансират войната в Украйна: Време е най-едрия бизнес да започне да помага за финансиране на войната. Ситуацията с държавната хазна става критична. Бюджетният дефицит на Русия за 2026 г. вече е надхвърлил 90% от сумата, прогнозирана за цялата година.

    😁

    20:00 15.04.2026

  • 73 някой си

    1 0 Отговор

    До коментар #8 от "Потъвайте":

    потъват единствено страните от🚽ес

    20:01 15.04.2026

  • 74 Мдаа, защото не знаеш в Русия как е

    0 0 Отговор

    До коментар #7 от "604":

    "В Русия местните власти конфискуват и колят добитък на руските селяни, за да нямат поминък и да бъдат принудени да търсят препитание като войници в руската армия. Руски войници се молят на руския диктатор Владимир Путин да спре този процес и здрав добитък да не бъде "санитарно" колен. "Хората са отчаяни. Това са селски семейства, нашият тилен фронт. Те ни помагат, плетат чорапи, опаковат пакети и просто се молят за нас.Нека провеждат честни проверки, показват документи и тестове и не отнемат здрави животни. Нашите семейства не са врагове - те са гръбнакът на фронта", заявяват хората в жалбите си. "

    20:01 15.04.2026

